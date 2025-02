Vidlák dohrál kauzu s Černochovou a zavíráním. S radostí

Tak pane předsedo hnutí STAČILO!, se SOCDEM Jany Maláčové jste se nedohodli. A ještě k tomu dle vyjádření jejího i vyjádření Ondřeje Veselého byli vyjednavači za vlastní KSČM při jednání jaksi umenšeni. Bylo to tak?

My jsme hnutí STAČILO! a jednání se vedla mezi hnutím STAČILO! a SOCDEM. Vše ostatní jsou dojmy. Pokud jsem to správně pochopil, důvody k ukončení jednání ze strany SOCDEM byly neshody v programu a nesouhlas se směřováním hnutí STAČILO! Byli jsme pro SOCDEM málo levicoví a moc antisystémoví. Také jsme byli zásadoví ohledně naší politické deklarace, měli jsme jasnou představu o volební taktice... zkrátka jsme asi příliš věděli, co chceme a proč to chceme.

Vy jste už komentoval pozdější slova Jany Maláčové, že ve STAČILO! převládly antisystémové síly. Asi jste pochopil, že myslela i vás. A na svém blogu jste psal, že voliči, kteří chtějí změnu, takový systém, jako máme teď, nemohou chtít. My jsme to už řešili, takže znovu: Jste pro parlamentní demokracii? Jste pro soukromé vlastnictví? Jste pro předvídatelnost právního systému? To jsou pro mě totiž pilíře „systému“, ne to, zda někdo je pro EU a NATO a někdo ne.

Já jsem antisystémový právě proto, že chci bezpřívlastkovou parlamentní demokracii a mám pocit, že liberální demokracie se začíná příliš podobat lidové demokracii. Chci tajné svobodné volby. Nechci jejich zpochybnění korespondenčním hlasováním. Chci demokracii, kde není předem jasné, jak to má dopadnout. Chci demokracii, kde není žádné zlaté tele a kde je dovoleno zpochybňovat i takové božstvo, jako je členství v EU či NATO. To nejsou žádné věčné hodnoty. Demokracie tu je od toho, abychom mohli změnit směřování bez občanské války.

Zároveň jsem antisytémový, protože nechci vychovávat nějakého nového euročlověka. Nechci nikomu vysvětlovat, že až nic nebude vlastnit, tak bude šťastný. Chci, aby lidi měli vlastní domy, v nich vlastní majetek, aby pracovití byli odměněni víc než lenoši a aby si o sobě rozhodovali sami s co nejmenším podílem státní buzerace. Já jsem pro soukromé vlastnictví asi stokrát víc než celá EU, která teď na každého, kdo něco vlastní, uvaluje emisní povolenky.

A také bych chtěl odpolitizovanou justici. Nechci, aby ústavní soudci už předem říkali, že když tak volby anulují, kdyby to dopadlo jinak, než chtějí. Nechci, aby se politický boj vedl prostřednictvím soudů a účelových obvinění.

Nechci systém, kde se zaklekává na objednávku, kde se k soudům chodí pro rozsudek, ale ne pro spravedlnost, nechci stát, který mi předepisuje, jak mám žít a pro kterého jsem jen dojná kráva.

Chci systém, kde se politici bojí lidu a ne lid politiků.

Jinak, věcně: Jak Jana Maláčová, tak exposlanec KSČM Jiří Dolejš jako by kritizovali STAČILO! zleva – že málo chcete řešit ta „levicová témata“. Co na takové nařčení říkáte? Jste tak zapálení proti současné zahraniční politice a Green Dealu, že zapomínáte na potřeby levicového voliče?

