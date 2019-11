Zažil jsem Zemana v roce 89. Pirát Michálek? S ním mám zkušenost. Babiši, dej si pozor, říká poslanec ODS Krejza

ROZHOVOR „Situace současné vlády by byla mnohem složitější, kdyby Nečasova vláda neprovedla zásadní kroky,“ říká k opakovaným argumentům koalice o napravování minulých škod poslanec ODS a místostarosta Litoměřic Karel Krejza. Podle jeho slov nemá pro ekonomiku Česka daňový balíček žádný význam, má pouze plnit kasu. Její příjmy podle Krejzy v posledních letech stále rostly, ale koalice s nimi neumí hospodařit. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž řekl, že porážka premiéra Andreje Babiše je jen otázka času, protože žádný strom neroste do nebe.

Daňový balíček, který připravila vláda, prochází kritikou a blokováním opozicí. Co vám v něm nejvíce vadí?

Podle mne jde o naprosto zbytečnou věc, která pro ekonomiku nemá žádný význam. Význam má pouze pro plnění státní kasy, která každoročně dostává o desítky, možná stovky miliard více než v předchozích letech u předchozích vlád, a současná vláda s nimi stejně nevyjde. Daňový balíček je věc, která je víceméně bezvýznamná z hlediska ekonomiky a zbytečná. Vůbec bych se tím nezabýval, ale musíme, neboť nám to vláda předkládá.

Projídá tedy podle vás vláda svoji budoucnost, jak prohlásil šéf lidovců Marek Výborný?

Rozhodně. Zadlužení se celkově při HDP mírně snižuje, ale to je velkým vlivem přílivu peněz z Evropské unie, které se významně ztenčí, jak se očekává. Navíc ekonomika, byť se to zatím v Česku neprojevuje, tak z evropského a německého hlediska už neroste tak rychle a rezervy nemáme. To bych vládě vyčetl.

Klasickým argumentem politiků vládní koalice bývá, že nyní peníze nemohou pro budoucnost šetřit, protože dosud řeší následky svých předchůdců. Ať už je to ČSSD, ODS, TOP 09 a podobně. Co vy na to?

Nebýt přísných opatření, která Nečasova vláda zavedla, tak by dnešní vláda, která je tam šestým rokem a nahradila vládu Nečase – tehdejší ministr financí je současný premiér – tak by dnešní vláda a její situace byla mnohem složitější. Ať se na to stále nevymlouvají.

Je šest let dost dlouhá doba? Protože koalice tvrdí, že i po tak dlouhé době musí napravovat špatné hospodaření současné opozice.

Nemusí, samozřejmě, že nemusí. Mohu vyjmenovat spoustu zbytečných věcí, které se zde udály, které nebyly potřeba. Taková nejmarkantnější – premiér zázračně prozřel a zjistil, že se slevy na jízdném zneužívají. Podle mne to byla pitomost od samého začátku, ničemu to nepřispělo a kasu to stojí šest miliard. Takových věcí bychom mohli vyjmenovávat spoustu.

Ještě k daňovému balíčku. Co si myslíte o vyšším zdanění cigaret, tvrdého alkoholu a hazardu?

Nemyslím, že pomůže něčemu jinému než zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Kuřák si tu krabičku koupí, ať stojí, co stojí. Stejně tak člověk, který holduje alkoholu, takže v tomto duchu zdravotní dopady nejsou žádné, pouze plnění kasy. Opravdu si nemyslím, že jde o věc, která stojí za boj momentálně sváděný v Parlamentu. Na druhou stranu se nepřijímají jiné škodlivé zákony, takže z toho pohledu možná dobře.

Jaký vliv má KSČM na vládu? Dokáže prosadit své požadavky, protože koalice funguje jen s její podporou, i když podle volebního výsledku by takové nároky mít neměla, což zaznívá například z lavic opozice? Jaký je tedy vliv KSČM?

To je naprosto evidentní. Jejich vliv je mnohem větší, než je mi po třiceti letech po sametu vůbec příjemné a chci si připustit. Je vidět každým dnem, že jejich vliv je neúměrně velký jejich volebnímu významu, ale taková je matematika.

Komunisté tedy využívají své pozice?

Využívají, co se dá. Velmi rádi využívají.

Na Pražském hradě se konalo udělování státních vyznamenání. Prezident Miloš Zeman ho udělil více než čtyřem desítkám osob. A začali se vyjadřovat politici, umělci a všemožné osobnosti. Jak vy sám hodnotíte skladbu vyznamenaných i obřad?

Jedná se o výsostné právo prezidenta. Prezident byl zvolen a je to náš prezident. To, že s ním můžeme v nějakých názorech nesouhlasit, je v demokracii dobře, ale jde o jeho výsostné právo a nedovolím si výběr kritizovat. Samozřejmě otázka pozvaných a nepozvaných hostů je vizitka prezidenta, na niž má také právo.

Může podle vás zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana ovlivnit výkon jeho funkce? Obáváte se toho?

Prezidenta Roosevelta také vozili na vozítku. Nezdá se, že by šlo o mentální problémy, nejsem lékař. Na druhou stranu funkce prezidenta – i když zasahuje do ústavního systému a do vládnutí – tak vlastně není výkonná, je reprezentativní, takže bych se na zdraví neodvolával.

Co říkáte tomu, že prezident Miloš Zeman oslaví třicáté výroční 17. listopadu tichou vzpomínkou bez účasti na veřejné akci?

