Vlastimil Vondruška k Vánocům: Stydíme se za to, že jsme bílí. Stydíme se za křesťanské tradice. Uděláme z Ježíška pitomce, aby na něj děti co nejrychleji zapomněly?

Politicky, duchovně, kulturně i morálně ustupuje bílá evropská křesťansko-ateistická společnost na všech frontách. Jsme jako lumíci, kteří se zavilým odhodláním pochodují do vln oceánu, aby tam zahynuli. Ve svých řadách hřejeme šílence, kteří se snaží náš pochod ke zkáze ještě urychlit a nadšeně nás přesvědčují, že děláme dobrou věc. Nechápu, proč příroda hubí hodné lumíky. Chápu však, proč jiné civilizace hubí tu naši.

Anketa V kolika letech je dobré dítěti vysvětlit, že dárky nenosí Ježíšek a že Ježíšek neexistuje? Ježíšek neexistuje. A dítě by na něj vůbec nemělo věřit 2% Do 5 let 2% Mezi 5-8 lety 1% Dítě to postupně zjistí samo, netřeba mu to říkat 95% hlasovalo: 1172 lidí

Boj mezi civilizacemi o moc, bohatství a víru, ten je tu od pravěku. Silnější si vždycky porobil slabšího. A my v tuhle chvíli slabší jsme. Nikoli podle množství raket, HDP, technického pokroku či vzdělanosti, ale podle úcty k sobě a ke svým hodnotám. Neumíme se postavit a říci, to jsme my, na této víře jsme vyrostli a za ní si stojíme. Naopak, stydíme se za to, že jsme bílí, stydíme se za to, že jsme heterosexuální, stydíme se za křesťanské tradice, stydíme se za to, že jsme byli v minulosti úspěšní a za to, co naši předkové vybudovali. Za to vše se stydíme a adorujeme vlastní sebevraždu.

Vánoční dárky bude roznášet mužíček s půlměsícem na čepičce

Ve středověku předvídali katastrofy třeba podle toho, že se na nebi objevila kometa, anebo že z nebe pršely žáby a kobylky. Dnes můžeme předvídat katastrofu skoro ze všeho, co přichází z genderově pomatené Ameriky a z multikulturního Bruselu. Neboť většina nařízení cizáků bývá špatná, hloupá a téměř nikdy nerespektuje to, co chceme my. Jinak bychom si podobná nařízení přece schválili sami a nemuseli čekat, až ho vymyslí vrchnost za hranicemi.

Že je zle, poznali naši rodiče ve chvíli, kdy komunisti nahradili v duchu politiky Moskvy křesťanského Ježíška ruským Dědou Mrázem. Dnes je však ještě hůře, protože Vánoce zřejmě nahradíme dnem slunovratu či zimními prázdninami. A dárky bude dětem roznášet hodný zelený mužíček s vykulenýma očima a pištivým hláskem, ale v rámci ducha nové doby bude mít na hlavě čepičku s půlměsícem.

Z Ježíška se stane disident a „persona non grata“, případně z něj uděláme úplného pitomce, aby na něj děti plivaly a co nejrychleji zapomněly. Ve Spojených státech se objevila kniha, podle níž je Santa Claus muž černé pleti a gay. Doma má manžela, což je neschopný bílý muž, který posedává u krbu a pije teplé kakao. Proč, to jsem se nedozvěděl.

Zmínky o Dědu Mrázovi bude řešit odbor pro dezinformace

Dneska pochopitelně neobstojí ani Děda Mráz, protože je nesporně Putinův agent a troll. Všechny zmínky o něm bude řešit odbor pro dezinformace, protože v rámci globálního oteplení se někdo těžko může jmenovat Mráz, to je výsměch klimatickému panelu a ušlechtilým snahám Pařížského protokolu. Děda je zase genderově příliš maskulinní, proč ne Babička? Ale hlavně, ten pochybný ruský původ! Servery, které šíří pravdu, ho už určitě zařadily po bok trollů jako je Nastěnka, Jurij Gagarin či Ilja Muromec.

