Váleční štváči, kdyby šlo o vaše syny, mluvili byste jinak. Trump válku ukončí, věří Hrnčíř

Velkou diskusi vyvolalo zejména v poslední době téma tzv. českého Green Dealu. Píše se o zdražování například pohonných hmot a mnohého dalšího. Vláda jednání o tom zatím odložila. Ale i tak. Co k tomu říci?

Pojďme si přiznat, že vláda jednání odložila zejména proto, že po opozici se toho chytla i tuzemská média. A média velmi podrobně a explicitně vyjmenovala, co to bude pro české občany znamenat. Zdražení pohonných hmot, důraz na výstavbu zejména větrných elektráren, de facto znemožnění nové výstavby domů a bytů a v souhrnu další masivní zdražování. Lidé po právu vnímají, že je tato vláda hodila přes palubu kvůli „pochvale“ z Bruselu. Vláda bude papežštější než papež, s radostí zlikviduje podniky, firmy a vydrancuje lidem peněženky, jen aby byla dostatečně prounijní v očích lídrů Evropské komise a europarlamentu. Lidé toho mají už dost. A já také. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13044 lidí

Jak jste napsal na facebooku, SPD bude v rámci Evropského parlamentu „bojovat proti Green Dealu, migraci, islamizaci Evropy“. A „SPD chce návrat pravomocí z Bruselu zpátky k národním evropským státům.“ Domníváte se, že máte šanci v těchto bodech nějak výrazněji uspět? A jak to udělat?

Velmi pozitivně vnímám, že voliči napříč EU více volili euroskeptické strany. Samozřejmě je to nejvíce znát v těch zemích, kde se lidé každodenně setkávají s „radostnou obohacující realitou“ a nejvíce vnímají devastační důsledky násilného zavádění Green Dealu. Nyní se v Evropském parlamentu zformovaly frakce a samozřejmě záleží na vzájemných dohodách a na společném postupu. Prounijní strany a frakce se pochopitelně budou bránit jakékoli změně kurzu, jde jim o přežití. Ale věřím v alespoň malé změny k lepšímu.

Píšete, že „Německo je vůdčí a rozhodující silou v EU“. Komentoval jste informaci v médiích, že v německé škole pobodali učitele nožem. „Německo a jeho realita,“ napsal jste. Takže, jak vidíte dnešní Německo?

Tak, jak jsem to napsal. Německo bezpochyby je vůdčí a rozhodující silou v EU – ovšem právě v Německu lze názorně vidět, kam nás špatné nastavení kurzu EU vede. Propady ekonomiky v důsledku násilného zavádění Green Dealu, vznik no-go zón tam, kde dříve bylo naprosto bezpečno, v důsledku vítací politiky, problémy automobilek, vzrůst kriminality, ostnaté dráty na koupalištích… Krásně to shrnul německý fotbalový záložník Toni Kroos, jenž poznamenal, že se do Německa po konci svého zahraničního angažmá nevrátí, protože Německo už není bezpečné a že svou dospívající dceru by po větších městech samotnou chodit nenechal.

Psali jsme: Fotbalový hrdina Kroos: Do Německa se nevrátím, bál bych se pustit dceru večer ven

Ve vedení Evropské komise zůstala opět Ursula von der Leyen. Byla to správná volba? Co to pro EU do budoucna bude znamenat?

Znamená to zejména to, že se prounijní frakce zuby nehty drží nastaveného směru. Ursula von der Leyen je představitelkou všeho, co je v EU špatně. Takže já její znovuzvolení samozřejmě vnímám velmi negativně.

Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil nedávno Kyjev, Moskvu, Peking i Donalda Trumpa. Zároveň vypracoval mírový plán, který již zaslal špičkám Evropské unie. Jak hodnotíte jeho iniciativu?

Velmi kladně. Tato válka musí skončit a musí skončit co nejdříve. Jsem rád, že se snad, podle posledních zpráv soudě, podaří dotlačit Ukrajinu i Rusko ke společnému jednacímu stolu. Tato válka stála již dost nevinných lidských životů. Již před více než rokem jsem vyjádřil obavu, že se USA rozhodly válčit až do posledního Ukrajince; toto se ukázalo více než pravdivé. I čeští váleční štváči by mluvili jinak, kdyby se jednalo o jejich syny nebo manžele. Takže já mírová jednání vítám. Velkou naději také vkládám do podzimních voleb v USA, kde, jak věřím, vyhraje Donald Trump. Ten již dopředu deklaroval, že tuto nesmyslnou válku ukončí. Nezbývá než držet palce…

Psali jsme: „Putinovi musela rupnout žilka.“ LGBT aktivisté zahájili OH v Paříži

„Donald Trump byl na předvolebním mítinku v Pensylvánii postřelen! Zdá se, že žijeme v době, kdy se nepohodlní politici likvidují,“ napsal jste po atentátu na exprezidenta USA a kandidáta do listopadových voleb. Co v tomto kontextu říci na náladu ve společnosti, když připomeneme, že před nedávnem byl i útok na slovenského premiéra Roberta Fica.

Je to důsledek rozeštvávání společnosti liberálními politiky i médii. Když vidíme v médiích, jak politici beztrestně mluví o voličích jiných stran a hnutí jako o lůze nebo chátře, je mi fyzicky špatně. Kam jsme se to s politickou kulturou dostali? A jak je možné, že jim to prochází? A jak je možné, že když se proti tomuto ostrakizování někdo ozve a použije na hrubý pytel hrubou záplatu, je souzen a popotahován (viz nedávná kauza s odvoláním Lubomíra Xavera Veselého)? Dostáváme se opět k jedinému „povolenému“ názoru, to je děsivé. Zfanatizovaní příznivci těchto stran si pak myslí, že vraždou „nepohodlného“ politika prokážou světu dobrý skutek. To je ještě děsivější…

Napsal jste také, že Trumpovi přejete vítězství v podzimních volbách. Jak tedy vidíte v současné době jeho šance a co říkáte na odstoupení Joea Bidena?

Joe Biden by se porazil sám. Jeho problémy byly jasně vidět už během minulého předvolebního klání v roce 2020 a pochopitelně v průběhu celého jeho funkčního období. Jeho odstoupení na poslední chvíli, až po proběhlých primárkách, což je velmi nestandardní situace, pak bylo důsledkem sílícího tlaku demokratů, kteří věděli, že je jako kandidát dále neobhajitelný. Pro Demokratickou stranu je to samozřejmě velmi nepříjemná situace. Podle mého názoru je téměř nemožné v tak krátkém časovém horizontu před volbami přesvědčit dostatečný počet voličů s jiným kandidátem. Šance na zvolení Donalda Trumpa jsou tak podle mne velké, ale samozřejmě demokraté, tedy progresivní levice, budou bojovat.