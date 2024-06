Vzpoura voličů. Mocní na kolenou. Zbořil utřel i útoky na Turka

Pane doktore, tak premiér Fiala se svým SPOLU prohrál eurovolby, ale má pocit, že je to vlastně úspěch. Proč takto reagoval?

V pokleslých mediálních kruzích se o Petru Fialovi říká, že je „teflonový“. Doplňuje se to vším možným dalším a pro většinu těch, kteří to tvrdí, si myslí, že je to dehonestující. Já se naopak domnívám, že u českých politiků je to vlastnost obdivuhodná a jimi samotnými obdivovaná. Tyto euro volby jistě nesplnily Fialovo očekávání, podobně jako jeho dalších kolegů z pětikoalice, ale ono to vlastně ani tak moc nevadí. To, co dnes vypadá jako neúspěch, může se zítra změnit, při dostatečné servilnosti jeho okolí a mediální služebnosti, v pocit úspěchu nebo dokonce vítězství nad poraženými. Protože je česká, stejně jako slovenská politika chápaná jako boj, dnes už i jako boj na život a na smrt, jde jen o to být známý jako vítěz.

Nemusí to být pravda, ale když se to stále opakuje, hodně líných spoluobčanů tomu uvěří. Konečně ani tentokrát nepřišlo k volbám víc než 38 % oprávněných voličů, a tak se může pan předseda vlády domnívat, nebo nám to alespoň dává k věření, že ti zbývající nevoliči jsou vlastně hlasy pro něho. V jistém slova smyslu má pravdu. A kdyby ho z toho měla zítra bolet hlava, doporučoval bych mu recept Václava Havla, jak o něm píše v dopisu své přítelkyni, dát si po ránu dva rohypnoly a jedno pivo.

Spřátelený komentariát není tak optimistický. Varuje Fialovu vládu, že má veliký problém. Že „populisté“ a „extremisté“ ve volbách uspěli a dokonce se „konstituovali“ tak, že už asi 20 % procent jejich voličů nepropadne. Slyšíte rád takové varování vládě?

Jak říká klasik, líbit se mi to nemusí, mohu s tím i nesouhlasit, ale to je tak akorát všechno, co s tím lze udělat. Ti všichni, kteří byli pro „vládní kandidáty“ už dávno rozhodnuti a nezajímali je názory, nedej bože myšlenky, a nakonec ani jména, přece už vědí, co s tím. Používají klíčová slova populisté a extremisté jako nadávky, a proto vyzývají hned k válečnému tažení. Jeden z velikánů slovenských voleb, a kandidát na významnou státní funkci, slíbil vítězovi voleb, „že mu to nikdy nezapomene“. U nás doma tedy nevyhráli, ale konstituovali se, což by si někdo mohl vykládat, že je to sice věc ústavní, konstitutivní, ale neřádná a nepřijatelná.

Nejsem si jistý, zda s tímto slovem, nikoliv snad ještě pojmem, nepracují žáci bývalého předsedy Ústavního soudu v ČR a nepředpokládají, že by to ještě i on, nebo někdo z jeho nástupců dokázal „dekonstituovat“. Nevím, co by na to řekli noví, povolební Evropané, ale i v tom novém Evropském parlamentu bude mnoho věcí, které zařídit půjdou, případně, bude-li třeba, nepůjdou.

Kdo v rámci celé Evropy opravdu hodně neuspěl, jsou Macron a Scholz. Motor Evropy, jak se říká Francii a Německu. Oběma velkým evropským demokraciím vládnou lidé, kteří nemají u sebe doma nadále podporu. Co to znamená pro EU?

Toto jsou opravdu dva symboly neúspěšné politiky Evropské unie a jejich dvou největších států. Důvody toho debaklu jsou nesčetné a v obou zemích trochu rozdílné. Když si odmyslíme teorie o spiknutí Spojených států proti Evropě, neustále nám připomínanou „ruskou rozpínavost“, můžeme si dovolit konstatovat, že avanturistická politika symbolizovaná jmény obou lídrů a také vedením Evropské komise „k lepším příštím“, nejen připomíná nechvalné doby minulé v různých částech Evropy. Těm dnešním se podařilo zdiskreditovat velká témata ochrany životního prostředí, klimatických změn, demografické a migrační trendy aj. tím, že je vyhlásili za splnitelné v několika dvouletkách, pětiletkách a desetiletkách. Jako kdyby znali krvavé dějiny kulturních revolucí, „plánů na přetváření přírody“, až si vysloužili urážlivé pojmenování „Zelení Khmerové“.

Mimochodem volební výsledky všech evropských stran zelených odrůd jsou jen dalším metaforickým pojmenováním tohoto náruživého diletantismu. Celá Evropa bude v nejbližších letech muset s těmito problémy něco dělat, a proto se můžeme obávat toho, že ve Francii, stejně jako v Německu, se budou hledat nástroje, jak tyto problémy napravit na úkor těch nejmenších. Dokonce si myslím, že v těchto případech není budoucí čas na místě – v obou velkých evropských zemích se na tento „projekt“ už jede.

Západní Evropa nás neustále poučovala, že Green Deal je nutný, migranty je nutné přijímat. Až se vzbouřili i její voliči. Lze to tak vidět?

Ano, jednoznačně, jak jsem uvedl v odpovědi na předcházející otázku. Jen bych dodal, že voliči se vzbouřili, ale to by těm nedotknutelným nevadilo. Ale vzbouřili se zejména ti, pro které začal být tento Úděl až příliš drahý. A s těmi migranty je to možná ještě horší. Stal se z nich válečný stroj, mechanismus, který dokáže srazit na kolena i dvě nejmocnější země v Evropě. Dnes se skoro musíme bát, zda někdo zítra nepřijde s myšlenkou, že to zavinil Andrej Babiš, Vladimír Putin a nebo AI dopravená odněkud z vesmíru.

