Zalapat po dechu. Hejtmanka pro PL popsala, co na vlastní kůži zažila během předávání televizních cen v Berouně

Miloš Zeman složil prezidentský slib a zahájil tím druhé pětileté funkční období. V projevu ale kritizoval Zdeňka Bakalu a média patřící do jeho vydavatelství, a také Českou televizi, na což někteří politici zejména z TOP 09 a ODS reagovali tak, že opustili Vladislavský sál. Co byste kritizovala vy – Zemanův projev, anebo spíše ty, co odešli ze sálu?

Situace na politické scéně je opravdu vyhrocená, někteří politici si stále vyřizují osobní účty a je jim jedno, jaký dopad to má na společnost. Ztrácejí schopnost chovat se jeden k druhému s respektem a úctou. Ztrácejí schopnost vyříkat si věci z očí do očí. Je to jeden z důsledků těch neskutečně tvrdých, osobních antikampaní.

Já osobně si myslím, že inaugurace je příležitostí spíše ke státnickému projevu, výzvě k zakopání válečných seker, výzvě k občanské odpovědnosti než ke kritice oponentů či institucí. Slavíme letos 100 let české státnosti a mrzí mě, že místo zdůraznění naší historie či významu tohoto jubilea zbyl z inaugurace jen obrázek odcházejících politiků. Jsem smutná z obojího, tedy jak z projevu, tak i z následných reakcí. Ale nechci nikoho soudit.

Při předávání Českých lvů se mnozí čeští umělci naopak pustili do prezidenta Miloše Zemana a postavili se za Českou televizi. Co si o tomto chování myslíte?

Anketa Je dobře, že ČEZ přestal sponzorovat Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 14706 lidí Nedávno jsem byla na předávání televizních cen v Berouně. Jeden z oceněných pánů ve své děkovací řeči vyzval přítomné členy hnutí ANO, aby panu Babišovi vzkázali, ať neovlivňuje média. Jeho kolega, který s ním cenu přebíral a stál hned vedle něho na pódiu, dlouhou dobu, a to ještě nedávno, pracoval v týmu pana Babiše. Byl placený. To pokrytectví mi vyrazilo dech.

Mimochodem, Jan Svěrák označil prezidentovu kritiku ČT za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Umělci kritizují politickou reprezentaci v podstatě již od parlamentních voleb. Co říkáte na slova o útoku na nezávislost televize?

ČT je velký zadavatel. Závislost a nezávislost České televize a závislost a nezávislost tvůrců na České televizi ať posuzuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jako prostý divák mám o nezávislosti nebo angažovanosti některých lidí v České televizi sama občas pochybnosti. Ale vše záleží na úhlu pohledu a na dozor nad Českou televizí máme Radu.

V Česku se v uplynulých týdnech hojně demonstrovala, terčem kritiky je premiér v demisi Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman, demonstranti mluví o ohrožení demokracie. Sledujete také tyto protesty?

Hnutí ANO drtivě vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny. Volby proběhly zcela demokraticky. Miloš Zeman zvítězil ve volbách prezidentských. Občané se vyjádřili a jejich vůli je třeba respektovat. Ať už vyhraju, nebo prohraju. Pokud někdo demonstruje proti výsledkům svobodných voleb a snaží se diskreditovat kandidáty protistrany, diskredituje právě ty demokratické volby. To si myslím, že je ohrožení demokracie. Svobodné volby jsou základním pilířem demokracie.

Fotogalerie: - Na podporu České televize

Mohutný protest se konal v Praze na Václavském náměstí po zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka šéfem sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Ondráček následně na post rezignoval. Další týden se demonstrovalo na podporu České televize. Co na to říkáte, myslíte, že je demokracie a svoboda veřejnoprávních médií v Česku ohrožena?

Já si myslím, že situace kolem poslance Ondráčka byla velmi nešťastná. Myslím, že KSČM neměla na své nominaci trvat. Na druhou stranu mi velmi vadil následný hon na pana Ondráčka, který místy hraničil až s výzvami k jeho fyzické likvidaci. To je pro mě daleko za hranou. Nemyslím si, že jsou ohroženy demokracie a svoboda veřejnoprávních médií.

Představitelé justice mohou říci, že to je lidské pochybení. Je tomu možné vždycky úplně zabránit?

Anketa Starostové a nezávislí chtějí, aby Senát projednal podání ústavní žaloby na Miloše Zemana za velezradu. Kvůli postupu v ,,kauze Skripal". Podporujete tento krok? Podporuji 6% Nepodporuji 94% hlasovalo: 12508 lidí Dnes a denně jsem svědkem lidského pochybení. Sama také chybuji. Ale tady se bavíme o možném spáchání trestného činu. To přece není standardní lidské pochybení. Pokud se někdo rozhodne jednat v rozporu se zákonem, morálkou, pravidly, je to jen jeho věc. Ale musí nést odpovědnost za takové chování.

Velkou diskusi vyvolává v poslední době otázka, zda mít, či nemít referendum ohledně případného setrvání nebo odchodu z Evropské unie. Jak vy vnímáte Evropskou unii?

EU vnímám jako společenství, do kterého patříme. Na druhou stranu vidím problémy, které přináší obrovská byrokracie, rozdílné národní zájmy, rozdílné myšlení. Například migrační krizi považuji za zcela zpackanou, zejména co se týká bezpečnostní situace. Nemluvím teď o terorismu, ale hlavně o kriminalitě, o tom, že jsme do EU pustili velké množství lidí bez dokladů, tedy bez minulosti a nejsme schopni tvrdě trestat porušování našich zákonů.

Jste vy osobně pro setrvání, nebo pro odchod z tohoto společenství evropských států?

Byla bych moc ráda, kdyby se evropským lídrům podařilo sundat klapky z očí. Měli by udělat krok zpět a s odstupem posoudit vývoj událostí nejen v Evropě, ale v celém světě. Měli by více naslouchat. Zhodnotit, je-li EU stále ještě konkurenceschopná, a přijít s novou vizí. S vizí, která by více hájila zájmy Evropanů. Evropa zpohodlněla, zvykli jsme si brát vymoženosti západní civilizace, včetně demokracie, jako samozřejmost. Do EU jsme přece šli jako do společenství rovnocenných zemí, jako do rodiny. Občas mám pocit, že jsme v pasťáku, kde platí právo silnějšího. Doufám, že se EU zreformuje a my zůstaneme hrdou součástí.

Andrej Babiš opět prioritně vyjednává s ČSSD. Jenže sociální demokracie si řekla o pět resortů, které jí evidentně ANO nedá, a pak je ve hře vnitrostranické referendum ČSSD. Jak vidíte vyjednávání o vládě?

Věřím, že pan Babiš najde řešení a postaví stabilní vládu na celé volební období.

A co hrozba předčasných voleb, i když pan Babiš tvrdí, že je nechce? Jak by asi dopadly?

Předčasné volby nepovažuji za moc pravděpodobné. Jak by případně dopadly? Určitě dobře. Protože by opět byly svobodné.

autor: B. Richterová a T. A. Nový