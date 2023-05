Vyděsí, co nevíte o kontrole cen potravin. „Nemohli by vyjít na ulici.“

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nenašel konkrétního viníka vysokých cen potravin. Kontrola cen shledala, že marže si zvýšili všichni. Vyděsí, za kolik čeští dodavatelé prodávali do supermarketů, uvádí moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik zvaný Vidlák. „Protože kdybychom věděli, za kolik Kostelecké uzeniny prodávají párky a kolik si na tom přirazí obchodní řetězce, tak by proti naší vládě i proti EU i proti celému Západu byli v této zemi skoro všichni a Erik Tabery, František Vrabel či Pavel Šafr by nemohli vyjít na ulici,“ dodává.

Tak jsme se od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dozvěděli, že za drahé potraviny mohou všichni... A nikdo. Že si marže zvýšili výrobci i obchodníci. Pan Prouza jako zástupce marketů už vyzývá ministra Nekulu k omluvě: Že Billa, Albert, Lidl apod. jsou oproti jeho tvrzení čisté. Měl by se Nekula omluvit?



Dneska o tomtéž píšu i na svém blogu. Antimonopolní úřad vyšetřoval a vyšetřoval, aby nakonec zjistil, že se nic nestalo... Já vlastně nevím, jestli se mám smát a nebo plakat. Nikdo za nic nemůže, všichni si zvedli ceny, nebyl odhalen žádný kartel ani jiné nekalé praktiky, vše je v pořádku, Nekula to garantuje... Akorát to má poněkud hořkou pachuť, protože ceny jsou pořád vysoké a je možné se ptát spolu s Vidlákem: Jak je možné, že v Polsku mají potraviny o tolik levnější, když máme henten jednotný unijní trh? Někde nám ty evropské hodnoty asi drhnou, že?

Mně osobně na tom přijde nejzajímavější, že se sice nic nestalo, ale pro jistotu nezveřejnili žádné detaily a už vůbec žádná čísla. To by bylo, aby se dezoláti dozvěděli, jak vysoké marže mají hytlermarkety... to by mohlo podnítit spekulace o vyděračství a ještě více podkopat už tak slabou pozici matičky EU a naší evropsky hodnotné vlády.

Nechci se vytahovat, ale mluvil jsem o tom několikrát - když jsou turbulentní bouřlivé časy a ceny komodit skáčou nahoru a dolů, když máme za humny válku a nikdo neví, jestli zítra zase nezavedou nějaké sankce, díky kterým něco skokově zdraží, když nevíme, jestli ještě zítra bude v trubkách ropa a jestli vydrží evropská energetická síť, tak bychom se neměli divit, že každý se snaží urvat, co se dá a zdražuje, kam mu zákazník dovolí. V minulosti nám v České televizi dávali panské rady, že to je ta daň za svobodu a demokracii. Dneska už s tím raději přestali, protože by za to mohli dostat v hospodě po hubě.



Mimochodem... dovedete si představit, jak nízké marže musí mít Agrofert, když z Babiše naše pravdomluvná média nebyla schopna udělat univerzálního viníka celého toho zdražování?

Televize Prima nicméně udělala takový pokus. Vzala slevové letáky z let 2019 a 2023 a srovnala je. Výsledek viz ZDE. Co Vám z toho vychází a co Vám na tom přijde zajímavé?



Víte, v dnešní době se fakt nedá nic dělat, než pravdu označit za dezinformaci. Protože kdybychom věděli, za kolik Kostelecké uzeniny prodávají párky a kolik si na tom přirazí obchodní řetězce, tak by proti naší vládě i proti EU i proti celému Západu byli v této zemi skoro všichni a Erik Tabery, František Vrábel či Pavel Šafr by nemohli vyjít na ulici.

Celý západní obchodní model se dá shrnout snadno. Když Franta vyrábí něco, co potřebuje Lojza, nejvíc na tom vydělá Helmut. Jasné?



Prezident Pavel v Terezíně řekl: ,,Tato unikátní pevnost, po celé Evropě známá jako jeden z vrcholů vojenského inženýrství, se nakonec stala symbolem toho nejhoršího, čeho je člověk schopen. Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich. Nerad jsem se dočetl, že některé budovy v tomto městě jsou v havarijním stavu nebo že se jejich část dokonce zřítila". No, co k tomu říci?



Tak vidíte, za terezínskou tragédii mohli nejdřív Němci. Pak za ni už nemohli všichni Němci, ale jen nacisti. Teď už za ni mohou naši předkové, říkal prezident.

Stejně tak nás nejdřív osvobodili Sověti. Pak už nás neosvobodili jen Sověti, ale i Američani. Teď už nás osvobodili jen Američani a Sověti nás vlastně okupovali. Ukrajina také byla nedávno zkorumpovaná země se sklony k neonacismu ve státních strukturách. Ale teď už je to dokonalá demokratická země, která hrdinně vzdoruje mongoloidním hordám z východu. Babiš nás nedávno strašně zadlužoval, kdežto takhle vláda to nedělá... Petr Pavel před volbami neměl nic společného s komunistickým režimem, kromě toho, že tehdy chodil do školy. Ale když vyhrál volby, drze se přiznal.



Já to říkám pořád... jediná jistota je budoucnost. Minulost se pořád mění.



Homosexualita byla kdysi trestná. Pak už trestná nebyla, ale byla odporná. Pak byla tolerovaná. Včera byla preferovaná, dneska už ji propagují čtením ve školkách. Doufám, že umřu dřív, než bude povinná.

