Žádné změny ve vládě řízené z ulice! Z Babišova hnutí vyletěl jasný vzkaz demonstrantům

Přerod iniciativy Milion chvilek pro demokracii na hnutí či stranu je nasnadě. Soustředí podle vás kolem sebe oponenty vlády a Hradu, a ještě ubere něco ANO či ODS, TOP 09, Starostům?

Myslím si, že kdyby se tato aktivistická iniciativa přerodila v politický subjekt, tak nemá šanci na nějaký zásadní úspěch. Podporovatelé této inciativy jsou totiž lidé, kteří už ve volbách volí právě ty strany „Demokratického bloku“, které by na vznik této inciativy doplatily asi nejvíc, protože pro ně by to znamenalo odliv voličů. Nedokážu si představit, jaký program by Milion chvilek pro demokracii nabízelo, protože jejich současné teze se v podstatě věnují pouze ministryni Benešové a premiéru Babišovi, ve volbách byste ale měli mít program pro celou řadu oblastí. Nedokážu si představit, co by nabízeli.

Piráti by se asi o zmenšení své základny pravděpodobně bát nemuseli, co myslíte?

Já jsem názoru, že i Piráti by mohli ztratit, nevím tedy, jestli členy, ale rozhodně voliče. Když si to tak vezmete, tak Piráti jsou jedni z těch, kteří zásadně vystupují proti vládě Andreje Babiše, takže myslím, že i oni by přišli o voliče. Pirátům se však musí nechat, že někteří jejich zástupci jsou v kritice alespoň konstruktivní a poukazují na konkrétní mezery. Některým jiným stranám se tohle bohužel nedaří.

Na Letné se řečnilo a burcovalo. Jsou ale výzvy typu „potáhneme na Hrad“ nebo „dělejme binec“ relevantní a neobáváte se případného sklouznutí některých okrajových skupin ke konfrontačnímu charakteru? Není to balancování na hraně, protože víme, jak nepředvídatelně jedná dav…

No, takováto hesla pochopitelně nepřipomínají poklidné demonstrace. Pokud chce někdo táhnout na jeden ze symbolů české státnosti a oficiální sídlo prezidenta republiky, kterého si zvolili občané v přímé volbě, tak to je špatně. Demonstrantům věřím, že chtějí demonstrovat poklidně a bez násilí. Žijeme v civilizované zemi, konají se u nás svobodné volby, ve kterých se rozhoduje o dalším směřování naší země.

Podobně se mi nelíbí hesla o tom, že „Babiš by měl jít za mříže“, protože přece vůbec neproběhl žádný soud, premiér Babiš neměl možnost se v kauze Čapí hnízdo obhájit před nezávislými soudy naší republiky. Jestli se v této zemi soudí na Letné nebo Václavském náměstí, tak je to pro mne nová informace.

Velká demonstrace Milionu chvilek bude samozřejmě k 17. listopadu. Vydrží podle vás do té doby vláda, když už nyní je to s ČSSD „takové vachrlaté“?

Co se týče plánované listopadové demonstrace, tak já osobně to beru na vědomí, nijak nezpochybňuji právo občanů ČR, kteří nesouhlasí s vládou, shromáždit se a demonstrovat to. Nicméně je nutné říct, že toto není nový rok 1989, protože současná vláda vzešla z demokratických voleb a vládne podle ústavou předepsaného postupu. Nikdo tady nezneužívá bezpečnostní složky, ve vězení nesedí lidé odsouzení za své názory. Všichni mají právo vyjádřit svůj názor, třeba na Letné nebo Václavském náměstí, a to bez ohledu na to, kdo vyhrál volby, ale nemůžou očekávat, že se budou z ulice řídit změny ve vládě. To tady bylo v roce 1948, kdy prezident Beneš z části podlehl tlaku komunistických manifestací a přijal demise demokratických ministrů, co bylo dál, to už víme.

Mladí studenti protestují po Evropě za klima. Neměli by si však spíše vyhrnout rukávy a zlikvidovat nějakou tu černou skládku, vysadit pár ptačích budek nebo za sebou nenechávat stopu při létání na dovolenou a prázdniny? Ono se jaksi v jeskyni jen tak nedá žít a těžko se zbavíme výhod současných technologií...

Protestovat samozřejmě mohou, tím to ale asi nevyřeší. Vlastně řešení tohoto problému je samo o sobě velmi náročné.

Jak ale říkáte, je na nich, aby ukázali, zda to s planetou myslí vážně. Můžou místo páteční demonstrace uklidit les v okolí, pomoct s likvidací skládky nebo třeba připravit nějakou fajn akci na tohle téma pro své mladší spolužáky, kteří by se pak třeba tématu ekologie více věnovali. Každý z nás může, myslím, nějak přispět, ale nevím, zda demonstrace za klima je to pravé.

V ČR máme třeba skvělý projekt „Ukliďme Česko“, spousta škol připomíná Den Země řadou zajímavých akcí. To si myslím, že je také jedna z cest.

Ke Trikolóře se pravděpodobně přimknou Svobodní, možná i Realisté. Osloví podle vás hnutí Václavů Klausů široké spektrum voličstva, nebo přece jen postava Václava Klause staršího je některými občany chápána ve smyslu divoké privatizace poněkud pejorativně...

Tak to, že pohltí tyhle subjekty, bylo jasné, protože Realisté ani Svobodní nikdy žádný zásadní úspěch nezaznamenali a lidé, kteří tam působili, teď třeba naději na úspěch uvidí ve Václavu Klausovi mladším, který má na rozdíl od zmíněných subjektů i poměrně značný mediální prostor.

