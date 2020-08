Vir všechno zastavil. Všechno? I když neměli, exekutoři jeli dál. S reformou se to má takto

reklama

Koronavirový čas asi moc nepřál exekucím, ale zase se to jistě rozjede nebo možná už rozjelo…

Smutné na tom je, že sice do 30. června byly pozastaveny mobiliární exekuce, ale ony probíhaly. Velmi málo, ale my víme minimálně o třech případech, kdy přes zákaz vykonavatelé soudního exekutora v této době bez jakýchkoliv okolků vstoupili do bytu a mobiliární exekuci prováděli.

Budou nějak postiženi?

Nebudou. Kde není žalobce, není soudce. Lidé nám to sice řeknou, pošlou nám soupisy, abychom viděli, že to bylo v době koronaviru, pošlou nám například exekuční příkazy na prodej nemovitosti v době koronaviru, ale už nemají sílu se s tím systémem prát. Ti lidé už prostě nevěří a nemohou. Komu mají ostatně věřit? Ministerstvo nikdy nic nevyšetří, exekutorská komora všechno zamete pod stůl a soudy? Měsíce, roky! Takže není komu věřit…

Takže opět začínáme velmi pesimisticky…

To není pesimismus, ale realita. To, co se od 1. 7. začalo dít, tedy ve chvíli, kdy pominul zákaz, tak se nám mobiliární exekuce rozjely v nepoměrně větším měřítku než před koronavirovou krizí. Spousta exekutorů sáhla k zabavování majetku. Spousta z nich ani v době koronavirové krize, když byly s některými dlužníky domluveny splátkové kalendáře, nebyla schopna akceptovat ani jejich snížení, i když bylo velmi jasné, že daný člověk například o danou práci v té době přišel nebo je doma na ošetřování a není schopen splácet takovou částku a chtěl se domlouvat například na snížení částky, že by splácel alespoň něco. Spousta exekutorů na to nechtěla přistoupit.

Já zase slyšel nářky exekutorů a vykonavatelů, že se musí omezovat, že se bude propouštět…

Oni chudáci říkají, že budou propouštět? Vzhledem k tomu, až tato krize na nás dopadne plnou vahou, a že to bude, protože to, co je nyní, je pouze začátek něčeho, protože problém budeme řešit na konci roku nebo začátku toho příštího, kdy přijdou první vážné dopady, tak by pánové měli začít spíše nabírat lidi. Protože dlužníci nebudou schopni splácet svoje závazky. Spousta lidí přišla o práci, další o ni přijde nyní a obávám se, že exekutoři jsou ti poslední, kteří by měli brečet, protože u nich ta zaměstnanost spíše stoupne. Protože budou těch lidí a vykonavatelů potřebovat mnohem více. Otázkou je, jestli bude kde brát…

Říká se – mnoho psů zajícova smrt. Když lidé nebudou mít peníze, tak se stav bude jen a jen vyhrocovat…

Ano, bude se to hrotit. Podle mého názoru se budou provádět mobiliární exekuce v takovém rozsahu, že i to, že se dnes zabavují věci za pět set korun a prodávají se po stokoruně, bude ještě dobré. Obávám se, že brzy nastane situace, kdy už exekutoři budou zabavovat úplně všechno a devadesát procent těch věcí skončí někde v černé díře.

Ale jsou zde vaše nesporné úspěchy – seznam nezabavitelných položek a další…

To je super. A doufám, že se nám povede na základě memoranda se sociální demokracií dopilovat chráněný účet pro dlužníky, což by byla skvělá věc. Když vám obstaví účet a mzdu, tak nemáte kde vzít na nájem a je to vždy velmi smutné a vznikají z toho další a další dluhy. To budu tedy považovat za další velký úspěch, ale pro nás nejpodstatnější v tuto chvíli je zastavit nevymahatelné exekuce, abychom se jich v systému zbavili, protože přibude spousta nových.

Predikuji nárůst exekucí na konec tohoto, začátek příštího roku. Přece jen uplyne nějaký čas, než pohledávky projdou přes soud, dojde k ustanovení exekutora, k nabití právní moci exekučního titulu a pověření k exekuci. Takže začátkem příštího roku začnou čísla raketově, strmě vzrůstat.

Takže 826 000 tisíc lidí a 4,2 milionu exekucí je nyní dnes a předpokládám, že to markantně poletí nahoru. Jestliže čísla vzhledem k dobré ekonomické situaci klesala, tak nyní poletí nahoru. Obávám se, že budou přibývat nejen na ty, kteří už nějaké mají, ale i na ty, kteří nemají žádné.

Budou to exekuce, které budou vedeny kvůli nesplaceným hypotékám, půjčkám na bydlení. Takže lidé by mohli přicházet o střechu nad hlavou.

Říká se, že se nájemníci a pronajímatelé mají domluvit, ale realita je jiná.

