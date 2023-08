Vítr se obrací? Čas na konzervativní pochod institucemi. Vlastimil Veselý o cenzuře a svobodě

reklama

I Vy jste si všiml aktivity subjektu SYRI, což má být výzkumné konsorcium financované ze státních peněz. Výzkumníci popisují vztah veřejnosti k tzv. dezinformacím. Jejich úhel pohledu naznačuje, že „správné občanství“ značí kladný vztah k EU, k listopadu 89 a k Ukrajině. Jak je dle Vás možné, že takový „bias“ může projít?

Ten listopad 89 jako návrat k demokracii a západním hodnotám bych jako základ politického systému bral. Ale názory na EU, Ukrajinu, islám, masovou migraci, Istanbulskou úmluvu nebo George Sorose nemají s nějakým správným občanstvím nebo (anti)systémovostí nic společného. Jsou to komplexní politické otázky, na které musí být jakýkoli názor legální a legitimní.

Jako součást politického systému vnímám např. svobodu slova, přímé a tajné volby, rodinu jako základ společnosti, tržní hospodářství nebo suverenitu státu. Za antisystémové by tedy měly být snahy o cenzuru, korespondenční volby, relativizaci pojmu manželství, dotační socialismus Green Dealu, konec práva veta v EU apod.

A jak taková politizace vědy a výzkumu a některých státních úřadů může procházet? No může, protože většina médií včetně veřejnoprávních neplní roli hlídacího psa demokracie a nadržuje jednomu politickému proudu, který nyní ovládá všechny složky státní moci od prezidenta po Ústavní soud.

Naznačujete „provládnost“ těchto výstupů. Každopádně, za Babišovy vlády se také společenskovědní akademici podíleli na obhajobě covidových restrikcí, případně na jejich formulaci. Je toto srovnatelné?

Na to není jednoduchá odpověď. Já byl na počátku pandemie k jednoznačným soudům velmi zdrženlivý a dovedu pochopit, když někteří odborníci neměli odvahu jít proti většinovému proudu. Nelze ale omlouvat umlčování oponentů a porušování lidských práv neočkovaných v době, kdy už bylo zřejmé, že účinnost vakcín není taková, jak se všem autoritativně tvrdilo.

Takže ano, do jisté míry to srovnatelné je. Ale současné snahy o utahování cenzurních šroubů se už nedějí v režimu lékařské nejistoty z následků neznámé nemoci. Nyní mají jednoznačný motiv – umlčet politické oponenty a nositele nepohodlných názorů (na celou škálu témat od migrace po klima) vyloučit z veřejné diskuse.

Představme si, že Babiš znovu bude premiérem. S přihlédnutím k tomu, jak se k němu chovali akademici, liberální média a neziskovky: Věříte, že podobné praktiky by toužil zarazit?

Nemám křišťálovou kouli. Občas nám někteří podsouvají, že nadržujeme ANO, ale zapomínají, že naše petice a SOSP vznikly za premiéra Babiše, kdy jsme byli nespokojeni s laxností a pasivitou, s jakou přistupovala předchozí vláda k obraně svobody projevu na digitálních platformách. Třeba ODS měla tenkrát silná slova, ale nyní jsou v obraně svobody slova ještě pasivnější. Nemají odvahu postavit se proponentům cenzury ze zbytku pětikoalice a ani s pozicí premiéra nedokáží udržet předchozí stav svobod.

V případě vlády ANO s ODS nebo některou z opozičních stran se zdá pravděpodobnější, že by penězovody pro obchodníky s dezinfo deštěm a největší woke šílenosti skončily. Na druhé straně málokdo u moci odolá pokušení ponechat si cenzurní páky a pořádky zděděné po předchozí vládě. Proto dělejme všichni maximum pro to, aby omezování svobody slova dále nepokračovalo.

Když jsme u dotyčných neziskovek, tak jejich oblíbenou aktivitou je tzv. fact-checking. Manipulátoři.cz, Demagog.cz a další. Odvádějí poslední dobou dobrou práci?

Tzv. factchecking je už z principu velmi subjektivní záležitost. Mnohokrát jsme narazili na problémy ve výstupech factcheckerů, jejichž hodnocení považují některá média a digitální platformy za dostatečně spolehlivá, aby na jejich základě snížila viditelnost obsahu nebo dokonce označila autory za dezinformátory.

