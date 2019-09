Začne paní Jourová řešit porušování demokracie ve Francii a Španělsku? Těžko, obává se Tomáš Zdechovský. Bude to reprezentativní funkce

Eurokomisařka Věry Jourové se nově stane místopředsedkyní Evropské komise pro kontrolu dodržování hodnot Evropské unie a za transparentnost. Vidíte její nominaci jako úspěch Babišovy diplomacie? Jak vnímat její přesun od agendy spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovnosti pohlaví do vod kontroly dodržování hodnot EU a transparentnosti?

Přestože si Věry Jourové obrovsky vážím, její portfolio je výsledkem neschopnosti Andreje Babiše cokoliv v Bruselu dojednat. Už to, že pod sebou nemá žádné DG ukazuje, že to je funkce spíše reprezentativní, nikoliv vlivná.

Jak jde nová role Jourové – tedy kontrola dodržování hodnot EU a transparentnosti – dohromady s aktivitami premiéra Andreje Babiše?

Kdo Věru Jourovou do funkce nominoval? Andrej Babiš. A teď si představte situaci, že mu teď Věra Jourová sdělí, že zastavuje jeho firmě dotace, protože je ve střetu zájmů díky vlastnictví skupiny Agrofert. Tohle je neskutečně těžké a bude to obrovský tlak na morální integritu Věry Jourové.

Může nová funkce Věry Jourové potenciálně vrazit klín mezi země Visegrádské čtyřky? Jourová se zcela nepochybně bude věnovat i úrovni právního státu a transparentnosti v Polsku a v Maďarsku. Je tedy možné, že na tyto země bude vyvíjet určitý nátlak…

To rozhodně ano. Těžko si dokážu představit, že někdo začne vyšetřovat velké státy jako Francii ve spojitosti se zásahy proti žlutým vestám nebo Španělsko za neumožnění Kataláncům nastoupit do funkcí v Evropském parlamentu za porušování právního státu. Tam často vidím, že se oči zavírají nad různými excesy, které by se u Maďarska netolerovaly.

Prezident Miloš Zeman se na oficiální státní návštěvě Srbska dopustil dvou ostrých výroků na adresu Kosova. Nejprve hned na letišti během přivítání se srbským protějškem Aleksandarem Vučićem Zeman řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale ne Kosovo. A později ještě přitvrdil, když vyhlásil záměr odvolat uznání Kosova. Jak na vás prezidentovy výroky působí? Byly namístě?

Přestože KDU-ČSL vždy byla proti jednostrannému vyhlášení Kosova za stát a uznání Českou republikou, považuji podobná vyjádření prezidenta během státní návštěvy za nediplomatická. Pokud chtěl vyjádřit sympatie Srbsku, mohl to udělat jiným způsobem.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček Zemanova slova rychle korigoval a ujistil partnery o tom, že česká zahraniční politika v otázce Kosova zůstává neměnná. Jak navenek působí takovýto nesoulad mezi prezidentem a ministrem zahraničí?

Směšně. Prostě k tomu by nemělo vůbec docházet.

Po dlouhé době došlo k nějakému vývoji v kauze dětí Evy Michalákové. Norové ve Štrasburku prohráli soud o adopci odebraného chlapce. Jde o přelom v celé kauze?

Je to hodně důležité rozhodnutí, které může pomoci rodičům v dalších kauzách, které řeší Evropský soud pro lidská práva. Potvrdil to, co dlouhodobě tvrdím, že norský Barnevernet porušuje lidská práva dětí a rodičů na rodinný život. Chování norských úřadů je naprosto nepochopitelné a z reakcí mezi norskými médii a politiky je vidět, že si to začíná uvědomovat stále více lidí.

Pozornost vzbudil i nový plán Pirátů „vzdělaná společnost“. V rámci tohoto programu je i plán na zrušení maturity. Střední škola by byla uzavírána jednoduše splněním studijních povinností v závěrečném ročníku. Je to v době, kdy se potýkáme s dlouhodobou inflací vzdělání, rozumná cesta, jak pomoci školství?

Vůbec jsem tento návrh nepochopil. Každá kvalitní střední škola připravuje systematicky své studenty k ukončení studia závěrečnou zkouškou. Ta by měla ukázat nejen znalosti studenta, ale i schopnost je prezentovat. Podle mě je spíše potřeba otevřít diskusi o tom, zda opravdu maturitu potřebuje mít v české společnosti každý. Státní maturita ukazuje, že řada žáků prostě základní kritéria této zkoušky nesplňuje. A možná by bylo lepší, kdyby v případě, že není studijní typ, zvolil některý z učňovských oborů.

KSČM v srpnovém průzkumu preferencí získala jen 4,5 procenta hlasů a ocitla by se tak mimo Poslaneckou sněmovnu. Zvoní komunistům hrana? A bylo už načase?

Nepřeceňoval bych jeden výzkum. Pamatuji si, jak v devadesátých letech se předpovídalo, že komunisté brzo vymřou. Nestalo se. Proto bych byl s podobnými ukvapenými závěry hodně opatrný.

autor: Marek Korejs