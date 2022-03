Válka a migrace očima starého pravičáka: Zatím pomáhají hlavně lidé, vláda se hezky předvádí na tiskovkách

reklama

Co si myslí libertarián, když vidí válku? A co jej napadá při této konkrétní válce na Ukrajině?

Já osobně myslím na to, jak dlouho by trvalo běžným zločincům, aby napáchali takové škody, aby umřelo tolik lidí. Od roku 1900 státy svými válkami zabily asi 200 milionů lidí.

A na Ukrajině? Pořád to je to samé – agrese je hnus.

Libertarián Roman Kříž

Vy jste z generace „revolučních studentů“, která intuitivně vnímala SSSR jako onu reaganovskou „říši zla“. V posledních letech ale stále častěji zaznívalo, že dnešní Rusko už není SSSR a doba se posunula, svět se proměnil. Cítíte dnes kromě smutku a rozčílení také určité zadostiučinění, že některými zesměšňovaný pohled vaší generace byl potvrzen?

Ale dnešní Rusko už opravdu není SSSR. Minimálně v tom, že kdo chce, může si najít informace, že komu se tam nelíbí, může vcelku bez problémů odjet (i když množství lidí, kterým vláda nedala nebo odebrala pas, asi není zanedbatelné).

Překvapilo vás osobně, že Vladimír Putin spustil útok na celou Ukrajinu?

Ano. Opravdu nevím, jak z toho může vyjít s čímkoliv pozitivním. Tedy snad kromě toho, že se může zapsat do dějin jako ten, kdo vybil lidstvo.

Česko, stejně jako Polsko a Slovensko, dnes čelí výrazné uprchlické vlně, kterou zatím zdá se zvládá přijímat. I s nasazením veřejnosti, která ochotně pomáhá. Vnímáte to jako rehabilitaci střední Evropy, považované v migrační krizi roku 2015 za černé ovce Evropy?

Nevím jak Polsko a Slovensko, ale v Česku pomáhají hlavně lidé. Stát dělá především gesta na tiskovkách. Česko nemá z čeho se rehabilitovat, lidi jsou tu úžasně solidární, mají tendenci pomáhat, když je potřeba. Myslím, že ekonomická migrace vydávaná za humanitární nebyl ten případ.

Já bych tu výslovně zmínil jednu zemi, a to Polsko. To od počátku zaujímá nejkategoričtější postoj, dodalo, pokud se nepletu, Ukrajině nejvíc vojenského i jiného materiálu, zvládá největší nápor běženců. V podstatě nejdůsledněji ze všech provádí to, o čem mluví politici EU. To Polsko, které jinak v EU čelí všem možným disciplinárním řízením a kterému chtějí dokonce stopnout unijní dotace. O čem to vypovídá?

Tipnul bych si, že o solidaritě tamních lidí. Vlády si vždycky hlavně připisují zásluhy lidí, které si chovají na daně. Koneckonců i ty darované zbraně byly koupeny za peníze, které stát ukradl lidem.

Co říkáte na postoj Fialovy vlády? Jak situaci zvládá?

Řeči dobré, cenzura s hodně velkým otazníkem, pomoc Ukrajině a lidem v ní mizerná.

Vyhlášení nouzového stavu umožňující nákupy bez výběrového řízení ale vláda zvládla na jedničku.

Někteří říkají, že doposud neúspěšná vláda, která se úplně nesmyslně nechala zatáhnout do boje o zbytečný pandemický zákon, se právě v této kauze dokázala rehabilitovat. Souhlasíte?

Nevšimnul jsem si, že by vláda prohlásila Putina za hledaného teroristu, že by vyhlásila sbírku na odměnu za jeho dopadení či usmrcení. Pokud násilník odsoudí násilí jiného, je tím rehabilitován? To je logické asi jako rehabilitovat vraha, který odsoudil vraždu, kterou provedl někdo jiný.

Když se vrátíme k té kauze novely pandemického zákona; souhlasíte s tím, v jaké podobě byla přijata?

Žádný pandemický zákon nepotřebujeme, takže ani jednu nebo jinou podobu.

