Vitásková odhalila, jak fungují české soudy. Urážky, hrubost. Stát morálně propadl, říká

reklama

Minulý týden jste opět stanula před soudem, tentokrát v postavení žalobkyně, a žalujete stát – Ministerstvo spravedlnosti. Jedná se o odškodnění za osmileté nezákonné trestní stíhání. Žádáte milionové odškodnění, přes 34 mil. Kč. Stát vám chce přiznat pouze 450 tis. Kč. Jak se na kauzu díváte?

Tristní na celé věci je, že mě tento stát poškodil nenapravitelným způsobem. A dál se chová jako… nenacházím slušných slov. Vzal mi všechno, co má v životě hodnotu. Pošlapali mi čest, dobrou pověst, zničili mi moji pracovní kariéru, zdraví mé i mých příbuzných, zničili společenské postavení. Prostě vše, co jsem od svých 17 let budovala, kdy jsem poprvé nastoupila do práce. Znemožnili mi nadále pracovat v oblasti, která mě naplňovala a odpovídá mému vzdělání, praxi a dosaženým úspěchům. Domáhám se odškodnění za škody, které mi byly způsobeny „nezákonným trestním stíháním“, jak zní rozsudky několika soudů. Já k tomu jen dodávám jedno slovo, které je nutné mít na paměti: „Vykonstruovaným.“ Anketa Je nutné nařídit očkování proti covidu-19 v Česku jakožto povinné? Ano 14% Ne 83% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3830 lidí

O tom, že se dá trestní stíhání u nás objednat, veřejně hovořil premiér Andrej Babiš i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Já s nimi souhlasím, já to mohu potvrdit na svém případě a případě celé řady dalších občanů. Někteří v průběhu svých procesů zemřeli. Bohužel jak premiér Babiš, tak ministryně Benešová, přestože mají nejvyšší politickou moc zahájit nápravu systému, tak s nápravou vůbec nic neudělali, ve svém důsledku se těmto občanům vysmívají. Oni jsou spoluvinní za zničené životy takto pronásledovaných lidí v naší zemi. Takoví lidé nemají co dělat ve vrcholových politických funkcích.

Jak hodnotíte průběh jednání u pražského soudu a jaký verdikt očekáváte?

Stojím opět před soudem, tentokrát civilním. Proti mně stojí zase zástupce státu, ani nevím, jak se dotyčný úředník z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jmenoval, snad nějaký Miloš Borovička. O jeho morálním kreditu si udělejte obrázek sami. Čekali jsme na chodbě soudu před zahájením líčení. Tak tento člověk mě ani nepozdravil, což považuji za normální slušné chování. Choval se jako hulvát, jako bych nebyla právě já ta osoba, které on – zastupující stranu žalovanou – tak neskutečně ublížil. To již neberu v potaz, že jsem žena možná o dvě generace starší než on.

Naopak, v průběhu líčení se mě snažil dehonestovat před soudem, zpochybňovat mé nároky tak neurvalým způsobem, že chvílemi jsem nevěděla, zda jsem žalobce, nebo žalovaná, zda žijeme v právním státě. Celou škodu, která mi byla státem způsobena, ohodnotil na 450 000,00 Kč. Zcela nechápal, co to je Listina práv a svobod, jakou hodnotu má morálka, čest, zdraví a život člověka. Jaké dopady to má na společnost, ve které se morální a lidské hodnoty neuznávají. Taková společnost spěje k úpadku.

Vůbec nechápal, co to je zásah do práva na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména podle čl. 10 odst. 1 listiny. Nechápal, co to je zásah do práva na ochranu zdraví podle čl. 31 listiny. Katastrofální dopad mého stíhání a zásah do práva na soukromý a rodinný život podle čl. 10 odst. 2 listiny a čl. 8 úmluvy. Zásah jednak do práva na přístup k veřejným funkcím za rovných podmínek podle čl. 21 odst. 4 listiny, jednak do práva na svobodnou volbu povolání a práva pracovat podle čl. 26 listiny. Tak to vše jsou pro tohoto „zástupce státu, který je placen z našich daní“, asi neznámé pojmy, anebo je naše společnost v tak hlubokém morálním úpadku, že tyto atributy nejsou vůbec žádným měřítkem hodnot, protože hodnoty jsou u nás hrubě pošlapávány.

Psali jsme: Rychetský, Babiš, Benešová... Alena Vitásková ukazuje prstem. Zlé věci a jména

Neodpověděla jste, jaký verdikt očekáváte?

