Zednáři? Migranti? Zcestovalý lékař nabízí jiný pohled na výhru a zdraví Zemana i plány Drahoše

Jaké jsou vaše dojmy z výsledků prezidentských voleb?

Nemohu popřít své povolební zklamání. Původní rozhovor jsme dělali ještě před volbami a bylo by hloupé to zapírat. Nečekal jsem ve druhém kole tak vysokou volební účast, navíc jsem se domníval, že při stejné či obdobné volební účasti nebo spíše malinko nižší oproti prvnímu kolu, budou „na koni“ spíše ti voliči méně úspěšných kandidátů a poslechnou je a dají hlas Drahošovi. Ukázalo se ale, že skutečně většina těchto voličů své méně úspěšné favority poslechla, ale že se zaktivizovali neočekávaně voliči Miloše Zemana, kteří do prvního kola patrně nešli s vědomím, že se Zeman tak jako tak do druhého kola dostane a že bude lépe jej podpořit až tehdy.

Co říkáte vyhrocené situaci ve volbě prezidenta?

Já jsem byl takový trošku napjatý. Zdálo se mi, že Miloš Zeman svoje voliče vyčerpal. Zemanův volič si to prostě nenechá ujít a k volbám půjde. Mám pocit, že Zeman nemá moc velké pole, kde získávat další masy. Sice mu slíbil podporu Hannig, ale všichni ostatní kromě Hynka slíbili podporu Drahošovi a vyzvali voliče, aby mu dali hlas. Říkalo se, že celé ty předvolební debaty byl takový casting na vyzyvatele Miloše Zemana. Prostě soutěž, kdo jej vyzve, a vlastně celé to bylo protizemanovské křídlo s výjimkou Hanniga, kterému vůbec nerozumím a nechápu, proč do toho vůbec šel. Pro mne to byla naprosto nesmyslná myšlenka – hlavně aby nebyl poslední. To bylo jeho přání, a pak dá podporu Zemanovi. Tak to mohl udělat hned a nemusel do té volby vůbec jít, utrácet peníze a zbytečně oblbovat voliče. Do doktora Hynka vůbec nevidím, to je pán, který se debatně jeví jako rozumný člověk, ale zase zbytečná účast na kandidatuře. Prostě takové malé procento nemá cenu.

Z mého hlediska je Miloš Zeman z formy, už není v té kondici, co byl před pěti lety. V podstatě z mého hlediska je to ostudný prezident. Jak Zemana dlouhá léta sleduji, je velmi dobře schopen zalhat, ihned říci nějakou skutečnost, která platí pouze příštích pět minut a pak už neplatí. Na to se nedá reagovat, s tím se musíte smířit a nedá se proti tomu argumentovat. Když se později po nějaké diskusi a čase prokáže, že co řekl Miloš Zeman, nebyla pravda, tak už je zpravidla pozdě. Protože on řekne – já jsem to někde četl nebo mi to řekl někdo z poradců, někde jsem to viděl, zkrátka mu to nevymluvíte. Jako se nenašel Peroutkův článek a prý „já to viděl na vlastní oči“. Co na to máte dělat? S ním je diskuse těžká.

Já jsem panu Drahošovi dal svůj hlas. Nelíbí se mi, že Miloš Zeman jedná velmi účelově, na každou věc má tři názory a ty říká, jak se mu to zrovna hodí. Já jsem jej slyšel na začátku první volby, jak říkal, že prezident by neměl mít žádné exekutivní pravomoci, a později, asi po třech letech, řekl, že by prezident právě měl mít, že by si je přál, ty exekutivní pravomoci. To je jako s milostmi – že je bude udělovat jen tomu, kdo bude na smrtelné posteli, půjde o nějaké rodinné záležitosti a podobně a pak to klidně dá panu Kajínkovi. Ten dostal sice dost vysoký trest, který by jiný člověk možná nedostal, navíc to bylo vyřizování účtů uvnitř takových jakoby mafiánských kruhů mimo běžný život. Zeman opravdu mění názory zcela účelově, a to už bylo kdysi, to už byl Zemanův kufřík, a „měl jsem to ráno na stole“ a nemohl si vzpomenout, kolikrát byl v Bambergu, když byla ta aféra. On tam asi jezdil v podstatě obden, proto si nemůže vzpomenout, kolikrát tam vlastně byl. To je, jako kdybych si já nemohl vzpomenout, kolikrát jsem tady byl na konečné tramvaje číslo čtyři. Tenkrát šlo o nějaké jednání, které bylo pro Českou republiku nevýhodné, byl dokonce obviňován z vlastizrady, což bylo podle mne až extrémní, silné kafe, ale on to nezdůvodnil a za něj tehdy hovořil Egon Lánský, že je to už dlouho, že si nemůže vzpomenout. Samozřejmě že by si měl vzpomenout při jeho údajné fenomenální paměti. Těchto účelových lží bylo na mne moc.

