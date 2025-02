Vidlák: Musím najít nové dezinformace, všechny se vyplnily. Co jsem viděl v ČT

Premiér Fiala promluvil k národu a oznámil, že chce zvýšit výdaje na zbrojení na 3 % kvůli tomu, že Trump změnil svůj přístup k Rusku, k Ukrajině a k Evropě. Že to prý „nebude komfortní“, ale musíme ukázat sílu. Jak se vám projev líbil?



Vrchní Signalista prostě pochytil nějaké řeči v evropských kuloárech a převyprávěl nám je svými vlastními politologickými slovy. Nic jiného to nebylo. Fiala se zase staví do čela pokroku. Sice to obnáší revizi všeho, co prosazoval uplynulé tři roky, ale korouhvičky to takhle mají. Nemají vlastní názor, ten jim naimplementuje Česká televize nebo Evropské hodnoty.

Vzhledem k tomu, že Trump i Putin začínají mluvit o dohodách o bezprecedentním snížení zbrojení, můžeme počítat s dalšími bezduchými projevy našeho premiéra, ve kterých ještě několikrát popře sám sebe a vůbec mu to nebude připadat divné.

Prosím, všimněte si, že premiérův projev neobsahoval jediný konkrétní krok, který naše vláda udělá. Jen čekání na „společné evropské řešení“.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4836 lidí

Ale můžeme si za to sami. Neměli jsme ho volit.



Sociolog Daniel Prokop, který za covidu zkoumal, kde se lidé stále ještě srocují a co je tedy třeba „pajcnout“, už začal vypočítávat, jaké daně se kvůli zbrojení mají zvýšit. Navrhuje zvýšit daně z alkoholických nápojů či z nemovitostí a zvýšení odvodů živnostníkům. „Cca 80 miliard je kombinovaně ve vdovských důchodech (37), výsluhách (13) a rodičáku (30). Ani jeden není ideálně nastaven z hlediska cílení a motivací,“ pravil dále. Tak to vezměte popořadě.



Já to vezmu z jiné strany... Daniel Prokop by potřeboval být půl roku bez práce, rok na minimální mzdě, udělat si nějaký pracovní úraz a bydlet v nájmu v Bakalově bytě. Myslím, že po takové zkušenosti by jeho sociální úvahy vypadaly úplně jinak. Ale nepřekvapil, chlapec jeden pravičácká. Kvůli zbrojení obereme ty, kteří se nemohou bránit. Vdovy, rodiny s dětmi, živnostníky...

Říkají tomu „nepopulární opatření“, ale zajímavé na tom je, že se vždycky týkají prostých lidí. Ještě nikdo nezavedl potřebná „nepopulární opatření“ u bank, obchodních řetězců a zbrojařů, a nikdo neudělal sociologickou studii, kolik peněz je v dividendách, které rok co rok utíkají do zahraničí, a kolik peněz utíká v umělém snižování zisků českých dceřiných organizací nadnárodních korporací. Tam není 80 miliard. Tam je minimálně o řád peněz víc.



To je hnutí STAČILO! pořád jediné, které deklaruje, že nebude odírat pracující, maminky a důchodce, ale pustí se do křížku se zbrojaři, s energobarony a s Tomášem Prouzou?

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12913 lidí



Minule jsme se bavili o tom, že Fiala bude chtít jít do voleb s hesly typu „Silná armáda pro Česko!“ Čili prosazování výdajů na obranu i za cenu snížení životní úrovně občanů. Pokud by to například znamenalo to, co chce Prokop, jak by ta volební kampaň asi vypadala?



Doufám, že na takovou kampaň mají fakt hodně peněz a fakt budou lidem vysvětlovat, že je třeba snížit životní úroveň ve jménu obrany proti Rusku, se kterým v té době už budou Američané nejspíš kamarádit. Doufám, že na tom dělali ti nejlepší marketéři, protože snížit důchody za stíhačky, o kterých Elon Musk tvrdí, že jsou šrot, to nemůže nevyjít.

STAČILO! na kampaň nebude potřebovat moc peněz... nám kampaň udělá vláda. Ještě dva až tři takové projevy, jako měl v pondělí Fiala, a máme hotovo.



Pakliže by skutečně nastal takový rámec volební kampaně, kdy občan bude pod hrozbou „Putina“ tlačen k volbě stran, které mu budou brát peníze, tak jaké přesvědčovací taktiky by asi dnešní koalice a její přátelé z řad médií a neziskovek nasadili? Vy máte asi větší představivost než já.



To je jednoduché. Budou dělat to samé, co s grýndýlem. Budou říkat, že se na náklady nesmíme ptát, protože budoucí katastrofa by byla nákladnější. Takhle nám vnutili nefunkční obnovitelné zdroje v ceně několika Temelínů, kvůli kterým musíme posílit sítě v ceně dalšího Temelína a kromě větrníků, slunečníků a měsíčníků budeme mít ještě euromařiče energie. Tedy fény, které v boji proti oteplování budou ohřívat vzduch. Zkuste se nesmát.

