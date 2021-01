Vzkaz poslance a starosty Čechům sužovaným covidem: Postarejte se o sebe a své okolí. Nespoléhejte na stát, že to vyřeší za vás

reklama

Co rok 2020 ukázal o české politice?

Možná bych se neomezil jen na českou politiku, spíše bych odpověděl v širším smyslu. Myslím, že nám ukázal jednu věc, a to, že se stát, a myslím tím žádný stát, nedokáže postarat o úplně každého svého občana, zajistit mu nekonečný klid, blahobyt a jistoty. To se nám nyní ukázalo, jak je naše civilizace křehká a jak spoléhání se na někoho, kdo za nás, za občany, všechno zařídí, se ukazuje jako nefunkční.

Mělo by to tak fungovat?

Domnívám se, že není možné, aby to fungovalo.

Nelze tedy komplexní ochranu obyvatelům nikdy zajistit?

Myslím, že to nejde. Nejlépe se vždy dařilo, když lidé byli aktivní, když se starali sami o sebe a své nejbližší okolí a nadstavbou je stát. Ale stát nedokáže zajistit, co si všichni přejeme – jistotu, nekonečný růst, blahobyt a absolutní bezpečí. Mnozí si na to zvykli, protože když je nebe modré a všechno je růžové, sice to tak vypadá, ale přijde krize a je z toho zklamání. Spíše bych řekl, že trochu neprávem, protože věřím v individualitu. Spousta lidí se má starat především o sebe a nespoléhat se na to, že za ně někdo něco zařídí.

Co nám tedy minulý rok prozradil o české politice? Jak máme schopné politiky?

Takže covid ukázal i nepřipravenost?

Spíše mám pocit, že jde o strach, který ovládal vládnoucí politiky. Bez nějakého nadhledu byly všechny kroky velmi zaměřené na populismus, na uklidňování veřejnosti ve smyslu, že to za ni politici zvládnou. Nevím, jestli jde o nepřipravenost, nevím, zda se dá na tohle připravit, například na epidemii, kterou nikdo nečekal. Takových věcí se může stát mnohem více a nemusí se jednat o nemoc, ale o živelnou katastrofu…

…Proto by stát měl mít základní mechanismy, které by měly začít fungovat v určité krizi a přizpůsobovat je podle dané situace. Právě proto, že, jak sám říkáte, těch nebezpečí může přijít více, než je pandemie. Je to tedy částečně nepřipravenost nebo nikoliv?

Šlo o překvapení, protože jsme byli zvyklí, že všechno jde hladce, bez problémů a asi se pozapomnělo, že něco takového může přijít. Dále je samozřejmě otázkou, zda máme dostatečné hmotné rezervy, zda máme nějaké krizové plány na podobná překvapení. Tomu se stát příliš nevěnoval.

Byla to právě opozice, která v roce 2020 čelila výtkám, a já je často slýchám v rozhovorech s vládními politiky, že opozice prakticky jen kritizuje a vykřikuje, ale nic nenavrhuje. Co byste jim vzkázal?

To je přece úloha opozice kritizovat a přicházet s nějakými nápady. Samozřejmě se snažíme i z těch opozičních lavic navrhovat řešení, ale pro opozici je to opravdu složité, protože nemá k dispozici aparát jako vláda – svoje ministerstva, organizace, vláda je řídí, plánuje strategie a je to její zodpovědnost. Takže nemůžete chtít po někom, kdo nemá informace a nástroje, aby dotáhnul návrhy do detailu, to není snadné. A opakuji, že úlohou opozice je kritizovat včetně věcí, které nefungují. To považuji za normální.

Jaký je váš tip, jak dlouho se v roce 2021 budeme koronavirem takto akutně zabývat? Půl roku nebo nás SARS-CoV2 provede i rokem 2021?

Otázka je, do jaké míry se tím máme zabývat, protože tento vir tu s námi bude pravděpodobně mnoho let, možná už navěky a my se s tím musíme srovnat. I s vakcinací a průběhem může trvat do začátku léta, než přestaneme situaci vnímat tak dramaticky jako v těchto měsících. Podle mne dojde k postupnému odeznívání negativních jevů, jako je počet nemocných a podobně. Budeme někdy v lednu na vrcholu a pak už to bude jenom lepší.

To zní optimisticky.

Musíme být optimističtí.