Nerozumím tomu. Já jsem ho osobně zažil na svojí fakultě v listopadu 1989, kdy nadšeně přednášel svoji ekonomickou prognózu, která tenkrát vyšla v Technickém magazínu. On ji rozváděl před studenty matematicko-fyzikální fakulty, kdy poměrně dobře chápali technicistní argumenty, které měl, a byly úžasné. Bylo vidět, že má rozhled, má chuť ke změně, těší se na ni. Po třiceti letech, kdy byl u všech důležitých věcí, i když chvíli nahoře, chvíli dole: tak nevím, co znamená tichá účast. To se přiznám. Čekal bych větší pochopení, ale možná i od Václava Klause bych očekával podobnou věc. Tedy, že se oba budou oslav účastnit aktivněji.

Předseda ODS Petr Fiala se nechal slyšet, že si troufá ve volbách porazit Andreje Babiše. Nezdá se podle průzkumů, že by podpora hnutí ANO klesala. Každopádně Petr Fiala bude také znovu kandidovat na předsedu ODS. Může porazit Andreje Babiše, případně čím?

To jsou v politice velmi ošidná témata. Ošidné není, že bude Fiala znovu kandidovat. V současné ODS ještě nedozrál čas pro žádného následovníka, ať se na mne nikdo z kolegů nezlobí. Jestli ho může Fiala porazit… Spíše, jestli může Andreje Babiše porazit Občanská demokratická strana, protože my nejsme strana jednoho muže. I výrok Fialy chápu tak, že celá ODS má porazit Andreje Babiše, protože hnutí ANO je hnutí jednoho muže a je otázka, zda to bude už v následujících volbách, nebo ve volbách následujících. Podle mne je to jen otázka času, žádný strom neroste do nebe.

Dosud dokázal Fiala pomoci občanským demokratům a podpora mezi voliči stoupala. Z posledních průzkumů se zdá, že už se to tak dobře nedaří. Před ODS se dostali Piráti. Čím to je?

Průzkumy jsou věc ošidná. Když porazíte Piráty v eurovolbách o několik set tisíc hlasů a v pondělí vychází průzkum, že jste o dvě procenta za nimi, nevím, jak to mám chápat. Průzkumy bych nepřeceňoval. Myslím, že jsme na tom s Piráty na stejno. Jsme konsolidovanější stranou s pevnějším voličským jádrem a jasnou představou a jasným programem jak vést nejen stát, ale i kraje, které se blíží volbám. Na obcích jsme to dokazovali léta a věřím, že to voliči ocení.

Sám jste v politice už dlouhé roky. Jak vnímáte vnitřní problémy Pirátů, které vyplavaly na povrch? Konflikt se točí především kolem místopředsedy Jakuba Michálka a také europoslance Mikuláše Peksy. Jaký dojem na vás tento spor dělá? I třeba vzhledem k otevřenosti, kdy si každý konflikt může přečíst na veřejném fóru na internetu?

Povětšinou jsou to velmi nevyzrálí lidé. Strana si sice hraje na jakousi vnitřní přímou demokracii, má tisíc členů, nemá za sebou historii a musí o své místo bojovat se svými kolegy opravdu urputně, než se dostanete z nějakých místních sdružení až někam do parlamentních lavic. Mnohdy to trvá i osm, deset let, než máte šanci se tam dostat. Oni byli vytaženi velmi rychle a není v silách tak mladé strany a tak mladých lidí, aby to na nich nenechalo stopy a aby se tohle nestalo. Nijak mě to nepřekvapuje a očekávám, že se strana rozštěpí.

Čekáte, že konflikt bude mít zásadní následky ve složení Pirátů?

Myslím, že se rozštěpí, jako se rozštěpila každá úspěšná strana, která vznikla velmi rychle.

Nabízí se paralela s Věcmi Veřejnými, jak už jsem zaznamenala…

To byl trochu jiný projekt, ale spíše bych se odkázal na stranu Zelených a projekty koalic, které byly tak nesourodé a nevyzrálé, že se několikrát rozdělily, než se vše usadilo.

Jaké jsou vaše zkušenosti s Jakubem Michálkem jako vaším sněmovním kolegou?

Požádal jsem ho o takovou prkotinu, která by ho nestála na půdě Sněmovny vůbec nic, a nevyhověl mi. Pak už jsem se ho na nic neptal.

ODS vyzvala k integraci Demokratického bloku – tedy k užší spolupráci opozičních stran. Je to správná cesta?

Jednání o nějaké spolupráci se vést musí. Já bych osobně integroval voliče, tedy nabídnout za Občanskou demokratickou stranu takový program, aby usoudili, že nepotřebují žádnou jinou pravicovou demokratickou stranu. To bych viděl jako postupnější záležitost. Pokud to nebude možné, tak bych se spolupráci nebránil.

Má taková integrace smysl?

Určitě, spolupráce smysl má. Je jenom otázka jejích parametrů a zda jsme schopni se s partnerem na takové spolupráci dohodnout. Vím v každém případě, že to bude složité, a je potřeba se o to pokoušet.

Objevily se i spekulace o společném prezidentském kandidátovi…

Tady si naopak myslím, že jde o nutnost. Najít společného kandidáta s co nejširší podporou všech demokratických stran. To vítám jako dobrý nápad, jen nevím, kdo to bude.

