Z žokeje poslancem. Váňa hned udeřil: České potraviny první, ne dovoz z Ukrajiny

Řekněte prosím, zda jste byl překvapen, když jste se dozvěděl o tom, že jste se stal poslancem?



Překvapený jsem být moc nemohl, věděl jsem, že Jana Mračková Vildumetzová kandiduje jako jednička a bylo mi jasné, že má velkou šanci uspět. Ta její dominance v kraji i v Senátu mi ale až vyrazila dech. Měl jsem z toho ohromnou radost a byl mezi prvními, kdo jí gratuloval. A co se týče mě, jsem připraven. Po letech v komunální a krajské politice je to vlastně logický posun.



Co byste chtěl na jednání Sněmovny přinést? V médiích jste uváděl například problematiku učňovského školství.



Ano, mám na to sice jen rok, ale učňovskému školství chci zkusit pomoct. Chci, aby se modernizovalo, aby bylo atraktivnější, a aby kluci a holky viděli, že to není žádná ostuda, ale naopak skvělá příležitost, jak se prosadit v životě.



A také se prý chcete zaměřit na sázky na dostizích...



Ano. Každý ví, odkud pocházím, že sport, a hlavně ten dostihový, je mou celoživotní vášní. Chci se spojit s poslanci, kteří sportu rozumí, a společně s nimi napříč stranami najít cestu, jak ten dostihový sport transparentně oživit, jak pomoci koním i jezdcům. A to můžou být i sázky na dostizích, ze kterých by pak šly peníze zpět do sportu. Podobně jako je to třeba v Anglii, i když samozřejmě ne v takovém objemu. A k tomu je potřeba přijmout patřičnou legislativu.

Co říkáte na vítězství ANO ve většině krajů?



Asi jsem nečekal, že budeme dominovat tak výrazně, že třeba v Karlovarském kraji nebudeme potřebovat partnera do koalice, ale upřímně, vítězství jsem čekal. A výrazné. Vláda dělá všechno proto, aby se od nich lidé ve velkém odvraceli, naopak my jsme tady v regionu opravdu dřeli. Jana Mračková Vildumetzová i v opozici sestavila stínovou vládu, všichni měli svou gesci, kontrolovali bývalé vedení kraje a zároveň dávali své návrhy. Byli aktivní, pracovití, a to všechno se na výsledku v našem kraji určitě podepsalo.



Oblast Žluticka, kde žijete a podnikáte, je poměrně chudou oblastí. Jak jí chcete pomoci?



Žluticko je krásný kout naší země, ale je pravda, že to tady pro život není úplně jednoduché. První věc, na kterou se chci zaměřit, je podpora malých podnikatelů, protože právě ti jsou páteří regionu. Chci, aby bylo snazší začít podnikat, aby měli lidi přístup k investicím, dotacím a dalším možnostem, jak svoje živnosti rozvíjet. Druhá věc je infrastruktura. Bez pořádných silnic, regionální dopravy se ten kraj nehne dopředu. A třetí oblast je cestovní ruch. Máme tu nádhernou přírodu, historické památky, tedy zapracovat na tom, abychom přilákali turisty. To přinese do regionu peníze a vytvoří se nová pracovní místa.

...přesto se tam daří zemědělství, ale není to lehké při dnešních výkupních cenách a konkurenci dovozu produktů třeba z Ukrajiny?



Ano, zemědělství na Žluticku vždycky mělo svoje místo, a i teď se tady spousta lidí pořád živí zemědělskou prací. Ale v dnešní době, s těmi výkupními cenami a dovozem levnějších potravin z ciziny, je to vážně složité. Zemědělci makají od rána do večera, ale když pak dostanou za svoje produkty almužnu, ztrácí to mnohdy smysl.



Proto se musíme soustředit na podporu lokální produkce. Chci, aby se řešily výkupní ceny a aby české produkty měly na pultech přednost. Vadí mi, že je drahé výkupní ceny v Německu, nebo levný dovoz z Ukrajiny tlačí ke zdi a nutí je prodávat jinde. Musíme jim dát šanci být konkurenceschopní a zajistit, aby zemědělství mělo budoucnost. A to na Žluticku, ale po celé naší zemi.