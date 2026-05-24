A tohle jim u ČT nevadí? Vildumetzová napadla Minářův „byznys model“

24.05.2026 12:32 | Rozhovor
autor: Marek Bláha

Milion chvilek znovu svolává pochod kvůli ČT a ČRo. Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová ale v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz obrací pozornost jinam: proč podle ní chvilkařům nevadí, že veřejnoprávní média nejsou pod kontrolou NKÚ, když do nich tečou miliardy? Protesty označuje za mobilizaci proti vládě schovanou pod rouškou boje za média a mluví o „byznys modelu Mikuláše Mináře“ postaveném na antiBabišovi.

Foto: archiv J. M. Vildumetzové
Popisek: Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Paní senátorko, když jsme spolu mluvili naposledy, říkala jste, že Milion chvilek neměří všem stejně a jde hlavně proti hnutí ANO. Teď se Mikuláš Minář znovu pustil do vlády kvůli České televizi a Českému rozhlasu. Na protestu 5. května na Staroměstském náměstí říkal, že Babišova vláda chce veřejnoprávní média „ukrást občanům“ a „natvrdo je ovládnout“. Nepřehání už to trochu?

O Milionu chvilek už nikdo nepochybuje. Předstírají, že měří všem stejným metrem, ale pravda je taková, že je to byznys model Mikuláše Mináře, který je celý postavený na antiBabišovi. A politici, kteří by se jinak nedostali do médií, se na tom rádi vezou. Zvlášť ve volebním roce.

Ale prosím, jen ať si kritizují, překvapuje mě ale, že jim nevadí, že veřejnoprávní média nejsou kontrolovaná Nejvyšším kontrolním úřadem. Že nekritizují, že to současná opozice nikdy nechtěla prosadit. Přitom je úplně normální, aby byli kontrolovaní a transparentní, když tam teče tolik peněz.

Milion chvilek mluví o „zestátnění“ ČT a ČRo, o autoritářských manýrech a chystá další pochod před Úřad vlády. Jak tuto novou vlnu protestů vnímáte? Je to skutečná obava o média, nebo spíš další mobilizace proti vládě ANO?

Odpověď znáte a vlastně jste ji sám uvedl. Ano, jistě, je to mobilizace vůči vládě schovaná pod rouškou boje za veřejnoprávní média. Fakta. V 18 zemích jsou veřejnoprávní média placena ze státního rozpočtu nebo jinou formou. Funguje to tam. Nikdo nemá problém s tím, že by nebyla nezávislá.

Na akcích Milionu chvilek zaznívají i hodně dramatické obrazy. Režisér Václav Marhoul v Pardubicích mluvil o možné okupační stávce v ČT a ČRo a varoval, že vláda by se mohla uchýlit k násilí a „bití“. Co vám proběhlo hlavou, když jste to slyšela?

Mrzí mě, že tak úspěšní a schopní lidé se nechají strhnout tou náladou davu a říkají veřejně takové nesmysly. Víc k tomu nemám. To ani nestojí za komentář.

Vy jako předsedkyně senátorského klubu ANO podporujete petici za zrušení koncesionářských poplatků. Říkala jste, že podpisy přibývají a lidé často zmiňují, že ČT nebo ČRo prakticky nesledují, případně chtějí větší kontrolu přes NKÚ. Co vám lidé při podpisu petice říkají nejčastěji?

Potkávám ty, co změnu financování podporují, ale samozřejmě i občany, kteří s tím nesouhlasí. Ta debata je pro mě vždy velmi užitečná.

Odpůrci zrušení poplatků tvrdí, že financování ČT a ČRo ze státního rozpočtu otevře cestu k politickému tlaku. Vy naopak připomínáte, že podobný model funguje v řadě evropských zemí a návrh počítá i s valorizací. Jak by měl vypadat systém, aby lidé nemuseli platit povinný poplatek, ale zároveň nebyl prostor pro strašení „ovládnutím médií“?

Jak už jsem řekla. Argument, že financování ze státního rozpočtu automaticky znamená politické ovládnutí médií, neodpovídá realitě v řadě evropských zemí, kde tento systém funguje a veřejnoprávní média si zachovávají nezávislost. Klíčové totiž není, odkud peníze přicházejí, ale jak jsou nastavena pravidla.

Proto podporujeme model, který bude mít jasně daný a předvídatelný mechanismus financování, například navázaný na pevné procento státního rozpočtu nebo zákonnou valorizaci. Tím se zabrání tomu, aby vláda mohla každý rok rozhodovat podle momentální politické nálady. Současně musí existovat silná kontrola hospodaření a transparentnost vůči veřejnosti.

Premiér Andrej Babiš po připomínkách k návrhu ministra kultury Ota Klempíře řekl, že to „nevypadá dobře“, a chce, aby ministr návrh vysvětlil. Vláda přitom slibuje zrušení poplatků od 1. ledna 2027. Je pořád reálné tento termín stihnout?

To já neumím posoudit, nepracuji na té legislativě a nejsem ani součástí vlády. Vzhledem k tomu, že jsme to voličům slíbili, ale věřím tomu, že premiér udělá vše pro to, aby se to stihlo.

Do sporu vstoupila i část senátního výboru pro lidská práva. Někteří jeho členové označili sněmovní usnesení proti sudetoněmeckému sjezdu za „hanebné“, postavili se za Meeting Brno a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) festivalu udělil záštitu. Část senátorů se má navíc účastnila Pouti smíření. Co říkáte jako senátorka na to, že se část horní komory takto zapojuje do události, která u části veřejnosti vyvolává silný odpor?

Senát je demokratická instituce a každý senátor má právo vyjadřovat své postoje nebo poskytovat záštitu akcím, které považuje za důležité. To respektuji. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že u témat spojených se sudetoněmeckou otázkou existuje v české společnosti stále silná citlivost a část veřejnosti podobné kroky vnímá velmi negativně.

Pokud se někteří senátoři rozhodli akce zúčastnit nebo jí udělit záštitu, je to jejich politická odpovědnost. Za sebe ale považuji za důležité, aby zazníval také hlas lidí, kteří mají obavy, že podobné akce mohou být vnímány jako jednostranné nebo necitlivé vůči českému pohledu na historii.

