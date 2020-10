Vláda se bije v prsa, jak nám pomáhá. Tímhle jsem si prošel a kompenzace? Zlatý oči! Provozovatel dvou penzionů líčí realitu

ROZHOVOR Buzerace a házení dříví pod nohy, aby člověk nedoběhl do cíle a dostal prd. Tak označuje podnikatel v oboru ubytovacích služeb na Chebsku Petr Strejc vládou vyhlašované programy podpory. „Žádal jsem o několik různých dotací, zestárl u toho o sto let, a nic,“ říká. Podle něj vláda halasně dává najevo, jak pomáhá drobným podnikatelům, ale je to z části jen nafouklá mýdlová bublina.

Jak se koronakrize a s ní spojená omezení odrážejí na životě v česko-německém pohraničí?

Je to špatné. Opatření, která jsou v Česku vydávána, nejsou jednoznačná. Na stránkách Ministerstva vnitra je letáček Omezení vstupu cizinců do České republiky, kde je téměř všechno pro cizince zakázáno. Na to zareagoval německý tisk s tím, že cesty do Česka jsou pod obrovskými pokutami zakázány. Ale z vnitráckého letáčku si lze rozkliknout usnesení tuzemské vlády, kde je vše detailněji vysvětleno. Z něj vyplývá, že pokud si třeba Němec přijede do Česka nakoupit potraviny a další zboží, tak to zakázáno není. Může jezdit nejen za rodinnými příslušníky, ale i za osobami blízkými, třeba družkou. Ohledně vládních nařízení by prostě neměly vznikat podobné otazníky. Měla by hovořit jasně.

Němci do českého příhraničí tedy vůbec nejezdí?

V podstatě ne. Mám kamaráda, který pracuje na benzínové pumpě přímo na hranicích. Tam je mrtvo. Vlastně neví, jestli má nyní smysl tam pořád stát. Je třeba říct, že spotřební daň je důležitým příspěvkem do státního rozpočtu, a to i v době koronakrize. Ať se nám to líbí, nebo ne, tyto přeshraniční nákupy jsou pro nás přínosné. Když někdo přijede, natankuje benzín, nakoupí potraviny na týden, třeba i cigarety, a hned odjede, tak to přece není tak nebezpečné.

Několikrát jsem projel příhraničí tady kolem Chebu, protože jsem potřeboval něco do penzionu. Je tady úplně prázdno.

Provozujete dva penziony. Jeden vlastníte, druhý máte v pronájmu. Jaké škody utrpěl v tomto roce váš byznys?

V každém penzionu mám pět dvoulůžek a je to úplná katastrofa. Na tři měsíce jsem musel zavřít v první vlně a nyní jsme znovu zavření. Vláda se stále bije v prsa, jak podnikatelům pomáhá. Zlaté oči. Realita je trochu jinde.

Některé peníze na tuto pomoc pocházejí z Evrospké unie, co je mi známo. Programy na pomoc podnikatelům, konkrétně v ubytovacích službách, jsou postavené tak, že na ně dosáhne jen velmi omezené množství z nás.

Co by pro drobné podnikatele vašeho typu tedy vláda měla dělat?

Víte, kdokoliv si o kompenzacích přečte v novinách nebo na internetu, tak si řekne, že by chtěl být provozovatelem hotelu či penzionu, protože vláda do nás sype obrovské peníze. Na oko to vypadá velmi zajímavě. Ale je to opravdu jinak.

O jakou pomoc jste se ucházel?

V první výzvě jsem si žádal o podporu nájemného. Jak už bylo zmíněno, v jedné provozovně platím nájemné. A dopředu říkám, že ten, kdo nemá eidentitu, jako by nebyl. Nemá šanci. Mohou žádat jen ti, co ji mají. Není to až tak složité, takže si ji člověk dokáže rychle zařídit. A pak vyplňujete dotazník. Na počítači běžně pracuji a nemám s tím problémy, ale dotazník je tak složitý, že bez pomoci ajťáků Ministerstva průmyslu a obchodu bych jej vůbec nebyl schopen vyplnit.