Fotogalerie: - Východní výspa Německa

Nedávno jsem viděl v pořadu Máte slovo takového typického postiženého. Stěžoval si na drahé energie, že kvůli nim musí chodit na brigády, aby vůbec zaplatil složenky, ale na náklady opatření proti klimatické změně se nesmíme ptát, protože v budoucnu by to byla katastrofa.

Se zbrojením to udělají stejně. Vlastně, už to dělají. Koupili jsme si americké stíhačky (v ceně mnoha a mnoha desítek Grippenů), které dostaneme za deset let, ačkoliv na ukrajinském bojišti se taková letadla nemohou k frontě ani přiblížit. Ale na náklady se neptejte, občané...

Je to jasné?



Jinak, co říkáte na to, jak se ke zvyšování oněch výdajů na obranu vyjádřil Andrej Babiš? Pozor, je v tom chyták.



Pokud vím, Andrej Babiš se zatím nevyjádřil. A má recht. Na takové věci je čas až po volbách. Friedrich Merz už také stihl porušit takřka veškeré sliby ohledně protimigračních opatření, a to ještě není kancléř. Říkat před volbami, že je třeba škrtat v důchodech a zvyšovat výdaje na obranu, to může jedině tato vláda.



S tím Trumpem se to má tak, že od naší společné „relace“ označil Zelenského za diktátora a řekl, že za válku může Zelenskyj. A rozhodně od toho necouvá. Rezoluce protlačené v OSN Amerikou neoznačují Putina za agresora. Ani před Macronem Trump „nevyměkl“. Co na toto „přitápění pod kotlem“ říkáte?



Že mezi dezinformacemi a pravdou je rozdíl jen v čase. Kurňa, budu se muset poohlédnout po nějakých nových. Všechny, co jsem za uplynulé roky zastával, se vyplnily. Nejenže se nekontrolovatelně šířily (a že se Jourová snažila), ale nekontrolovatelně se staly pravdou.

Trump prostě není žádné ořezávátko a zastává vlastní názory, aniž by se musel koukat na Českou televizi. A pokud v mééédiích říkají něco jiného než Trump, tím hůř pro mééédia. Ještě před pár lety to bylo naopak.

Fotogalerie: - Němci odvolili



Vývoj se dostává k „jádru pudla“, a sice k otázce vzácných zemin. Trump tlačí Zelenského k dohodě o výnosech z ukrajinských vzácných zemin a Putin šokoval svět, když nabídl Trumpovi podíl na ruských vzácných zeminách. Co se to děje?



No co, když už teda víme, že za válku na Ukrajině může snaha o rozšiřování NATO a žádná nevyprovokovaná agrese se nekonala, tak se snad můžeme bavit i o ostatních aspektech války, kterými jsou především ničení a drancování. Mluví se o tom, že Zelenskyj už jednu dohodu o surovinách podepsal Britům a proto nemohl podepsat dohodu Američanům, i když mu sami vysvětlovali, že „by bylo velmi moudré“ ji podepsat. Včera navíc takovou dohodu nabídla Ukrajině i EU. Rusové se už zase připravují na budoucí byznys bez lidskoprávních přídavků.

Hele, když už je jasné, že Rusko tuto válku neprohraje a reparace platit nebude, tak to holt bude muset zaplatit Ukrajina. Jak říkal Tomáš Pojar, teď jsou tam super podmínky pro průmysl a těžbu. Je tam liduprázdno a skoro žádná enviromentální omezení. Tam se bude rubat vzácné kovy jedna radost. Jen se musí brát ohled na vojenské hřbitovy...

Omlouvám se za cynismus.

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 58% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 40% hlasovalo: 10238 lidí



Ještě pojďme na „domácí frontu“. „Hodní zemědělci“, čili Agrární komora ČR, vyjedou s traktory do ulic a na silnice kvůli plánovanému dovozu potravin z Jižní Ameriky. Traktoriáda „zlých zemědělců“, kteří blokovali Prahu, z toho asi nebude. Bude takový protest stačit?



Dokud Agrární komora nepochopí, že každá demonstrace je protivládní a politická, tak se nezmění nic. A dokud členové Agrární komory nepochopí, že jsou určeni k likvidaci i s celým českým zemědělstvím a že se na jejich provozy i pozemky nadnárodní korporace už třesou, tak se dál nepohneme. Dokud budou zemědělci věřit, že Marek Výborný pro ně něco udělá, tak mohou jezdit po vlastech českých jak libo.



A obligátně, pane předsedo hnutí STAČILO!: SOCDEM tedy nic, okolo vás a Šlachty je nějak ticho... Že vy už ty partnery máte uzavřené tak, jak teď jsou?



My nesmíme ani naznačovat, pane Ptáček. (smích) Za měsíc představíme na velké tiskové konferenci jednotlivé lídry kandidátek a podrobný program. Tam se všechno dozvíte. Do té doby si budeme užívat všechny ty spekulace v mainstreamových médiích, zaručené úniky informací a podobně. Dnes jen řeknu, že jsem s dosavadním průběhem všech jednání spokojen.