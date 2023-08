Z Ukrajiny pro nás nic nebude. Vyoral má jasno. Jeden příklad už je tu

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Zase to patolízalství bylo k ničemu,“ reaguje komentátor na prohlášení předsedkyně Sněmovny Pekarové, že i když továrna na čipy v ČR nebude, je to pro republiku stále výhra. A tuší, že podobně to dopadne i co se týče Ukrajiny: „Kde si elity slibují a ono nakonec prd.“ Všímá si také toho, že když jde o kauzy amerického prezidenta, současná vláda mlčí. „Smí se kriticky vyjadřovat pouze tam, kde jí je to povoleno. Vazalové a lokajové nemohou jakkoliv pochybovat o svém pánu,“ soudí.

Máme nadstandardní vztahy s Tchaj-wanem, předsedkyně Sněmovny má dokonce od tamní vlády medaili. Ale továrna na čipy bude stát v Německu. Podle Markéty Pekarové Adamové je to pro nás výhra, prý se na tomto projektu budeme „podílet“. Také se vám zdá, že tato politička má nějaké podivné definice slova výhra?

Bohužel nejen eurosoudružka Pekarová Adamová, ale značná část nejen naší politické reprezentace má „podivné“ definice u řady slov. Často si protiřečí, popírají sami sebe z dřívějška, nezřídka bezostyšně lžou. Nejde v zásadě o nic jiného než onen pověstný orwellovský doublethink – tedy podvojné myšlení – říznuté korektně pokryteckým newspeakem. Zdá se, že pro ČR opět bylo zcela k ničemu patolízalství některých našich představitelů vůči USA v otázce Tchaj-wanu, které vyvrcholilo několika vzájemnými návštěvami a směšně patologickým prohlášením se Miloše Vystrčila za Tchajwance. Ostatně podobně dopadne naše země i v otázce Ukrajiny, kdy nám jsou slibovány, nebo naše elity si na oko slibují kde co, a ono nakonec prd. Jakkoliv ze sebe – a bohužel i z nás – dělají užitečné idioty a jsou papežštější než Bergoglio.

Pak tu máme rozjíždějící se kauzu ústavního soudce Fremra. Mají k Ústavnímu soudu být jmenováni lidé s komunistickou minulostí, když to není (nebo by po 30 letech alespoň nemělo) nutné? A není kauza Fremra až podezřele ideální? Nemohl nám být „předhozen“, aby se moc nehledělo na jiné, s Pavlovým okolím mnohem spřízněnější kandidáty?

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 9% Ne, ať ho nejmenuje 82% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 3996 lidí

Co se kauzy Fremr týká, může na vaší myšlence být mnohé pravdivé. Nešlo by o první ani poslední případ takzvaného „vrtění psem“. Jak jsem zaznamenal v deníku Echo24 nebo ve vašem komentáři, tak Fremr mohl být teoreticky předhozen, aby uniklo pozornosti jmenování Kateřiny Ronovské. Ta měla spolupracovat se sponzory kampaně Petra Pavla a několik let působila ve správní radě Nadace Independent Press vlastnící většinový podíl v levicovém pamfletu Deník N. „Ronovská je zmíněna již v zakládací listině nadace z roku 2020, zdůraznil server Borovan. Pochybnosti může budit fakt, že prezident Petr Pavel zasedal v redakční radě Deníku N,“ napsalo Echo24. Takže tak trochu „jánabráchysmus“.

Pak tady máme nadále běžící kauzu brněnský bílý prášek. Primátorka podstoupila test na drogy, který byl očekávaně negativní. Dokazuje to něco jiného, než že si primátorka „nešlehla“, než šla do práce, v době, kdy je na ní upřena mediální pozornost?