V naší zemi se ustálil nový jev: Důchodce-čekatel. Tedy důchodce, který má nárok na důchod (starobní i jiný), už nepracuje, nicméně úřady mu důchod dosud nevyměřily. Místo důchodu posílají výzvy k placení sociálního a zdravotního pojištění. Můžete takové případy potvrdit ze svého okolí? A jak se k tomuto jevu postavit?



Obrátilo se na mě několik čtenářů, kteří mi svůj příběh sáhodlouze popsali. Není to vůbec ojedinělý jev. Setkal jsem se s případem, kdy paní o důchod požádala před rokem v červnu a nárok na něj měla od září 2022. Dodnes jí nic nepřišlo. Tedy... kromě výzvy k placení zdravotního pojištění.

Víte, já někdy přemítám, jestli si naše vláda uvědomuje, co všechno se může stát. Nejsou léky, nechodí důchody, všechno se příšerně zdražuje, zubní péče nefunguje, za humny je válka, kterou spíš prohráváme, než vyhráváme. Desetitisíce lidí nemají na topení a jiní platí astronomické doplatky za energie. Hypotéky se rapidně zdražily...

Napadá mě, že takhle nějak to před třiceti roky vypadalo v Rumunsku. Tamní diktátor to pak nepřežil. Co vede našeho premiéra k domněnce, že se mu to tady nemůže stát?

Bachmut padl, nebo vlastně nepadl, nebo možná padl... A do Ruska vjeli diverzanti s ozbrojenými vozidly. Čistě z hlediska sledování proměňujícího se zpravodajství, jaký divák dostává pocit?



Asi stejný, jaký museli mít za války Němci, když se z vítězného postupu u Stalingradu stala katastrofa pro celou Šestou armádu. Ale rovnou podotýkám, že Goebbels byl šikovný a propagandisticky si s pochmurnou realitou celkem poradil. Ještě dva roky pak každý správný německý vlastenec věřil, že vítězství je nedaleko. Novodobí Goebbelsové to ovšem mají těžší. Dneska má každý mobilní telefon s dostatečným rozlišením, že můžete natočit nejen ruskou vlajku na posledním bachmutském paneláku, ale také slavjansko-kramatorskou aglomeraci na obzoru. To se pak blbě zpochybňuje.

Však náš nevětší bojovník proti dezinformacím, František Vrábel, ve svém rozhovoru přiznal, že Rusové posunuli dezinformace na novou úroveň. Jsou prý pravdivé. Jen se nám ta pravda jaksi nehodí do krámu a tak je nutné ji zablokovat a smazat.

Bohužel už Vrábel to mazání asi nestihne prosadit. Vrabci si cvrlikají o dalších pravdách, které Rusko dezinformačně šíří.

Pravda má tu nepříjemnou vlastnost, že je sice možné bránit jejímu hledání. Je možné zdržovat její nalezení, je možné investovat do mediální mašinérie, která bude mít přesně toto za úkol. Ale až se pravda provalí (a ona se nakonec vždycky provalí), jsou všechny ty investice do propagandy z minuty na minutu spláchnuté do kanálu.

Zpět domů: Už nám opadla pěna dní kolem vládního balíčku. S odstupem času: Našel jste na souboru mnoha desítek opatření něco dalšího zajímavého?



Asi bude snazší říci, že jsem v nich nenašel nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo reformu. Je to prostě jen snůška příkazů, abychom platili víc. Já se tomu nedivím, naše vláda spojila svoji existenci s vítěznou válkou na Ukrajině a s rektálním alpinismem do americké zadnice. Bohužel Fiala zjistil, že nimbus světového státníka je poněkud drahý a naše země na to prostě nemá.

Budu se opakovat, ale reforma spočívá v tom, že uvolníte zdroje, díky kterým postavíte další zdroje. To celé pak opakujete tak dlouho, až je zdrojů tolik, že ten původně velký dluh je vlastně maličký. S takovým utahováním opasků by se veřejnost smířila, protože by věděla, že to bude mít svůj konec. Dneska ale utahujeme opasky, aby vláda ty peníze mohla nalít do černé díry. Budeme platit, ale z těch peněz nevznikne žádná elektrárna ani továrna, ani důl, ani přehrada. Z těch peněz vznikne obrněný šrot, který shoří na Ukrajině a nebo doplatek pro prodejce elektřiny, kteří ho vyvedou ze země.



Někdejší opat Pojezdný chystá ve Strahovském kláštěře Mši za republiku. Vy vztah k víře máte... Je opravdu nutné se za Českou republiku modlit?



Když vidím, co se v naší zemi děje a co všechno je možné, tak myslím, že ani většině zdejších ateistů nebude vadit, když zkusíme republiku zachránit modlením... Když vidíte na obzoru temné mraky a křižující se blesky, tak je rozumné nesedět s rukama v klíně, ale schovat všechno, co se schovat dá. Ale také není úplně špatné se modlit, když už víte, že tu bouři nemůžete odvrátit. Pomáhá to udržet si zdravý rozum.

Jsem rád, že se opat Pojezdný pustil do akce, která má ukázat, že Pánbůh není z ODS, ale je nad vší politikou i lidskou malostí. Že je Bohem všech, nejen těch evropsky hodnotných. Jsem rád, že jako dezolát mohu jít do kostela a nikdo si tam na mě nebude ukazovat prstem.



