Vláda pumpuje do nesmyslů, ty prachy musí někde chybět. Odstavit mašíbly, plánuje Foldyna

Jindřich Rajchl, s jehož stranou PRO jdete do voleb na společné kandidátce, onehdy použil známou filmovou hlášku, že „Ústí není Praha“. Na druhou stranu hovoříte o tom, že co nejvíce chybí lidem v tomto kraji, je sebevědomí a hrdost na svůj domov. V čem je tedy Ústí a Ústecký kraj specifický a na co může být hrdý?

Pokud mám jmenovat jednu jedinou věc, tak je to rezistence vůči progresivistickým módním výstřelkům typu 68 pohlaví či festivalů sexuálních deviantů. My na severu jsme zkrátka hrdí burani, přičemž ale slovo „buran" v tomto případě používám jako lichotku. To mám na lidech u nás asi nejradši.

Ostatně myslím, že kdyby skupina Kabát nebyla ze severu, tak nikdy nebude zpívat, že když se u nás lidi poperou, tak jenom nožem anebo sekerou. A kdyby to náhodou zpívala, tak by jí to nikdo nevěřil.



Jaká témata, z toho, co slyšíte v kampani na ulicích, dnes lidi pálí nejakutněji? A máte představu, jak jim z krajské úrovně pomoct?

Lidi u nás dnes asi nejvíc pálí všeobecná drahota a stále se zhoršující bezpečnostní situace. Z krajské úrovně v tomto ale moc pomoci není možné. Samozřejmě můžeme, a také chceme, podporovat projekty, které životní úroveň a úroveň bezpečnosti zvýší, ale u podobných věcí není vidět výsledek ze dne na den. Dnešní situaci je ale především potřeba brát tak, že český národ je s vládou Petra Fialy ve válce a že krajské volby jsou jednou z jejích bitev. Když ji vyhrajeme, Fialův konec se přiblíží; když ji prohrajeme, Fialova pozice se upevní. Je to vše opravdu především o tomto.



SPD je jejími kritiky občas vyčítáno, že krajské volby pojímá jako boj proti vládě a zdůrazňuje „celostátní“ témata. Co jsou podle vás specifická témata vašeho kraje, která je třeba akutně řešit?

Už jsem částečně odpověděl, ale ještě jednou ve stručnosti: bezpečnost, vzdělání, kvalitní pracovní příležitosti, dopravní obslužnost. Máme špičkové zdravotnictví, které zajišťuje Krajská zdravotní, teď je třeba dbát na jeho dostupnost.

Na druhou stranu, vládní politika do působení samospráv zjevně zasahuje, v letošním roce to dokonce vedlo k vystoupení několika starostů a hejtmanů proti vládě. V čem, podle vás, tato vláda uškodila regionům nejvíce?

Zchudnutí celé země začíná zchudnutím regionů. I úplnému blbci přece musí být jasné, že když vláda pumpuje peníze do nesmyslů, jako jsou například cizí války, že ty prachy pak někde musí chybět. A v okamžiku, kdy je potřeba někde ubrat, tak jsou regiony vždy na ráně jako první.



Ministrem pro místní rozvoj, který má mít pod palcem rozvoj regionů, je v této vládě šéfpirát Ivan Bartoš. Co říci na jeho působení?

Že kdyby tak důkladně nezpackal stavební řízení a neměl účes, jaký má, tak bychom v podstatě nevěděli, že existuje. Měl by se raději věnovat dýdžejování a tanci – to mu jde mnohem lépe. Jaroslav Foldyna SPD



Na bedrech krajů často leží praktická realizace zdravotní, sociální či školské politiky státu. Kraje jsou zřizovateli škol či nemocnic a provozovateli sociálních služeb. Pokud ale vláda dá do kapitol méně peněz, protože se rozhodne šetřit či mít jiné priority, dopadá řešení na kraje. Neměly by kraje mít v tomto směru větší pravomoci a také disponovat větším dílem z veřejných prostředků, určených na tyto oblasti?

Měly.



Měly by kraje usilovat o to, být případně v rámci formátu Asociace krajů nějakou koordinovanou alternativou vůči vládě, usilovat třeba o nápravu toho, čím vláda poškozuje občany?

Měly. Při stávající legislativě to ale bude velmi těžké.





Váš kraj, tak jako mnoho dalších, je příhraniční. A to samozřejmě nabízí možnosti, a někdy i potřebu, se sousedy spolupracovat. Ale řada kritiků o SPD říká, že je izolacionistická a že chce stavět hranice. Jak se tedy díváte na možnosti přeshraniční spolupráce v rámci regionu?

Na to lze odpovědět pouze tak, že tito kritici mají místo hlavy kokosový ořech. To, že mezi zeměmi existují hranice, přece neznamená, že mezi těmi zeměmi nemůže probíhat oboustranně prospěšná spolupráce. Copak sousedé, kteří mezi svými pozemky mají plot, spolu musí mít špatné vztahy? Obyčejně je to spíš opačně – o čemž ostatně svědčí mnoho starých českých přísloví. A naši předci, přesto, že je dnes módní tvrdit opak, opravdu nebyli blbci.



Za hranicí Ústeckého kraje je Svobodný stát Sasko, v němž nedávno v zemských volbách zabodovala AfD. S tou vaše hnutí spolupracuje. V čem je pro vás její úspěch inspirativní?

Právě jste odpověděl na předchozí otázku. Úspěch AfD je inspirativní v mnohém, nejvíc asi v tom, že se dá vyhrát i proti přesile.

Sasové čelí, i kvůli svým volebním preferencím a názorům, které projevují, nadávkám a poznámkám z Berlína o „údolí dutých hlav“. Ty poznámky v mnohém připomínají to, co v Česku poslouchají lidé z Ústecka. Je to nějaké specifikum krušnohorského regionu, že vidí věci jinak než velké liberální metropole?

Nevím, a upřímně řečeno – co si o nás myslí tvorové nejasného pohlaví sedící u sójového latté v Berlíně či v Praze – je mi u té úplně nejzadnější části těla.



V posledních letech se hovoří také o velkých investicích nadnárodních firem do nových technologických parků, které se mají dotknout i Ústeckého kraje. Vláda říká, že toto je jediná možná budoucnost naší ekonomiky. Jak to vidíte vy?

Každý jen trochu soudný člověk musí vědět, že jde jen o plané kecy. Vždyť i podle oficiálních dat z čerstvé zprávy Evropské komise – elektřina je v Evropě dražší než v USA o 158 % a plyn o 345 %. Za této situace by u nás do nových technologických celků investoval jen naprostý magor.

Pětikoaliční vláda Petra Fialy z nás – ve spolupráci s Bruselem a na přání USA – zkrátka rychle dělá třetí svět, a to se vším, co k tomu patří. Američanům ale v tomto samozřejmě rozumím, protože nás rádi na světových trzích nahradí – i když to bude jen na pár let, protože pak je stejně přejede Čína. A Evropa? Z té bude částečně skanzen pro čínské turisty a částečně chalífát. Zatím ale pořád věřím, že máme šanci se těchto neradostných vyhlídek zbavit.

Jen je potřeba odstavit od moci místní kolaboranty a mašíbly. Jak už jsem říkal, prvním krokem mohou být letošní krajské a senátní volby.