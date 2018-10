Zase vás podvedli. Ten, který rozpoutal kauzu lithium, se ozývá. I na téma SPD

ROZHOVOR Úspěch v komunálních volbách si v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz pochvaloval předseda strany Patrioti ČR Jiří Vítek. I on sám se dostal do zastupitelstva Prahy 8. Smutný je ale z toho, jak to dopadlo s jím hodně sledovaným tématem – lithiem. „Australská firma dostala povolení. To téma bylo v parlamentních volbách silné, použili ho jak komunisti, ANO, tak i Tonda Blaník. Jak je vidět, nemůžeme věřit předvolebním slibům velkých stran. Ukázalo se, že nás opět podvedly. Voliči, kteří na to skočili, nakonec prohráli. Tady mohly teď zabrat strany, které byly v těchto volbách neúspěšné. Sociální demokrati nebo SPD. Zapomněli na něj,“ konstatoval.

Máme za sebou komunální volby. Vy jste předsedou Patriotů ČR, jak jste spokojen s výsledkem své strany?

Jsem velice spokojen. Podařilo se nám prakticky všude, kde jsme postavili kandidátky, uspět. Ať je to Jáchymov, kde máme 27 procent, Hořín 40 procent, Benešov nad Ploučnicí přes 25 procent, Vítkovice 15 procent, Pardubice 9 procent, Rumburk a další. Mám to na Facebooku, z hlavy si vše nepamatuji.

I vy osobně jste se dostal do zastupitelstva...

A celkově ohodnotíte výsledky jak?

Těžko hodnotit. Někdo říká, že ANO kvůli Praze mělo neúspěch. Já naopak vidím, že ANO ve všech velkých městech úspěch prakticky mělo. Jako Pražák vnímám tu radikální změnu, která teď přijde na pražském magistrátě. Mrzí mě na tom, že nějakých padesát pět až šedesát procent lidí nešlo k volbám.

Podle Prahy se však nedají hodnotit výsledky voleb, protože volí vždy jinak než zbytek republiky...

Samozřejmě, ale třeba v případě SPD, tam to nějak plošně neklaplo.

Není to i tím, že komunální volby jsou o jiných tématech, než je migrace či vztah k EU, což jsou důležité programové body SPD, s nimiž bodovala ve volbách parlamentních?

Každé volby jsou o osobnostech. Tomio Okamura je jistá osobnost celorepublikově. Pravděpodobně se mu nepodařilo tam, kde chtěl, postavit silné osobnosti, které by lidi vnímali pozitivně a měly za sebou nějakou dlouhodobou viditelnou práci. V Praze uspěl, pokud vím, jen na Praze 11 pan Vašíček. Tam byl ten člověk viditelný, odmakal si to ode dveří ke dveřím. My jako Patrioti jsme vsadili na lokální lidi, kteří skutečně něco udělali. Takto probíhala jednání. Kdo nesl dres Patriot, musel mít za sebou nějakou práci. Ne že to byly nějaké rychlokvašky, které se rozhodly rychle kandidovat. Skutečně jsem s každým kandidátem jednal, a proto ta ohromná čísla tam, kde jsme kandidovali.

Odbočím k zahraniční politice. Zhruba před měsícem europoslanci odhlasovali usnesení proti Maďarsku. Zmiňuji to i proto, že vy jste tuto událost na Facebooku vtipně a samozřejmě s nadsázkou okomentoval: „Do několika dnů očekávám chemický útok vedený Orbánem v Székesfeherváru a následný humanitární letecký útok na Pešť...“ Co si myslíte o euronátlaku na Budapešť? Můžeme něco podobného očekávat i my?

Opravdu jsem to napsal s nadsázkou. Spíše si myslím, že Evropský parlament nemá takovou sílu jako Rada. A ta si podle mě uvědomí, že nemůže vytvářet takovýto tlak na členský stát Evropské unie. Je to taková hra, která dopadla takto. Za chvíli máme evropské volby, počkejme si na ně. Budou tam pravděpodobně velké změny, takže bych z toho nevyvozoval něco zásadního.

Vy jste se výrazně angažoval v kauze lithium, v jeden čas to bylo hlavní politické téma, které si vzalo za své i hnutí ANO. Nyní se o něm příliš nemluví. Jak je to s ním nyní?



No jak myslíte, že to dopadlo? Samozřejmě australská firma dostala povolení. To téma bylo ve volbách silné, použili ho jak komunisti, ANO, tak i Tonda Blaník. Jak je vidět, nemůžeme věřit předvolebním slibům velkých stran. Ukázalo se, že nás opět podvedly. To bylo vykřikování, že to bude dělat státní podnik... Voliči, kteří na to skočili, nakonec prohráli.

Takže už je definitivně jisté, že to budou mít Australani, respektive European Metals Holding?

Ano. Podepsali to před pár dny. Je to smutné. Jako Patrioti to z lokální pozice ovlivnit nemůžeme. Tady mohly zabrat strany, které byly v těchto volbách neúspěšné. Sociální demokrati nebo SPD. Tohle téma mohli vytáhnout. Je to téma lokální, ale vlastně i celorepublikové. Zapomněli na něj.

autor: Oldřich Szaban