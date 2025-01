Vitásková: Bez ruského plynu přijde destrukce našeho hospodářství. Co vláda neřekla

Vstoupili jsme do nového roku. Jak byste hodnotila uplynulý rok z osobního hlediska?

Z osobního hlediska každý z nás hodnotí uplynulý rok podle vlastních prožitků. Ty, které jsme prožili se svými blízkými. Ať již bolestivé, či radostné emoce, které doprovázejí život každého jedince. Nečekaná úmrtí blízkých, kteří měli vzhledem ke svému věku právo žít, radost z narození potomků, úspěchy v práci, zmar z nespravedlnosti, které čelíme, lásky a zrady. Žal střídá radost, bezvýchodnost se mění v naději. I pro mě byl uplynulý rok stejný jako pro miliony občanů naší země. Mnozí z nás si dávají závazky, předsevzetí do nového roku při půlnočním přípitku. Já to nedělám.

Osobní vnímání je důležité, ale tím podstatným je celospolečenský vývoj, který pak utváří prostor pro to, abychom mohli žít šťastný a spokojený život. A ten je velmi tristní.

Jak tedy vnímáte celospolečenský, světový vývoj, který je podle vás tristní? Je to vývoj v zahraniční politice, nebo u nás?

Jsou to spojené nádoby, které nelze od sebe oddělit. Pojďme tedy k vývoji u nás. Opravdu to všechno tak, jak odpovídám, otisknete? Nebo se dočkám „trezorového“ rozhovoru jako nedávno v Radiu Univerzum? Kdy nakonec „cenzura“ rozhovor neodvysílala, že se opakovaně vyjadřuji, že za vše mohou nekompetentní politici…

Rozhovor zveřejníme tak, jak odpovídáte. U nás se necenzuruje.

Obávám se, že se rychlými kroky blížíme k policejnímu, diktátorskému státu. Například nedávný přílepek k trestnímu zákoníku, který hovoří o trestném činu, když někdo zdánlivě pracuje ku prospěchu zahraničních mocností. Tento paragraf je zcela nejasně formulován a může vést k pronásledování kohokoliv. To jsem jen tak namátkou vzpomenula, protože vím, co dokážou struktury v našem státě provádět s nevinnými, a naopak zločin pokrýt.

Vláda a naši politici stále nepochopili, že je nutné se konečně starat o prosperitu naší země, hájit národní zájmy. Bez cenově přístupných energií to ale nejde. Přesto představitelé státu lidem bijí do hlavy, jak se bez ruského zemního plynu obejdeme. Několik let opakuji, že to není pravda – neobejdeme se. A když, tak za cenu ekonomické destrukce naší země. A to opravdu občané chtějí? Chtějí mít nejvyšší ceny energií, chtějí padat nejen do energetické chudoby? Přestaňte lidem lhát, lžete jim téměř ve všem.

Zemní plyn se přestal 1. ledna 2025 přes Ukrajinu přepravovat. Zatím nepociťujeme jeho nedostatek. Tak v čem vidíte problém?

Je velmi těžké hluchému něco říkat, když nezná znakovou řeč a neumí odezírat. Tak je to s tím ruským plynem.

Politici si melou svoje bludy a nehledí na to, co se děje kolem nich a co říkají odborníci. Tím myslím skutečné odborníky, nikoliv ty, kteří jedou na populistické vlně a stávají se odborníky na každé téma, aniž by měli pro danou oblast vzdělání a dostatečnou praxi.

V době pandemie se stali samozvaní odborníci okamžitě epidemiology, v jiných oborech to byli energetici, ekologové, politologové, ekonomové, klimatologové. Většinou to byli vo...é, kterým politici bezmezně naslouchali, nebo si je do vysokých pozic sami najmenovali, aby lid oblbovali „odborně“. Dostali prostor v médiích. A co chcete víc. Nakonec se drželi novodobého hesla „Vším jsem byl rád, přestože jsem nevěděl, co to obnáší, ale hlavně, že to sype…“

A to je ta cesta do pekel, kterou nyní absolvujeme. Nekompetentní politici a k tomu tito rádcové. Z toho se dostat nebude vůbec jednoduché, pokud nedojde k razantní proměně.

