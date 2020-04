Výrobce alkoholu a teď i dezinfekce: Kdyby před dvěma měsíci vláda řekla, že zavře hospody, tak ji všichni peskují. A teď je každý chytrý!

ROZHOVOR „Museli jsme získat mnoho kulatých razítek, abychom mohli vyrábět mimo například našeho tradičního tuzemáku i dezinfekci,“ říká ředitel a spolumajitel jindřichohradecké likérky Josef Nejedlý a vysvětluje i velmi medializovaný „případ Žufánek“. V rozhovoru se vyjádřil k opatřením, která vláda v souvislosti s epidemií vydala, zmínil i pendlery a nevynechal ani EU. Řekl také, jak vládní opatření ovlivnila konkrétně likérku. Nevynechal ani Rusko, které je, jak řekl, v současné době pro likérku, co se týče odběru alkoholu, klíčovou zemí. Přečtete si také, co řekl ohledně sankcí vůči Rusku.

Pane řediteli, jindřichohradecká likérka už druhý týden vyrábí kromě například známého tuzemáku i dezinfekci. Jak se vám povedlo výrobu prosadit? V médiích se v poslední době objevovaly případy, kdy někteří vaši kolegové dostali v souvislosti s výrobou dezinfekce zákaz. Takže, co vy jste pro to museli udělat?

Museli jsme získat mnoho kulatých razítek. Podařilo se nám to nakonec během jednoho týdne. Bylo nutné splnit veškeré podmínky Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu i Ministerstva zemědělství. Na živnostenském úřadě jsme si museli rozšířit koncesi na výrobu. Dostali jsme povolení od celního úřadu pro denaturaci lihu a schválení výrobku jsme pak získali od Ministerstva zdravotnictví. Jsme zařazeni mezi třicet firem v republice, které povolení na výrobu této dezinfekce od Ministerstva zdravotnictví mají. Složení dezinfekce, která se jmenuje ANTI_COVID je dané mezinárodní zdravotnickou organizací WHO.

Jak vás tak poslouchám, tak to nebylo nic jednoduchého. Není zvláštní, že v době, kdy je dezinfekce opravdu potřeba a kdy na mnohých místech chybí, je tak složité získat povolení na její výrobu?

A kdo od vás dezinfekci především odebírá?

Jsem domluvený s krizovým štábem Jihočeského kraje a 99 procent prodávám především složkám Integrovaného záchranného systému. Ty mají přednost přede všemi. Dále také domovy důchodců, městské úřady, různé organizace, které se starají o postižené a podobně. Mám tady objednávky na několik měsíců dopředu. Dáváme samozřejmě i zadarmo, například hospici v Jindřichově Hradci, nebo i nemocnici jsem věnoval několik kanystrů. Prostě se snažíme pomoci. A myslím, že i ta cena, za kterou to prodáváme, je velmi příznivá. Za pětilitrový kanystr je to 455 korun bez DPH. Když pak vidím, co se děje na trhu a jak s těmito věcmi začínají obchodovat různí „šmejdi“, nestačím se divit.

Museli jste kvůli výrobě dezinfekce omezit výrobu alkoholu?

To naštěstí ne. Tato výroba probíhá mimo místa, kde se míchají lihoviny. Protože je tam manipulace s denaturovaným lihem, takže to nesmí jít vůbec do potrubí, do tanků a do hal, kde se vyrábí lihoviny. Výrobu alkoholu to tedy neohrozilo. Jedeme na jedné lince lihoviny a pak máme takovou „manufakturu“ na výrobu tohoto dezinfekčního prostředku. K sobě to prostě přijít nesmí.

Když se celkově podíváme na situaci posledních týdnů, co říkáte na opatření, která Česká republika zavedla? Souhlasíte s nimi? Nebo vám připadají moc tvrdá?

Tvrdá mi nepřijdou. Ten čas se prostě vyvíjí. Kdyby někdo před dvěma měsíci řekl, že uzavře hospody a že státní hmotné rezervy mají na skladě deset milionů roušek, tak všichni peskují vládu, co si to vymýšlí, co to je za nesmysl a jaké je to utrácení peněz. A teď je každý chytrý, že najednou vláda nemá roušky, nemá respirátory a nemá dezinfekci. Ale to přece nikdo před dvěma nebo třemi měsíci nemohl vědět, co se tady stane. Prostě, tak jak se ta nemoc vyvíjí a ten virus postupuje světem, tak na to adekvátně reaguje vláda. Takže já v tomto kritik nejsem. Naopak si myslím, že naše vláda je proti jiným vládám v EU vždy o krok napřed. Dělá restrikce docela přísné a já s nimi souhlasím.