Psali jsme: Náboženství pravdy a lásky s fanatickými inkvizitory a ďáblem jménem Zeman. Historik Vondruška obsáhle popsal ideologii Tomáše Halíka Úspěšný spisovatel Vondruška: Naši předkové prolévali krev. Máme povinnost bránit naši zemi, jazyk a tradice. Je oslavováno deviantní umění. Kéž by se dál mluvilo česky Uprchlíci, neziskovky, Klinika, Romové, Tibet, Hate free... Jsou to skutečně hodnoty naší společnosti? ptá se spisovatel a historik Spisovatel: Politici, respektujte hlas lidu. Když odmítáme přijmout nepřítele, kterého budete muset živit, není to xenofobie

A Ježíšek? Věděli jste, že v křesťanské středověké Evropě se dárky dávaly dětem na Mikuláše? Štědrý den nebyl „štědrý“, byla to vigilie dne Narození Páně, kdy se podle církve měli lidé postit a oddávat se zbožnému konání. Podle názoru tehdejších lidí to však byl svátek, kdy se mají najíst, opít a poveselit se. O děti vůbec nešlo, vánoční stromky, kapři a betlémy neexistovaly. A místo koled se možná zpívaly necudné odrhovačky.

Demokraticky zvolení zástupci evropského lidu zakazují koledy i stromky

Teprve protestanti přišli s ideou, že se dárky dětem dávají na Vánoce, protože neuznávali světce a tedy ani Mikuláše. V časech Martina Luthera se v Německu rozšířila představa o Ježíškovi, který nosí dětem dárky, a ta už v renesanci pronikla i k nám, do severních Čech, ovlivněných luteránstvím. Tradici Ježíška pak přejaly především země, kde existoval protestantismus. Ne všude v Evropě se dávají dárky dětem na Štědrý den a nosí je jen Ježíšek. Divím se, že to Evropská unie už nesjednotila.

Jak vidíte, Ježíšek je taky bytost nejasná, a proč by papež hájil něco, co vymysleli protestanti? Zvláště ten současný, multikulturní. Není tedy divu, že se v některých evropských městech od tradičních zvyklostí ustupuje, ruší se vánoční stromky a zakazuje se hrát na veřejnosti koledy. Tentokrát to ovšem nezakazují komunisti, ale demokraticky zvolení zástupci evropského lidu, abychom neuráželi jemnocit nelegálních migrantů a legálních muslimů.

V islámském prostředí by zpěv koledy o narození Ježíška skončil zle

S vánočními symboly to jde z kopce. V Olomouci nedávno zpívali (zatím jen z recese) koledu „Narodil se Mohamed, nedejme se!“. Nikdo zpěváky nekamenoval, jen jakási multikulturní maminka zacpávala uši své dceři, aby se nenakazila humorem. Pokud byste ovšem v islámském prostředí zpívali koledu o narození Ježíška, kdo ví, jak byste dopadli! Jsou země, kde by vás ukamenovali. Shodou okolností to jsou většinou právě ty země, odkud se k nám valí migranti. Že by proto, aby mohli svobodně zpívat naše koledy, když doma nemohou?

V německém Bildu uveřejnili na obálce obrázek Svaté rodiny – Josef a Marie otevírají balík jisté známé zásilkové společnosti a v něm nacházejí malého Ježíška. Marie říká, že tohle přece nechtěli a Josef ji klidní, že balík mohou vrátit. Nic vtipného v tom nevidím, stejně jako jsem neviděl nic vtipného v karikaturách francouzského časopisu Charlie Hebdo. Když v něm zveřejnili údajně vtipné karikatury Mohameda, fundamentalisti přepadli redakci a její členy vyvraždili. Neumím si představit, že by nějaký křesťan vyvraždil redakci Bildu za karikaturu Svaté rodiny.