Tato aféra rozpoutala i „šibeniční debatu“ o svobodě slova a právu vyjadřovat se symboly, které někdo může vnímat jako výhrůžku. Ministr vnitra to završil výrokem, že chce ze svého ministerstva udělat ministerstvo bezpečí. Jak se vám jako libertariánovi líbí tato představa? A v jakém ranku je pro vás ten symbol šibenice (bez konkrétního „oběšence“, dodejme)?

Vláda se má bát občanů, nikoliv občané vlády. Pokud se lidi brání agresi (byť demokraticky legalizované), je to v pořádku. Na případu Vladimíra Vladimiroviče Putina se ukazuje, k čemu může dojít, když násilníka nezastavíte včas.

Jak se díváte na kauzu vypínání „dezinformačních“ webů, které provedl správce domény CZ.NIC, ale není vůbec zřejmé, na jakém právním podkladě to učinil? (Odkazuje se na všeobecné usnesení vlády, která ale odmítá, že by tento konkrétní krok požadovala.)

Nevím o tom, že by existovalo něco jako nárok na internet. „Samospráva internetu“ se rozhodla tak, jak se rozhodla, mně to správné nepřijde. Pokud někdo hlásá nesmysly jako že Země je placatá, je to jeho věc; jen bych rád, aby nemohl prostřednictvím státu ovlivňovat můj majetek a život, obecně se od blbců snažím držet dál.

Pokud vyzývá k agresi (ať už legální, či nelegální), ztrácí podle mě status lidské bytosti, a kdokoliv, kdo se cítí ohrožen, by měl mít možnost se jakkoliv bránit.

Teď vláda vyhlašuje nouzový stav kvůli přijímání ukrajinských běženců. Premiér uklidňuje, že běžných občanů se nijak nedotkne. Neotevřeli jsme ale za covidové pandemie „Pandořinu skříňku“ různých regulujících režimů, které teď budou politiky lákat čím dál častěji při různých účelech?

Samozřejmě že ano. Stát neustále ukrajuje ze svobody lidí. Funguje „efekt záklopky“. Co se ze státní agendy vypustí (pokud vůbec), je nahrazeno agendou jinou a větší. Nebo jste už snad viděl, že by nějaká „pravicová“ vláda něco rušila bez náhrady?

Musím se zeptat na jedno konkrétní jméno – Václav Klaus. Co říkáte na jeho postoj k ukrajinským událostem? A nehrozí, jak psal v Reflexu Bohumil Pečinka, že to diskredituje i vše dobré, co udělal, tedy zejména pravicové reformy devadesátých let?

Za prvé – myslím, že pozitivní působení pana Klause skončilo někdy kolem roku 1995. Od té doby už jen žvaní, protestuje proti kdečemu, okusuje lýtka jako podvraťák, ale jsou to jen kecy v kleci. Lisabonskou smlouvu koneckonců taky podepsal, je to zoufalec. Že v politice vidíme defilé ještě větších zoufalců, na tom nic nemění.

Za druhé – tvrzení, že Západ vyprovokoval Putina, mi připomíná argument chlapa, co znásilní ženskou a tvrdí, že ho vyprovokovala, protože měla vyzývavě krátkou sukni a koketovala s ním. No a pan Klaus se zařadil k těm, kteří mu na to souhlasně kývají hlavou. Přiznám se, že než jste mi položil tuto otázku, ani jsem nevěděl, co pan Klaus deklaruje, nesleduji ho, není součástí mého života, nezajímá mne. Možná by to měla udělat všechna média.

Hlásíte se hrdě k pravicové politice. Jak se podle vás pravicový mainstream proměnil za těch třicet tři let od roku 1989?

Žádný pravicový mainstream neexistuje. V politice zvítězila levice, která soupeří s ultralevicí, do toho se občas přimíchá nějaký mašíbl (magor šílenec blb). Skutečná pravice tvoří jen malé ostrůvky pozitivní deviace, podle všeho cíleně rozkládané zevnitř tak, aby nebyla schopna čehokoliv dosáhnout.