U nás doma neuspěl Tomio Okamura, ale zato uspěl Filip Turek, který „dovezl“ do europarlamentu i další kolegyni. Co se to vlastně stalo?

Možná je to docela jednoduché. SPD a její nejvýraznější osobnosti už příliš dlouho a monotónně opakovaly nejen stejné teze, ale i stejná slova a postupně začínaly nudit. Bylo jen otázkou času, kdy se objeví někdo nový, kdo alespoň pro jeden termín se bude zdát být nadějí. Filipu Turkovi zřejmě pomohl i tandem s Robertem Šlachtou a jeho kolegy v nedávné minulosti znevážené dnes už zapomenutými politiky a mediátory ve stínu. Měli i trochu štěstí, protože diletantsky zkonstruovaný Green Deal, od boku vystřelený v Evropě bez jakékoliv „studie realizačních možností“, vydal evropský automobilový průmysl, spotřebitele jeho produktů a celou substrukturu tohoto segmentu světové ekonomiky do nejisté a neodhadnutelné budoucnosti.

Navíc této kolosální hlouposti se okamžitě chopili pracovití lidé za evropskými horizonty, a monotematický Filip Turek měl o úspěch postaráno. Nejsem si jistý, zda se skutečně jedná o odchod ze scény jedné skupiny politiků, nebo o nástup těch, kteří s jistým nadšením chtějí vstoupit do něčeho nového, ale o tom, že i v EU to může být nový, jinak znějící hlas nepochybuji.

Když je teď „po boji“, tak vy coby odborník na extremismus, zhodnoťte ty „relikvie“ a jiné výkřiky, které Turkovi předhazovali. Je v tom opravdu nějaký problém?

Zřejmě dostalo hned několik investigativně nakažených zpravodajů úkol, aby hledali až našli. Pravda je, že Petr Fiala se svými kolegy věnovali léta svého bádání a pozornosti odznakům, nášivkám a všelijakým symbolů. A ve svém boji proti „pravicovému extremismu“, aniž věděli, vychovali nejméně dvě generace mladých lidí k zájmu o nacistickou nebo neonacistickou tematiku. Zřejmě je ani nenapadlo, že by se podobné symboly mohly začít objevovat u bojovníků na ukrajinské frontě, a že se jednou vrátí jako citlivě vnímané skupinové identifikační znaky. Tyto dvě generace, narozené třicet nebo čtyřicet let po skončení druhé světové války, vnímaly tuto symboliku spíše esteticky a byl jim bližší „Bílý jezdec“ a vlajka americké Konfederace než duhové vlajky LGBT. Pan Matásek, bývalý herec z ND v Praze, dnes ve stylu svého nevinného mládí, ironicky komentuje pokus o vraždu slovenského premiéra, jeho jiní generační druhové se sdružují okolo řeporyjského starosty a snaží se dostat do přízně významných politiků dočasně se těšících pozornosti reflektorů pokleslé mediální galerky.

Nepamatuji jediné volby v ČR nebo dokonce v ČSFR od roku 1990, aby několik hodin před otevřením volebních místností někdo nepublikoval hanopis na politickou konkurenci. Někdy i za pomoci státem kontrolovaných zpravodajských služeb.

Abychom si nemysleli, že je to ale jen tragikomedie naší doby, dovolím si připomenout citát z textu Josefa Svatopluka Machara, napsaného na obranu českého filozofa a zakladatele skautingu Františka Drtiny už někdy okolo roku 1905. Podle Machara se „v Čechách spousta věcí někdy daří, jindy nedaří, ale jedna nám jde docela dobře: Ať uděláš tak nebo tak, vždycky se najde nějaký bídák, který ti zpoza rohu chrstne na hlavu škopek pomyjí“. Dovolím si zdůraznit ta slova „zpoza rohu“ a upozornit pana poslance in-spe Turka, s čím musí v české a evropské politice počítat.

Na závěr, pane doktore: V čem se včera proměnila Česká republika a celá EU?

Na proměnu Evropské unie si asi budeme muset ještě počkat, ačkoliv je možné říct, že nejen zavedené kanceláře budou mít nové osazenstvo, které se bude muset naučit, jak účtovat cestovné, diety, platit svým asistentům a připojit se k el-systémům, které budou moci používat a které také budou mít je samotné pod kontrolou. Možná je bude muset zajímat, víc než jejich předchůdce, nový hit, říkejme mu módně umělá inteligence, aby věděli, zda je toto novum jejich sluha nebo pán. Myslím, že se nebudeme muset obávat, že protřelí evropští byrokraté nezvládnou svůj staronový reset, a že přestanou s nechutným oblizováním, kterému jsme kdysi říkali dvojitý Chruščov, trojitý Brežněv a dnes řetězovou van der Leyenovou.

S tou metamorfózou Česka v Českou republiku to bude asi pomalejší, ale možná, že někteří ti noví si vzpomenou na vůči politikům raných devadesátých let kritické, že „Morava a Slezsko, není žádné Česko“. A jak někdo během předvolební kampaně upozornil, že jsme v EU spojeni a spojenci, ale nejsme jen Evropané. Jinak ale koaliční vláda si z výsledků těchto voleb moc starostí dělat nebude. Jejím cílem je vydržet do konce termínu, i kdyby trakaře měly padat.