To, že byla zastavena přeprava zemního plynu přes Ukrajinu neznamená, že ruský plyn do Evropy není dodáván. Je stále dodáván nejen potrubními systémy, ale i zkapalněný. Jeho spotřeba v Evropě je stále velmi vysoká a připravované a realizované změny v energetice jen potvrzují, že bude nadále jeho spotřeba narůstat. Plynové elektrárny, plynové záložní zdroje, paroplynové elektrárny. Tyto změny probíhají k zajištění energetické bezpečnosti a ruský plyn je ekonomicky výhodný.

Pokud vím, tak zelenou má v ČR dostat nikoliv jen zelená energie, ale také uhlí a paroplynové elektrárny. To by před pár měsíci nebylo vůbec možné sdělit. A nyní tyto zdroje dostávají podporu zakotvenou v zákoně. Nevěřím tomu, že by politici prozřeli. Pak by museli již nyní říci, že bez ruského plynu to nepůjde. Jak se chtějí zajistit plyn pro budované paroplynové elektrárny? Zajistíme ho za „každou cenu“? Jako tomu bylo při nákupu 300 mil. m³ plynu, který stát uskladnil do podzemních zásobníků? To byl pěkně drahý nákup, který stát provedl…

Jen pro informaci – kapacita zásobníků u nás je cca 3,5 mld. m³.

Ale k úpravě zákona o podpoře uhlí a paroplynových elektráren. To se občané naší země prohnou, až jim Energetický regulační úřad přidá ke značně navýšeným povinným platbám za jistič tyto další povinné platby.

Vraťme se ale k dodávkám zemního plynu, který přestala Ukrajina od 1. ledna tranzitovat. Jak vidíte další vývoj?

Prvně si musíme říct, co se vlastně stalo. Došlo k vypršení dlouhodobého kontraktu na přepravu zemního plynu do západní Evropy – tedy i České republiky. Kontrakt byl uzavřen mezi ukrajinským Naftogazem a ruským Gazpromem. Dnes již nelegitimní představitel Ukrajiny pan Zelenskyj se nechal slyšet, že žádný ruský plyn již nebude přes jeho území přepravovat. Snad se hovoří i o tom, že se zastaví i dodávky ropy přes Ukrajinu. Pan Zelenskyj nechal tak nejen Českou republiku, ale i další západní země ve „štychu“, jak se lidově říká. To je asi odměna nejen za finanční pomoc, kterou jsme Ukrajině bezmezně poskytovali.

Vidíte východisko z této situace? Poteče plyn přes Ukrajinu, třeba ázerbájdžánský?

Nejen přes Ukrajinu, ale především přes Nordstream. Nyní hovořím o tranzitních cestách, které byly zastaveny. Ale bude proudit i přes Jamal. Je nebetyčná ideologická hloupost mařit investice a likvidovat vlastní hospodářství. Tyto tranzitní plynovody jsou zmařenými investicemi. Nástupem prezidenta Trumpa se bude na mnoho věcí pohlížet jinak a bude to mít dopad také na tuto oblast velkého plynárenství. Nebudeme asi překvapeni, co budou kdákat naši politici poté, až se přeprava přes tyto plynovody obnoví a poteče znovu ve velkém zemní plyn z Ruska do Evropy. Silně pochybuji, že se stávajícími politickými garniturami budeme u toho.

Již za pár dnů nový americký prezident Donald Trump zahájí (s přestávkou) druhé funkční období. Co očekáváte od vývoje v energetice?

Především očekávám, že se USA stanou jinou zemí a budou naplňovat trumpovské heslo „Amerika na prvním místě“. Prezident Trump po boku se svými spolupracovníky, především Muskem, budou tuto politiku prosazovat ve všech směrech. Tyto kroky budou mít pochopitelně dopad nejen na země EU, ale i do světové politiky. Očekávám, že se po inauguraci setká se svými protějšky, jak z Ruska, tak některými evropskými zeměmi.

Očekávám, že se křeč EU prohloubí a bude následovat rozpad dnes již zmírajícího spolku. V prohlubující se nejen energetické krizi se budou jednotlivé státy více či méně starat o své národní zájmy. To, že naše země s politiky, kteří jsou u moci, bude na tom nejhůře, se dá bohužel očekávat.