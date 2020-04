Zase se ukázal český komplex méněcennosti. My kabrňáci se koronaviru bráníme. Dejte Bílého lva bolševikům z KSČ, radí publicista Krystlík

Česká veřejnost kladně většinou hodnotí razantní opatření v boji proti koronavirové pandemii. Vy se tomu podivujete. Zvláště tomu, že většina souhlasí s uzavřením hranic, to jste dokonce nazval katastrofou českého myšlení. Proč?

Buď jsem svobodný a kvituji s povděkem, že stát, jehož jsem státním příslušníkem, mně a ostatním nebrání ve výjezdu ze země a vracení se, nebo jsem lokajské povahy, nechávám za sebe vrchnost rozhodovat a je mi to jedno. Když někomu zákaz vycestovat nevadí, nezaslouží si svobodu a demokracii! Všimněte si, pane Szabane, že v západoevropských zemích při nějaké nestabilní a nebezpečné situaci v nějakém státě, případně jen v jeho části, ministerstvo zahraničí doporučí tam necestovat, tedy cestování tam nikdo nezakáže! Nesmí! Základní lidské právo vycestovat a vrátit je pro všechny posvátné a nesmí být zrušeno zákazem! Naopak vjezd do ČR může být zakázán cizím státním příslušníkům nečlenských zemí EU, ale protože panuje společná vízová politika EU, tak jen po společné dohodě členských států. Jinak ne! Státním příslušníkům členských zemí EU nesmí být vjezd do ČR zakazován.

Razantní česká opatření proti koronaviru jsou v Česku kladně přijímána, protože jde o obligatorní překompenzaci českého národního komplexu méněcennosti – „ať všichni vidí, jací jsme my Češi kabrňáci, jak se koronaviru účinně bráníme!“. To Čechům lichotí. Ze stejného důvodu byla zavedena celostátní povinnost nošení roušek na veřejnosti jako v jediné zemi světa! Mustr české překompenzace národního komplexu méněcennosti je znám již minimálně 82 let.

Příklad pochází z dopisu Edvarda Beneše Karlu Čapkovi z 3. 11. 1938: „Předhonili jsme za těch 20 let státní výstavbou všechny naše sousedy a vlastně jsme je naší výstavbou sociální a naším pojetím demokracie ohrozili. Cizí politici se nás báli, že neustále v nich vězel strach před oněmi vrstvami obyvatelstva vlastních zemí, které právem mohly poukázati na pokrok naší země. Dělnictvo sousedních zemí, nakloněných našemu pojetí státu, stále tíhlo k demokracii, majíc vzor v Československé republice… Přerostli jsme konečně svým pokrokem i demokracii západních států přátelských.“ Přitom se republika zhroutila, selhala.

Nevím, kdy jste svůj text Qualis rex, talis grex psal, ale jeho publikování je datováno na 4. dubna. To uvádím záměrně, protože tam píšete, že Česko je jediné, které zavřelo hranice. Jak jste na tohle přišel? Vždyť je zavírají všichni okolo nás, ale i jinde ve světě...

Vezměme jako příklad Německo v době psaní zmíněného článku (3. 4.), které nezakázalo vcestovávat a vycestovávat ze země a nezrušilo žádný hraniční přechod jako Česko. Jen na hranice s Lucemburskem, Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Dánskem postavilo policejní kontroly, které, neudáte-li pádný důvod vjezdu nebo výjezdu ze země, nedovolí jet dál. Na hranicích s Českem, Nizozemím, Polskem a Belgií nestál o víkendu ani jeden německý policajt, natož voják, jako v Česku. To je něco naprosto jiného než český zákaz svým rezidentům vycestovat a cizím rezidentům přibýt do země.

Není to tedy podle vás tak, že kdyby se hypoteticky už v prosinci či začátkem ledna všude na světě zavřely hranice s Čínou, že by se nákaza tolik nerozšířila? Případně že Česko (ale i jiné země) mělo už v únoru zavřít hranice s Itálií, protože zde rekreující se lyžaři zatáhli Covid-19 (nejen) do České republiky?