Já vždycky myslel, že být levičák znamená, že se biju za lidi v podpalubí a netančím s papaláši na velitelském můstku. Být levičák znamená, že i to nejchudší dítě bude mít školní pomůcky a oběd v jídelně. Že chytré chudé děti budou moci studovat, i když jejich rodiče na to nebudou mít. Že i kluk z gheta může dojít do první fotbalové ligy, pokud bude mít talent. Myslel jsem, že být levičák znamená, že každý v této zemi bude ošetřen a léčen. Že zdravotnictví tu není, aby se nažral farmabyznys a podnikatelé se zdravím, ale aby bylo na co nejkvalitnější péči pro každého občana. A také jsem si myslel, že levičák pozná, že většina našich problémů vzniká venku. Tam v Bruselu nebo v USAID. A že řešení pro naše občany začíná tím, že se popereme za národní zájmy a vytřídíme si, kdo u nás mluví za lidi a kdo mluví za americký vliv.

Fotogalerie: - Stojíme za Okamurou

Prosím vás – to bydlení. O tom mluví jako o stěžejním tématu SOCDEM i Piráti. Co s tím dělat? Levicový přístup velí omezit i zdanit nákupy „investičních bytů“, jenže to udělali třeba v Berlíně a žádná sláva to nebyla.

Že bych byl nadšený z toho, že si někdo koupí deset bytů a pak je pronajímá místo hotelu přes RBNB, to tedy nejsem. Ale tohle se týká především velkých měst. Já vidím hlavní problém v tom, že aby si mohl člověk dneska vzít hypotéku, musí mít měsíční příjem kolem devadesáti tisíc. A stavební povolení trvá dlouho a dlouho, předpisy jsou přísné a nejde postavit levnou stavbu...

Tohle všechno se musí řešit. Nejsnáze lze změnit stavební zákon, aby se rozjela výstavba a aby mohla být levná. Když byty budou, koupí si je ti, kteří na ně mají a klesne tlak na nájemní a sociální bydlení. Dále je zapotřebí rozhýbat obecní výstavbu a družstevní bydlení, protože kuchařky ve školách také musejí někde žít a z jejich platu to těžko udělají jinak.

Také bych si dovedl představit státem garantovanou hypotéku, kde by mladí manželé věděli, kolik budou splácet a nemuseli se bát hypotečních krizí a zvyšování úrokových sazeb.

A pokud má být někdo zdaněn za investiční byty, matně si vybavuju jistého Bakalu, který si levně zprivatizoval čtyřicet tisíc bytů, slíbil, že je prodá nájemníkům a místo toho je dře z kůže. V takovém případě je na místě zatlačit na něj nějakou majetkovou daní, aby s tím rozprodáváním konečně začal.

Jak tak asi tuším, v rámci SOCDEM se asi moc nelíbily postoje STAČILO! k tzv. hodnotovým otázkám. Čili homosexualita, gender, transgender. A to ani nemluvím o Green Dealu, který podle „skutečné levice“ je třeba trochu opravit, ale jinak je to nutná politika. Pletu se?

My jsme prostě ti tradiční. My chceme podporovat porodnost, chceme podporovat mladé lidi, aby zakládali rodiny, plodili děti, měli kde bydlet, měli práci a po práci volný čas; chceme, aby byly dostupné školky, aby školy děti něco naučily. Chceme, aby ti, co pracovali, měli solidní důchod, ze kterého vyžijí, aby nikdo nemusel přemýšlet, jestli si může dovolit zánět slepého střeva, aby nemoc neznamenala zruinování rodinného rozpočtu, aby bylo postaráno o hendikepované... a abychom tohle všechno mohli mít, tak to neznamená přerozdělovat daně z jedné kapsy do druhé, ale znamená to, že musíme mít továrny, musíme mít dálnice, auta, přehrady, elektrárny, nesmí se krást, ti nahoře nesmějí být nenažraní... prostě lidský život produkuje emise a produkuje problémy. My chceme emise i problémy řešit, ne je zakázat.

Jak jste byli v tom Hevlíně, spolu s Kateřinou Konečnou a Petrou Rédovou, tak padla připomínka, že představitelé současné vlády patří do kriminálu a vy jste na to řekl: „Budeme se o to snažit.“ Nenafackoval byste si teď? Ministryně Černochová se bojí, že je budete věšet.

