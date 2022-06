Vymývání mozků, vnucování názoru. Šichtařová ztrhala Bartošovo video o přínosech EU

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Miroslav Kalousek se nechal slyšet, že pokud by v nynější mimořádné situaci byl ministrem financí, uvažoval by o speciální dani pro energetický a finanční sektor kvůli nezaslouženým ziskům v těchto odvětvích. „Jediný myslitelný případ, kde firmy přicházejí k ziskům nezaslouženě a bez vlastní píle a kreativity, je v systému, ve kterém zrušili trh a začali přerozdělovat dotacemi. Takže beru pana Kalouska za slovo: Ano, tam, kde jsou zisky v důsledku dotací, aniž by se o to ti lidé zasloužili svou vlastní podnikatelskou tvořivostí, ihned státní přerozdělování a dotace zrušme,“ říká pro ParlamentníListy.cz Markéta Šichtařová.

Expremiér Mirek Topolánek tepe ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN) za návrh úsporného energetického tarifu pro domácnosti. Vadí mu, že kdo odebírá elektřinu a plyn, automaticky dostane slevu na obě komodity, ale lidé připojení na teplárny mají smůlu. „Majitel rodinného domu vytápěného plynem na příspěvek dosáhne, zatímco důchodce v paneláku vytápěném například z plynové teplárny nedostane nic,“ kritizuje. Stát přijde plánovaná sleva 15-20 % na část spotřeby elektřiny a plynu na zhruba 20 miliard korun. Má tedy smysl pomáhat formou úsporného energetického tarifu jenom někomu?

Samozřejmě, že nemá. Nejspravedlivější by bylo snížit či úplně zrušit všechny daně s energiemi spojené. Tím by tomu, kdo odebírá energií hodně, také zůstalo peněz víc, a obráceně. A prostě je principiálně špatně pomáhat rozdáváním na základě nějak vydefinovaných – a z logiky věci vždy nespravedlivých – kritérií, když můžeme postupovat obráceně, čili lidem peníze nebrat a nechat jim je skrze daně.

Zatímco v Česku byl kritizován nyní už schválený vládní návrh na 5000 korun na dítě do každé rodiny s příjmem do milionu korun hrubého ročně, vláda Rakouska šla mnohem dál. Dopady vysoké inflace tam má pomoci domácnostem a firmám řešit soubor opatření. Ten zahrnuje mimo jiné jednorázový příspěvek 500 eur (přes 12.000 Kč) pro každou dospělou osobu a 250 eur pro každé dítě. A firmy budou mít nárok na kompenzace za vysoké ceny elektřiny. Jen v letošním roce přijdou tato opatření rakouský stát zhruba na šest miliard eur (148,5 miliardy Kč) a vláda lidovců se zelenými je plánuje minimálně do roku 2026. Jaké ekonomické dopady může zavedení těchto opatření mít? A mohlo by si je dovolit i Česko?

Všímáte si toho komunistického slovníku? „Soubor opatření“ byl oblíbeným pojmem na politbyru před rokem 1989. Není náhodou, že se zase dostávají ke slovu takové bezobsažné pojmy; tak se děje vždy, když přebírá vládu nějaká vládnoucí ideologie. V tomto případě opět levicová. Tohle jsou totiž naprosto klasické, nezpochybnitelné vrtulníkové peníze.

Vrtulníkové peníze – vzpomínáte, v jaké souvislosti se o nich začalo před lety mluvit? Začalo se o nich mluvit jako o teoretickém konceptu, který měl přimět domácnosti ke zvýšení útrat. Sami autoři myšlenky přiznávali, že sice vrtulníkové peníze nikoho neučiní bohatším, protože se pouze přelijí do inflace, ale tvrdili, že aspoň psychologicky rozhýbou útraty a lidé pak už v útratách prý budou pokračovat, což by hypoteticky mělo rozpohybovat ekonomiku. Neboli vrtulníkové peníze měly podpořit inflaci a jako takové byly kritizovány.

Dneska tu máme obrovskou inflaci – a vlády jednotlivých zemí chtějí lidem proti inflaci „pomáhat“ vrtulníkovými penězi, které podporují inflaci! A kdyby čistě náhodou vrtulníkové peníze zafungovaly tak, jak jejich tvůrci zamýšleli, totiž že by se sice přetavily v inflaci, ale přesto by navýšily útraty, tak je to ještě horší – protože čím víc útrat, tím víc dalšího přitápění pod inflačním kotlem.

Podle Miroslava Kalouska mimořádná situace potřebuje odblokovat některé ideologické bariéry. „Já kdybych byl dneska ministrem financí, tak bych začal velmi vážně přemýšlet o tom, kdo je vítězem téhle situace, kde ty zisky významně narůstají, aniž by se o to ti lidé zasloužili svou vlastní podnikatelskou tvořivostí, a říkal bych si, že by se o to měli nějak rozdělit, a začal bych uvažovat o nějaké speciální dani pro energetický a finanční sektor,“ prohlásil bývalý ministr financí v podcastu Insider. Měl by dát aktuální šéf resortu Zbyněk Stanjura na jeho radu a zavést sektorovou daň?