Vadí mi, že Zeman čestně neřekne ne, podpásovky používat nebudu. On je klidně použije. Není pravda, že nedělal kampaň. A že on nevyvěšoval billboardy a že to dělali jeho přátelé, to není nedělání kampaně. On ji normálně dělal, ona proběhla a nepozastaví se nad tím, že někdo napíše – Stop Drahošovi a imigrantům. Jako kdyby Drahoš byl proimigrantský. On nikde neřekl, že vítá imigranty, že by mluvil jako Angela Merkelová.

Ale tady se to tak staví, že Zeman drží pomyslná vrata, za kterými jsou hordy imigrantů, a Drahoš chce ty dveře otevřít…

Ale on to nikde neřekl. Nikde nevykládá, že musíme přistoupit na kvóty, že musíme brát ty, kdo to potřebují. I kdyby jenom mírně naznačil, že imigranti se dělí i na ty, kteří to opravdu potřebují, on se k tomu nevyjádřil a hned se to o něm tvrdí. Nyní se říká, že Drahoš je svobodný zednář, proti čemuž se postavil plzeňský biskup Tomáš Holub. Je to zase podpásový útok. Tomáš Holub je vcelku rozumný, není to žádný fanatik novověku, aby se domníval, že svobodní zednáři jsou nějakou diskriminací. Ale on bohužel těch oveček má víc, než je třeba samotných svobodných zednářů. Protože mezi mnoha katolickými věřícími pořád z těch svobodných zednářů jako by šel strach. Já se tomu hořce usmívám, protože svobodní zednáři nedělají nic, co by bylo podvodného, zemi ničícího. Naopak. Spíše je to humanitárně pomocná, sebevzdělávací, sebezdokonalující společnost, která se jakoby odklání od běžného křesťanství, ale není to diskriminace. Židé jsou také odkloněni od křesťanství, muslimové také a křesťanství má samo o sobě máslo na hlavě, protože má mezi sebou několik schizmat, protestantských církví a mnoho církví středu, které se odklonily od katolické církve. Tam by jim mohlo hrozit větší nebezpečí, od svobodných zednářů rozhodně ne. Prostě Tomáš Holub to musel takto říci, protože se bál, že Drahoš přijde o voliče. Protože on je prodrahošovský, nechce Miloše Zemana a obává se, že pořád mezi katolíky existuje jakási hrůza, že by svobodní zednáři ovládli naše majetky, životy, náš svět, galaxii, vesmír. Prostě řekl – není to pravda, pan Drahoš není svobodným zednářem.

Problém, že na podpásovky nelze reagovat intelektuálně, korektně. Jeden novinář prohlásil, že jednat s Milošem Zemanem je jako sedět s ním ve ztemnělé místnosti bez oken a nevědět, odkud přilétne rána. Že na to nelze rozumně reagovat. Prostě musíte přejít a dát mu facku z druhé strany. A to Drahoš v debatách neumí a nesníží se k tomu. Tím pro Zemanovy voliče vypadá slaběji. Nedivím se, že na Barrandov Drahoš nepřišel, protože Jaromír Soukup je skutečně nesmírně žoviální a nakloněn Miloši Zemanovi a je to z toho cítit. Ostatně korunu tomu nasadil při prvním Zemanově brífingu, kde stál v pozadí. Zemanovi je obrovsky nakloněn a netroufne si mu položit nějakou otázku, která by se jej mohla dotknout.

Zeman prostě momentální odpověď na nějakou otázku vymyslí. Teď. Na fleku. To nemusí být pravda. On to velmi vhodně vymyslí a podá. A pak už je pozdě. Topolánek se pochlapil a řekl, aby těch přes dvě stě tisíc lidí, co je volilo, nyní hlas dalo Drahošovi. Já jsem v Topolánka nevěřil, dokonce jsem se vsadil s Lumírem Aschenbrennerem a vyhrál jsem sázku, protože jsem tvrdil, že Topolánek dostane 3,5 procenta, a Aschenbrenner hádal, že dostane přes osm. Topolánek neměl šanci. Udělal spoustu dobrých diplomatických kroků – plynovod z Ukrajiny a podobně. Ale na to se lidi nepamatují. Ti se pamatují na přistávání v Innsbrucku během služebních cest, na Toskánsko a pohybování se na zahradě Berlusconiho. Pamatují se na pana Dalíka a jeho problémy. A teď šel do vězení. A podpořil jej i pan Langr, jenom sice padesáti tisíci, ale to byl takový polibek smrti, protože ten Ivan Langr opravdu není ve státě oblíbený a je brán jako korupční ministr vnitra. Nevím, čím vším se o to zasloužil, protože si tam rozhodně nějak nenakradl nebo nepřilepšil. Když se všechno sečetlo, tak působil pro mnoho lidí hodně nedůvěryhodně.