Já řekl, že na tom budeme pracovat... A kdyby se mě někdo zeptal, jako vy, tak bych mu vysvětlil, že jsem tím myslel, že chceme udělat hluboký audit. Chceme se podívat na vládní kostlivce ve skříních. A když se bavíme o Černochové, hodně nás zajímá, jak to bylo s nákupem stíhaček, či kulometů Minimi. Po vzoru Trumpa chceme poslat „ajťáky“, aby se podívali na Fialovu kampeličku a rozklíčovali, jak se tam zacházelo s penězi. A pokud bychom zjistili porušení zákona, nechali bychom konat státní zástupce a justici. Bloger Vidlák nikoho za mříže zavírat nebude. Ale udělá všechno pro to, aby se zjistilo, jak tato současná vláda bačovala. Nechceme se mstít, ale spravedlnosti musí být učiněno zadost.

Fotogalerie: - Schvalování pořadu

Odbor Úřadu vlády, který veřejně zaštiťuje Otakar Foltýn, loni vyčerpal cca 50 milionů Kč. Senátorka Hana Kordová Marvanová, někdejší disidentka zvolená do Senátu za ODS, to kritizuje a dává za příklad Polsko, kde místo toho vybudovali např. Muzeum varšavského povstání. Jak byste vy použil těch 50 milionů Kč na „osvětu lidu“?

Já osobně si strategickou komunikaci státu představuju jako řeckého dramatika Aischila. Měla by ukazovat, jací by lidé měli být. Kdyby Foltýn nebyl tupá guma, tak by prostě chrlil na sociální sítě krátká videa, kde by k sobě byli lidé hodní, kde by pomáhali uprchlíkům a uprchlíci zase domácím. Kde by se lidé smiřovali, překonávali by rozpory, kde by se napřahovala ruka k dezolátům a kde by se zdůrazňovalo, že jsme jeden národ a jsme na jedné lodi. Možná by to bylo infantilní, ale alespoň by to dávalo pozitivní příklad.

Místo toho se tam za padesát milionů hádají, komu patří česká vlajka a dělají komunikační karty pro poslance... Jen Evě Decroix dali omylem pexeso.

Anketa Schvalujete řezy ve financování mezinárodní pomoci, které v USA provádí Trump a Musk? Schvaluji 98% Neschvaluji 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8905 lidí

„Chci zabezpečit naše peníze. Protože utrácíme stovky miliard dolarů. Víte, můžou se dohodnout, nemusejí se dohodnout, můžou být jednou součástí Ruska, nemusejí být součástí Ruska, ale máme tam všechny ty peníze a já říkám, že je chci zpátky.“ Pravil Donald Trump. Co na to říci?

Že Donald Trump sebere Ukrajincům mnohem víc, než co by po nich kdy chtělo Rusko. Americká svoboda bude horší než ruské zajetí. Rusům šlo o to, aby na ukrajinském území nebyla základna NATO. Za to Ukrajině dodávali plyn za pakatel a kupovali od nich spoustu průmyslového zboží. Nemluvili jim do soudů ani do prokurátorů, nemluvili jim do zahraničního obchodu. Ukrajinci s tímto uspořádáním nebyli spokojení, takže budou mít dluhy na sto let, vyvražděné dvě generace mužů, nebude jim patřit ani půda ani nerostné bohatství, plyn mají drahý, elektřinu mají jen pár hodin denně a jejich největší spojenec se handrkuje o peníze...

A prosím vás, když jste se tedy nedohodli se SOCDEM, tak co Šlachtova Přísaha? A nevadí vám, že nejste jediní, s kým jedná?

Stejně jako v případě jednání ze SOCDEM, i v tomto případě budu jako Tajemný hrad v Karpatech. Ani v jednom případě jsme to nebyli my, kteří by vůbec zmiňovali, s kým se bavíme o společné budoucnosti. Jednáme s mnoha subjekty i osobnostmi a nikdy nebudeme ti, kdo vynášejí informace o neukončených rozhovorech. Stejně tak nikdy nebudeme dělat jednostranná tisková prohlášení, aniž by o tom předem nevěděli naši partneři. Možná jsme antisystémoví, ale nejsme „slepičí prdelky“.