Vepřové ze Španělska? Herci Hrušková a Přeučil: Raději dražší potravinu, ale od českých farmářů

Vstupujeme do nového roku, tak pojďme trochu bilancovat. Jaký byl podle Vás rok 2024 pro Českou republiku?

Jan: Já říkám, že jsme se nikdy neměli tak dobře jako teď. A spousta lidí pořád nadává.

Eva: Ano, Jan má pravdu. A má právo říkat to, co říká, jeho život je toho důkazem.

Jak vnímáte situaci v kultuře? Mají lidé o kulturu zájem, nebo spíše šetří a kulturu považují za věc „zbytnou“?

Eva: Myslím, že kolikrát si za to může kultura sama – mluvím jen o situaci v oboru divadla pro děti. To, co se občas vydává za „kulturu“ pro rodinu, je občas drzost.

Jan: Domnívám se, že lidé mají o kulturu zájem, když hrajeme mimo Prahu, jsou divadla většinou plná.

Velké diskuze se vedou ohledně mediálního zákona, především v souvislosti s koncesionářskými poplatky. Jak vy, v dnešní době, vidíte úlohu veřejnoprávních médií?

Podívejme se i na náladu ve společnosti. Vánoce, které jsme nedávno oslavili, jsou časem, kdy se scházejí rodiny, přátelé…. Co říci na to, že politika v dnešní době dokáže rozhádat mezi sebou právě i ty nejbližší? Čím to, že je situace tak vyhrocená?

Eva: Dlouho jsme měli u moci lidi, kteří rádi vráželi klín – kamkoli. Ale to je odvádění pozornosti – můj tatínek už za komunismu říkal, že nedostatek másla, čočky, banánů byl uměle vyvolaný, aby lidi neřešili politiku, ale třeba toaletní papír.

Obchody byly hlavně před svátky často doslova nacpané k prasknutí. Lidé si ale stěžují na vysoké ceny másla, vajíček… i dalších věcí. Co vy říkáte na ceny potravin?

Eva: Na co nemám, to nepotřebuji. My máme ovšem výhodu, že jsme dva senioři, nemusíme kupovat hory jídla, raději méně a kvalitně.

Jan: My to popravdě moc neřešíme, kupujeme málo věcí. I jídla.

Podívejme se i na diskuzi ohledně českých potravin. Co říci na dovoz vepřového například ze Španělska, brambor třeba z Francie, cibule z Egypta, jablek z Polska? Je pro vás důležité mít na stole české potraviny?

Eva: Tak tady musíme říct oba velké ANO! Jsme z těch, kteří si koupí i dražší potravinu, když je od nás. Máme tedy „svého“ dodavatele vajíček z louky – Farma Vlkovec, to stejné máme s jablky i s masem. Měli bychom občas naše farmáře podržet, třeba nám to vrátí (úsměv). A přijdou do divadla.

Vy celý život jezdíte i pracovně na Slovensko. Jak vnímáte situaci ve slovenské kultuře?

Jan: Podle mého názoru slovenská kultura odpovídá podmínkám, které teď na Slovensku jsou. Návštěva Fica u Putina. co k tomu říci? ?

A co říci na současnou tamní politickou scénu?

Eva, Jan: Bez komentáře.

Podívejme se i na Ukrajinu. Věříte, že se podaří v blízké době najít nějaké mírové řešení? Věříte, že se podaří Donaldu Trumpovi ukončit válku na Ukrajině, jak o tom již nějakou dobu mluví?

Jan: Byl bych rád, aby se to řešení našlo, ovšem kudy k němu dojít, nevím.

Mimochodem, co říkáte na jeho znovuzvolení do čela Spojených států?

Eva: Nic.

Jan: Zvolili si ho Američané, co dodat?

Na závěr se zeptám, jaké máte plány do nového roku a co byste popřáli čtenářům?

Jan: Radovat se z každého dne, který přijde.

Eva: Neřešit, co nemohu ovlivnit. A pořád nehodnotit – tím si ušetříme spoustu duševní energie ?? Práce máme stále hodně, takže se sluší poděkovat – třeba tomu nahoře, svým spolupracovníkům i sobě navzájem. A hlavně celé rodině, že ji máme – ta je nejdůležitější.