Zapomněli jste, odkud se kůrovec dostal na Šumavu? A sucho? Zeptejme se západních sousedů! Uznávaný biolog Ziegler o problému, který nikam nezmizel

ROZHOVOR Zapomínáme, že kůrovec se na naši stranu Šumavy dostal z Bavorska. A že za nedostatek srážek můžeme nejen my, ale vlastně minimálně celá západní Evropa. U nás v Čechách si totiž svoje počasíčko nevyrábíme. Jednoznačně ale „zatápíme pod kotel“, protože se nechováme zodpovědně k přírodě, k půdě, která živila naše předky, živí nás a měla by přece uživit i naše potomky. Nikoliv tedy jako pracovníky v montovnách, postavených v nejúrodnější krajině. Do slovního střetu s „kecálisty“ se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz pustil uznávaný přírodovědec, geolog doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. Rebel, který si i za minulého režimu dokázal říci své a nesl také odpovídající následky.

Tak jsem vás, pane docente, přece jen dostihl!

Tak jsem vás, pane docente, přece jen dostihl!

Jéje, pane redaktore, jak jste mě objevil? Vždyť jsem se snažil zmizet nepozorovaně z Prahy, abych se vyhnul různým koronavirům a klíšťatům a mohl se věnovat zahrádce, řezání dřeva, skalkám, sazenicím rajských jablíček a zkamenělým křídovým šnekům. A taky vaření a pečení. A vy jste mě tu objevil a hned se ptáte na článek „Koronavirus, sucho a New Green Deal". Nu, po pravdě řečeno, přečetl jsem si ho.

A co mu říkáte, pane docente?

Já nevím, jak bych vám a čtenářům to řekl. Již dávno jsem zvyklý, že „za všechno může ta zpropadená ochrana přírody“! Ale tak hloupě to ještě nikdo nevyslovil. Věřte mi, že jsem byl zpátečník v sedmdesátých letech, když jsem odmítal další scelování pozemků a odvodňování půdy, v osmdesátých letech, kdy jsem se postavil k výstavbě střelnice Lidových milicí v Prokopském údolí a označil strůjce toho nápadu za kleštěnce samce skotu. V devadesátých letech, když jsem odmítl dnes známému a vyznamenanému botanikovi prodat jedno pražské chráněné území za účelem výstavby golfového hřiště a kvůli nabízenému úplatku s ním vyrazil dveře...

A tak bych mohl pokračovat až do dneška, kdy se rvu o každou píď zemědělské půdy a protestuji proti jejímu zastavování plechovými boudami, plošně rozsáhlými takzvanými rodinnými domky, liniovými stavbami a takzvanými průmyslovými zónami, i proti dalšímu a dalšímu scelování pozemků, mizení zeleně z české krajiny, neskutečně hloupým osevním plánům a ošetřování polí, zpevňování koryt řek i stavbě průplavů a tak k rychlému a ještě rychlejšímu odtoku vody z naší krajiny, kdy si tluču „hubu“ kvůli tomu, aby se zřizovaly v té krajině malé vodní plochy – to jsou rybníčky a mokřady – a kdy dokonce navrhuji, jak toho docílit, a k výzvám k boji proti kůrovci. To je právě ta ochrana přírody. Ne lezení po komínech a připoutávání se ke stromům. Říkal jsem to už mnohokrát. Nějak to páni politici nechápou.

Ještě, že pan senátor byl tak upřímný, že napsal, cituji, „státní ochrana přírody podporovaná ekoaktivisty a částí vědecké obce nechala během posledních patnácti let záměrně uschnout téměř 20 tisíc hektarů horských smrčin“. Ještě, že pan senátor neví, co je horská smrčina. Rozhodně ne smrkové lesy, co stály na Šumavě. Byly uměle vysazeny zhruba před sto a více lety po katastrofě s mniškou, ale i tak je jich škoda! První, kdo na problém kůrovce upozorňoval, byla právě státní ochrana přírody koncem osmdesátých let minulého století, kdy se tyto lesy dostávaly do obmýtní doby, a když k nám začal lézt z Bavorska kůrovec. Jenže zbrklá privatizace a navracení pozemků původním vlastníkům zabránily skutečnému pěstování lesa. A těch patnáct let? Vždyť osm z nich, kdy došlo k největšímu rozšíření kůrovce, stály v čele ministerstva životního prostředí osobnosti z řad lidovců a Zelených, nepletu-li se. A tak to bylo i s ministerstvem zemědělství, tam ovšem zelení nebyli. Také větrné a solární elektrárny, které zabraly a de facto zničily velkou, ale opravdu velkou část úrodné půdy – například v jižních Čechách a v Českém středohoří, byly postaveny za vlády ODS a Zelených. Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 10% Nova 68% CNN Prima News 8% Barrandov 14% hlasovalo: 9418 lidí

A třicet let bez přehrad? Ano, tady se vládní týmy mohou podělit o toto dědictví. Ale žádná škoda. Možná, že větší či menší rybníky by problém vyřešily. Problémy jsou však i někde jinde. Například, jak to, že k nám nedocházejí západní fronty s mraky naplněnými vodou, ze kterých tady dokonce i pršelo? Není to náhodou hospodařením našich západních sousedů? Na to nikdo zatím neodpověděl. Či se do toho nikomu nechce? Problém automobilismu je obrovský. A nejsou to ty pověstné dieselové motory. Je to počet aut, zástavba krajiny liniovými stavbami, nesamostatnost našeho zemědělství a průmyslu a školství – jen chtít vidět ty problémy! Velice mě potěšily v článku pana senátora nové objevy o Antarktidě. Jenže vtip spočívá v tom, že nejsou nové. To objevil už pan Wegener na počátku minulého století a rozpracovali další a další vědci. Jen zapomněl pan senátor dodat, že tehdy byla Antarktida úplně někde jinde, než na jižním pólu. A savců tam opravdu moc nebylo. Snad dinosaurů a velemloků. Alespoň jejich pozůstatky tam byly nalezeny. A sloje uhlí. A kůrovec? Že dokáže cestovat více než 200 metrů, to už psal starý pan Brehm. Při troše dobré vůle z obou – a možná i více stran by to na Šumavě šlo ještě napravit. Plán, jak na to, kdysi existoval. Třeba by šel ještě najít. Jinak má pan senátor pravdu. Sucho je a bude naším velkým problémem. Ale jenom Šumava ho nevyřeší.

