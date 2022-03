Za hlupáky nás mají. To se vrátí. Putina spisovatel nehájí, ale ozval se

„Běžná rodina to nezvládne, protože to při průměrných platech ani zvládnout nemůže,“ říká ke stále většímu zdražování spisovatel Jan Bauer a dodává: „Zdá se, že ‚pětikolka‘ má už teď odzvoněno.“ Předpovídá návrat ANO a ČSSD. V souvislosti se zablokováním některých webů podotýká. „Svoboda slova buď je, nebo není. Každé její omezení je prvním krokem k totalitě.“ Vyjádřil se i k tomu, co se děje kolem Jarka Nohavici, a použil slova „hlupáci, závistivci a neumětelové“. Řekl také, co si myslí o tom, že se prezident Zeman rozhodl vyznamenat ukrajinského prezidenta.

Zvyšují se ceny energií, pohonných hmot, potravin… Když zhodnotíme současnou situaci, jak toto všechno podle vás „běžná“ rodina zvládne, co to v české společnosti udělá?

Běžná rodina to nezvládne, protože to při průměrných platech ani zvládnout nemůže. Však se to jistě projeví v dalších volbách. Zdá se, že „pětikolka“ má už teď odzvoněno a slavně se vrátí Babišovo ANO a znovu vzkříšená sociální demokracie.

Když se podíváme na sociální sítě, čím dál víc lidí vládě vyčítá, že sice řeší válku na Ukrajině, což je samozřejmě v této situaci pochopitelné, ale tak nějak zapomíná řešit i problémy lidí, kterým vládne. Souhlasíte s těmito výtkami? Jak hodnotit výkon vlády Petra Fialy za posledních krizových čtrnáct dní? A to jak v oblasti reakce na napadení Ukrajiny, tak z hlediska zvyšujících se cen?

Odpověď na tuto otázku je vlastně už obsažena v odpovědi na první otázku. Zatímco v souvislosti s napadením Ukrajiny postupuje vláda v souladu s většinovým veřejným míněním, v domácí politice beznadějně a zcela bezkoncepčně bloudí. Myslel bych, že v době, kdy byly strany „pětikolky“ v opozici, si zatím připravily nějaké recepty vládnutí. Bohužel, nic takového se nestalo.

Hodně se poslední dobou mluví o svobodě slova. Jak vy jako novinář hodnotíte, že byla v minulých dnech se souhlasem, nebo snad dokonce na doporučení vlády zablokována některá média označovaná jako „proruská“ a „dezinformační“?

Svoboda slova buď je, nebo není. Každé její omezení je prvním krokem k totalitě. To jen opakuji starou a dobře známou pravdu, k níž není co dodat. A je krajně nebezpečné vymlouvat se na nějaké dezinformační weby a považovat lidi za naprosté pitomce, kterým je zapotřebí všechny informace náležitě přežvýkat.

„Sankce“ kvůli válce na Ukrajině se dotkly i umělců a sportovců. A to nejen těch ruských. Problémy, zdá se, má například i náš zpěvák Jarek Nohavica. Ten odmítl vrátit ruské umělecké ocenění, následně mu zrušili koncert v Polsku, Člověk v tísni odmítl peníze z jeho charitativního koncertu, olomoucká univerzita se rozhodla nepronajmout na jeho koncert halu... Jak tento přístup vnímat?

Hlupáci, závistivci a neumětelové se zpravidla chytají každé příležitosti, aby mohli prokázat svou občanskou spolehlivost. Tohle platí v každé době a v každém režimu.

V souvislosti s ukrajinskou krizí používají provládní kruhy frázi „jsme ve válce“. Jsme skutečně my, coby Česká republika, ve válce? Cítíte se vy být ve válce?

Navzdory všem politikům, kteří k vojenskému životu ani nepřičichli, se necítím být ve válce, ani v ní nejsem. Pokud se některým našim válečným štváčům po válce stýská, mají přece možnost jít jako dobrovolníci bojovat na Ukrajinu a předvést nám svoji odvahu. Ale dost možná jsou všechny ty řeči o válce jen výmluvou, která má odvést pozornost od inflace, všeobecného zdražování a zbídačování obyvatelstva.

Hlavně starší ročníky v tuto dobu vzpomínají na rok 1968, tedy na okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Jaké jsou vaše osobní vzpomínky? V té době jste se živil jako novinář…

Vzpomínky na srpen 1968 mám dosud stále živé. Z krajského deníku, kde jsem tehdy působil, mne poslali do Prahy na mimořádné zasedání Národního shromáždění s nevyřčenými slovy „je mladej, svobodnej, když ho zabijou, nic tak strašného se nestane“. Naštěstí jsem to přežil. A ještě něco, třebaže v případě invaze z roku 1968 je jistá podobnost se současným ruským vpádem na Ukrajinu, je to opravdu o něčem jiném. Podobnost bych však viděl v reakci USA a západní Evropy. Také tehdy se omezila jen na velkohubá prohlášení, která nikomu nepomohla a také nevadila.

V souvislosti s tím, co se dnes děje na Ukrajině, nechybí ani připomínání obsazení Sudet. Jak vnímáte takové „přirovnání“?

Jestli myslíte, že Putin chtěl zachránit Rusy v Luhansku a Doněcku, tak o to mu vážně příliš nešlo. To byl jen zástupný problém. Východní Ukrajinu a tehdejší Sudety nemůžeme srovnávat.

Zaznívají i obavy, že „Putinovi Ukrajina nebude stačit a půjde dál“. Co si o tom myslíte? Jaká je vaše prognóza vývoje válečného konfliktu?

Putin se jako věrný příslušník někdejšího KGB nikdy nevzdal snu o obnovení Sovětského svazu. Z geopolitického hlediska mu především jde o přístup k Černému moři, na jehož březích jsou přístavy s celoročním provozem a kotví tu také ruská černomořská válečná flotila. To byl důvod, proč už dříve zabral Krym v obavě, aby třeba zdejší přístav Sevastopol Ukrajinci nenabídli Američanům. Však právě Černé moře je hlavním důvodem nynější agrese. Na dalším vývoji konfliktu mimo rámec Ukrajiny však Putin nebude mít zájem, protože v tomto případě by narazil na členské státy Severoatlantické aliance, a to by znamenalo třetí světovou válku, na kterou není evidentně připraven.

Prezident Zeman se rozhodl udělit vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Překvapilo vás toto prezidentovo rozhodnutí?

Miloš Zeman je stále velmi obratným politikem. Pochopil, že nyní se musí zbavit nálepky Putinova kamaráda, a nejlepším krokem k tomu byl právě Řád Bílého lva pro ukrajinského prezidenta.