Upřímně: Když budete mít byt, na který máte hypotéku a někomu jej pronajmete a platíte z toho hypotéku, jak se můžete domluvit... Většina lidí to má takto, byly to pro ně investiční byty. Většina skoupených bytů jsou byty investiční – někdo si do nich uložil peníze tím, že si vzal hypotéku, pronajal byt, aby se mu hypotéka splácela a jemu posléze zůstal zaplacený majetek. A co bude nyní dělat, jak se má domluvit s nájemníkem?

Lidé z nájmů budou odcházet, protože si je nebudou moci dovolit a otázkou je, jestli majitel investičního bytu má peníze na krytí výpadku nájmu.

A co města, které mají sociální byty?

Kolik mají bytů, kolik si jich vůbec nechaly? Všechno šlo do privatizací, města a obce všechno rozprodaly. Dnes město s patnácti tisíci obyvateli je rádo, když má deset nebo patnáct sociálních bytů!

Bude to špatné. Jde o dopady, které si v tuto chvíli nikdo neuvědomuje.

Byl tu tradiční návrh SPD zestátnit exekutory…

To je tradiční křik Tomia Okamury. Nic jiného. Tomio Okamura nikdy nikomu nevysvětlil, kde by vzal finanční prostředky na to, abychom tuto agendu přesunuli zpět na soudy. Vezměte si – nové budovy, nová auta, nová zaměstnanecká místa, nové prostory, nové počítače, telefony… odhadem – dovoluji si říci, první rok šest miliard. Na to, aby se zřídily všechny prostory, nakoupilo se vybavení a přesunula se zodpovědnost. Jsou zhruba dvě tisícovky vykonavatelů. Budou tak výkonní na soudech za řadový plat? Nemyslím si, že to je dobrý nápad, přenášet na stát takové riziko. Když už jsme to jednou zavedli, je podle mne toto nesmysl. Buď jsme to v roce 2001 neměli dělat vůbec, nebo teď musíme „jen“ napravit to, co jsme v roce 2001 napáchali a změnit zákon tak, aby exekutoři museli jednat v souladu se zákony a nebyl z toho takový byznys, jako dnes je. Protože dnes to je s věřiteli neskutečný byznys. Vždyť se ví, jak to chodí. Velcí věřitelé si vybírají určité úřady, ty jim vracejí peníze zpět. Dokud se toto nezmění, závislost exekutorů na věřitelích, tak to nikdy nebude spravedlivý systém, jenž by fungoval na obě strany.

A teritorialita?

To je pecka! Prý ji v září projednají. Měli už v únoru, ale nějak jim to nevyšlo. Hádají se v ústavoprávním výboru, je k tomu několik desítek pozměňovacích návrhů ze všech politických stran.

Buď z toho bude kočkopes, nebo nebude nic. Dovolím si říci, že když na teritorialitu exekutorů čekáme druhé volební období poslanecké sněmovny, takže s tím pět let nikdo nic neudělal. Teď se všichni budou tvářit, jak je to potřeba. Škoda že to zabijí pozměňovacími návrhy. Všechno se mění…ale přitom se nezmění vůbec nic.

Viděla jsem to o koronavirové krizi, když ministryně spravedlnosti přišla s dobrým nápadem zrušit marné nevymahatelné exekuce, ze kterých se za tři roky nevymohlo vůbec nic s tím, že by stát zaplatil nějakou paušální náhradu. Dokonce jsme navrhovali, protože jsme o tom vedli mezi povinnými velký průzkum, že i povinní zastavení zaplatí. Že nelze přenést veškerou zodpovědnost mimo. Dopadli jsme tak, že nás pan poslanec Nacher tahal bahnem v poslanecké sněmovně, že jsme idioti, kde že na to ti povinní vezmou.

Pro povinného by to byla jistá spása…

Samozřejmě! To nejsou nijak závratné částky, exekutoři to vyčíslili na tisíc korun na exekuci. Každý povinný rád zaplatí tisícikorunu za každou zastavenou exekuci, i když by si ji šel půjčit k babičce nebo tetičce. Protože ví, že má svatý klid a pokoj. Dokonce tam padalo, že povinní se budou domlouvat s exekutory, že je ta jejich věc je jako nevymahatelná. Já si prostě neumím představit povinného, jak někde zvoní u exekutora a říká – já se s vámi chci domluvit, že bych vám dal pětistovku a že vy byste to jako zastavil…

Nacher oproti návrhu ministryně vytáhl ten svůj návrh na zastavování marných exekucí ve vymáhané částce 1500 korun jistiny. Tato věc ale nic neřeší. On si nevšiml jedné podstatné věci, komu by to prospělo. Velkým exekutorským úřadům, kteří dělají pohledávky dopravních podniků a pojišťoven. Těch malých, drobných a Nacher navrhoval, aby ty náklady exekutorům zaplatil stát. Teď jsme u toho, že všechny tyto pohledávky patří firmám, které sídlí v daňových rájích. Co z toho bude mít ten náš stát, když jim zaplatí za každou pohledávku 500 korun? Všechno stát! Nechápu, s jakou zarputilostí se Nacher drží tohoto plánu. Proč? Proč chce vyvádět státní peníze z této republiky? Vždyť jsou to samé Kajmanské ostrovy, Kypr a podobně!

