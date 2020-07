Víte, co by to bylo, kdyby neexistoval Senát? ptá se kandidát ODS a dává příklad

reklama

Kandidujete v Hradci Králové za ODS do Senátu, v ODS jste již od roku 2002, proč jste se rozhodl ucházet o křeslo senátora až teď?

Všechno souvisí se vším. Když jsem byl náměstkem ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, měl jsem z pochopitelných důvodů blízko k sněmovnímu prostředí, protože jsem často pracoval na návrzích zákonů a měl vůbec co dočinění s legislativním procesem, který v Poslanecké sněmovně začíná. Od toho byl jen krok ke kandidatuře do Sněmovny, jejímž poslancem jsem byl od roku 2010 do roku 2013. Když moje sněmovní angažmá skončilo, vrátil jsem se do advokacie, pracoval jsem, snad i moudřel a určitě stárnul, až jsem naplnil jednak objektivní, tedy věkovou podmínku kandidatury do Senátu, a za druhé podmínku subjektivní, tedy jak to vnímám já - dozrál jsem do určité životní fáze, kdy člověk má nad některými věcmi nadhled. Vy se ptáte, proč kandiduji až teď. Já bych ale řekl, že kandiduji už teď - ve věku, kdy mám ještě sílu být skutečně aktivním senátorem, jakého si Hradecko zaslouží a potřebuje. Senát má pověst ospalého odkladiště vysloužilých politiků, ale já věřím, že v Senátu lze řadu věcí změnit a udělat spoustu dobrého pro náš region. A na to člověk ještě musí být při síle.

Jiná politická funkce Vás nikdy nelákala?

Ačkoliv jsem byl už poslancem, členem Legislativní rady vlády či náměstkem ministra spravedlnosti, nejsem a nikdy jsem nebyl žádným sběratelem politických funkcí. Byl to pro mě v jistém smyslu spíš přirozený kariérní růst, než nějaké lovení politických bobříků. Politika pro mě není cíl, ale prostředek k dosažení konkrétního prospěchu pro lidi. A pokud dostanu důvěru lidí z Hradecka, abych je zastupoval v Senátu, budu tam víc jako jejich vyslanec, než jako kariérní politik. Tím se necítím být.

Chystáte nějakou kampaň na podporu své kandidatury? Co voličům můžete nabídnout?

Bez kampaně to v dnešní době nejde, rád bych v ní proto upozornil na témata, která jsou pro Hradecko zásadní. A co můžu nabídnout? Především sebe jako člověka, který tady prožil celý život, zná Hradecko jako své boty, pracoval pro něj a chce pracovat znovu, dokud je při síle. Do politiky by, myslím, měli chodit aktivní lidé s tahem na branku, kteří mají chuť a sílu měnit věci k lepšímu.

Jaké je podle Vás hlavní téma na Hradecku?

Aktuálně je to určitě podpora podnikatelů, kteří jarním koronavirovým útlumem dostali velký políček a nyní potřebují podporu nás všech. Proto jsem inicioval vznikl portálu www.hradecsipomaha.cz, protože právě v té vzájemné pomoci a podpoře vidím klíč. Podporovat zdejší podnikatele, objednávat si jejich služby, nakupovat jejich zboží, ale třeba jen sdílet jejich nabídku na Facebooku. Z dlouhodobého hlediska je na Hradecku určitě potřeba zabývat se dopravou, ať už mluvíme o dokončení dálnice D11, realizaci důležitých staveb ve městě, jako je křižovatka Mileta nebo severní tangenta a jižní spojka, nebo o nutnosti modernizace a zrychlení železničního napojení. Velkými tématy jsou také dostupnost bydlení, udržitelné zásobování vodou a podpora podnikání ve městech i na venkově.

Jak byste ohodnotil práci současného senátora za Hradec Králové Jaroslava Malého?

Pana profesora Malého si velmi vážím jako lékaře, který vykonal mnoho dobrého pro zdejší pacienty, nemocnici i lékařskou fakultu. Jako senátor byl, myslím, důstojným reprezentantem našeho volebního obvodu.

Jaká je Vaše představa o práci v Senátu?

Být pro lidi z Hradecka "jejich člověkem v Praze", tedy tím, kdo kope za region v hlavním městě a dělá co může, aby mu byl prospěšný. A zároveň být tím, kdo je jim k dispozici tady u nás, kdo chce naslouchat jejich problémům, zajímá se o ně, je součástí zdejšího života a dění a pomáhá rozvoji měst a obcí v našem kraji. V šírším slova smyslu bych se samozřejmě rád podílel také na "odplevelování" české legislativy, která je skutečně ukázkou přebujelé džungle zákonů, v níž se nevyzná snad už ani ten nejodvážnější dobrodruh (smích).

Často slýcháme, že Senát je zbytečný, myslíte si, že si Senát svoji existenci již obhájil?

Nabízí se odpovědět otázkou - a kdo to říká, že je Senát zbytečný? Mám pocit, že to jsou ti, které Senát štve svými vety nesmyslných zákonů, posílaných mu Sněmovnou. Tedy ti, kterým Senát komplikuje život. Myslím, že když si tohle uvědomíme, vyjeví se nám skutečná role Senátu jako té pověstné pojistky demokracie. Co by totiž bylo bez Senátu? Co by si Sněmovna odhlasovala a prezident podepsal, to by platilo. Což například dnes vyznívá zvlášť děsivě, protože tu skutečně máme sněmovní většinu, která jde na ruku prezidentovi, a naopak. Samozřejmě vím, že Sněmovna může veto Senátu přehlasovat, ale nestane se to zdaleka vždy. Celkem často vede senátní veto k zásadním změnám v zákonech a vypuštění nesmyslů. I kdyby se to podařilo jen u poloviny vetovaných zákonů, myslím, že je to potvrzení role Senátu. A pak, já skutečně nechápu Senát jen jako instituci, ale hlavně jako sbor 81 senátorů, kteří mohou vykonat spoustu užitečné práce pro svůj region. A takovým senátorem za Hradecko chci být.

