„Vzali si ČT a ČRo jako rukojmí.“ Vadim Petrov o novinářích veřejné služby

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

24.05.2026 17:01 | Rozhovor
autor: David Hora

„ČT a ČRo jsou kulturní dědictví, které si musíme chránit. Že si je berou jako rukojmí novináři zpravodajství a publicistiky obou institucí, by nemělo vést k tomu, abychom je zlikvidovali,“ říká místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov. Došlo i na předlistopadové Televizní noviny či na Majora Zemana. „Proti výsledkům voleb a současné koalici, ať je téma demonstrace jakékoliv,“ zaznělo pak mimo jiné ohledně činnosti Milionu chvilek.

„Vzali si ČT a ČRo jako rukojmí.“ Vadim Petrov o novinářích veřejné služby
Foto: Archiv Vadima Petrova
Popisek: Člen RRTV, hudebník a manažer Vadim Petrov

Vadime, minulý víkend se na několika místech v ČR konala demonstrace na podporu veřejnoprávních médií. Jsou opravdu v ohrožení? Proč některým tolik vadí, že by měla být placena ze státního rozpočtu? Je na místě obava o jejich nezávislost?

Debata o veřejnoprávních médiích tak, jak je vedena, je součástí boje opozice proti vládě, na jejíž straně stojí mainstreamová média včetně těch veřejnoprávních. Jsem přesvědčen, že ti chytřejší lidé z veřejnoprávních médií vědí, že pojistky nezávislosti jsou jiné, než jestli jsou veřejnoprávní média placena z poplatků nebo z rozpočtu. Debata není vedena vážně. Mrzí mě to. Představoval bych si opravdu vážnou diskusi o roli médií veřejné služby v České republice.

Proč právě toto, podle Vás, je velkým tématem pro Milion chvilek? Když se podíváme na další „kauzy“, co by, opět dle Vašeho názoru, měl Milion chvilek „zvednout“?

Milion chvilek je placený ze zdrojů, které si nepřejí vládu současné koalice. Nemám doporučení pro Milion chvilek, s čím mají přijít příště. Je to jedno, něco si najdou a lidé do ulic zase vyjdou. Je to proti výsledkům voleb a současné koalici, ať je téma demonstrace jakékoliv.

Fotogalerie: - Proti zrušení koncesionářských poplatků

Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...

Psali jsme:

A tohle jim u ČT nevadí? Vildumetzová napadla Minářův „byznys model“
K Bystroňovi se připojil Petr Štěpánek: Také žaluje Milion chvilek
Únik z Úřadu vlády. Pak řev chvilkařů. Vachatová odkrývá, co bylo vytrženo
Od čtvrt milionu k několika tisícům. Minářův Staromák: Stáhněte tu věc


Dříve zazněly i úvahy, zda nějakým způsobem nespojit ČT a ČRo. Bylo by to dobré řešení?

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
4%
3%
4%
hlasovalo: 14475 lidí
To byl jen nějaký nepoučený názor, který někdo poradil Andreji Babišovi. Jak Český rozhlas, tak Česká televize mají za sebou významnou historii. Znamenají kulturní dědictví, které si musíme chránit. Že si je berou jako rukojmí novináři zpravodajství a publicistiky obou institucí, by nemělo vést k tomu, abychom je zlikvidovali.

Celkově, jak dnes vnímáte úlohu veřejnoprávních médií? Jsou důležitá?

Když v předlistopadové televizi běžely Televizní noviny, společnost sledovala v zásadě totéž. Diváci měli společnou agendu, kulturně a sociálně nás to spojovalo podle jednoho mustru. Samozřejmě, že ten mustr určoval režim. Protože ten stanovil nejen, na co jsme se dívali, ale jak tomu také máme rozumět. Po roce 1989 došlo k tomu, že média veřejné služby rozbila své okovy a začala se řídit autonomně. Jenže v tu chvíli Česká televize a Český rozhlas zároveň začaly také selhávat ve své roli. Místo otevřeného prostoru začala část veřejnosti vnímat uzavřený mediální svět těchto dvou institucí se silnou názorovou homogenitou, selektivním výběrem témat a rostoucím odstupem od zkušenosti běžného diváka. Nástup digitálních platforem pak tento monopol na tvorbu veřejné agendy rozbil. Lidé získali možnost hledat alternativní zdroje informací, ale zároveň se mediální prostor začal fragmentovat do paralelních realit. Dnešní politický tlak proti médiím veřejné služby nevychází pouze z technologické změny, ale i z přesvědčení části společnosti, že veřejnoprávní média přestala být neutrálním moderátorem společenské debaty a sama se stala jedním z aktivních aktérů politického boje. To ale neznamená, že svou důležitou roli v takto fragmentovaném prostředí nemají. Naopak. Ale je třeba si říct, jaká je to role. Určitě integrující, určitě hodnotová, určitě informativní, ale ne manipulativní ve prospěch toho, co si její vedení myslí...

