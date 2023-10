Vláda je mimo realitu, požár hasí benzínem. Po válci sto osmičky se opozice chystá říci své

„Domácnostem s průměrnou spotřebou se účty za energie v bytech zvýší o jednotky tisíc korun ročně,“ uvedla poslankyně Lucie Šafránková (SPD) po hlasování o konsolidačním balíčku. Řeč byla i na téma, jak se dá hasit požár benzínem. A připomíná zřetelně a jasně veřejnosti to, co nás čeká v následujících měsících nebo od začátku příštího roku.

reklama

Poslanecká sněmovna schválila konsolidační balíček. Po hlasování už bylo jasné, že půjde o těžce zapomenutelné datum po stránce ekonomiky i sociálně. Váš komentář?

Tento daňový balíček povede k výraznému zhoršení makroekonomických ukazatelů, zejména k restartu růstu inflace, k dalšímu propadu ekonomického výkonu, maloobchodních tržeb a spotřeby domácností. Ale hlavně – jednoznačně a významně se zhorší životní úroveň a příjmová situace téměř všech sociálních skupin, zaměstnanců, živnostníků, seniorů, zdravotně postižených a zejména pracujících rodin s nejmenšími dětmi.

Druhou nepřijatelnou rovinou balíčku je způsob jeho schválení, který je za hranou ústavnosti, protože arbitrární zkrácení rozpravy ve třetím čtení, kdy se k věci nemohlo vyjádřit několik desítek opozičních poslanců, je neslučitelné se základními principy parlamentní zastupitelské demokracie.

Ministr financí trval přesvědčivě na svém, ale sledujeme přesně to, co skutečně „nikdo“ nechce vidět. Všem zdraží elektřina i plyn? Je to pravda? Co k tomu říci?

Ano, toto je velmi nepříjemná pravda, která opět bude mít nepříznivé sociální a ekonomické dopady. Jednak k 31. prosinci skončí platnost zastropování obchodní složky ceny elektřiny a plynu – a k tomu se pro spotřebitele obnoví povinnost hradit v účtech za elektřinu i poplatek na podporu tzv. obnovitelných zdrojů energie a razantně se zdraží i další položky regulované složky cen elektřiny a plynu, tedy platby za distribuci, přenosovou soustavu apod.

Vůči lidem, kteří žijí v rodinných domech, bude zdražení až o desítky tisíc korun ročně. A nejhorší bude dopad na firmy a na průmyslové podniky, kdy se zdražení může pohybovat v řádech až milionů korun ročně, což pro mnoho z nich bude až likvidační. Upozorňuje na to Hospodářská komora, Svaz průmyslu i další naše podnikatelské asociace.

Změní se šest desítek zákonů a můžeme očekávat tak akorát to, že kabinet přitvrdí. Půjčím si jedno přirovnání od ekonoma, který mě snad neukamenuje, o tom, že jde o „sklizeň bodláků a jsme ve fázi, kdy se z nich už snažíme péct chleba“? Moc to asi nepůjde, že?

Určitě ne, vláda se pohybuje mimo ekonomickou a společenskou realitu a hasí požár – který sama založila – benzínem. V období ekonomické krize, recese a dva roky trvajícího poklesu reálných mezd by bylo správným řešením jediné – snížit daně občanům a firmám a nastartovat domácí poptávku, spotřebu a růst hrubého domácího produktu. Vládní postup je přesně opačný a povede, vedle propadu čistých příjmů domácností, v logické návaznosti a ve spojitosti s tím k nárůstu objemu vyplácených sociálních dávek.

Koalice evidentně už vůbec nebrala ohled na počet přihlášených poslanců do diskuse. O čem to svědčí?

O tom, že porušování Ústavy ČR a ústavních principů není pro vládní koalici nějakou jednorázovou výjimkou, ale naprostým pravidlem a základním pracovním nástrojem – používá tento postup jako na běžícím pásu, ať už se jednalo o pandemický stav, asociální krácení valorizací důchodů a poškozování důchodců obecně, tak i nyní.

Že jde o likvidační baliček pro většinu občanů, je zřejmé. Jestli to můžete zkusit vysvětlil ještě jednou, koho se změny dotknou nejvíce, a jak?

Například pracujících rodin s nejmenšími, předškolními dětmi. Vládní balíček jim ruší nebo omezuje dvě zásadní prorodinné daňové slevy – školkovné (jeho výše je rovna aktuální výši minimální mzdy) a slevu na manželku či manžela s příjmy do 68.000 korun ročně, tedy o slevu na toho rodiče, který doma pečuje o děti (její výše je bezmála 25.000 korun ročně). Rodiny s předškolními dětmi tedy v příštím roce přijdou zhruba o 44.000 korun čistého ročně, což je zásadní zářez do jejich rozpočtů. A povede to k dalšímu poklesu porodnosti, což je zásadně negativní jev.

Dále se tyto změny budou ve velké míře týkat zaměstnanců, živnostníků a firem.

Psali jsme: Nová Fialova posila z Brna. Úžasný příběh politologa Gregora, který nás má ochránit před dezinformacemi Po světě hoří izraelské vlajky. V Česku nabádá starosta Novotný: „Žádné s*aní“ s Hamásem Schillerová (ANO): Rychlá zpráva o svědomí pětikoalice Rozstříleli dítě, nechápe americký ministr. Izraelci prý našli další těla, na kterých se Hamás vyřádil

Zhoršení mohou očekávat všichni, podnikatelé, domácnosti, zaměstnanci, OSVČ atd. Naopak, kdo může mít z toho prospěch? V čí prospěch se toto děje?

Benefity tato opatření přinesou pouze velkým korporacím a firmám, které se pohybují v monopolním nebo kartelovém prostředí a které zvýšení nepřímých daní okamžitě promítnou do cen zboží a služeb. Půjde opět o sektor energetiky, pohonných hmot, nemovitostí a bydlení, ale i další.

Expremiér Andrej Babiš se mimo jiné v průběhu jednání omluvil Miroslavu Kalouskovi za jeden ze svých výroků a respektoval tak výrok Nejvyššího soudu. Mimochodem, měl výrok přednést na jednání Sněmovny v roce 2018. Váš názor na včerejší vystoupení předsedy hnutí ANO?

Naplnil pravomocný soudní rozsudek, což je v pořádku.

V příštím týdnu se koná hlasování o nedůvěře vládě. Uskuteční se ve stejný den jako výstražná stávka některých vysokých škol v republice. Myslíte si, že opravdu vůbec nikoho nenapadne žádná souvislost? Jak se připravujete vy v SPD na hlasování o nedůvěře vládě?

Připravujeme se poctivě, já si píšu projev, se kterým vystoupím a ve kterém zrekapituluji vše, co tato vláda způsobila v oblasti sociální a rodinné politiky, konfrontuji to s jejím programovým prohlášením a s realitou. Nebude to veselý projev.

Psali jsme: Rakušan, Dozimetr. Pád vlády? Vondráček popsal další kroky opozice „Jsme lovnou zvěří novinářů a médií?“ Vladimír Franta a Petr Žantovský před kamerou Horko na Blízkém východě: Válečné lodě USA a Británie, desítky tisíc muslimů v ulicích... CVVM: Vládě dál věří pouze čtvrtina lidí, prezidentovi 58 procent

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE