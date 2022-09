Zadražil udeřil: Fiala? Je to jen loutka cizích mocností a zájmů

Celé je to pouze předvolební krok a zase další podvod na voliče a občany této země. Právě to si myslí kandidát za Svobodné do Senátu Evžen Zadražil o změně postoje vlády Petra Fialy k zastropování cen energií. „Za situaci s energiemi může především nesmyslná zelená politika Evropské unie v čele s Německem. Pozice státního obchodníka s energiemi mi už pouhým názvem zavání bezbřehým prostorem pro korupci,“ myslí si Zdražil, který apeluje na premiére Petra Fialu, který by si podle jeho slov měl uvědomit, že Česká republika není ve válce s Ruskem.

reklama

Vláda Petra Fialy změnila svůj přístup k zastropování cen energií. Hledá shodu jak na evropské úrovni, tak navrhla také vlastní národní řešení. Čím si tuto změnu postoje kabinetu vysvětlujete?

Celé je to pouze předvolební krok a zase další podvod na voliče a občany této země. Bohužel, premiérovi už nevěřím ani slovo, nemyslím si, že je to politik, který by dělal něco pro blaho tohoto národa. Domnívám se, že jakékoli národní řešení pro pana Fialu neexistuje, je to jen loutka cizích mocností a cizích zájmů.

Zastropování cen energií sice pomůže jak domácnostem, tak firmám, nicméně nevyřeší vlastní příčinu tohoto problému. V čem ji spatřujete vy a jak byste chtěl tento problém řešit?

Zastropování je pouze krátkodobá záplata, není však systémovým řešením problému. Musíme se bavit o příčinách. Jasně, problém na Ukrajině situaci určitě nepomohl, je ale potřeba si uvědomit, že třeba Bohemia Energy zkrachovala dávno před tím, než se na Ukrajině vystřelilo. Za situaci s energiemi může především nesmyslná zelená politika Evropské unie v čele s Německem. Situaci vyřešíme pouze tak, že odmítneme Green Deal a podobné nesmysly, budeme se snažit dělat racionální energetické kroky v čele s podporou jádra a vykašleme se na nesmyslný systém emisních povolenek. Dále v době, kdy už zašla situace tak daleko, bych navrhoval alespoň dočasné snížení DPH na energie. Lidé by neměli chudnout kvůli špatné politice státu.

Psali jsme: Ivan Hoffman varuje vládu: I policistům a vojákům přijde stejný účet za plyn Dění z ulice neovlivníte. Libor Rouček se zkušenostmi z Bruselu radí demonstrantům Orbán mluvil ke svým. Uniklo to. Tohle se bude v Bruselu těžko poslouchat. Ale nejen tam Není to jen Babiš. Láska neví, co čekat od Fialy

Energie se stávají vážným problémem také pro města, obce, školy, příspěvkové organizace či nemocnice. Nejde jen o cenu, ale také vlastní zajištění dodávek. Vláda chce pro tyto účely zřídit státního obchodníka s energiemi. Je to podle vás správná cesta?

Obce a další organizace na to budou muset ze svých rozpočtů vyčlenit větší částky, než se kterými počítali v původních rozpočtech. Pochopitelně to bude vždy na úkor jiných investic, ale to tak bude ve všech oblastech. Nicméně infrastruktura je u nás naštěstí obecně v celkem slušné kondici, takže to úplně kriticky nevidím. Otázkou však je, jak bude tento stav trvat dlouho... Kde jsou dostupné zdroje energií ví snad všichni, jen se tento byznys nesmí řešit politicky, nýbrž pragmaticky. Pozice státního obchodníka s energiemi mi už pouhým názvem zavání bezbřehým prostorem pro korupci. Více to myslím není potřeba komentovat.

Vláda proti sobě postavila čím dál slyšitelnější skupinu obyvatel, o čemž svědčí i desítky tisíc lidí, kteří zaplnili na protivládní demonstraci Václavské náměstí. Zaslouží si podle vás vláda takovou kritiku?

