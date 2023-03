Vaše poslední cesta na Tchaj-wan, paní Pekarová... Expremiér odhadl, co přijde

reklama

„Návštěva čínského prezidenta v Moskvě je nepříjemnou pilulkou pro západ“, napsal jste ve svém blogu na webu vasevec.cz. Pane inženýre, můžete to prosím trochu rozebrat?

Myslím, že čínský prezident prostě ukázal, že je ve svém rozhodování naprosto nezávislý. Takové ty úvahy, které se objevovaly v českém mainstreamovém tisku a méně již tedy v tom zahraničním západoevropském o tom, že se vlastně o nic nejedná, že je to jenom taková zdvořilostní návštěva a že tady ty země se stejně na ničem nejsou schopné dohodnout, zejména ne na úzké spolupráci, no tak to je samozřejmě nesmyslné.

Ta návštěva měla především symbolický význam. Číňané vždy uvažují i v symbolech. To není jenom o tom, že něco udělají, že je to blesk z čistého nebe. Oni dávají najevo také nějaký signál o tom, jak vážně berou spolupráci s Ruskem. Ta spolupráce je především rovnoprávná. Není to žádné vazalství, jak tady některá mainstreamová média hloupě psala. Není to ani nějaká vyčůranost ze strany Číňanů, která více nebo méně rychle přejde. Je to prostě strategické partnerství. A západní lídři, pokud jsou toho vůbec schopni, takové analýzy, by z toho měli vyvodit i určité politické závěry. Čína, podle mého názoru, dala najevo, že v případě, že by snad po masivních dodávkách zbraní ze strany západu na ukrajinskou frontu mělo dojít k tomu, že by se Rusko dostalo do nějakých vážných problémů - což já nepředpokládám, ale kdyby se to stalo, tak Čína ve vlastním zájmu bude muset přehodnotit ten svůj více méně neutrální postoj, nebo postoj pozitivní neutrality ve vztahu k Rusku tak, aby ho podpořila mnohem více. Třeba i dodávkami munice.

Myslím si, že každá válka je válkou továren. To už byla druhá světová válka. Samozřejmě země s větším potenciálem, jako byly Spojené státy, Sovětský svaz, Británie, nutně musely porazit Německo. Dnes by to podle všeho mělo platit ve vztahu k Rusku. Ale zdá se, že ten ruský vojenský průmysl je prostě velmi dobře zorganizovaný, tak jako v každé době, třeba i v té době druhé světové války. Takže je plně rovnocenný vojenskému průmyslu na západě, včetně Spojených států. Ale kdyby přesto došlo ke zhroucení ruské fronty na Ukrajině a hrozily by vážné otřesy v rámci Ruska, tak samozřejmě Čína si toto nemůže dovolit, aby její velmi blízký spojenec měl vážné problémy, nebo dokonce padl. No a to dala ta návštěva čínského prezidenta v Rusku najevo.

Bylo to pár hodin poté, co byl Vladimir Putin označen mezinárodním soudem v Haagu za zločince. Přitom mezinárodní soud dobře ví, že jeho jurisdikci neuznává ani Rusko, ani Čína a ani Spojené státy. Takže je to především politická deklarace. No ale čínský prezident se k těmto věcem vůbec nevyjadřoval, vůbec se jimi nezabýval. Takže máme tady co dělat s již vytvořeným blokem Čína – Rusko, který bude postupovat v mnoha otázkách společně. A je potřeba brát v úvahu, že tento blok prostě nedopustí, aby jeden z tohoto bloku zkolaboval. Takže domnívám se, že ty síly jsou už dneska natolik vyrovnané, tím vstupem Číny do toho dění, že by měl západ uvažovat o rychlém ukončení toho konfliktu. Ukrajině dochází lidé. Dochází samozřejmě i munice, i když západ slibuje, že bude dodávat. Ale to jsou zatím sliby. Takže nejvyšší čas celý ten konflikt ukončit, ať už podle Muskova nebo podle čínského plánu. Prostě začít jednat. Jak jsem zaznamenal, tak ukrajinskému vedení není ten čínský plán proti mysli.

Psali jsme: „Válka NATO a Ruska.“ Vladimír Mečiar zásadně k Ukrajině. Skrytý cíl? Mnozí padnou do židlí Zbořil: To už je vážné. Ohně ve Francii, posun na Ukrajině. A ještě hůř Kyjev padne a Rusko potáhne na Evropu? Český generál skočil do řeči Zelenskému: To ne! „Milion Ukrajinců, připravte se.“ Mezi řečí o Česku a Evropě. Překvapení

A předpokládáte, že USA budou v tom smyslu, o kterém mluvíte, nějak reagovat?

Obávám se, že Spojené státy toho prostě nejsou schopny, udělat realistický závěr. Jim to v zásadě takto vyhovuje, ten konflikt v tuto chvíli. Komu nevyhovuje, to jsou evropské země, včetně České republiky. Protože zejména těm středo a východoevropským zemím klesá velmi silně životní úroveň lidí. Myslím, že za ten minulý a tento rok v souhrnu poklesne životní úroveň českého obyvatelstva v nejlepším případě o pětinu, spíše o čtvrtinu. To jsou vážná čísla. Především evropské země by měly mít zájem, aby konflikt na Ukrajině skončil.

Zmínil jste zatykač z Haagu. Co říkáte na reakci Ruska, kdy mimo jiné ruský exprezident Medveděv varoval před tím, že jakýkoliv pokus o zatčení Putina na summitu v JAR by se rovnal vyhlášení války Moskvě?