Víte, na co jsem si vzpomněla při vaší otázce? To jistě neuhádnete. Vzpomněla jsem si na ono sedmdesát let trvající klišé, že německý fašismus byl pravicový. V realitě už jen označení Národně socialistická německá dělnická strana v sobě kóduje, že se jednalo o stranu levicovou. A za „krajní pravici“ byla označena východním socialistickým blokem prostě proto, aby se komunistům lépe definoval ideový protivník. Německý fašismus byl levicový, ale komunistické ideologii se víc hodilo označit ho za pravicový. Všechny nesvobodné ideologie využívají žonglování se slovy ve svůj prospěch a nezřídka převracejí původní význam naruby.

Úplně analogicky bylo převráceno slovo „liberální“. To původně znamenalo „svobodný“ či „svobodomyslný“; dneska se jedná o označení ideologie nárokářů, kteří mají pocit, že mají nárok na všechno a kolektivisticky se schovávají za různé minority, což je přesný opak klasického individualistického liberalismu.

K čemu tímto sémantickým výkladem směřujete?

Protože něčeho podobného se nyní dopustil pan Kalousek. Prý situace potřebuje odblokovat některé ideologické bariéry. Realita je taková, že pan Kalousek svými slovy právě ideologii přivolává na pomoc, ne že ji bourá, a to konkrétně opět levicovou ideologii (jak jinak), v níž tvůrce zisku je zločinec.

Řeknu vám to takto: Jediný myslitelný případ, kde firmy přicházejí k ziskům nezaslouženě a bez vlastní píle a kreativity, je v systému, ve kterém zrušili trh a začali přerozdělovat dotacemi. Takže beru pana Kalouska za slovo: Ano, tam, kde jsou zisky v důsledku dotací, aniž by se o to ti lidé zasloužili svou vlastní podnikatelskou tvořivostí, ihned státní přerozdělování a dotace zrušme.

Fialova vláda minulý týden schválila předběžné návrhy státních rozpočtů pro léta 2023 až 2025. V příštím roce by měl schodek dosahovat 295 miliard korun, rok na to 296,8 miliardy korun a v roce 2025 pak 297,9 miliardy korunu. V součtu s letošními cca 330 miliardami to za období této vlády vychází na souhrnný schodek čítající zhruba 1220 miliard korun. I když jde o návrhy předběžné, čím si vysvětlit, že Fialův kabinet počítá s vytvořením ještě o 50 % vyššího souhrnného schodku, než jaký vytvořila (zhruba 813 miliard) jím kvůli tomu tolik kritizovaná vláda Babišova?

Chcete to říct na plná ústa? Nemá odvahu a nemá ani motivaci pobouřit si voliče. Víc v tom nehledejte.

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí za vytvoření audiovizuálního díla o délce 2,5-3 minuty dva miliony, aby ovlivnilo u cílové skupiny smýšlení o fondech Evropské unie pozitivním směrem, tedy že členství v EU a projekty podpořené z fondů EU mají smysl a jsou přínosné lidem v českých regionech. Je i těsně před naším druhým předsednictvím EU pořád ještě dost těch, co mají o smyslu členství v EU i o prospěšnosti evropských fondů pochybnosti, a tak jde ze strany resortu Ivana Bartoše o rozumně vynaložené peníze?



Tomu se říká – teorie aplikovaná na sebe vyvrátila sebe samu.

Zastupitelská demokracie je založena na tom, že voliči mají názor, zvolí si své zastupitele a ti vůli voličů plní. Piráti a obecně vláda uvažují tak, že voliči mají nějakou vůli, zvolí si své zástupce, a tito zástupci za peníze sebrané voličům začnou voličům vymývat mozek a vnucovat jim svůj vlastní názor, který především vede k tomu, že zastupitelé budou sedět na ještě větším balíku peněz.

Mimochodem, o smyslu členství v EU pochybuji už velmi dlouho. A právě evropské fondy jsou jedním z hlavních důvodů mých silných pochyb. Právě fondy jsou na EU jedna z nejhorších věcí. Další přerozdělování bez špetky spravedlnosti i ekonomické smysluplnosti.

Poslanecké sněmovna konečně zvolila nových pět členů Rady České televize. Protože se to opakovaně nedařilo v tajné volbě, sáhla nyní vládní většina po veřejné volbě, které se zákonodárci za ANO a SPD na protest nezúčastnili. Je veřejná volba v odůvodněných případech správný bič na neposlušné poslance, kteří v tajné volbě nehlasovali tak, jak od nich jejich strany očekávaly?

Každý poslanec má dle Ústavy hlasovat sám za sebe, nikoliv podle stranického befelu. Tím je řečeno vše. Názor strany může sloužit třeba jako odborné vodítko, ale nesmí se stát závazkem. U nás je vidět, že přesně tím se ale stal.