Kdo by měl čínské hranice uzavřít, když to sama Čína na rozdíl od ČR neučinila? Nákaza by se pravděpodobně dostala do světa přes třetí země, protože některé nakažené osoby z Wu-chanu v době vypuknutí tamní, čínské epidemie již dlely v zahraničí. Itálie doplatila na svou šedou ekonomiku, kdy čínské dílničky a továrničky na severu Itálie s Číňany z Číny coby personálem vyráběly ošacení a doplňky pro italský módní průmysl.

Na čínský Nový rok odletěla většina z nich, jak bývá zvykem, do Číny za příbuznými, aby se po pár dnech vrátili s koronavirem. A bylo to. Uzavření hranic sousedních států a nevpouštět italské rezidenty by nic nepřineslo kvůli rekreantům-cizincům v Itálii, protože každý stát musí kdykoliv přijmout své státní příslušníky zpět.

Jako nejúčinnější opatření uvádíte zvýšit počet testovaných a všechny nakažené dát do karantény. Píšete, že většinou obyvatelé Česka o takovéto možnosti netuší. To nás dost podceňuje, já myslím, že o tom samozřejmě většina z nás ví a počet testovaných se neustále zvyšuje a připravuje se takzvaná chytrá karanténa jdoucí tímto směrem... A hlavně to podle mého nijak není v rozporu s jinými opatřeními...

Neříkejte mi, že v česká veřejnost ví, že Němci testují tempem 600 000 osob týdně a hodlají v nejbližší době docílit 500 000 testovaných osob denně! Račte si tyto počty přepočítat na české poměry!

Také se podivujete nad opatřením nosit roušky s tím, že rouška před Covidem-19 vůbec nechrání. Nicméně koronavirus se šíří kapénkově, takže já osobně ji nosím proto, abych případně já nenakazil někoho jiného. Ostatně v asijských zemích se roušky z tohoto důvodu nosí už dlouho, zvláště v době chřipek. Což považuji za správné. Co vám na tom vadí? Přiznám se, že tento postoj – který je dosti rozšířený právě v Německu – nechápu... A názor, že stačí být bez roušky jeden a půl metru od jiné osoby, mi tedy přijde dosti úsměvný...

Zkuste, pane Szabane, cvičně kýchnout nebo zakašlat v dál! Kapénky spadnou k zemi, aerosol, který by se vznášel jistou dobu ve vzduchu, se přitom netvoří. To netvrdím já, nýbrž WHO. Čili vaše roušková snaha je k ničemu, dodržíte-li vzdálenost od dalšího člověka 1–1,5 m.

Dá se říci, že jste příznivcem liberálnějšího postupu, který razí Švédsko, do určité míry Nizozemsko a uvažovala o něm Británie (jenomže pak se premiér Boris Johnson sám nakazil a má vysoké teploty a samozřejmě že mu přeji brzké uzdravení)?

Nic takového nepreferuji, je to značně riskantní. Promoření celé populace ale hlásal Robert Prymula v dnešním (6. 4.) interview v DVTV, což je názorový obrat o 180°! K čemu tedy byly jeho předchozí žvásty, zejména možnost ponechání zavřených hranic až po dva roky? Jediné možné schůdné vysvětlení toho je, že vláda, která nemá vůbec žádný koncept, nejdříve tancovala podle taktovky Bureše, který se zase řídil pokyny svého PR týmu. Prymula jako potenciální budoucí viník, na kterého by se dalo všechno svést, byl Burešem právě proto dosazen do funkce šéfa krizového štábu.

Nyní premiér konečně pochopil, že hospodářství českého státu při daných omezeních půjde zcela určitě do kytek, tak Prymulu vykopl na méně důležitý post. A Prymula se hbitě přizpůsobil a začal hlásat novou doktrínu konformní s plány Babišovými.