Multikulturní násilí na ženách je tolerováno, zato kampaň MeToo frčí

Jistě, ne všichni jsou fundamentalisti, ale přece jen, nestojí za úvahu začít uvažovat o podstatě různých ideologií a říci si, co je pro nás přijatelné, a co ne? Protože nemůžeme ctít všechny ideologie světa, to bychom byli jako pejsek a kočička, když dělali dort. Těžko můžeme chtít stavět vánoční stromky a současně mešity. Jak chcete v Evropě chránit práva žen a civilní právo – a současně podporovat islám a právo šaría?

Těžko mohou ženy vést kampaň MeToo, pokud se nějaký muž dotkne jejich lýtka a ještě se na ně vilně zašklebí – a současně přehlížet multikulturní násilí na ženách, které migranti houfně páchají ve Švédsku a v některých dalších zemích. Stoupenkyně hnutí MeToo by měly tedy podporovat Alternativu pro Německo, Wilderse, Le Penovou, Orbána a Okamuru. Jenže to bychom asi chtěli od věrozvěstkyň nové víry příliš.

Kdo to myslí dobře s touto zemí, měl by usilovat o zachování Ježíška

Můj Ježíšek je navzdory myšlenkové prázdnotě hlasatelů moderního rozvratu ve jménu multikulturního Všehomíra stále Ježíškem, malým bezbranným dítětem, které přišlo na svět, krutý a bezcitný, aby nám připomnělo, že smyslem našeho života je rodina a dobro. Dědu Mráze ať si nechají v Rusku, Santa Clause v Americe a Mohameda v Mekce. Vždycky budu jako Čech vzhlížet s pocitem hrdosti na špičku vánočního smrku, zdobenou hvězdou, symbolizující betlémskou kometu, která zvěstovala narození Spasitele, než na špičku minaretu s půlměsícem, zvěstujícím, že je třeba křesťany vyhubit.

V minulosti nám Čechům, Moravanům a Slezanům mnohokrát brali cizáci naši víru, mnohokrát obsadili Pražský hrad a mnohokrát se nám snažili vnutit svůj jazyk místo našeho. Nikdy neuspěli, protože jsme chránili mnohdy i za cenu vlastních životů odkaz svých předků. Evropská civilizace se ocitla na rozcestí. Na rozcestí se ocitáme i my a je jen na nás, jak budou naši vnuci slavit v budoucnosti konec roku. Všichni, kteří to myslí se svými potomky zodpovědně, kteří to myslí zodpovědně s naším národem a s touhle zemí, by měli usilovat o zachování Ježíška. Tohle přání je samozřejmě symbolem, stejně jako byla betlémské hvězda. Pro mne je to symbol srozumitelný, blízký, dokážu ho pochopit i rozumem, a proto za ním stojím.

Psali jsme: Zakazují vánoční zvyky a vymlouvají se na požární předpisy. Spisovatel Vondruška připomíná Čapkovu Válku s mloky a má skutečné obavy o naši civilizaci Nenávist nešíří obyčejní lidé, ale fanatičtí dogmatici. Tupci, co kvůli ideálu kroutí krkem. Historik ukazuje, od jakých zrůd se učí obhájci Bruselu a imigrace Spisovatel Vondruška vyzývá: Řešíme marginální problémy, zatímco na hranicích našeho světa se soustřeďují barbarské hordy, aby k nám vtrhly a podřízly nám krky. Ochraňme Evropu pro naše děti a vnuky Bezbřehý lidskoprávní aktivismus a islám. Dvě cizorodé a pro Evropu nesmírně nebezpečné ideologie, varuje spisovatel Vondruška. Může nás to prý zničit

Reprezentační vydání Přemyslovské epopeje Vlastimila Vondrušky jako dárek přímo od vydavatele se slevou a poštovné zdarma ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník