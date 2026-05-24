„Vzali si ČT a ČRo jako rukojmí.“ Vadim Petrov o novinářích veřejné služby

Vadime, minulý víkend se na několika místech v ČR konala demonstrace na podporu veřejnoprávních médií. Jsou opravdu v ohrožení? Proč některým tolik vadí, že by měla být placena ze státního rozpočtu? Je na místě obava o jejich nezávislost?
Debata o veřejnoprávních médiích tak, jak je vedena, je součástí boje opozice proti vládě, na jejíž straně stojí mainstreamová média včetně těch veřejnoprávních. Jsem přesvědčen, že ti chytřejší lidé z veřejnoprávních médií vědí, že pojistky nezávislosti jsou jiné, než jestli jsou veřejnoprávní média placena z poplatků nebo z rozpočtu. Debata není vedena vážně. Mrzí mě to. Představoval bych si opravdu vážnou diskusi o roli médií veřejné služby v České republice.
Proč právě toto, podle Vás, je velkým tématem pro Milion chvilek? Když se podíváme na další „kauzy“, co by, opět dle Vašeho názoru, měl Milion chvilek „zvednout“?
Milion chvilek je placený ze zdrojů, které si nepřejí vládu současné koalice. Nemám doporučení pro Milion chvilek, s čím mají přijít příště. Je to jedno, něco si najdou a lidé do ulic zase vyjdou. Je to proti výsledkům voleb a současné koalici, ať je téma demonstrace jakékoliv.
Dříve zazněly i úvahy, zda nějakým způsobem nespojit ČT a ČRo. Bylo by to dobré řešení?
Celkově, jak dnes vnímáte úlohu veřejnoprávních médií? Jsou důležitá?
Když v předlistopadové televizi běžely Televizní noviny, společnost sledovala v zásadě totéž. Diváci měli společnou agendu, kulturně a sociálně nás to spojovalo podle jednoho mustru. Samozřejmě, že ten mustr určoval režim. Protože ten stanovil nejen, na co jsme se dívali, ale jak tomu také máme rozumět. Po roce 1989 došlo k tomu, že média veřejné služby rozbila své okovy a začala se řídit autonomně. Jenže v tu chvíli Česká televize a Český rozhlas zároveň začaly také selhávat ve své roli. Místo otevřeného prostoru začala část veřejnosti vnímat uzavřený mediální svět těchto dvou institucí se silnou názorovou homogenitou, selektivním výběrem témat a rostoucím odstupem od zkušenosti běžného diváka. Nástup digitálních platforem pak tento monopol na tvorbu veřejné agendy rozbil. Lidé získali možnost hledat alternativní zdroje informací, ale zároveň se mediální prostor začal fragmentovat do paralelních realit. Dnešní politický tlak proti médiím veřejné služby nevychází pouze z technologické změny, ale i z přesvědčení části společnosti, že veřejnoprávní média přestala být neutrálním moderátorem společenské debaty a sama se stala jedním z aktivních aktérů politického boje. To ale neznamená, že svou důležitou roli v takto fragmentovaném prostředí nemají. Naopak. Ale je třeba si říct, jaká je to role. Určitě integrující, určitě hodnotová, určitě informativní, ale ne manipulativní ve prospěch toho, co si její vedení myslí...
Před časem mě v médiích zaujala jedna informace. Ústav pro studium totalitních režimů prý připravil s Muzeem Policie ČR a s ČT sérii přednášek, které se budou věnovat seriálu Třicet případů majora Zemana. Ředitel Ústavu pro Seznam Zprávy prý mimo jiné uvedl, že je seriál „mimořádně zrůdný tím, jak účinně dokázal propojit rádoby detektivní, populární žánr s jasně zadaným politickým zadáním. Divákům předkládal jasně strukturovaný výklad komunistických dějin, který měl potvrzovat legitimitu normalizačního režimu,“ sdělil. Co k tomu říci?
Pojďme na další, velmi diskutované téma. Co říci k sudetoněmeckému sjezdu v Brně? Proč vyvolává tolik emocí? A co říci na určité obavy ohledně Benešových dekretů?
Už toho bylo hodně řečeno. Tedy krátce. Organizátoři, ať na straně sponzorů, agentury, která sjezd organizuje, i na straně Brněnského výstaviště – ti všichni věděli, že akce vyvolá negativní emoce. Vyvolá traumata, která jsou pouze zaléčená, ne vyléčená. Je to, jako když říznete do rány sice zacelené, ale i citlivé s neodvratně poškozenými nervy. Proč to udělali? Nemám odpověď. Jen se za všechny aktéry velmi stydím.
