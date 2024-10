Vidlák ví, proč potřebují Lipavského a proč se těšit na Kalouskovu stranu

Tak dneska to pojmeme velmi politicky, protože věci se začaly hýbat víc než jindy. Írán zaútočil na Izrael, ještě předtím Izrael vjel do Libanonu. Mě zajímá: Radikální levice, kam patří i KSČM, nemá zpravidla pocit, že Izrael má právo podnikat akce proti arabským a jiným silám. Jak se s tím srovnáváte vy? Islám nemilujete, ale jste teď zaměstnán tam, kde jste.

Já jsem mírovej... Jak na Ukrajině, tak v Palestině. A zároveň nemám pochopení pro takové ty velmocenské prestiže, kredibility, nutnosti zachování tváře a podobně. Přesně tyhle věci totiž pak vedou k tomu, co teď právě vidíme. A nejvíc mě štve, že z propagandistických důvodů vždycky začínají dějiny v ten moment, aby to ospravedlňovalo právě tu naši spravedlnost. Zrovna tam na Blízkém východě můžeme jít sto let zpátky a vždycky se najde další důvod, proč jedni museli zabíjet druhé. Jediné řešení je odpuštění. To jediné může rozetnout ten bludný kruh vzájemných odplat. Ale na to není nikdo připravený. Zatím si obě strany myslí, že jednoho dne vyhrají.

A tak jsem prostě zcyničtěl. Nepopisuju, kdo je hodný a kdo je zlý, ale analyzuju, kdo vyhraje a kdo prohraje. Když komentuji politiku, dělám to samé. Neřeším morální kvality ani velkolepé hodnoty (které ještě před deeti lety neplatily), ale poměřuju šance na vítězství či porážku.

Víte, když sleuduju, jak se za poslední dva roky úplně změnilo válčení, tak si myslím, že to dost smazalo izraelský technologický náskok a na bojišti se prosazuje stará dobrá kvantita. Znáte to, když ta blbost funguje, tak to není zase taková blbost.

Nejsem si jistý, jestli si Izrael může tuto válku dovolit. V Gaze ještě stále nemá hotovo, ještě stále nemá všechna rukojmí ani jejich těla... a přitom se pouští do ještě větší války proti většímu nepříteli.

Hamás měl hodně raket. Ale jejich zásoby nebyly nic proti tomu, kolik jich má Hizballáh. A to není nic proti tomu, kolik jich má Jemen. A to není nic proti tomu, kolik jich má Írán.

Jinak, když jsme u té zahraniční politiky, tak formálně ji bude za nás dále řídit Jan Lipavský, k jehož jménu členové Pirátů začínají připisovat takové to slovíčko vyjadřující hlodavce žijícího v kanálech, na smetišti apod. Čím je Lipavský tak úžasný, že o něj Fiala tak moc stojí?



Ono to teď na Západě půjde z tlustých do tenkých. Ukrajina prohrává, druhé horké geopolitické ohnisko na Blízkém východě se právě rozhořelo, přitvrzuje se kolem Tchaj-wanu i obou Korejí... Američané do Lipavského investovali a těžko by u nás našli někoho tak loajálního a servilního. Jakýkoliv jiný ministr by třeba mohl mít vlastní názor, mohlo by mu dojít, že je zle a mohl by také třeba začít razit jinou politiku.

Podívejte se třeba na Petra Pavla. Ten už dokonce vyzývá Čínu, aby sehrála roli mírotvůrce... Nevím, jestli mu to poradil Kolář nebo Pojar, ale jak vidno, někdo si všiml, že ve stepích jaksi nevítězíme.

U Lipavského nic podobného nehrozí. Ten bude svým americkým pánům věrný až do konce. On si nikdy nevšimne, že se kolo dějin pootočilo.



Nejen Lipavský odešel ze strany. I Miroslav Kalousek odešel, tentokrát z TOP 09. Ten ale čestně a dlouho kritizoval politiku vlády, která vznikla i díky tomu, že on sám odešel z politiky. Bojíte se, že teď založí partaj, která zmobilizuje koaliční voliče, kteří by třeba po tom všem zůstali doma?



Nebojím. Tam, kde se pohybuju já, tam Kalousek žádné voliče nemá. Ale Fiala by se měl bát a ostatní vládní strany také. Kalousek byl ve vládě s ODS, byl ministrem financí, je zuřivě antiruský a zavile proevropský, měl koalici se STANem a byl kdysi lidovec. On bude brát voliče celé vládní čtyřkoalici. Jestli založí stranu, zmenší ODSku pod preference SPD, STAN se propadne někam k pěti procentům a vysaje i poslední zbytky z KDU a TOPky. Výsledkem bude patnáctiprocentní KASTRÁT (Kalouskova strana temna), sedmiprocentní ODS a hrozba propadlých hlasů pro všechny ostatní. Já se na Kalouska vlastně těším. Jeho angažmá nám při trošce štěstí zařídí propadlé hlasy na té liberální straně spektra.



