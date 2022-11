Witowská na Pavlově Hradě. Skrytý vládce. Holec o generálovi i Fialovi

reklama

Premiér Petr Fiala se zastal miliardáře Daniela Křetínského, který po schválení windfall tax oznámil, že svou firmu EP Commodities přesouvá do zahraničí, aby se v Česku vyhnul placení vyšších daní, čímž český rozpočet připraví o nemalé peníze. Je to normální? Pirátský poslanec Jakub Michálek v té souvislosti navíc poznamenal, jestli se o tom dočteme v deníku Blesk, který Křetínský vlastní spolu s dalšími politickými médii.

Samozřejmě, že to není normální! A zvlášť v době, kdy stát škrtá peníze všude, kde může, takže rodičům chodí ze školy e-maily, ať dětem do školy přibalí i deku, protože už netopí a šetří energie podle vládních „arktických“ tabulek. Poděkujme ale Fialovi, že teď všem nechtěně přiznal, kdo v Česku vlastně vládne. A že to fakt není on, oficiální premiér, ale právě zmíněný miliardář Křetínský. Ten ODS a Fialu jmenovitě podporuje dlouhodobě i mediálně, a proto se poslanec ODS Jiří Havránek na oplátku do poslední chvíle svým pozměňovacím návrhem snažil, aby se windfall tax právě Křetínskému vyhnula. On to totiž po ODS chtěl už předem. Jenže premiér pro to ve vládní koalici prostě nesehnal podporu, a byl průšvih. Fiala proto Křetínského aspoň veřejně „omluvil“, když už mu jeho velkorysou podporu nedokázal splatit vyjmutím jeho firmy z windfall tax. Každopádně je bezprecedentní, aby se premiér veřejně postavil za miliardáře, který v době krize odejde plnit daněmi rozpočet jiného státu. Pro Fialu je to zatím každopádně nejodvážnější premiérský počin, protože jinak se pořád bojí buď Německa, nebo EU, anebo obou.

A ještě k Michálkovi. Naráží na to, že Křetínský Fialu ve svých médiích podporuje dlouhodobě, takže teď premiér přece nekousne do ruky, která ho politicky tak velkoryse drží. Málokdo přitom ví, že právě „demokrat“ Fiala je ohledně mediálního tlaku asi nejhorší: nesnáší kritiku a umí si hned postěžovat na nejvyšším místě, odkud pak dolů okamžitě padá... víte co. Mediální embargo na Fialovu kritiku platilo už před loňskými volbami, a po jmenování jeho vlády to ještě přitvrdilo. Od té doby se mu permanentně buduje kýčovitý státnický pomník tak očidivně, že to samozřejmě pozná každý laik! Ono ale nejde jen o windfall tax. To, že Fialovu vládu ve skutečnosti řídí energetičtí miliardáři, jimž ODS splácí podporu, poznáte i podle toho, jak pořád otmítá řešit původ toho, že máme nejdražší elektřinu v EU. Řekněme prostě, že se stará dobrá klientelistická ODS vrátila v plné palbě – a my to celé zaplatíme!

Mediálně hodně rušno je teď i kolem favorita prezidentské volby Petra Pavla, na nějž praská stále horší minulost totalitního agenta Pávka, který se připravoval na špehování pro někdejší vojenskou obdobu StB. Pavla dlouhodobě podporuje bývalý diplomat Petr Kolář, teď ale na jeho obhajobu vyrazila i donedávna moderátorka České televize Světlana Witowská. Ta napsala, že se Pavel „omluvil“, provedl „sebereflexi“ a 32 let sloužil „demokratické zemi“.

Poděkujme i Witowské za podobný coming out, jaký udělal Fiala s Křetínským, protože je zase o něco jasněji. Konečně teď chápeme, proč v České televizi tolik vadí minulost Andreje Babiše, zatímco z Pavla se už brzy stane disident, co v převlečení za agenta Pávka z vězení vynášel motáky Václava Havla a doma nonstop tisknul samizdat, který pak po nocích v uniformě roznášel po bytech. Witowská zřejmě tolik uvěřila vlastní manipulaci z ČT, že si vůbec nevšimla, že se Pavel dokola omlouvá jen ze své členství v KSČ, zatímco práci u tajné vojenské rozvědky řízené tehdy Kremlem prezentuje jako věrnou službu vlasti. To vlastně v jeho případě i byla, jen věrně sloužil tomu, aby do někdejšího Československa ze Západu nepronikla imperialistická demokracie. Pavel se ve skutečnosti ani „neomluvil“ a ani neprovedl žádnou „sebereflexi“, jak ostatně nedávno ukázal i v rozhovoru pro Seznam Zprávy. V něm odbyl dotaz na své schvalování sovětské invaze v roce 1968 přímo ukázkovou gumáckou arogancí. Možná si myslel, že je pořád na buzerplacu.

Co ale taky čekat od Koláře s Witowskou? I Kolář je teď samozřejmě velký morální maják a rusobijec, před časem ale klidně odešel pracovat pro nadnárodní firmu Squire Patton Boggs, která po ruské anexi Krymu až do invaze na Ukrajinu na Západě lobbovala za ruské politické i ekonomické zájmy. A dokonce to dělala i krátce po invazi. Navíc se o Kolářovi mluví jako o budoucím kancléři případného prezidenta Pavla, jemuž by Witowská pro změnu mohla dělat tiskovou mluvčí. Možná si proto oba zmíněné funkce neoficiálně zkoušejí už nyní, aby pak na Hradě zbytečně nemařili čas. Tihle dva tvoří hustou vlivovou dvojku plnou cynismu. A radši si ani nechtějte představit, kdyby na Hradě spojili síly s bývalým rozvědčíkem, který o sobě lidem povídá ulhané pohádky.

Zmínil jste Českou televizi. Je podle vás normální, aby tam jako politický komentátor působil i expremiér Mirek Topolánek, který poslední dobou jen kritizuje expremiéra Andreje Babiše?

To je vrcholný bizár za naše peníze, který jen ukazuje, jak nebezpečně zapomínáme. Tak jen pro připomenutí: Topolánek dal dohromady nejkmotrovštější vládu, jejíž ministři najednou pohádkově zbohatli, když začali rozdělovat státní miliardy. Topolánkův premiérský tajemník Marek Dalík, který nakonec skončil ve vězení, pro změnu volal do ČT, aby ovlivnil politické reportáže. A byl to právě Topolánek, jehož se nakonec radši předčasně zbavila i vlastní ODS, jak byl toxický, kdo tímhle vším umetl Babišovi cestu do politiky. Lidi totiž tehdy měli už dost kmotrovské korupce a klientelismu, který nechal nejvíc rozbujet Topolánek. A vidíte – z ČT dnes volají jemu a je z něj politický komentátor, protože i on stojí na správné straně! Aspoň ale že ve studiu nehází pětitisícovky ukradené z veřejných peněz, jak to za jeho éry dělali na sněmech ODS kmotři.