Nevím, kde by ho kdo chtěl zatýkat….. Domnívám se, že to je reakce, kterou by asi Rusové mohli uplatnit, pokud by k něčemu takovém došlo. Mimochodem, nedávno jsme si připomněli 20. výročí zahájení operace v Iráku, která proběhla úplně stejně ze strany Spojených států a jejich spojenců, včetně ČR, vůči suverénnímu státu, bez mandátu Rady bezpečnosti. A že by někdo byl vyhlášen válečným zločincem, třeba americký prezident Bush, tak k tomu nedošlo. Takže myslím si, že v Haagu by měli být trošku soudní a nebo by měli pracovat rovnocenně. To znamená, rozdávat ty karty tak, jak si to kdo zaslouží.

Fotogalerie: - Rusko ven z OSN

Pojďme dál. Co říkáte na návštěvu Tchaj-wanu, na kterou před pár dny spolu s početnou delegací vyrazila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová?

Myslím, že to je zbytečná provokace. Nikdo z těch západoevropských zemí nemá zájem tam dělat předskokana novému „Pelosimu“, novému předsedovi Sněmovny reprezentantů, republikánovi McCarthymu. A toho se ujmula tedy Pekarová-Adamová s vehemencí sobě vlastní. Myslím si, že to je jeden z posledních výletů, které si na Tchaj-wan udělala, ne-li poslední. Protože v příštím roce, pokud jsem dobře informován, jsou na Tchaj-wanu prezidentské a parlamentní volby a podle průzkumu a podle toho, jaké tam byly výsledky v komunálních volbách, kdy zvítězila opoziční strana Kuomintang, která ve svém programu má připojení k Číně, no tak se celá věc může vyřídit celkem rychlou a pokojnou cestou. Umím si představit, že po vítězství Kuomintangu, jak v prezidentských, tak v parlamentních volbách, prostě bude uplatněn systém jediné Číny a dvou systémů také na Tchaj-wanu. Určitě strana Koumintang má od čínských komunistů, se kterými se tu a tam její šéfové schází, záruku, že tento systém budou respektovat. Takže domnívám se, že tam se to vyřeší tímto způsobem a že zmizí jedno z ohnisek napětí ve světě. Takže přeji paní předsedkyni Sněmovny k poslednímu výletu na Tchaj-wan hodně úspěchů.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čína se už předtím proti této cestě ohradila. Jakou očekáváte teď reakci?

Já bych to odhadl tak, že Čína už to bude ignorovat, ale že se připraví velmi důkladně na tu návštěvu amerického předsedy Sněmovny reprezentantů. A že to bude mít podobný průběh jako vloni na podzim při návštěvě paní Pelosiové. To znamená, že Tchaj-wan asi čekají několikadenní manévry, ukázka síly čínského námořnictva a zejména letectva. No a jak se ukázalo na podzim, tak to mělo vliv na volební výsledky. To je to zajímavé. Myslím, že tam nějaká korelace byla. Protože ti Číňané na Tchaj-wanu, kteří jsou spjatí tisícerými pouty s čínskou pevninou, tak nechtějí být v nějakém válečném stavu. Nechtějí hrát roli užitečného idiota ve hře velmocí.

Vzpomínám si, že se podnikatelé například v Českém Krumlově v souvislosti s minulou návštěvou, kdy na Tchaj-wan vyrazil předseda Senátu Miloš Vystrčil, obávali odlivu čínských turistů…

To samozřejmě ano. V minulých dnech jsem byl v Československém ústavu zahraničním, kde měl debatu současný čínský velvyslanec v Praze. Zajímalo mě to a tak jsem se zeptal na letecké linky z Číny do Prahy. Před covidem byly čtyři, například z Šanghaje nebo z Pekingu. Za ten předcovidový rok, rok 2019, se sem dostalo téměř 700 tisíc čínských turistů. Což je asi desetina všech čínských turistů, kteří přišli do Evropy. To byl vynikající úspěch. No a dneska, pokud vím, tak máme přislíbenou jednu linku. A pan velvyslanec jasně řekl, že tam prostě nevidí politický prostor, i když to navrhuje, aby bylo těch linek víc. Ti, kdo o tom v Číně rozhodují, ty linky dají raději třeba do Budapešti, do Vídně, do Mnichova, do Drážďan…. A já to tak odhaduji, že tady budeme mít místo těch 700 tisíc čínských turistů ročně tak 100 – 120 tisíc. Takže hoteliéři mohou poděkovat této vládě, mohou poděkovat různým „Hřibům“, kteří se vyjadřovali proti tomu, aby sem čínští turisté jezdili. No tak Čína jim teď splnila jejich přání. A samozřejmě, že se to projeví na byznysu. Pokud mám správné informace, tak teď do pražských hotelů přijíždí spíš klientela, která je příjmově slabší. Baťůžkáři, lidé, kteří si často vozí stravu s sebou, jako my za starého režimu, když jsme jeli do východního Německa. Není to příznivá situace a samozřejmě Český Krumlov a Praha, pražské a krumlovské hotely strádají a budou strádat. Takže ať se složí na děkovné dopisy panu Vystrčilovi a paní Pekarové.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová dostala na Tchaj-wanu nejvyšší vyznamenání. A toto tam prohlásila Pekarová: Čína nám výhrůžkami nezabrání v uctívání lidských práv Cesty na Tchaj-wan. Bráníme tím i válce, do které by šly USA, vysvětlil v ČT Hayato Okamura Problematická cesta Pekarové s delegací. Kvůli Rusku a Číně se muselo přistávat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.