Psali jsme:

Je to tady. Česká televize jde po Moravcovi
„Psychická choroba.“ Marhoulova slova o bití kvůli ČT mají vážnou dohru
Majdan kvůli ČT. Temný vzkaz z akce Milionu chvilek
Vidlák: Povaleče z kaváren čeká zlý konec. Smete je veliká změna


Před časem mě v médiích zaujala jedna informace. Ústav pro studium totalitních režimů prý připravil s Muzeem Policie ČR a s ČT sérii přednášek, které se budou věnovat seriálu Třicet případů majora Zemana. Ředitel Ústavu pro Seznam Zprávy prý mimo jiné uvedl, že je seriál „mimořádně zrůdný tím, jak účinně dokázal propojit rádoby detektivní, populární žánr s jasně zadaným politickým zadáním. Divákům předkládal jasně strukturovaný výklad komunistických dějin, který měl potvrzovat legitimitu normalizačního režimu,“ sdělil. Co k tomu říci?

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 10778 lidí
To je dobrý příklad toho, o čem mluvím. Ukazuje, jak tenká je hranice mezi veřejnou službou a ideologickým mentoringem společnosti. Normalizační televize tehdy také nevnímala sama sebe jako propagandu. Chápala se jako nástroj stabilizace společnosti, obrany správných hodnot a vytváření žádoucího obrazu reality. Major Zeman nebyl jen seriál. Byl součástí systému, který měl veřejnosti vysvětlovat, kdo stojí na správné straně dějin, co je nebezpečné a jak má vypadat správný občanský postoj. Dnešní situace je samozřejmě nesrovnatelně svobodnější a pluralitnější, ale princip podezření části veřejnosti je podobný: jakmile média přestanou být vnímána jako otevřený prostor pro debaty a začnou působit dojmem, že společnost „vychovávají“, vzniká odpor. Otázka proto nezní, zda mají veřejnoprávní média nést a bránit společenské hodnoty, ale kde končí veřejná služba a začíná snaha formovat společnost podle určité ideové představy.

Pojďme na další, velmi diskutované téma. Co říci k sudetoněmeckému sjezdu v Brně? Proč vyvolává tolik emocí? A co říci na určité obavy ohledně Benešových dekretů?

Už toho bylo hodně řečeno. Tedy krátce. Organizátoři, ať na straně sponzorů, agentury, která sjezd organizuje, i na straně Brněnského výstaviště – ti všichni věděli, že akce vyvolá negativní emoce. Vyvolá traumata, která jsou pouze zaléčená, ne vyléčená. Je to, jako když říznete do rány sice zacelené, ale i citlivé s neodvratně poškozenými nervy. Proč to udělali? Nemám odpověď. Jen se za všechny aktéry velmi stydím.


  • Vadim Petrov je hudebník, pedagog, manažer a odborník na komunikaci. V minulosti působil v Československé televizi, ve státní správě i v manažerských a poradenských pozicích v oblasti médií a public relations. Od roku 2019 je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v roce 2025 se stal jejím místopředsedou.

     

Psali jsme:

Ubližují Petru Pavlovi, tvrdil Rychetský. A přišly mu vzkazy z minulosti
Kdo bude protestovat za poplatky pro ČT? Zazněla zlá slova
Maňásci. Politické školení na cenách Anděl neprošlo jen tak
„Nadělají si do kalhot.“ Petrov tvrdě k veřejnoprávním médiím. Neušetřil ani Babiše

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vadim_Petrov_(mana%C5%BEer)

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , média , Petrov , Milion chvilek pro demokracii , Milion chvilek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vzali si podle vás novináři zpravodajství a publicistiky ČT a ČRo jako rukojmí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Zuzana Majerová byl položen dotaz

Prezident

Já s tím, co dělá prezident také mnohdy nesouhlasím, ale tvrdit, že nemá žádnou morálku, nemyslíte, že je to dost přehnané? Mimochodem, co tak špatného udělal po sněmovních volbách? Že nejmenoval Turka? Vzpomínáte si, jak se choval jeho předchůdce? Mimochodem, máte nějaký vlastní tip, kdo by měl pro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky Chytré využití starých polštářůChytré využití starých polštářů

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Vzali si ČT a ČRo jako rukojmí.“ Vadim Petrov o novinářích veřejné služby

17:01 „Vzali si ČT a ČRo jako rukojmí.“ Vadim Petrov o novinářích veřejné služby

„ČT a ČRo jsou kulturní dědictví, které si musíme chránit. Že si je berou jako rukojmí novináři zpra…