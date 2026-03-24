Zahradil: S odchodem Trumpa to neskončí. Přichází něco většího

Hostem pořadu Rozhovory PL na novém youtubovém kanálu ParlamentkyTV byl dlouholetý europoslanec a poradce ministra zahraničních věcí Jan Zahradil.
Zkušený politik, který propaguje pragmatickou zahraniční politiku viděnou optikou českých národních zájmů, ve studiu zhodnotil víkendovou konzervativní konferenci CPAC v Budapešti, jíž se osobně účastnil, vývoj a budoucnost česko-amerických vztahů, roli středoevropských zemí, ale i sobotní demonstraci Milionu chvilek či avizovanou snahu vlády vnést světlo do neprůhledného fungování politických neziskovek.
“CPAC neboli Conservative Political Action Conference, což je nejvlivnější konzervativní lobby uvnitř Republikánské strany Spojených států, výrazně protrumpovská a pojímá všechny elementy jeho politiky jako boj proti politické korektnosti, wokeismu, levicovému liberalismu, proti omezování svobody slova. Je to popáté v Budapešti a je to jediné místo, kde se mimo USA na evropské půdě tahle konference koná a jde o důkaz toho, jak Viktor Orbán šikovně budoval komunikační kanály dovnitř Republikánské strany. Zúročilo se mu to, neboť letos na konferenci z videozáznamu promluvil americký prezident Donald Trump, který podpořil Viktora Orbána v nacházejících maďarských volbách,” popisuje Zahradil.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
“Je mi líto, že v České republice žádná taková konference neprobíhá. Taková koncentrace lidí, kteří jsou zrovna v kurzu a určují do značné míry evropskou agendu, to zde opravdu nemáme. Nemáme zde síť konzervativních think-tanků, tato oblast je u nás ovládána levicově-liberálním směrem. Bude zapotřebí to začít vyrovnávat, jinak tu budeme kulhat na jednu nohu,” upozorňuje Jan Zahradil.
Tato sféra je potom, jak pokračuje, napojena na významnou část mediální scéna. “Kvůli tomu se u nás podařilo démonizovat speciálně Maďarsko a Viktora Orbána, který zde je vykreslován jako nepřítel evropské civilizace, jako ruský agent a někdo, kdo rozkládá Evropskou unii. Podle mě je to velmi krátkozraké, protože my jako Česká republika jsme součástí středoevropského prostoru a primárně se svými sousedy a blízkými státy bez ohledu na to, jaká je tam zrovna vláda, bychom měli mít dobré vztahy. Stalo se módou, že část zdejší politické scény, hlavně bývalá vláda a její hlásné trouby, vyostřují rétoriku vůči Maďarsku až za samou hranici únosnosti. Přitom z druhé strany nic takového nezaznívá. Nepamatuji si, že by někdy Orbánova vláda nebo instituce na ni napojené útočily třeba na Petra Fialu s rétorikou, že je zaprodanec Bruselu nebo něco podobného,” popisuje pro ParlamentníListy.cz.
Jak Zahradil hodnotí dosavadní působení ministra zahraničí a vlády ve vztahu k Trumpově administrativě, na kterou si bývalý Fialův kabinet za celou dobu nebyl schopen vybudovat žádné vztahy? “Je to začátek, vláda je jmenovaná tři měsíce a v budování institucionálního vztahu k administrativě Donalda Trumpa jsme pozadu nejen za Maďarskem, ale už i za Polskem. Jsem rád, že se ministr Macinka ve Spojených státech zviditelnil, byl tam s byznysovou delegací i ministr Havlíček. Je důležité si uvědomit, že politika, kterou Trump ztělesňuje, neskončí s jeho odchodem z prezidentského úřadu. Levicově-liberální klika považuje Trumpa za odchylku, která se po příštích prezidentských volbách srovná a začne dělat standardní transatlantickou politiku, na kterou byli 30 let zvyklí. To se nestane. Donald Trump není hybatelem, ale příznakem změny společenské i politické atmosféry, ze které plynou jiné geopolitické a strategické závěry, které teď budou USA postupně uplatňovat vůči zbytku světa. Je nutné si to uvědomit a pracovat s tím,” říká Jan Zahradil.
Jak vnímá současný postup vláda ANO, SPD a Motoristů sobě v záměru zprůhlednit systém zahraničního a státního financování politických neziskovek? Jaký vzkaz Babišově vládě vyslal?
S jakými pocity Zahradil sledoval sobotní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii?
Máme se jako Evropa snažit odstrašit Rusko a chystat se na konfrontaci nebo se pokoušet o dohodu? Patří Ukrajina a další Rusku blízké státy do NATO?
