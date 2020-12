Ze Senátu se stal skanzen zamindrákovaných, zoufá si veterán komory Jaroslav Doubrava. Sluníčkáři a psychopati potřebují svojí Českou televizi

reklama

V březnu jste naši vládu za zvládání koronaviru chválil a zastával jste se jí ohledně nedostatku ochranných pomůcek. Jak si podle vás vede nyní?

Dělá to samé co jiné vlády na covidové zeměkouli. Snaží se reagovat na pandemii. A opozice dělá také to samé jako kdekoliv na zeměkouli – kritizuje cokoliv, co dělá vláda, překáží a staví se do role děda Vševěda. Přitom se usilovně drží hesla čím hůře, tím lépe. Žel, ne pro naše občany, ale pro sebe. A ochranné prostředky? Samozřejmě že jsem se řvaním opozice nemohl souhlasit. Tehdy vláda musela řešit něco, co tu nikdy v takovém rozsahu nepamatujeme. Navíc, ochranné prostředky sháněl celý svět, k mání prostě nebyly. Opozice vystupovala přesně v duchu, který jsem popsal. Jenom díky vztahům, které vybudoval s Čínou prezident Miloš Zeman, jsme ochranné prostředky měli. Kritika ceny? I u nás milí obchodníci zvednou ceny, když mají prodat nedostatkové zboží. Tak jaká kritika?

Kde nastala největší chyba, která měla za následek stoupající počty nově pozitivních případů covid-19 v druhé vlně, a měl by někdo nést zodpovědnost? Například Jan Hamáček chce vyšetřovací komisi, která se tím bude zabývat. Oprávněně?

Myslím, že k chybám nedošlo, protože všechny státy reagovaly podobně. V každém státě úplně jinak, ale základní charakteristiky byly a jsou stejné. Růst druhé vlny v některých státech začal dříve než v České republice, někdy později. Opozice byla štěstím bez sebe, že mohla tlouci vládě po hlavě tím, že počet infekcí byl v jedné chvíli v přepočtu na počet obyvatel v České republice největší v Evropské unii, ale tyto statistiky se týden po týdnu proměňují. Například v Rakousku ještě k 20. srpnu byla nízká úroveň covidových infekcí – 3,91 na 100 000 obyvatel – 1. listopadu 55,83 – 13. listopadu 107,99 a 52,6 ke dni 28. listopadu.

Obdobná situace byla v České republice. K 20. srpnu 2,31, potom k 1. listopadu 61,31, k 13. listopadu 68,93 a v sobotu 28. listopadu – 8,62. Z hlediska trendů celoevropská křivka je podobná jako v samotné České republice. Aby to člověk viděl, na to nepotřebuje být génius. Stačí se podívat na statistiky na webu washingtonpost.com a nesnažit se za každou cenu skandalizovat vládu. Pokud socan Hamáček chce vyšetřovací komisi, která se tím bude zabývat, je to klasický způsob alibisticky mávnout rukou, aby se opozice nažrala a dala mu pokoj. Protože vyšetřovací komise kdekoliv na světě jsou k tomu, aby chcíply po čase na úbytě.

Jak se vám líbí hlídací PES? A je srozumitelný?

Co k tomu říci. Je to prostě zoufalá snaha o nějaký kompromis. Ve všech industriálních státech je naprosto neřešitelné jak skloubit nutnost karanténních opatření v době epidemie s hospodářskou činností. Protože 60 až 70 procent výdělků v ekonomice ve státě mají firmy a obchodníci ze služeb. Jakákoliv forma karantény povede ke ztrátě kšeftů, a tudíž výdělků, a tudíž k pláči z finančních ztrát. PES je jenom zoufalý pokus udělat z karantény kočkopsa, aby tak nějak fungovala karanténní opatření, a tak nějak umožnila kšeftaření.