Zdá se, že Fiala si od Pirátů vlastně oddechne, ale ještě o víkendu měl celkem nervy na pochodu. Projevil to „stříháním ušima“ v pořadu Partie na Primě. Jedni říkají, že konečně ukázal emoci a „leadership“. Vy tvrdíte, že se chová jako manžel, který je nervozní, když se ho někdo ptá na situaci doma, kde je to „před rozvodem“. Trváte si na tom? Další tři „manželky“ Fialovi zbyly a bez té čtvrté, tj. bez Pirátů, je viditelně šťastnější.



Na Fialovi bylo vidět, že se ho ptají na Piráty, ale on má v hlavě něco úplně jiného. Nejspíš jeho vlastní kolegy z ODS, kteří mu začínají vypovídat poslušnost a dávat mu nůž na krk. Nevěřím tomu, že by náš hodnotný premiér sám ze své vůle vyhodil Bartoše tak ponižujícím způsobem, navíc poté, co se domluvili na pokračování. Mezitím prostě přiběhla „nějaká ta manželka“ a vysvětlila mu, že bude po jejím, nebo láska skončila.

I po vyhození Pirátů se totiž nic nezměnilo. Vláda nezměnila kurz, neupravila rozpočet, neslevila ze svých velmi nepopulárních kroků... A tak jí budou voliči nadále odpadat.



Zřejmě padl Vuhledar na Donbasu. Prezident Pavel varuje Ukrajinu, že část jejího území prostě bude okupovaná. Z německé CDU jdou hlasy, že „porážka Ruska nebyla nikdy cílem“. Ukrajinská armáda není schopna doplňovat a střídat jednotky a Ukrajinec Kapustej, žijící v ČR, tvrdí, že Západ dodává Ukrajině jen tolik, aby se nepoložila. Posouvá se to celé někam?



Jo, posouvá se to nejen do zničené Ukrajiny, ale především do vylidněné Ukrajiny. Půlka lidí uteče, druhá půlka padne na frontě. A přesně takhle to Západ přece chce, ne? Velmi levně porážet Rusko, jak říkal náš TZLD Foltýn. Na grýndýl dáváme víc peněz než na válku na Ukrajině. Američané také. Dokud ještě Ukrajinci mobilizují a zadržují Rusy, tak to za to stojí, ne?

Bohužel, až po dvou letech masakru si někdo v CDU všiml, že vlastně ani nevíme, čeho chceme dosáhnout. Nevíme, proč tu válku ještě vedeme, když se Rusko odmítlo po sankcích sesypat. A jsme zase u toho... zase ta velmocenská prestiž, kredibilita, ztráta tváře. Což je vlastně už jediný důvod, proč Ukrajinci ještě umírají. Aby si nikdo nemusel přiznat, že byl debil a měl tu válku špatně spočítanou.



Do toho všeho naštval Miloš Zeman liberální scénu tím, že si na oslavu pozval nejen Orbána, Vučiće, Fica a Pellegriniho, ale i Konečnou, Fialu z SPD, Rajchla a hlavně Babiše. Jsou to vůči Zemanovi jen posměšky, nebo něco víc?



Mám pocit, že jsme u Zemana na oslavě viděli budoucí středoevroskou unii. Politiky i byznysmeny, kteří to, co se rozpojilo v Baltském moři (Nord Stream), je možné napojit přes Balkán. Viděli jsme ty, kteří chápu, že když nebude porážka Ruska, tak alespoň musí být mír, obchod a prosperita. Žádná železná opona.

Ti druzí, co vsadili na americké sliby, ti se teď scházejí na Hradě a slaví tam narozeniny Koláře staršího. Ale určitě tam nemají tak veselo, jak měl Miloš Zeman.

Když už jsme mluvili o Kateřině Konečné. Tak ta je asi s krajskými volbami spokojená. Ale co se dělá a udělá pro to, aby se příští rok sestavilo 14 kandidátních listin? A aby se to mohlo jmenovat „STAČILO!“? Ono nejde Ministerstvu vnitra jen tak napsat, že sice je to kandidátka KSČM, ale bude se to jmenovat „STAČILO!“.

Máte pravdu v tom, že doba koalic definitivně skončila. Kromě hnutí ANO jsou na tom všichni ostatní tak, že musejí vzít v potaz osmiprocentní práh pro vstup do sněmovny v případě dvojkoalice. V případě trojkoalice dokonce jedenáctiprocentní práh. Takže se to musí udělat tak, aby to koalice nebyla. Strany musejí fúzovat, slučovat se... a nebo se prostě rozejít a zkusit to samy za sebe.

Já k tomu jen řeknu, že Kateřina Konečná tuto situaci předvídala už loni na podzim, kdy jsme se seznámili a měla promyšlená všechna možná řešení, jejich klady i zápory. Myslím, že na rozlousknutí tohoto oříšku nebudeme muset čekat dlouho. Ostatně i ostatní strany chystají sjezdy či kongresy. Bude se volit, diskutovat, strategicky přemýšlet... Všichni musejí s něčím přijít. Když je po volbách, tak je před volbami.