Když zmiňujete EU, tak nejen v ČR se ozývají hlasy, že Unie prý ohledně boje proti koronaviru v určitém smyslu zklamala. Vnímáte to také tak?

A co říkáte na výhrady mnohých podnikatelů vůči vládě, kteří mluví až o podrazu v souvislosti s tím, jak se stát staví k nároku podnikatelů za ztráty, které jim vyplynou z koronavirových omezení?

Jako podnikatel bych měl být na straně podnikatelů. Ale vláda prostě nemůže všechno sanovat. To by byly stovky miliard, biliony. Toto je prostě mimořádná situace, každý by se k tomu měl postavit tak, že zdraví je na prvním místě. Chápu ty podnikatele, kteří mají uzavřené restaurace, hospody, nemůžou prodávat, mají zaměstnance. Ale aby jim stát refundoval zisk? On přispěje na zaměstnance, přispěje osobám samostatně výdělečně činným. Prostě něco pro to udělá. Ale nejde asi v celé ekonomice České republiky nahradit všechno, aby to bylo tak, jako kdyby žádná epidemie nebyla. To prostě asi nejde. Souhlasím s tím, že nejde vyrovnat všechno všem.

Velkou diskuzi v minulých týdnech vyvolala situace takzvaných pendlerů. I na Jindřichohradecku jsou lidé, kteří jezdí pracovat do sousedního Rakouska. Co říkáte na to, že stát nakonec rozhodl, že až na výjimky musí pendleři buď zůstávat za hranicemi, a to nejméně na tři týdny a po návratu jít do karantény, nebo prostě zůstat doma a za prací do zahraničí nějakou dobu nejezdit?

Já s tímhle jednoznačně souhlasím. Protože jak se sem dostal ten virus? Hodně lidí to přivezlo z Itálie z lyžování. Kontrola tam nebyla, karanténa se nedodržovala, každý to bral na lehkou váhu. Takže pendleři, kteří v zahraničí pracují, tak ano, ať tam zůstanou, ale ať nejezdí každý den do ČR. Tady jsou v tuto chvíli také statisíce lidí bez práce. Mají zavřené podniky, prodejny a musí se s tím vyrovnat. Tak bohužel se s tím musí vyrovnat i ti pendleři.

S koronavirem bojuje už i Rusko, kde také přibývají nové a nové případy. Vzhledem k tomu, že vyvážíte do Ruska, a dokonce tam probíhá i část vaší výroby, musíte to nějak řešit? Ovlivnilo vás to nějak?

Zatím ne. Ale ještě jsme nedosáhli kulminace epidemie s tím, že už bude lépe. Myslím, že ještě bude hůře. Zatím na nás situace v Rusku nějakým zvláštním způsobem nedopadla, ale tam to vlastně teprve začíná. A předpokládám, že i tam to bude ve stejné míře, jako je to v celém světě. Mám tady zrovna pro Rusko připravených několik dodávek, které tam v těchto dnech mají odejít, tak doufám, že to bude v pořádku. Je to pro nás klíčová země, teď, když Česká republika neodebírá lihoviny. Někteří je mají ještě na skladě, jak si je vzali před začátkem roku kvůli spotřební dani, a restaurace a hospody, kde se alkohol popíjí především, jsou zavřené. Lidi u televize určitě nevypijí tolik alkoholu, jako když jsou někde v restauraci.

Myslíte si tedy, i s ohledem na ty zavřené restaurace a hospody, že i na likérku bude mít to, co se v posledních týdnech děje, velký ekonomický dopad?

Tak v každém případě. Ty dodávky na český trh jsou teď tak na třicetiprocentní výši. Je to špatné. I proto jsem se pustil do tohoto nového výrobního programu ANTI-COVID. Ale určitě nechci, abych vyráběl více dezinfekce než tuzemského rumu. Ale bohužel, v současné době to tak je.

Když jsme mluvili o Rusku, vy jste, pokud si dobře pamatuji, nikdy nebyl příznivcem sankcí vůči této zemi. Jak je vnímáte v tuto chvíli? Je podle vás právě teď ten pravý čas na jejich zrušení? Ostatně, připomeňme si třeba i současnou ruskou pomoc v koronavirem sužované Itálii…

Tak samozřejmě tyto ekonomické války jsou především v tuto dobu nesmysl. Teď by měl svět táhnout za jeden provaz a ekonomiku udržet v co nejrozumnějších mezích. Přestat ekonomicky válčit a začít válčit hlavně proti viru. Stejně tak by měli politici zapomenout na nějaké půtky, přestat se navzájem kritizovat. Lidi by se teď měli spojit, dát hlavy dohromady, táhnout za jeden provaz, abychom nad tím virem vyhráli a aby také ekonomické dopady byly co nejmenší.