Typická je situace v sousedním Rakousku. Bývalý rakušácký kancléř Wolfgang Schüssel mňoukal, že zimní dovolená v Rakousku bude hezká a bezpečná, jak uvedly noviny Heute. Podle Schüssela závisí na zimní turistice 750 tisíc pracovních míst a každý týden znamená ztrátu na tržbách 1,5 miliardy eur. Aby se tomu zabránilo, Schüssel odkazuje na plánovaná opatření: Vyhýbání se skupinovým ski párty, ochrana úst a nosu ve vnitřních zařízeních a na lanovkách, dodržovat pravidla vzdálenosti, spásou má být pravidelná dezinfekce a větrání a tak podobně. Prostě zoufalá snaha o epidemiologického kočkopsa. Ať český PES bude mít jakékoliv roztřídění opatření, stejně přijde třetí vlna, protože bez co nejotevřenějšího kšeftaření ve službách není peněžní láska, a bez peněz není láska k vládě. A opozice jakoukoliv stížnost na opatření využívá ke kritizování vlády…

Na jaře jste si také posteskl, že čelíte stížnostem lidí kvůli opatřením. Proč podle vás Češi nepřistupují, hlavně v druhé vlně nákazy, k opatřením s důvěrou? Co to způsobilo? Nebo jde o povahu Čechů jako takových?

V euro-atlantické civilizaci si lidé cení liberálních svobod, tedy polibte si něco s nějakými zbytečnými zákazy. Nakonec lidé opatření respektovali, respektují i při druhé vlně, ale berou to jako nutné zlo. Je to již podruhé, tudíž je to děsná otrava. Navíc na jedné straně proklamování nutnosti dodržovat opatření aby ti, kteří ho nařídili, ho sami nedodržovali, celá řada protichůdných informací, kdo se v tom má vyznat?

Nejde o žádný český povahový rys. Proti opatřením držkují lidé po celé Evropě i v USA. Kvůli tomu se i demonstrovalo. Na jednom jaksi protestním evropském webu jsem dokonce viděl článeček o tom, že prý demokracie zabila čtyři děti v Austrálii poté, co jí byla odepřena operace srdce kvůli pravidlům cestování v době covidu. Děti musely být přepravovány kvůli covidu do vzdálenějšího lékařského centra. S tím souvisí i něco, co nás v Senátu čeká k jednání. Rozhodnutí o očkování. Věřím, že budeme natolik prozíraví, že očkování nebude povinné a už vůbec ne nenechání se očkovat postihováno. Prostě, že to necháme vysloveně na dobrovolnosti bez případného postihu, kdyby ne.

„Mám pocit, že reputaci Senátu již nic nezachrání. Snad kdyby přišla silná protiváha pražským sluníčkářům, pak by snad naděje byla,“ řekl jste pro ParlamentníListy.cz. Čím podle vás Senát o reputaci přišel? A proč není možné ji zachránit jinak než protiváhou pražským sluníčkářům?

Ze Senátu se stala primitivní pobočka protibabišovské opozice, což je pro funkci Senátu poněkud málo. Rozumně, čili věcně, bohužel se chová minimum senátorů. Však si někdy zkuste poslechnout jednání pléna Senátu a uvidíte, že mi dáte za pravdu. Vezměte poslední jednání, kdy přemoudrá Němcová vyvolala jednání kolem situace v České televizi. Naprosto zbytečné, Senátu to nepřísluší. Musím souhlasit s jedním kolegou, který upozornil na to, že projednáváním my sami porušujeme zákon. Marně. Ona to Česká televize určitě těm správným, jejich velebením, určitě oplatí.

Byl to právě premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová, kdo kritizovali Senát. Nyní ho ale potřebuji, aby napravil slovy premiéra „katastrofu“, která nastala schválením daňových změn Poslaneckou sněmovnou. Je to podle vás jeden z důkazů, že je Senát potřeba?

Nejde o to, že by potřebovali Senát. Jde o to, aby si senátoři uvědomili, že poslanci schválili ptákovinu. Podepsal se na tom chaos kolem doplňovacích návrhů. Nebýt Senátu, určitě by se našel způsob, jak chyby napravit vlastními silami. Ale tento případ ukazuje na něco jiného. Ukazuje na to, v jakých podmínkách, v jakém chvatu se přijímají desítky a stovky zákonů, desítky pozměňovacích návrhů podaných bez konzultace a názoru legislativců k takovým pochybením vede.

