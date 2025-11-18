Další skandál na Ukrajině. A Brusel váhá nad další půjčkou

Ukrajinou dál otřásá korupční skandál. V hledáčku vyšetřovatelů se ocitl bývalý místopředseda vlády Oleksij Černyšov. Ten byl letos propuštěn z vazby na kauci v přepočtu 60 milionů korun. V administrativě prezidenta Volodymyra Zelenského zastával různé funkce. Ve stejné době se evropští politici dál dohadují, zda Ukrajině poskytnout zmrazená ruská aktiva. Z Bruselu zaznělo, že poskytnutí půjčky by mohlo mít „dominový efekt" na finanční trhy.

Ukrajinský Národní protikorupční úřad (NABU) oznámil, že podal návrh na zatčení bývalého místopředsedy vlády Oleksije Černyšova. Ten měl od korupční sítě kolem podnikatele Timura Mindiče dostat 1,2 milionu dolarů a posléze dalších 100 tisíc eur. Kauza okolo podniku Energoatom dál narůstá. Černyšov použil finanční prostředky získané prostřednictvím korupčního schématu Energoatomu k financování výstavby luxusních domů poblíž Kyjeva, informoval 12. listopadu investigativní žurnalistický projekt Bihus.info s odvoláním na nahrávky NABU. Informaci převzal i server Kyiv Independent.

V červnu byl Černyšov v samostatném případě obviněn z úplatkářství a zneužití pravomoci. V červenci byl propuštěn na kauci stanovenou přepočtu na 2,9 milionu dolarů, v přepčtu 60,3 milionu korun.

Prezidentská kancelář se k věci odmítla vyjádřit. Existuje přitom možnost, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by měl co říct, protože před svým nástupem do prezidentského úřadu s Mindičem podnikal a podle ukrajinských médií si Mindič uchoval svůj vliv na vládu i po nástupu Volodymyra Zelenského do úřadu.  

Od Zelenského zvolení prezidentem v roce 2019 zastával Černyšov různé vládní funkce, včetně guvernéra Kyjevské oblasti, ministra pro komunity a regionální rozvoj a generálního ředitele státní ropné a plynárenské společnosti Naftogaz.

Ve stejné době se evropští politici dál dohadují, zda Ukrajině poskytnout zmrazená ruská aktiva. Z Bruselu zaznělo, že poskytnutí půjčky by mohlo mít „dominový efekt“ na finanční trhy. Debatu o půjčce Ukrajině ze zmrazených ruských aktiv přinesl server Kyiv Post.

Evropská komise varovala, že EU by musela vynaložit „společné úsilí“ k uklidnění finančních trhů, pokud bude Ukrajině poskytnuta zvažovaná půjčka ve výši 140 miliard eur, v přepočtu 3,4 bilionu korun.

Brusel uvedl, že jeho snaha o využití imobilizovaných aktiv ruské centrální banky držených v Belgii s sebou nese riziko „dominových účinků“, pokud bude půjčka ostatními nesprávně vnímána jako konfiskace. Tato aktiva, jejichž hodnota se odhaduje na 185–210 miliard eur, by byla použita k poskytování půjček Ukrajině s nulovým úrokem, přičemž splacení by bylo podmíněno budoucími reparacemi. Země EU by poskytly záruky na pokrytí potenciálních právních nebo finančních rizik.

„Vzhledem k tomu, že by tato možnost byla finančně i právně inovativním řešením, nelze vyloučit, že by mohla mít dominové účinky, a to i na finanční trhy,“ zaznělo ze strany komise. „Unie a případně i mezinárodní partneři by museli vyvinout společné úsilí k potlačení takového vnímání,“ padlo také. Toto „riziko lze dále snížit, pokud mezinárodní partneři přijmou podobná opatření jako v případě reparační půjčky“.

To odráží obavy, které dlouhodobě vyjadřuje Belgie, jež drží ruská suverénní aktiva, jež by měla být použita na úvěr, a která požaduje, aby s ní spojená finanční a právní rizika byla rozdělena mezi členské státy EU.

Belgický premiér Bart De Wever také požadoval, aby i ostatní země, které drží ruská aktiva, tato aktiva využily na podporu válečného úsilí Kyjeva. Mimo EU drží ruská suverénní aktiva v hodnotě miliard eur také USA, Velká Británie a Japonsko.

Mezitím dál probíhají na Ukrajině tvrdé boje.  

Moskvou dosazený šéf částí východoevropské Doněcké oblasti Ukrajiny, kontrolovaných Ruskem, Denis Pušilin v úterý uvedl, že „bezprecedentní“ ukrajinský noční útok poškodil dvě tepelné elektrárny a mnoho osad zůstalo bez elektřiny.

Pušilin v pondělí uvedl, že útok ukrajinských útočných dronů na energetickou infrastrukturu nechal v několika okresech bez proudu zhruba 500 000 lidí. Agentura Reuters, která o útoku informovala, upozornila, že nemohla zprávu nezávisle ověřit. Ukrajina se k útoku bezprostředně nevyjádřila.

autor: Miloš Polák