Stát by měl zatím poskytnout provozovatelům ubytovacích zařízení kompenzace za dvaasedmdesát dní, kdy museli mít kvůli vládnímu opatření proti koronaviru zavřeno. Zažádal jste si také?

Je to program Covid-ubytování.

Příspěvek by měl podle kategorie a třídy ubytování činit sto až tři sta třicet korun za pokoj a noc. Kolik je to u vás?

Bavíme se o první vlně a mělo by to být za tři měsíce kolem 130 000 korun. To je krásná částka, že? Takže jsem začal vyplňovat žádost. Nejdřív je třeba zadat číslo – pagina od statistického úřadu. Nemám v každém penzionu deset lůžek, a pakliže nebudu podvádět, tak to statistický úřad nezajímá. Bere na vědomí ubytovací zařízení až od deseti lůžek. Když jsem volal správce těchto stránek a žádal pomoc, tak se úředník nad jednáním „staťáku“ zamyslel s tím: „Hmm, no, tak s tím já nic nenadělám, protože bez tohoto čísla nejde dál pokračovat.“ A tím debata skončila.

I kdybych tam však byl registrován, tak je další podmínkou certifikace penzionu. Další zbytečný požadavek. Hovořil jsem s mnoha kolegy podnikajícími ve stejném oboru a nikdo z nich tuto certifikaci nemá. Člověk ji musí zaplatit, a když se o ni uchází, ještě nemá jistotu, že ji dostane. V případě, že nebudu mít certifikaci, tak celou tu dotaci od státu budu muset vrátit.

Je to výsměch a nesmysl. Ten, kdo bude mít tři penziony, kde bude mít tři pokoje, tak nárok na dotaci nemá. Od čeho pak máme EET, kde finanční úřad jasně zjistí, kolik jsem jako podnikatel vykázal za dané období na tržbách. Vždyť je to přece evidované.

Podle EET by to bylo podstatně jednodušší?

Osobně jsem vykazoval měsíčně tržby kolem sto tisíc korun. Tržba, o kterou jsem přišel, je prokazatelná tím, že ji vedu v EET. A dotace by se měly odvíjet od toho. Když mi tedy stát něco chce dát, tak ať mi dá nějaká procenta ze ztracené tržby.

Nyní dané podmínky na obdržení dotace jsou tak problematické, že je člověk těžko splní. Mám spousty kamarádů s ubytovacími zařízeními, kteří o to vůbec nežádají. Ostatně to jsem udělal i já.

Jinými slovy, vláda halasně dává najevo, jak pomáhá drobným podnikatelům, ale je to z části jen nafouklá mýdlová bublina?

Ano. A to jsme se ještě nedostali ke Covid – Nájemné Výzva 2. Ačkoliv ministr Karel Havlíček říkal, že do toho už nebudou zatahovaní pronajímatelé a bude to jednodušší, tak to není pravda. Člověk musí mít znovu čestné prohlášení od pronajímatele, že s ním není příbuzný. Kdyby mi tedy náhodou penzion pronajala teta, tak na žádnou dotaci nemám nárok. Také musím dokládat, že mám zaplacené nájmy i v roce 2019. To jsou strašné hlouposti. Vždyť finanční úřad má přesný přehled, jestli podnikatel odvádí tržby a jestli má dluhy.

Když se chce člověk poradit, tak je tam jedna neplacená telefonní linka 1212, ale ta je stále obsazená. Další linka je zpoplatněná speciálním tarifem, kde se člověk k radě nedostane, ale přesto za ni zaplatí. Je to celé buzerace a házení dříví pod nohy, aby člověk nedoběhl do cíle a dostal prd.

Jaké vidíte perspektivy svého podnikání do budoucnosti?

Dost mě to děsí, ale věřím, že to pomine. Člověk musí být optimista a věřit v lepší zítřky. Zatím je to katastrofa. Spoustu podnikatelů zmíněná situace dožene k tomu, že ukončí podnikání a budou pronajímat načerno, a úplní poctivci se na to vyprdnou.

