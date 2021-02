Zaznělo z ODS: Pokud bude nedostatek vakcín od západních spojenců, objednejme z Ruska a Číny. Ale pozor...

ROZHOVOR Když EU zklamala, tentokráte v oblasti vakcín, proč nesvolit k používání ruské a čínské vakcíny? Objednávají si je desítky zemí světa, a zvláště ruský Sputnik V, který se bude vyrábět i v několika zemích, má slušné výsledky a jeho výroba i účinky nejsou tak tajnůstkářské jako u čínských výrobců. Naším aktuálním cílem je ochránit co nejvíc obyvatel, a je jedno, zda spása přijde ze Západu nebo z Východu. Měli jsme si vzít příklad z Tchaj-wanu, kde ke konci ledna je necelá tisícovka nakažených a „jen“ 7 mrtvých. To uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz senátor za ODS a starosta jednoho z plzeňských obvodů Lumír Aschenbrenner. Dozvíme se též, proč by nerad dostal od poslance-ranaře Volného již dnes světově proslulý „flákanec“…

Jak vláda podle vás „válčí“ s koronavirem?

Protože jsem loni v září navštívil s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem Tchaj-wan, viděl jsem na vlastní oči, jak se dá bojovat s koronavirovou pandemií. Tchaj-wan je přísný a důsledný, nařízená opatření se dodržují, nevznikl tam žádný chaos a nejistota, jako u nás. Tchajwanská vláda nemění názory každou hodinu, jak to předvádí premiér Babiš a jeho už nevím kolikátý ministr zdravotnictví. Výsledek? Za rok, co se na Tchaj-wanu nákaza objevila, tam mají k 27. lednu jen 893 nakažených a pouhých 7 mrtvých. Tak o tom si můžeme jenom nechat zdát!

Míru chaosu, nekompetence, manažerských selhání a neschopnosti adekvátně reagovat na situaci, kterou předvádí už skoro rok česká vláda, nemá v naší moderní historii obdoby. Jeden den platí něco úplně jiného než další den. Likviduje to podnikatele, rozvrací to školní systém a vyvolává to nejistotu. Když jste se ptal, jak vláda „válčí“ s koronavirem, tak je velké štěstí, že skutečná válka není, to bychom už dávno byli poraženi na hlavu.

A že nejsme poraženi, na tom nemá žádnou zásluhu chabá Babišova vláda, ale naši zdravotníci, hasiči, vojáci, prodavačky, záchranáři, starostové, živnostníci, podnikatelé a firmy.

V dodávce a zajištění vakcín je na vině zdravotnický resort, vláda, nebo EU? Či všichni tak nějak pohromadě?

Tragická, chaotická a pomalá byla navíc příprava očkovací strategie, kterou předvedlo české ministerstvo zdravotnictví a hlavní koordinátor očkování, kterým se severokorejským způsobem jmenoval sám premiér Babiš. To bylo další manažerské selhání.

Zaspali jsme jak na evropské, tak na české úrovni. Očkování jde zatím pomalu. Snad se to zlepší, protože například v lednu je v Česku obrovská nadúmrtnost a za to je zodpovědná i vláda. Za to by měli voliči v říjnu vládní strany a všechny další strany, které drží kabinet u moci, tvrdě potrestat.

Neměli bychom v současné situaci vzít i vakcíny z Ruska nebo Číny?

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová nedávno tvrdila, že její úřad o tom nemůže samostatně rozhodovat. Že o přístupu všech vakcín proti koronaviru na evropský trh a o jejich registraci rozhoduje Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Jenže Maďarsko si jako člen EU už objednalo i ruskou vakcínu Sputnik V, kterou produkuje Ruský fond přímých investic (RDIF). A vyjednává i o čínských vakcínách. Jak to tedy je? Protože o podobné možnosti hovořil i poradce českého premiéra Roman Prymula...

Mezitím výrobce Sputniku V požádal Evropskou agenturu pro léčivé přípravky o registraci, ale výsledek má být znám někdy v únoru. Ruská vakcína je levnější než Pfizer či Moderna a dá se skladovat i při teplotách nad nula stupňů Celsia, o její nákup se zajímá na 50 zemí světa a vyrábět jí mají i partneři RDIF v Indii, v Jižní Koreji, v Brazílii a jinde.

