Vyoral překvapuje: „Lipavský je proti Fialovi génius.“

Minulý pátek jsme viděli další historickou událost. Totiž hádku dvou prezidentů na kamerách a pak naštvaný odchod a nepodepsání dohody. Myslíte si, že scéna v Bílém domě byla zinscenovaná? Nebo se skutečně Zelenskyj neudržel?

Inscenace je velmi reálná varianta. Zelenského přehnaná sebedůvěra a americký nátlak a vyhrožování založené na nenasytnosti po cizích zdrojích, nejen nerostných, tak příznačné a po léta dobře známé, jest druhou možností. Tedy cílený nátlak ze strany Trumpa a americko-izraelské kliky proti americkému kašpárkovi, který doposud skákal, jak Ušáci pískali. Nejpravděpodobnější varianta pak dle mého je inscenace toho všeho s Putinem včetně. Dokladem realizace celosvětové inscenace - spiknutí a konspiraci se raději ani neodvažuji zmiňovat - jest předešlý celosvětový hoax, poplašná zpráva, dezinformace a fake news známý jako koronafašismus či Hra na covid, který někteří polodementi s IQ násady rýče nadále hrají. Omlouvám se těm, co se to dotkne...ale potrefená husa, znáte to...

Každopádně, USA ukončují vojenskou pomoc Ukrajině, a to včetně té informační. Také se mluví o tom, že na Ukrajině budou vypsány volby. Není to příliš zlé vůči Zelenskému? Nebo podle vás vůbec o Zelenského nejde?

Kdo s čím zachází... Samozřejmě že v důsledku o Zelenského nejde a nikdy nešlo. Posloužil či poslouží jako užitečný idiot a půjde od válu. Ať živý, nebo neživý. A to je zatím nadále trapnou poslušnou loutkou a komediantem v mikině bez špetky vlastního Filipa a nevymkl se tak jak ti dřívější typu Husajna, Kaddáfího či Hitlera rovněž štědře podporovaní Velkými bratry ze západu.

EU v reakci na toto omezení pomoci slibuje, že bude zbrojit, dluhová brzda bude ta tam a do zbrojení se nalije 800 miliard. Četl jsem takovou vtipnou myšlenku, totiž že ekonom je člověk, který přijde s pytlem peněz do prázdného skladu a myslí si, že najednou z něj nějakým kouzlem začnou lézt dělostřelecké granáty, které se teleportují na Ukrajinu. Má Evropa vůbec schopnost zbrojit?

Pak jsme tu měli politický veletoč. Bývalý pirát Jan Lipavský bude kandidovat za ODS, na sítích ho vychvaloval Petr Fiala. O kom to svědčí víc, co je zač, o Lipavském nebo o Fialovi?

V zásadě o obou. A obou v tom nejhorším světle. Ale o obou to všichni, kdo nemáme hlavu jen jako protipól k análnímu otvoru, víme. Lipavský, jakkoliv je to až nepředstavitelné, je oproti Fialovi ještě genius. A vyčůraný až běda. Fiala je politický - a možná nejen - eunuch hrající si na politologa, politika a - což je v zásadě chucpe mezi chucpema - na premiéra. Spojení těchto dvou bezpáteřních pazgřivců a parazitů - toho času stojících jakože pravolevě proti sobě - jen dokládá bezcharakternost, vyprázdněnost a jednostrannost směřování politiky. Nejen soudobé, nejen naší a vlastně nejen politiky. Prorežimní svazáci, úderníci a soudruzi všeho poddruhu se spojují v jeden šik napříč státy, napříč politikou, médii, byznysem, kulturou. Zejména co se všemožně protěžovaného mainstreamu, tedy hlavního proudu týká. Štětky a štětečky mají v mainstreamu vždycky a za každého režimu pré. Budiž jim přáno... vše nedobré.

Po dlouhé době se budou zvedat koncesionářské poplatky za ČT a ČRo a budou vybírány i za připojení k internetu. Jaký máte názor na ČT je celkem známé, i jestli si toto zvýšení zaslouží. Spíš by mě zajímalo, neprohrála si tím koalice volby? Tímto je může Babiš tlouct po hlavě pořád, nemluvě o zvýšení platů.

Z hlediska voleb jde dle mého o prakticky zanedbatelný krok. Ti, kteří koaliční kolaboraci volí, jí budou tento krok schvalovat a volit ji nadále. „Ti druzí", ji budou o to víc... nemít rádi. Jediní, kteří na situaci vydělají obrazně i doslova, jsou někteří lepšolidi z protičeské, neobjektivní, nevyvážené a závislé České televize

A z Prahy, viděl jste incident s tramvajákem, který vyhazoval ukrajinskou rodinu z tramvaje? Je to podle vašeho odhadu přesně tak, jak se nad tím všichni pohoršili, nebo je krátké video, které neukazuje, jak spor začal, málo na odsouzení člověka?

Viděl jsem. Ačkoliv na mě řidič působil přepjatě a agresivně, tak zaprvé jsme, jak říkáte, neviděli úvod do celého incidentu. Za druhé mě vždy bliká alarmující kontrolka, když všude napříč mainstreamem vidím, jak český řidič tepe „chudáky" Ukrajince, načež když nelegální i legální paraziti všech zemí světa - vyjma Ruska a zejména z Ukrajiny, samozřejmě - zde tropí kde co, tak videa, fotky, určení národnosti a vše kolem je nezvěstné.