Jak celkově vnímáte slova, že Senát není potřeba, zbytečně stojí peníze a podobně?

Z praxe, jak zažívám jako senátor slovutný Senát, s tím musím souhlasit. Stal se z něho více méně skanzen zamindrákovaných pyšných lidí považujících jen ten svůj názor za správný.

A je podle vás pojistkou demokracie tak, jak se říká? Plní tuto roli český Senát správně?

Již jsem řekl, že ze Senátu se stala primitivní pobočka protibabišovské opozice. S demokracií to nemá nic společného. Navíc jaká pojistka, když poslední slovo má vždy Sněmovna. Ta, jak víte, má právo přehlasovat jakýkoli závěr Senátu. Krom zákonů ústavních ale těch je opravdu minimum.

Kolem České televize je opět dusno. Odvolání dozorčí komise a zvolení nové, kritika Rady České televize, podpisy osobností, demonstrace před Českou televizí, obviňování radních, slova o ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Jak to na vás všechno působí?

Nic nového. Sluníčkáři a protibabišovci, ale i ultrapravicoví psychopati potřebují svoji Českou televizi tak, jak dnes působí. Není to žádná veřejnoprávní televize. Je ostudné, jak Česká televize tendenčně pracuje, jak velebí vše, co je namířeno proti vládě. Jak vysloveně lže o dění ve světě, v lepším případě o dění neinformuje. Kdysi existoval kodex novináře. Škoda že naši novináři, včetně těch televizních o něm nic neslyšeli. Ostudné je, že musíme platit za tu moc mizernou práci nejen České televize koncesionářské poplatky, tedy platit televizi za mizernou práci. Kterýkoli dělník, kdyby tak, jako oni pracoval, by v práci dlouho nevydržel. Co kdyby se u nich pan generální ředitel České televize inspiroval?

Jsou podle vás veřejnoprávní média v ohrožení? A jakou roli podle vás ve společnosti mají?

Nejsou v ohrožení, protože taková média u nás nejsou. Podobně jako soukromá média mají své lobbistické priority. Pokud budou pracovat tak, jak po nich požaduje jejich mocipán, a oni tak pracovat budou, tak je jim šuma fuk, co si lidé o jejich práci myslí, hlavně, že jim konto roste. Podívejte se kolik sdělovacích prostředků u nás ovládá George Soros. Ničema, který se chlubí tím, že jeho koníčkem je rozvracet fungující státy. Exprezident Václav Klaus určitě věděl, proč ho u nás nechce. Jakou roli mají? Vím, jakou by měly mít a nemají. Pravdivě, nikoli tendenčně, informovat o dění u nás a ve světě. Že to nedělají, vás asi přesvědčovat nemusím.

Od obránců ČT můžeme často slyšet, že kupříkladu kritika zaměstnanců Wollnera, Fridrichové, Železného, Moravce a jiných je ve skutečnosti jen útok na nepohodlné. Je na tom cosi pravdy?

Nejsou nepohodlní, jsou to reprezentanti účelového politického lobbismu a sluníčkářských tendencí navázaných na čerpání fondů Evropské unie. Že je jejich práce hanebná musí vidět každý objektivní divák. Na svých místech už dávno být neměli.

Poslanci Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek (oba TOP 09) dokonce dopisem vyzvali Českou biskupskou konferenci, aby po ekonomce Haně Lipovské žádala odchod z Rady ČT. Je něco takového v pořádku?

TOP 09 je známá tím, že tam přežívají ultrapravicoví magoři. Tito dva jsou jejich skvělými reprezentanty. Takže se tomu nedivím. Je to stejná chytrost, jako kdybych já chtěl po generálním tajemníkovi Severoatlantické aliance, aby třeba generála Řehku odstranil z české armády, protože je úplně blbej. Upřímně, co můžete od takových borců čekat než úplnou blbost! Myslím, že těžce litovali, že to nemohou České biskupské konferenci nařídit. Naštěstí.