Bylo by potřeba, aby páni politici si uvědomili, jak důležitá je voda v krajině a že souvisí nejen s lesy na Šumavě – ty se budou muset znovu vysázet, a nejen tam, ale se změnou hospodaření v krajině, s únosně velkými plochami obdělávaných půd, s mezemi, které zmizely definitivně na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, se snížením chemizace zemědělství, s hlubokou orbou, před kterou by byla podmítka, s radikální změnou osevních plánů, s koncem zabírání zemědělské půdy a dalšími a dalšími podobnými věcmi. Byl by prima, kdyby se pan senátor mohl postavit do čela tohoto obrodného proudu naší krajiny. Chyby v článku se dají odpustit a opravdu, ochrana přírody je něco jiného, než přivazování se k stromům a lezení po komínech. Ale musí se jít na to od lesa, jak říkával můj strýček, kdysi hajný na Hluboké. A krom toho si myslím, že pan současný ministr životního prostředí to dělá docela dobře.

Tedy vy jste mi dal, pane docente! To byl dlouhý monolog. Ještě mi řekněte, co říkáte na odstranění sochy maršála Koněva v Praze?

Jejeje, já nejsem žádný politik, ale geolog. Opakuji vám to už po několikáté. Ale ptáte se, tak vám odpovím, co si myslím.

Byla a je to kolosální hloupost a odvolávat se, že lidé sochu polévali červenou barvou, je slabomyslnost. Navíc to provedení! Připomíná mi to odstranění sochy T.G.M. v roce 1958 v mém rodném městečku. Také se událo v noci, aby to nikdo neviděl. Přesto většina občanů znala – a i já znám – strůjce tohoto činu. Tady zase byl využit koronavirus. Trochu zbabělost, nemyslíte?

Já vím, můžeme si o maršálovi myslet ledacos, ale nikdo nemůže zpochybnit, že to byla právě vojska jeho frontu a že on dostal rozkaz k Pražské operaci. A voják musí rozkazy plnit. To vám potvrdí každý, kdo byl na vojně. A také nikdo nemůže zpochybnit, že právě před těmi vojsky Rudé armády a pod jejich neúprosným tlakem, u vědomí všech svinstev, kterých se vojáci německé armády, vojenských oddílů SS a dalších sil, včetně takzvaných vlasovců, dopouštěli na východní frontě, se báli ruské pomsty, a tak ustupovali na západ do daleko přijatelnějšího zajetí. A vlasovcům to stejně nepomohlo, i když pomohli povstalcům zbraněmi, které už stejně nepotřebovali, a několika skupinami bojovníků. Ani Česká národní rada s nimi nechtěla nic mít. Pro vítězné mocnosti to byli zrádci.

A další hloupost byla těch novin, které uveřejnily zřejmě zcela neověřenou zprávu. Jen to zvýšilo napětí, které vzniklo demonstrativním přejmenováním náměstí Pod kaštany a dalšími známými událostmi a pokračovalo demonstracemi v Moskvě a v Petrohradě. Vždyť i my konáme podobné hloupé demonstrace. Stejně tak demonstrativní bylo i vystoupení pana generálního tajemníka NATO.

A co koronavirus? Daří se ho nám pacifikovat?

Anketa Máte důvěru v Bezpečnostní informační službu (BIS) ? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13683 lidí

A k tomu viru. Doufejme, že se nám nevrátí a pokud ano, že budeme připraveni. Ve všem. V lékařském vybavení, v účinných lécích, tak abychom je nemuseli dovážet, stejně tak, abychom nemuseli dovážet potraviny, abychom si hlídali naše mozky, abychom je neztráceli v daleké cizině – a nejde jen o lékaře a sestry!. Aby náš průmysl byl naším průmyslem a aby naše zemědělství a lesnictví nacházelo pracovníky u nás doma, aby bylo méně kecálistů a více těch, kteří dovedou pracovat rukama i mozkem. Abychom nebyli zemí závislou na montáži aut a aby naše výrobky zase zaplnily světový trh. Že to už nejde? Musí to jít! Musí! A já mám naději! Vždyť jsme dokázali téměř nemožné. A abychom si už nelhali. V ničem, opravdu v ničem!

Díky, pane docente, za ta povzbuzující slova! Ale ještě jedna otázka, taková nějaká veselejší. Co si myslíte o tom, kdo bude mistrem fotbalové ligy?

No, pane redaktore, to je zapeklitá otázka. Vy jste fanoušek Plzně, já jsem sparťan od svého dětství. Ale, jak to pozoruji, bude-li se liga dohrávat, zvítězí Slavia Praha. A přeji jí to, zatím jediná předvádí něco, co se trochu fotbalu podobá. Vy asi nemáte radost, ale já za to nemohu, je to tak.

Přeji vám a všem vašim čtenářům krásné dny bez koronaviru, zato se sluníčkem, s májovým deštíčkem a s májovými koťátky, co jednou budou chytat myši a hraboše, jak se píše v Babičce... A mír a klid!