Samozřejmě v současné situaci, kdy strana a vláda má pod palcem prakticky všechno, načež jí ještě jdou na ruku média hlavního proudu, bylo předem jasné, jak výsledek dopadne. Jakkoliv nevylučuji, že onen test byl opravdu negativní. Nikde jsem nezaznamenal, jaký test podstoupila – krev, moč, vlasy? O té poslední asi ani nebudeme uvažovat. Jak říkáte, čekám-li test na alkohol, tak se předtím holt nenapiji. Přidám zde ještě dle mého nešťastnou citaci ředitele Národní protidrogové centrály: „Neznám ten případ jinak než z médií. Ale vycházejme z premisy, že samotné užívání kokainu není trestné.“ Nemáte z toho podobný pocit jako já, tudíž jakoby šéf protidrogové centrály svými slovy pomalu užívání kokainu omlouval? Minimálně v případě primátorky Vaňkové.

Na Slovensku se zase řeší, že soud odsoudil bývalou šéfku úřadu práce k pěti letům nepodmíněně, protože přijala úplatek „tašku plnou rajčat, paprik a ředkviček“. Tento úplatek, přinesla žena, která se ucházela o finanční příspěvek na rozběh podnikání. Není známo, kolik tento příspěvek činil, ale přesto, pět let za tašku se zeleninou?

Neznám podrobnosti případu. Bohužel mě to už ani nepřekvapuje ve světě, kde dostanete za úplatek ve formě zeleniny, za pěstování konopí pro vlastní léčebné účely nebo nenávistný komentář vůči vládě víc let natvrdo, než třeba za znásilnění nezletilé – zejména jste-li jakože psychicky nemocný kvazi uprchlík z Afriky.

V USA se řeší obchodní vztahy Huntera Bidena, syna prezidenta. Už jsme se dostali od „O obchodních vztazích svého syna jsem nic nevěděl“ k „Není žádný důkaz, že peníze od něho šly ke mně“. Hunter měl dostávat peníze od ruských, kazašských i čínských oligarchů, dohromady 20 milionů dolarů. Joe Biden se pak i účastnil večeří s nimi. Neměla by se vláda, tak citlivá na střety zájmů u opozice, nějak vyjádřit k tomu, co se děje u našeho nejmocnějšího spojence?

Současná vláda naší země, která není naší vládou – tedy nepracuje v zájmu a za zájmy ČR a jejích občanů – se smí kriticky vyjadřovat pouze tam, kde jí je to povoleno. Vazalové a lokajové nemohou jakkoliv pochybovat o svém pánu. Jde-li tedy o takzvaný Hluboký stát. Samozřejmě trochu jinak by tomu bylo v případě třeba takového Donalda Trumpa, jehož obraz se navenek jevil či byl vykreslován částečně „protisystémově“ – neříkám, že to tak bylo ve skutečnosti. To by jistě naše elity a pologramotní alfa novináři zbystřili a s využitím onoho orwellovského podvojného myšlení a dvojích metrů by pohoršení střídalo pohoršení.

V ulicích Prahy se už začínají objevovat duhové vlajky, Tančící dům je v noci osvícen na duhovo. Média nás zásobují zprávami o tom, kdo je teď nebinární, pansexuální a kdo ví co ještě. Zesílil podle vás „duhový tlak“ v posledních letech?

Jedna z klíčových globalistických agend pro rozklad takzvané tradiční společnosti, rodiny, řádu atd., kterou mediální trubci hlavního proudu s potěšením a pocitem svého uvědomělého pokrokářství přebírají a prosazují. Protežováno a neustále do nás huštěno jako normální jest to, co dříve bylo – a dle mého je – stále poruchou, psychickou nemocí. Říkám dle mého subjektivního a laického přesvědčení, nikoliv z pohledu lékařského, právnického ani žádného jiného. A nemyslím to nijak pejorativně, ale fakticky – z hlediska toho, co většina z nás a naší tisícileté civilizace pokládá za takzvaně normální. Co se mediálně-politického oblasti týká, tak onen duhový tlak v posledních letech zesílil a nadále sílí, a to až do té fáze, že mozky nejsou vymývány nejenom nám, ale už i zcela bezprecedentně dětem skrze pohádky, knihy a pamatuji-li si dobře, tak snad i některé školní učebnice. Ale nechci lhát.