No a co se týče jeho možnosti na úspěch, tak si myslím, že šanci dostat se za dva roky do Poslanecké sněmovny má. Ubere zřejmě část voličů hnutí SPD, ale jistě za ním půjde i ta konzervativnější část voličů ODS.

Prezident Klaus je samozřejmě stále značnou částí národa negativně spojován s privatizací v 90. letech nebo s obdobím kolem opoziční smlouvy. Má také ale jistě své podporovatele, kteří mohou být až v řádech tisíců a jde jistě o lidi, kteří jsou disciplinovanými voliči například jeho bývalé ODS. No a co udělají teď?

Ministr zahraničí Petříček v nedávné době při návštěvě v Gruzii lobboval za její přijetí do NATO. Lobbuje i za Ukrajinu, aby už byla v EU, ale to jen tak rychle nepůjde. Neměli bychom se zabývat i jinými destinacemi, než kam jezdí pan prezident Zeman? Co třeba Jižní Afrika, Latinská a Jižní Amerika nebo Indie, kde jsme ostatně slušně zapsáni, i když kde ty loňské sněhy jsou...

Co se týče vstupu Ukrajiny do EU, jsem skeptická, protože se podle mého názoru stále jedná o zemi, která je nám kulturně i ekonomicky velmi vzdálená. Myslím si, že spolupracovat bychom měli, ale pro vstup Ukrajiny do Evropské unie nejsem.

Já bych to nepaušalizovala na prezidenta Zemana. Zahraniční politiku vykonává zejména vláda a premiér Babiš pravidelně jedná se zástupci států v rámci V4, byl v Bílém domě u Donalda Trumpa, jezdí do Francie, má dobré vazby v Rakousku.

Myslím, že i s místy, které zmiňujete, máme dobré vztahy, otázkou je, do jaké míry je tam obchodní potenciál. Jedná se přece jenom o země, jejichž ekonomika se do značné míry liší od té naší. Máme jiné podmínky pro výrobu, a to nemluvím o kulturních rozdílech.

V Bruselu končí vaše eurokomisařka Jourová. Jak byste zhodnotila její působení?

Řekla bych naše eurokomisařka, protože tam zastupuje celou Českou republiku.

Působení paní komisařky hodnotím pozitivně, myslím si, že se jí podařilo nalézt spolupráci s europoslanci napříč politickým spektrem, například s již bývalým předsedou právního výboru Evropského parlamentu docentem Svobodou z KDU-ČSL, který si spolupráci také velmi chválil.

Eurokomisařka Jourová pomohla například s implementací GDPR, která nám zajišťuje nyní lepší ochranu osobních dat. Udělala i kus dobré práce v kauze Dieselgate, kde požadovala větší odškodnění pro poškozené Evropany.

No a myslím, že vysvědčením pro její práci je i fakt, že ji časopis Forbes vyhodnotil jako nevlivnější Češku a americký časopis Time ji zařadil mezi 100 nejvlivnějších žen světa. Dostala se do tohoto výběru jako první Češka vůbec.

Protestuje se proti nové ministryni spravedlnosti Benešové, jejíž stanovisko o justiční mafii před lety bylo poměrně kvitováno. Je žena na svém místě? Když si vzpomeneme třeba na exministra Němce a jeho uvolnění stavidel pro exekutory nebo jeho kauzu katarského prince...

Ano, protože všichni přece už zapomněli, jak paní ministryně Benešová riskovala post nejvyšší státní zástupkyně, když čelila kritice ministra Němce za postup v kauze katarského prince, myslím si, že tehdejší postup byl správný.

Paní ministryně nedostala od demonstrantů ani prostor k obhajobě, nastoupila do úřadu a demonstrace ihned začaly. Za tu dobu, po kterou se konají, paní ministryně nijak nedala najevo, že by chtěla ohrožovat nezávislost naší justice.

Jsou to ale právníci v politice. Třeba takový „Kalvoda, naděje národa“, jak se kdysi říkalo. Tahle „naděje“ nám dnes jako České republice reálně hrozí exekucí za kauzu Diag Human.

S právníky v politice nemám problém, sama jsem totiž absolventkou Právnické fakulty ZČU, naopak bych řekla, že je to k užitku.

Co se týče kauzy Diag Human, neznám bližší informace, ale pokud je pan Kalvoda zastupoval, je to jeho věc a myslím, že s jeho politickou kariérou to nijak nesouvisí.

… a co říkáte na působení Jiřího Pospíšila na plzeňských právech? Nebyla to pro něj také „procházka růžovou zahradou“ a de facto přípravka na vyšší, závratné funkce?

Myslím, že jeho hlavním úkolem bylo fakultu stabilizovat po jejích tehdejších problémech. To se mu i podle akreditační komise povedlo, myslím, že jeho úloha nebyla lehká, jako děkan podle mne nebyl nijak neúspěšný.

A propos, podpora členů KSČM současné vládě, není to další český paradox?

Nepovažuji to za paradox, byla to spíš politická nutnost té doby, prostě tady nebyla jiná varianta, protože dělat předčasné volby rok po těch řádných je podle mne nesmysl. Navíc by pravděpodobně dopadly stejně, jen by možná dnes ve Sněmovně neseděly TOP 09 a STAN, jejichž preference balancují na hraně vstupu do Sněmovny, preference TOP 09 jsou v poslední době spíš pod 5% hranicí.

KSČM tedy vládu podpořila, není její součástí. Byla to politická nutnost a je od ostatních pokrytecké, jak neustále KSČM odstrkávají, a přitom v případech, kdy potřebovali podporu pro některé ze svých návrhů, tak jim KSČM nevadila.

