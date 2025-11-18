Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
V červnu byl Černyšov v samostatném případě obviněn z úplatkářství a zneužití pravomoci. V červenci byl propuštěn na kauci stanovenou přepočtu na 2,9 milionu dolarů, v přepčtu 60,3 milionu korun.
Prezidentská kancelář se k věci odmítla vyjádřit. Existuje přitom možnost, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by měl co říct, protože před svým nástupem do prezidentského úřadu s Mindičem podnikal a podle ukrajinských médií si Mindič uchoval svůj vliv na vládu i po nástupu Volodymyra Zelenského do úřadu.
Od Zelenského zvolení prezidentem v roce 2019 zastával Černyšov různé vládní funkce, včetně guvernéra Kyjevské oblasti, ministra pro komunity a regionální rozvoj a generálního ředitele státní ropné a plynárenské společnosti Naftogaz.
Ve stejné době se evropští politici dál dohadují, zda Ukrajině poskytnout zmrazená ruská aktiva. Z Bruselu zaznělo, že poskytnutí půjčky by mohlo mít „dominový efekt“ na finanční trhy. Debatu o půjčce Ukrajině ze zmrazených ruských aktiv přinesl server Kyiv Post.
Evropská komise varovala, že EU by musela vynaložit „společné úsilí“ k uklidnění finančních trhů, pokud bude Ukrajině poskytnuta zvažovaná půjčka ve výši 140 miliard eur, v přepočtu 3,4 bilionu korun.
Brusel uvedl, že jeho snaha o využití imobilizovaných aktiv ruské centrální banky držených v Belgii s sebou nese riziko „dominových účinků“, pokud bude půjčka ostatními nesprávně vnímána jako konfiskace. Tato aktiva, jejichž hodnota se odhaduje na 185–210 miliard eur, by byla použita k poskytování půjček Ukrajině s nulovým úrokem, přičemž splacení by bylo podmíněno budoucími reparacemi. Země EU by poskytly záruky na pokrytí potenciálních právních nebo finančních rizik.
To odráží obavy, které dlouhodobě vyjadřuje Belgie, jež drží ruská suverénní aktiva, jež by měla být použita na úvěr, a která požaduje, aby s ní spojená finanční a právní rizika byla rozdělena mezi členské státy EU.
Belgický premiér Bart De Wever také požadoval, aby i ostatní země, které drží ruská aktiva, tato aktiva využily na podporu válečného úsilí Kyjeva. Mimo EU drží ruská suverénní aktiva v hodnotě miliard eur také USA, Velká Británie a Japonsko.
Mezitím dál probíhají na Ukrajině tvrdé boje.
Moskvou dosazený šéf částí východoevropské Doněcké oblasti Ukrajiny, kontrolovaných Ruskem, Denis Pušilin v úterý uvedl, že „bezprecedentní“ ukrajinský noční útok poškodil dvě tepelné elektrárny a mnoho osad zůstalo bez elektřiny.
Pušilin v pondělí uvedl, že útok ukrajinských útočných dronů na energetickou infrastrukturu nechal v několika okresech bez proudu zhruba 500 000 lidí. Agentura Reuters, která o útoku informovala, upozornila, že nemohla zprávu nezávisle ověřit. Ukrajina se k útoku bezprostředně nevyjádřila.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