Někteří, třeba němečtí prezidenti také nepocházeli z politiků, ale z vědecké sféry. My nejsme zvyklí, aby prezidenti nebyli politiky.

Na Slovensku zvítězil pan Kiska, který také nebyl z politické sféry. V těch našich zemích, kde není prezidentský, ale premiérský systém, kde má prezident jen určité pravomoci, teď bohužel příliš velké, protože zároveň je volen a také je jmenována vláda a probíhá její martyrium, takže ta prezidentská pozice je docela podstatná. Kdyby toto tady nebylo a byla tady stabilní vláda, tak bych tam Zemana ještě vydýchal. Kdo ví, jak na tom zdravotně bude a zda celé to období vydrží. On to nikdy nepřizná a kecá blbosti, o kterých se domnívá, že jsou strašně moudré. Včera mi skončila cukrovka a tak podobně. To jsou neuvěřitelné nesmysly. Nebo že když začnete kouřit v šestadvaceti letech, tak se pak nemusíte bát a můžete kouřit klidně dál a nic se vám nestane. To jsou naprosto nemedicínské blbiny, ale někteří lidé na to slyší a domnívají se, jaké on vlastně neříká moudrosti. Že to jsou věci, kdy jde proti proudu a nebojí se říkat pravdu. Lidé se podle toho do této doby báli říci, že jim skončila cukrovka, báli se říci, že když začali v 26 letech kouřit, tak se teď nic neděje. Tak to jsou ty pravdy pro lidi, které se on nebojí říkat. Jeho metoda je celou věc buď zamlžit, nebo ji zesměšnit.

Udělal Jiří Drahoš v kampani nějakou fatální chybu?

Ale to si nemyslím! Fatální… V debatách byl Drahoš prohrávající. V očí svých voličů je Zeman, stejně jako v očích částečně nerozhodnutých, kteří by byli ještě ochotni mu dát hlas, tak v nich vyhrál. Jsem o tom přesvědčen, protože Zeman toto umí. Dávat facky, podpásovky, zesměšnit. On neargumentuje, on má tendenci toho druhého ponížit, zesměšnit, rozškubat, zadupat do země. To je jeho styl. A Drahoš se k tomu nesníží a vlastně to ani neumí, protože toto chce politický trénink. Samozřejmě kdyby proti němu stál politik – to by třeba uměl Topolánek. Ten by jej dokázal roztřískat nebo by to bylo alespoň nerozhodné.

Porážku pana Drahoše vidím v těchto aspektech: Jednak my, voliči pana Drahoše, nejsme jeho fanatickými obdivovateli, spíše jsme volili „proti Zemanovi“. Já také nejsem nyní ochoten nějak angažovaně jít „za Drahošem“ v jeho dalších plánech. Už teď se domnívám, že jeho plánování nějakého nového politického uskupení je blbina. To si fakt může dovolit jen špičkový, okřesaný a prohnaný politik a tím Drahoš není. Zadruhé – pan profesor Drahoš neměl dobrou předvolební taktiku, měl hledat hlasy tam, kde alespoň teoreticky jsou, a ne tam, kde nejsou v žádném případě a kde se to marně pokoušel zlomit. To bylo velmi naivní a ztrátové.

Zatřetí – pan profesor Drahoš byl nepřipravený na debaty, to, že debata na ČT dopadla vyrovnaněji, nebylo způsobeno jím, ale spíše rozumnější „režií“ ČT a schopností moderátorky Witowské. V debatě na Primě nebyl pan Drahoš vůbec připraven odůvodnit své angažmá v podpisu dřívější, podle mého nešťastně postavené petice akademiků k imigrantské krizi a také svůj výrok o 2 600 možných uprchlících v Lucerně. To je Zemanovo stěžejní téma, a i když není na pořadu dne, dá se na něm stavět tak, jako kdysi postavil své zadupání do země Schwarzenberga na sudetoněmeckém problému.