Přelomový bod se tedy nekoná…

My jsme čekali, že když v koronavirové době padl návrh ministryně spravedlnosti, dojde ke zkrácenému řízení a bude to fungovat. Bohužel, pan Patrik Nacher byl silnější než ministryně.

… a výhled je špatný…

Víc než špatný! Obávám se, že mnoho lidí v beznadějné situaci se pokusí využít insolventního řízení rádoby s nulou, kdy platí jen základní poplatek něco přes dva tisíce korun. Jak to bude vypadat za pět let, až soudy budou rozhodovat o tom, zda splnili podmínky nebo ne.

Protože košile bližší kabátu a co bude za pět let….

Přesně tak. Co budeme dělat s lidmi, kteří přijdou o bydlení? Co s mámami, a je jich velká spousta, a smrdí to velkým průšvihem! Podívejte, 300 000 mamin, samoživitelek, se pokusilo si vzít o koronaviru půjčku, aby dohnaly deficit mezi ošetřovným a tímhle. Co se stane? Ony nebudou mít na splácení. To bude opravdu obrovský problém!

Uvědomuje si to někdo z vlády nebo sněmovny?

Těžko říci. Z vlády možná tím, že když nastavujeme zrcadlo, tak možná sociální demokracie. Proto v rámci memoranda jim jako Asociace zajišťujeme v jejich poslaneckých a senátních kancelářích poradenství pro lidi v exekuci zdarma. Socani dali prostory, stanovili dny a domluvilo se to.

Piráti se vždy jevili, že jsou proteritoriální, v legislativě se snaží, ale na druhou stranu nemají sílu návrhy protlačit.

… takže „tah na branku“ nemají…

Ne. Občas někde „vysosnou“ nějaký senátní socdemácký návrh, ale to je ve své podstatě jediné. My jsme navrhovali, aby se zastavili exekuce nevymahatelné ne tři roky, ale pět let. Ať věřitel není poškozen. On stejně nedostal peníze celou dobu a stejně je už dál nedostane.

Proč máme mít šest milionů exekucí, když můžeme mít ty miliony tři. Těch šest milionů je můj nejčernější odhad. Že až tato krize zcela odezní, což nebude dříve než za rok, až uvidíme, co to napáchalo úplně ve všem, protože nikdo nevíme, zda se to vrátí či nevrátí a co bude, i když věřím, že ekonomiku už nikdo nezastaví tak, jak se to stalo na jaře, takto to může narůst až do takovýchto čísel.

Reklamy na půjčky jely v době koronakrize vesele dál… Jejich poskytovatelé asi jako jediní platili médiím, takže dostali neuvěřitelný prostor.

To je strašné. To bylo v televizi pořád. Měla by být nějaká regulace, když ne jiná, alespoň etická. Ale pro ně to byly největší žně – lidé byli bez peněz.

Mne by hrozně zajímalo, kdo přišel s tím, že většina exekucí vznikla z půjček na dovolené a dárky na Vánoce. Kdo to vymyslel, by zasloužil chytit pod krkem a zatřepat s ním. On nemá vůbec tušení, jak exekuce vznikaly. Ano, 24 procent lidí se dostalo do exekucí díky půjčkám, které si brát nemuseli a které pro ně nebyly existenčně nutné. Jenže haló, pak je tu 76 procent dalších lidí, kteří se do toho nedostali vlastní vinou. Kdy je semlely okolnosti a jsou v systému. Vždyť je dnes problém pronajmout si byt, pronajímatelé chtějí vědět, zda nejste v exekuci. Nechtějí vám pronajmout byt ani když jste v insolvenci.

Jsou pro vás všechny ty ekonomické balíčky na nastartování ekonomiky zacílené?

Antivirus na podporu pracovních míst, co má ministerstvo práce a sociálních věcí, tam je záměr dobrý. Otázka je však, jestli bude co udržet. Jestli budou podnikatele lidi vůbec potřebovat.

Neoddalujeme problém?

To je naše specifikum, my oddalujeme problémy úplně ve všem. My je valíme před sebou a děj se vůle boží, co se jednou stane. Systém se pak opravdu může zhroutit, to reálně hrozí.

Zahltí se soudy. Už to vidím.

Snad se ta teritorialita v září projedná, zahodí se pozměňovací návrhy a půjde to. Je tam třeba návrh, který říká, že se bude exekučně strhávat odstupné. Přitom v kovidovém balíčku je, že se toto nesmí. Že by to psali před kovidem? To si však nemyslím. Mám ale dojem, že někdo ty kovidové zákony ani nečte a dává si do návrhů zákonů, co chce. Přece nejde schválit zákon proti zákonu! I když u nás tedy jde ledacos.