Čínské vakcíny od společností Sinovac, Sinopharm a Cansino už používá nebo si je objednalo téměř 20 zemí světa, například Turecko, Indonésie, Brazílie, Ukrajina, Jordánsko či Singapur. Ovšem Číňané nedodávají z našeho pohledu dostatečná data, a navíc testy v různých zemích ukazují rozdílnou účinnost vakcíny CoronaVac od čínské firmy Sinovac. To je špatné doporučení pro nákup. Ale třeba se to postupně vyjasní.

Shrnuto: Pokud bude trvalý nedostatek vakcín od západních výrobců, mohly by se objednat i ruské nebo čínské vakcíny, ale udělal bych to pouze za podmínky, že je registruje i Evropská agentura pro léčivé přípravky. Na prvním místě je totiž bezpečnost a zdraví našich občanů. Vše, co bude použito, musí být řádně testováno a ověřeno.

Co říkáte tomu, jak někteří politici nehledí na zákazy a setkávají se, debužírují a kují pikle, jak se dá – viz naposledy v Teplicích...

Kutí piklů je tak nějak v naší národní a možná i v lidské povaze. A že kují spolu pikle lidé z ČSSD, expremiér Paroubek a šéf Národní sportovní agentury Hnilička z hnutí ANO, snad nikoho nemůže překvapit. Vrána k vráně sedá. Pokud jde o oslavu v zavřeném hotelu v Teplicích, tak způsob, jakým se zúčastnění nesmírně trapně vymlouvají, že nic neporušili, svědčí nejvíce o nich samotných. Na tom není co obhajovat.

Na druhou stranu všichni víme, že nejrůznější nařízení a restrikce se obcházejí či porušují i kvůli tomu, že je nikdo důsledně nevymáhá, že někdy nedávají logiku – například u obchodů a restaurací, a že v tom všem mnohdy panuje chaos, jak už jsem říkal. Pak se nemůžeme divit tomu, co se odehrálo v Teplicích.

O čem svědčí účast libereckého policejního ředitele na mecheche s podnikatelskou smetánkou v podobě socanského kmotra? Jsme ještě právní stát?

Pokud jde o policejního ředitele Vladislava Husáka, tak mě fascinuje, kolik už se kolem této osoby za posledních dvacet let vyskytlo nejrůznějších kauz. Musím se proto ptát: Kdo ho dosadil na zodpovědná místa a kdo ho tam držel? Třeba by mohl něco vědět ministr vnitra Hamáček. Řekne nám to?

Pojďme ještě k fyzické potyčce v Poslanecké sněmovně. Jak byste ji, i následné reakce, okomentoval?

To se komentuje těžko, protože poslanec Volný je velký a silný a mohl by mi zkusit dát flákanec a nevím, kdo by z klání vyšel vítězně... A teď vážně. Všichni poslanci by měli povinně absolvovat exkurzi a školení u nás v Senátu. I tam se přeme, hádáme, nesouhlasíme spolu, ale má to nějakou úroveň. Pokud se chce někdo prát, měl by jít ven, čímž parafrázuji jiná někdejší slova kolegy Volného. Myslím navždy ven. Do parlamentu to prostě nepatří.

Jak vidíte poměrně nesouladnou spolupráci a propojení Pirátů a STAN?

Josef Zieleniec, někdejší ministr zahraničí a významný člen ODS v 90. letech, říkal, že koalice vznikají až po volbách. Jak jsme viděli už v loňských krajských a senátních volbách a jak to vidíme i před volbami do Poslanecké sněmovny, koalice vznikají až před hlasováním. Má to své důvody. Jak bude fungovat spolupráce Pirátů a STAN, to bych ponechal na těchto stranách, je to jejich věc, jak si nastaví mantinely. Ano, vypadá to na první pohled nesourodě, ale uvidíme.

A více uvidíme až po volbách – což platí nejenom pro Piráty a STAN, ale také pro naši koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