Za další: Pan profesor Drahoš se díky své politické nezkušenosti domnívá, že je možné si přečíst nějaký průzkum veřejného mínění, kde se dočte, že obavy z imigrace nejsou mezi prvními místy mezi obavami našich občanů. To je sice fakt, ale jakmile se na tuto strunu „brnkne“, ihned se celá věc posouvá na první místo. To Zeman nepodcenil, pan Drahoš bohužel svou nepřípravou velmi silně. Zeman je prohnaný politický matador a i jeho snížená kondice oproti stavu před pěti lety stále na nezkušeného protikandidáta stačila.

Velmi správně se po volbách vyjádřil pan Horáček, který řekl, že nebylo asi moudré vsadit na člověka, který chce jen klid a národní smíření. Který tvrdí jen to, že bude jiný než Zeman, ale nemá proti němu silné téma, které by táhlo lidi. Prostě volba pana profesora Drahoše byla víceméně pouze a jedině volbou proti ostudnému Zemanovi, a to i v mé rodině, ale to je tak asi vše, jinak pan Drahoš žádnou silnou politickou pozici, silná témata či žádné eso proti Zemanovi nepředvedl.

Summa sumarum – je mi líto, ale Zeman vyhrál právem a s tím se já – a doporučuji to i jiným – musíme smířit. Jeho protikandidát by musel být politicky nebo alespoň argumentačně silný, vyrovnaný mu svou rétorikou i manipulativností, i dokonce jistou dávkou dravosti a neslušnosti. Jak vidno, společenská poptávka po korektnosti, slušnosti a rozvážnosti, po nepodpásovosti a nelživosti tady není. Bohužel je tomu tak. Poptávka většiny občanů byla, jak vidno, jiná a té je třeba jít ve volbách tak trochu „na ruku“. Hlavou zeď prorazit nelze. Michail Gorbačov v SSSR seděl v politbyru kousek od Brežněva již za jeho éry, šel mu na ruku – a na svůj čas perestrojky, glasnosti a rozvolnění SSSR si velmi prozíravě počkal. Jeho čas nadešel až po jeho volbě. Kdyby se byl za Brežněva, Andropova a Černěnka choval jinak, už by se ke slovu nikdy nedostal, jako se k němu bohužel už důstojně nedostane pan Drahoš. Řeči o tom, že vlastně „nevyhrál a ani neprohrál“ jsou kraviny. V politice se vyhrává nebo prohrává a pan Drahoš naivitou svou a svých poradců právě prohrál. Prohrál to s nemocným, stále se opakujícím, vypitým, zlým a mstivým starcem – ale s tím se nedá již nic dělat.

Ještě tu máme ODS s její desetinou pro Václava Klause juniora…

Všichni kandidáti byli vlastně nepolitičtí a politické strany vlastně nikoho nepostavily. Ani ten Topolánek nebyl kandidátem ODS. Někdo občas v televizi tvrdil, já jsem volil ODS, tedy Topolánka. To není pravda, on není členem ODS. Nevrátil se do ní. A je tu taková zvláštnost, podivnost, že v ODS má určité slovo Václav Klaus mladší. Ten říká věci, které jsou svým způsobem vůči ODS neférové, protože nejde s tím hlavním proudem a jeho otec zcela jasně podporuje Miloše Zemana.

... ale ani on na sjezdu ODS nezískal nějaké velké procento, myslím, že to bylo tak deset…

Máte pravdu, nebylo to výrazné. Kdyby to bylo tak výrazné, tak by se Václav Klaus mladší stal místopředsedou. Určitě by do toho šel. On je inteligentní a zvážil, že by to byla porážka. Ostatně ve volbách je to těžké. Jde o to, že když do toho jdete s úmyslem, že vyhrajete nebo se alespoň dostanete do dalšího kola, tak do toho jdete s nějakou reálnou představou. Tak to bylo u Topolánka. Silný prezident, to jsem já. Vy mě potřebujete. A naprosto se domníval, že se dostane do druhého kola. Byl o tom naprosto přesvědčen, že použije svého jména. Já osobně jsem tomu naprosto nevěřil a byl jsem na opačné straně. Ne že bych tak nějak nesnášel Topolánka, ale mám proti němu připomínky, ale domníval jsem se, že mu na to lidé neskočí. Když už tam do toho tedy jdete a nejste úplný idiot jako pan Hannig, který do toho jde, hlavně aby nebyl poslední, a pak podpoří Zemana, tak jeho mohl podpořit kdykoliv předtím, tak pokud nejdete tak unyle do voleb, tak byste neměl katastrofálně prohrát. Když to prohrajete, prohra by měla být důstojná. Když dostanete tři, čtyři procenta a samozřejmě jeden a půl procenta, nebo dokonce půl procenta, tak je to taková nedůstojná porážka. V tu chvíli je to pro vás horší, než kdybyste do toho nešel.

