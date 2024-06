Voliči, žeňte bičem každého, kdo chce v EU zrušit právo veta, varuje Petr Mach

Z výroků Danuše Nerudové, profesorky ekonomie, se nedá sestavit kloudná představa, co vlastně chce, obává se lídr eurokandidátky SPD a ekonom Petr Mach. „Ať má v hlavě cokoliv, nechtěl bych, aby se Česká republika stala pokusným králíkem jejích chaotických představ.“ Mach se v rozhovoru pro PL zaobírá i tím, jak by dopadla ČR poté, co by Brusel získal možnost rozhodovat většinovým hlasováním o jejích rozpočtových příjmech.

Zaujala mě vaše televizní debata s Danuší Nerudovou o zachování samostatnosti v daňové oblasti. Paní Nerudová tvrdila, že daně chce nechat v samostatné působnosti členských států, ale pak se zamotala do výkladu unijního kapitálového trhu a korporátních daní. Co vlastně znamená, přeloženo do normálního jazyka, to co tam lídryně kandidátky STAN naznačila?

Upřímně říkám, že se ve výrocích paní Nerudové moc nevyznám. Zdá se mi, že si často protiřečí. Oblast daní je jednou z mála posledních oblastí, kde dosud EU rozhoduje na principu jednomyslnosti, to znamená, že každý stát může návrhy komise vetovat. Paní Nerudová jednou řekla, že chce daně nechat na národní úrovni, pak řekla, že chce oblast daní v EU přesunout do rozhodování kvalifikovanou většinou, tedy zrušit právo veta.

Paní Nerudová také hovořila o tom, že z výnosu této daně by měl být financován Green Deal. Když uvážíme, jak vysoké náklady tento projekt „dekarbonizace“ bude mít, je podle vás reálné, že to všechno mohou zaplatit korporátní daně?

Musíme si uvědomit, že emisní povolenky jsou vlastně kamuflované daně. EU obešla princip jednomyslnosti, když platby firem – elektráren, tepláren, skláren – a postupně dalších částí ekonomiky nenazvala „daně“ z CO2, ale „povolenky“. Efekt to má stejný jako daň, dopadá to na firmy a spotřebitele a putuje to do rozpočtu EU a národních rozpočtů. Už teď vidíme, jak drastické to pro firmy a obyvatele je, tak mi připadá jak z jiné planety chtít na oltář Green Dealu položit další daně.

Paní Nerudová také hovořila o nahrazování práva veta kvalifikovanou většinou, a to i v oblasti daní. Co by to reálně znamenalo, pokud by unijní většina mohla diktovat členským státům, jak mají vypadat jejich rozpočtové příjmy?

EU už nyní stanovuje minimální sazby daně z elektřiny, daně z cigaret, daně z plynu, daně z piva, daně z alkoholu, určuje minimální sazby DPH. Paní Nerudová teď volá po tom, aby EU nějak určovala i pravidla pro daň z příjmu právnických osob. Kdyby se daně přesunuly do většinového hlasování, jak chce paní Nerudová, stačilo by, aby se proti České republice postavilo minimálně 15 států z 27, když budou reprezentovat dohromady aspoň 65 % populace EU. Takto to zavedla Lisabonská smlouva. Pro větší státy je snadnější přehlasovat menší. Podle mě by měli čeští voliči hnát bičem pryč každého, kdo chce rušení práva veta!

Klasický argument pro toto předávání pravomocí je, že když je kapitál nadnárodní, nebo rovnou globální, musí být nadnárodní i jeho regulace a zdanění. Jaké vy vidíte alternativní řešení, aby nadnárodní společnosti nemohly vyvádět své zisky, jak se to v ČR podle všeho děje docela ve velkém?

Kapitál se může přesouvat po světě a různé daně tomu nejsou přeci překážkou. Lidé a firmy investují tu v USA, tu v Číně, tu v České republice – a různé daně tomu nijak nepřekáží. Já strašně dlouho kritizoval takzvané investiční pobídky, kdy naše vlády dávaly daňové prázdniny největším korporacím. Volal jsem, aby místo toho existovala v ČR jednotná daň ze zisku firem, pro všechny stejná. Místo nulové daně pro vyvolené a vysoké pro ostatní, ať je jednotná daň někde mezi. To si myslím stále.

Musíme si každopádně udržet právo, ať daně určuje český parlament a ne Brusel! Problém českých daňových úniků do ciziny je, že finanční úřady jen laxně kontrolují falešné fakturace mezi dceřinou firmou u nás a mateřskou firmou někde na Kypru, které podvodně snižují daňový základ. Bohatě stačí, aby naše finanční úřady tyto „transferové platby“, jak se tomu říká, odhalovaly.

Pokud by Česká republika neměla možnost nastavovat si sama daňové příjmy, co by to znamenalo pro naši ekonomiku?

Podstatné je si uvědomit, že když EU určuje minimální sazby daní, dělá to proto, aby potlačila daňovou konkurenci. Museli jsme kvůli EU zvyšovat daně z cigaret i benzínu, aby Němci nejezdili nakupovat, a tedy i platit daně k nám. Se snahou, aby EU určovala daně z příjmu, je to stejné. Němci a Francouzi nechtějí, aby jejich firmy odcházely za nižším zdaněním k nám.

Argumentace paní Nerudové byla trochu chaotická. A nebylo to poprvé. Máte pocit, že tato habilitovaná profesorka ekonomie s badatelským zaměřením na daňovou oblast má ujasněno, čeho vlastně v této oblasti chce dosáhnout?

To právě zůstává velkou záhadou! Z jejích výroků se nedá sestavit kloudná představa, co vlastně paní profesorka Nerudová chce. Ať má v hlavě cokoliv, nechtěl bych, aby se Česká republika stala pokusným králíkem jejích chaotických představ.