Vzpomínám na jeden rozhovor s bývalou ministryní spravedlnosti. Připravovala se novela legislativy o odškodnění občanů poškozených státem za nezákonné trestní stíhání. Tenkrát se mě ptala, jaké odškodnění bych považovala za dostačující? Odpověděla jsem, že ve dvou rovinách dát možnost, aby si poškozený občan vybral:

Buďto finanční odškodnění v dostatečné výši, tak aby občan poškozený státem mohl uhradit dluhy, které mu vznikly, a normálně žít ve standardu, na který byl zvyklý před stíháním, aby byl skutečně za zničený život odškodněn ke své spokojenosti. Po takovém poškození pověsti se již nikdy nevrátíte do stejné kvality života jako před obviněním. Mnozí totiž po takovém veletoči přípravných řízení, soudních líčení a medializace zůstanou žebráky, do slova a do písmene se zničeným zdravím, pokud to vůbec přežijí. Nenajdou práci, podnikání, rozpadne se rodina, přijdou o bydlení, přátele, společenské postavení atd. Zůstává jim punc zločince, přestože byli osvobozeni. Pro každého je tato výše odškodnění jiná a měla by se pohybovat od milionů po desítky, stovky milionů korun. Anebo se takto poškozený občan zřekne finančního odškodnění za to, že aktéři jeho pronásledování (tj. vyšetřovatel, státní zástupce, soudce) si půjdou sednout do vězení, a to v rozsahu trestu, který navrhovali. V mém případě by šli do vězení na 8,5 rokku. To by byly dvě mouchy jednou ranou. Společnost by nehradila finanční odškodnění, a navíc by se mohli tito aktéři ve vězení převychovávat, aby již nikdy nemohli páchat škody naší společnosti.

V mém případě by to byl v této věci policista Pavel Pinka, státní zástupce Radek Mezlík, soudce Aleš Novotný a bývalý NSZ Pavel Zeman.

Paní ministryně reagovala, že to snad nemyslím vážně, že žijeme přece v právním státě. Pochopitelně že můj názor byl sdělen s nadsázkou, přece u nás neplatí oko za oko, zub za zub, ačkoliv v těchto případech by to našemu státu velmi prospělo.

Anketa Co je problémem romského etnika v ČR? Diskriminace a rasismus 2% Nechuť pracovat 15% Kriminální a asociální chování 82% Nedostatek šancí vyniknout, když chtějí uspět 1% hlasovalo: 7891 lidí

Opět jste neodpověděla, jaký verdikt soudu k této vaší žalobě očekáváte?

Nebudu předjímat rozhodnutí soudu. Do spisu jsem založila moji knihu „Krvavé slunce pod gilotinou“, ve které jsou nejen střípky skutečných událostí, ale také je zde popsána hrůza, kterou jsem prožívala tisíce dnů a nocí a prožívám stále. Stojí za to si ji přečíst. Mohu dodat i s podpisem (o knihu si lze napsat na e.mail knihy.vitaskova@seznam.cz, pozn. red.).

K soudu jste podala celou řadu žalob na stát za nezákonné trestní stíhání. Které to jsou a kdy bude probíhat líčení u soudu? Budete se osobně účastnit?

Především bych chtěla upozornit na postup. Kdyby Ministerstvo spravedlnosti pracovalo tak, jak má, tak se celá řada těchto žalob ani k soudu nedostane. Ten postup je následující. Nejdříve žádáte Ministerstvo spravedlnosti v předepsaných lhůtách o uznání náhrady škody. Na některé Ministerstvo spravedlnosti vedené paní Benešovou neráčilo ani odpovědět. Asi počítali s tím, že nedodržíme předepsanou lhůtu podání žaloby k soudu. Jedná se tam o dny.

Pokud lhůtu nedodržíte, tak nemáte nárok na nic. Je to taková česká taškařice, jak připravit poškozené občany o nárok na odškodnění. Jsem přesvědčena, že tímto ministryně spravedlnosti úmyslně maří spravedlnost a IAV se bude muset tímto zabývat. Není to totiž jen můj případ, kdy na tyto žádosti Ministerstvo spravedlnosti nereaguje, údajně jsou přetížení. Je třeba vědět, že mnoho občanů nemá tu možnost být zastoupeno erudovanými právníky, kteří jim se žalobami pomáhají. Mohla bych o tom vyprávět ze zkušeností, které jsme získali při práci v Institutu Aleny Vitáskové z.s. ochrana lidských práv a svobod (IAV), který jsem založila v roce 2017.

Nejbližší líčení má být 29. 7. 2021 a další bude 5. 8. 2021. Ty ostatní zatím nevím. Mohu sdělit, že to, co jsem v průběhu těch osmi let stíhání prožila, vyvolává ve mně trauma, jen když se mám k soudu dostavit. Je to pro mě nadlidský výkon. Prožívám neskutečné psychické a fyzické vypětí, opět se mi vrací to studené ocelové ostří gilotiny, přestože tam stojím v opačném gardu – já žaluji stát.

Mnozí se domnívají, že si užívám satisfakce, ale není to pravda. Ve mně je lítost, žal a pocit zmaru, jak hluboce morálně náš stát propadl, jak je ubohý, když neumí nakonec jednat slušně se svými občany, které sám nehorázným způsobem trvale poškodil.

Psali jsme: Alena Vitásková: Tam, kde i vinice pláčou Alena Vitásková: Ve tři hodiny ráno Alena Vitásková: Jaké kvality by měl splňovat nový Nejvyšší státní zástupce Alena Vitásková: Odmítala jsem odebírat licence fotovoltaickým elektrárnám „na objednávku“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.