Není ten liberální přístup egoistický? Že lidé jako vy nejsou schopni se ani v době pandemie vzdát některých svých požitků v zájmů ostatních, zvláště starších a rizikových spoluobčanů?

Podle mne správně postupuje Německo, rozdíly oproti ČR jsou, soudě podle diskusí po mými články, pod rozlišovací schopností čtenářů Parlamentních listů. Sám jsem stařec, měl bych se tedy bát nákazy. Problém vyšší smrtnosti na koronavir u seniorů bude přetrvávat. Jediná pomoc v této situaci, nikoli však řešení, je testovat co největší počet osob denně – alespoň 65 000 denně v poměrech ČR – a nakažené osoby se snažit udržet v karanténě. To ovšem bude možné tehdy, až stát český milostivě povolí dělat testy i všem veterinárním pracovištím v zemi, obdobně jak to udělali v Německu.

Píšete, že česká vláda zavedla svá opatření pozdě, nicméně to bylo dříve, než země na západ od nás. A čísla nakažených a hlavně úmrtí tady jsou mnohem příznivější (lepší jsou ovšem na Slovensku, kde ta opatření jsou velmi podobná českým a možná i přísnější). Není pravým důvodem váhání zavést některá razantní opatření v některých zemích spíše to, že tam na rozdíl od nás dlouho dávali přednost byznysu před zdravím a lidskými životy (přičemž vůbec nepodceňuji ekonomiku, jen si myslím, že zdraví je důležitější)?

Proč zavádět omezující opatření dříve, než je nutné? Poškozuje to ekonomiku země. Obecně máte na vybranou mezi dvěma zly: poškození až krach ekonomiky země versus smrtnost na koronavir. Podle vyjádření Prymuly v DVTV 6. 4. nabere republika nyní zcela nový, opačný kurz. Zatímco předchozí opatření české vlády byla ze značné části nesmyslná, ale k lidským životům vlídná, bude tomu nyní opačně, přednost v záchraně dostane hospodářství. Nakolik to bude vůči lidem kruté, uvidíme.

Ukazuje se, že většina seniorů nepodléhá pouze koronaviru, nýbrž vícero nemocem, takže počty úmrtí na koronavir v jednotlivých státech nejsou srovnatelné. Aby byly, musel by být každý nebožtík s koronavirem pitván. A to není. Dále se ukazuje relativně silná korelace mezi povinným očkováním proti TBC a odolností obyvatelstva proti koronaviru. Spekuluje se, že přetrvávající imunizace je asi 60 %. Povinné očkování proti TBC na Západě až na výjimku Portugalska neexistovalo. Takže chlubit se nižším počtem mrtvých a nakažených v ČR je jaksi chlubením se cizím peřím. Řád Bílého lva za to by měli dostat bolševici z KSČ. Bohužel!

Roušky a respirátory jsou nedostatkovým zbožím všude na světě a dovážejí se z Číny, kde je o ně mnohdy až neurvalý boj. Není potřeba změnit v jednotlivých zemích strategii a být v některých zásadních věcech co nejvíce soběstačný?

Zapomněl jste na přístroje dýchající za pacienta, intubátory, lůžka pro oddělení intenzivní péče, dezinfekce. Dovoluji si předvídat, že při příští pandemii budou znova chybět, protože státy přejdou po zvládnutí koronaviru opět do ležérního stavu. Co však je trestuhodné, bylo počínání české vlády, která po začátku roku nevěnovala žádnou pozornost, ač upozorňována BIS, skupování zdravotnických pomůcek v Česku čínskými obchodníky, až volné zásoby zcela vykoupili. Dále si každý musí ujasnit, k čemu co slouží.

Roušky jsou vhodné, aby lékaři a sestry nekontaminovali prskáním a kýcháním otevřené rány pacienta, před nákazou koronavirem jsou chráněni teprve respirátory třídy FFP3. Tento respirátor ale v žádném případě nesmí dostat nakažený! Respirátory FFP3 by měl být vybaven nejen zdravotnický personál, nýbrž i pokladní v samoobsluhách.