Tato nebezpečná praxe se stala natolik rozšířenou, že jsme se rozhodli poukazovat na to, že i ověřovač pravdy se může mýlit, resp. být ovlivněn svými (ne)sympatiemi k autorovi kontrolovaného výroku nebo svými hodnotovými a politickými postoji. Proto občas publikujeme náš nález v sérii článků H lídáme hlídače, když factchecker vydá chybný verdikt.

Přehmaty nejznámějších "factcheckerů" z webu Manipulatori, Jana Cempera a Miloše Kadlece, kteří šířili lživé pomluvy také o zakladatelích SOSP a řadě dalších osobností veřejného života z oblasti práva, zdravotnictví nebo publicistiky, nemá cenu komentovat. Nejostudnější na tom je to, že jejich vylhané manipulace sdílí Centrum pro hybridní hrozby Ministerstva vnitra a jejich web doporučuje mezi důvěryhodnými zdroji vládní web BraňmeČesko.

Když někdo s konzervativními postoji přijde do prostředí společenskovědních, humanitních nebo uměleckých škol, je za exota. Někdejší profesor UMPRUM Černický se definuje jako liberál, ale stejně musel odejít. Představte si, že radíte ministrovi školství a on Vám slíbí, že Vás poslechne. Co byste mu doporučil udělat?

Strávil jsem přednášením a výzkumnými projekty na vysokých školách přes 15 let a ze zkušeností pochybuji, že samotná změna ministra může přinést okamžitou změnu. Nezapomeňme, že neomarxistický pochod institucemi začal na Západě už v 60. letech. Je nejvyšší čas, aby se na pochod dala také konzervativní většina společnosti, jak je to vidět v Polsku nebo Maďarsku. Myslím, že i v USA se vítr začíná obracet. Čeká nás ona Masarykova každodenní drobná práce – tam, kde každý působíme. Bez ní se nic nezmění.

Pro začátek by mohlo stačit, kdyby přestaly být na veřejných školách financovány pseudoobory typu genderové ideologie a z témat diplomových prací zmizely infantilní bizarnosti, které mnozí akademici považují za znevažování univerzitního vzdělávání. Prioritou by měl být větší důraz na uplatnění absolventů v praxi a změna v hodnocení škol a jednotlivých pracovníků na fakultách a katedrách. Na to už ministr má vliv.

Občan Tomáš Čermák byl odsouzen na 5,5 roku za terorismus, když vyzýval k násilným útokům na Senát. Je pravda, že podobných projevů se dopouštěl dřív. Fialovsky řečeno, jaký odsouzením byl vydán signál?

Odstrašení. V SOSP od začátku jasně říkáme, že svoboda slova pro nás končí tam, kde začínají bezprostřední výzvy k násilí. Takové projevy jednoznačně odsuzujeme. Na druhé straně nás bije do očí ten dvojí metr a těžko se lidem vysvětluje, proč stejný trest nedostali jiní. Třeba řeporyjský starosta, který veřejně vyzývá k násilí vůči druhým lidem, nebo bývalý radní jedné obce, který vyzýval k zabití prezidenta. Terorismem se v našem právním řádu myslí jiné aktivity.

Na závěr: Abychom byli fér. Jste nezisková organizace. My se neziskovými organizacemi zabýváme a popisujeme jejich financování, zejména s účastí veřejných peněz a zahraničních plateb. Z čeho „žijete“ vy?

To není žádné tajemství. Od začátku nás podporují tisícovky drobných dárců, kteří nám posílají částky od stokorun výše. V celkovém objemu je to náš největší sponzor, na což jsme patřičně hrdí. Pak máme samozřejmě několik větších dárců, kteří naše aktivity podporují významněji. Z dotací nebo grantů nečerpáme ani korunu. To je ten hlavní rozdíl od politických neziskovek z progresivistického tábora, které disponují částkami stokrát vyššími od státu, EU i globálních korporací. Není to bohužel rovná soutěž argumentů, proto se bez národně orientovaných podporovatelů neobejdeme.