Kritika vlády je zcela oprávněná. O tom, že se blíží energetická krize, že Green Deal je chyba a Německo nás svou zelenou politikou vede do propasti, se ví již od minulého podzimu. Vláda měla téměř rok na to vyjednat prakticky cokoliv, co by alespoň trošku zmírnilo dopady přicházející krize. Je fér si říci, že nemůže být stále dobře, ale když neuděláme vůbec nic, tak bude ještě hůř. Proč vláda nevyjednala zrušení emisních povolenek? Proč pan premiér na jednáních v Bruselu neukazuje a nevysvětluje nesmyslnost evropských kroků? Místo toho tam sedí a poslouchá jako beránek, jak ho zelený úředníček Verhofstadt peskuje. Vláda měla více než rok na to něco udělat, nebo se alespoň připravit. Neudělala však nic a řekl bych, že sklízí plody své práce. Jenže ono té práce přes tu vládní pětikoaliční roztříštěnost zase tolik nebylo a už vůbec ne spolupráce s energetickými odborníky.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Premiér Petr Fiala zároveň označil svolavatele demonstrace za ty, kteří podporují proruskou propagandu. Co říkáte na tento postoj premiéra k demonstrantům?

Premiér, který si říká „demokratický“, by si rozhodně neměl dovolit celou demonstraci takto devalvovat a urážet. Premiér by se měl dívat primárně na to, proč vůbec všichni ti lidé vyšli ze svých domovů demonstrovat a snažit se jim nabídnout řešení. Místo toho, aby se zajímal o vyřešení problémů českých občanů, kteří kvůli této vládě demonstrují, řeší politické pozadí svolavatelů? To akorát ukazuje zaslepenost této vlády a její zahleděnost do sebe. Osobně jsem se jedné z demonstrací v Praze účastnil, mluvil jsem i na podiu a viděl stovky českých vlajek, žádnou ruskou.

Psali jsme: „Velmi příjemně strávená sobota.“ Zatímco Václavák byl ve varu, toto dělal Fiala „Tohle je národní povstání! ČT o tom nevysílá, Hřib vypnul kamery.“ Mocný výstup v závěru demonstrace. Rajchl „Fialo, nejsem žádný ruský troll. Hňupe!“ Ševčík se rozzuřil na pódiu. Václavák běsnil s ním „Proruští sympatizanti,“ vzkázal Fiala na Václavák. Plné náměstí žádá demisi

Premiér Fiala často mluví o tom, že jsme ve válce proti Putinovi a že na Ukrajině se bojuje také za naši svobodu. Vidíte to také tak, nebo to vnímáte jen jako pózu a alibi ke všem vládním krokům?

Anketa Byla demonstrace ze 3. září pro její svolavatele úspěchem? Byla 98% Nebyla 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21203 lidí

Pokud dostanete důvěru voličů a stanete se senátorem, už jste přemýšlel o tom, do jaké agendy byste se opřel jako první?

Aktuálně nám nejvíce hoří právě energetická krize. Jako senátor bych navrhoval alespoň dočasné snížení DPH na energie po vzoru dalších evropských států, zrušení nesmyslných emisních povolenek a snažil bych se omezovat vliv Green Dealu na naši energetiku a ekonomiku. To je dle mého názoru teď nejdůležitější. To vše ve spolupráci se zkušenými energetickými odborníky, nikoli s energetickými lichváři!

Mnoho lidí má pochyby o významu Senátu. Pokud se stanete senátorem, myslíte si, že budete schopný v této nové funkci nějak konkrétně pomoci obyvatelům vašeho regionu?

Určitě ano! Chci propojovat region a komunální politiku s politikou republikovou tak, aby byl hlas občanů Táborska, Voticka a velké části Písecka slyšet. Senátor toho pro svůj region může udělat hodně, právě díky tomu, že bude naslouchat potřebám lidí, kteří zde žijí. Jednalo by se například o kulturní rozvoj regionu a o konání nejrůznějších sportovních akcí, nebo o vylepšování infrastruktury právě třeba díky tomu, že se zákonem usnadní stavební řízení a vše se tak bude moci zrychlit.

Psali jsme: Zadražil (Svobodní): Pojďme se inspirovat Polskem Kandidát do Senátu Zadražil má jasno: Menší daně, více důvěry v jednotlivce a méně státní buzerace „Mušketýři do Senátu.“ Svobodní chtějí posílit ostrovy svobody a stability Příběh covid i Ukrajina je řízen z jednoho režisérského křesla v USA, myslí si Zadražil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.