V roce 2020 prakticky byly zakázány různé kulturní akce – koncerty, festivaly, divadla, kina a mnoho dalšího. Ze strany umělců se ozývá směrem k vládě ostrá kritika, že jim vláda nepomáhá. Publicista Pavel Černocký pro ParlamentníListy.cz naopak řekl, že umělci se rozežrali, nabrali si hypotéky a auta a teď prosí o pomoc. Co vy na to?

To je samozřejmě záležitost každého jednoho občana. Zase se vrátím k občanské individuální odpovědnosti. Ano, mohlo se stát, že se někdo zavázal hypotékou nebo něčím jiným a přišel o příjmy. To je riziko života, podnikání a těchto profesí. Někdo to může zvládnout a někdo to nezvládne, ale šlo o jejich rozhodnutí. Možná se společnost zalockovala více, než bylo nutné, což opakuji při každém rozhovoru. Kdyby se zvolila varianta, že – a teď to zjednoduším – není dobré, aby se potkávaly tisíce a stovky lidí v uzavřených prostorách, asi není dobré, aby byly bary a restaurace otevřené přes noc a sportovní akce s mnoha diváky, ale kdyby se vše omezilo pouze na tyto jednotlivé segmenty, mohla být pomoc masivnější a účinnější a neomezovala by životy lidí. Důsledky by nebyly horší. Snaha pomáhat všem znamená, že pomůžete velmi málo a neúčinně.

Naopak vláda zase nepoužila plošnou pomoc jako jiné státy, takže sítem pomoci propadla velká spousta lidí, kteří na pomoc nedosáhli i z banálních důvodů.

To je samozřejmě chyba.

Zároveň zažíváme demonstrace proti vládním opatřením a výzvy k jejich nedodržování. Umlčováni nebo vyzýváni k mlčení jsou ti, kdo mají na řešení krize jiný názor. Jak podle vás Češi v loňském roce uspěli ve schopnosti respektovat cizí názor, vyslechnout názor, který je opačný a neodsuzovat za to protějšek?

Skoro bych řekl, že jsme v tomhle příliš neuspěli. Agrese ve vzájemných debatách bylo příliš a vládní opatření nepřispěla. Restrikce nastavené dlouhodobě a bez okamžitých denních změn by byly daleko prospěšnější. Když restaurace otevřete a za 14 dní je zase zavíráte, je to mnohem horší, než kdyby fungovaly v omezeném čase a v omezeném počtu návštěvníků, ale na dlouhou dobu. Všichni by si dokázali poradit lépe a frustrace by nebyla tak velká, a ani by nebyly demonstrace proti opatřením. O tom jsem přesvědčen. Chaotičnost vyvolala nedůvěru, a ta pak vyvolává potřebu se vyjadřovat proti jakýmkoliv opatřením, což samozřejmě také není dobře.

Jak v souvislosti s tím vnímáte prostor, který dostávaly v médiích různé skupiny a osobnosti s často vyhraněným či optimistickým názorem? Je to dobře? Nebo by to média měla nějak zvážit?

Neumím úplně odpovědět, protože si myslím, že se jednalo o natolik složitý problém, u něhož nemůžeme po šéfredaktorech a novinářích chtít, aby byli těmi, kdo rozhodují, který vědecký nebo lékařský názor je ten správný. Pravděpodobně měly zaznívat, ale měly zaznívat v debatě, klidně diametrálně odlišné názory, ale vedené slušnou formou a s argumenty podloženými fakty, nikoliv pouze pocity, protože emocemi se to opravdu řešit nedá.

Nakolik v roce 2020 působil populismus?

Velice. Na jednu stranu tady na jaře vznikla velká obava lidí, protože šlo o něco nového, co vypadalo velmi nebezpečně. Byly přijaty silné restrikce, výrazně větší, než zažíváme teď, v době, kdy máme několikanásobně větší množství nakažených na obyvatele. Pak došlo k tomu, což je asi přirozené, že se v letních měsících nemocnost snížila, zase obrovský optimismus, lidé byli po dvou měsících unavení, přáli si uvolnění, chtěli vyjet na dovolené k moři a užívat si života… následně přišlo zase přitažení.

Co byste vzkázal českým politikům do roku 2021?

Aby se zamysleli nad svojí úlohou, a tou je přijmout zodpovědnost za chod společnosti a méně se snažit vlichotit různým voličským skupinám, byť to bude před volbami těžké, protože není dobrého východiska. Někdy politik prostě musí přijmout i špatnou úlohu a říkat věci nepopulární. Bez toho to nelze.