Kdyby Topolánek do toho nastoupil včas, mohl spoustu věcí vysvětlit. Měl by na to čas. On už jen sázel na svoje sebevědomí a on tím ty lidi utluče. Silný politický prezident – to jsem já a dejte mi svůj hlas! On do toho šel jako záchrana pro republiku. To, myslím, byla zásadní chyba.

Víte, že jsem kandidoval do senátu, ale my jsme v jednu chvíli ve volbách, co jsme všichni čtyři skončili na těch důstojných místech, i když já s paní Ruthovou jsme skončili pod čarou a „skočili“ Chaloupek a Terelmešová, tak to byla důstojná porážka. Mně chybělo 350 hlasů, a to jsou minima. Kdybych měl 1,5 procenta, jako měl pan Havlíček, řezník z Klatov, tak bych cítil, že jsem do toho neměl chodit a že je to opravdu porážka. Když v čele kandidátky byla paní Mauritzová, za ní byl Baxa a u něj bylo jasné, že vyhraje. Nebylo jasné, jak to dopadne s Vilímcem, ale jej ještě přeskočil Šneberger. Přece jen jsem se dostal z 11. místa na šesté. To mi pořád říká, že se mohu odvážit kandidáta na město.

Mluví se o tandemu Zeman – Babiš. Kdyby prý vyhrál Drahoš, tak by byl údajně v tandemu s Fialou. Co na to říkáte?

Ne, myslím si, že to tak není. Podle mne Babiš v tuto chvíli tu sto jedničku nějak sežene. Že jej podpoří okamurovci a komunisté. S okamurovci má stovku a někde toho jednoho podle mne sežene. A to je zase jedna z věcí, že Zeman mění názory podle situace, jak se mu to hodí. Proto jej také Babiš kritizoval, že by neměl táhnout stát na východ a ukázat, že jde na západ, a rozloučit se s některými spolupracovníky, čímž měl na mysli Nejedlého a Mynáře. Nejdříve Zeman řekl, že Babiše jasně ve druhém kole pověří, a najednou zase změní názor, že jej pověří, ale když mu přinese těch 101 podpisů. Ale to předtím neříkal. Toto přátelství je účelové, krátkodobé. Začnou se špičkovat a otázka je, jak bude vypadat třetí kolo. Při něm prezident nehraje významnou roli, tam nového premiéra pověřuje předseda Poslanecké sněmovny. A ten je z ANO. Je otázka, zdali to „udělá“ s Babišem a zdali to Babiš vůbec bude chtít. Babiš není hloupý, je poměrně inteligentní, přistoupil na to, že chce být s Faltýnkem vydán. Ono mu také nic nezbývá. Protože je v tom dalších devět lidí z jejich rodin. Oni nemají imunitu, a tak by se mohlo lehce stát, že část lidí z jejich rodin bude stíhána a oni dva tomu uniknou, což je neférové i vůči příbuzným. Ostatně vidíte, jak je těžké dostat Davida Ratha do vězení. A nechápu náš soudní systém, kdy se můžete stokrát dovolávat a odvolávat. To Babiš má daleko větší moc, Rath už nikoho za sebou nemá, všichni od něj dali ruce pryč.

Možná předseda sněmovny pověří někoho jiného, třeba Brabce, který bude pro některé strany přijatelný, avšak je jasné, že jej bude z pozadí Babiš stejně řídit. V tom třetím kole jistě nepověří Fialu. A i kdyby, on tu stojedničku nesežene, ta aritmetika je v tomto případě neúprosná. To by musel získat hlasy komunistů, hlasy SPD a někoho z ANO, a to nedá. To by vedlo – a možná to nakonec stejně povede – k předčasným volbám. Když se nepovede třetí kolo, tak by prezident republiky musel – což by Drahoš patrně udělal, tomu věřím – rozpustit parlament. Otázka je, zdali by pak lidé hromadně nevolili ANO, a to by dostalo 40 nebo 45 procent a byla by skutečně vláda jedné strany.

Já z toho tak velký strach nemám. Jestli má ANO vládnout v určitém počtu, nebo má přibrat nějakou drobnou stranu, která tam bude jako páté kolo u vozu a bude jim dělat stafáž, aby „to z vonku pekne vyzeralo“, to už si myslím, že je jedno.

Je jasné, že politické strany po prvním kole začnou měnit stanoviska, a i to ANO začne trochu více vyjednávat. Oni nevyjednávali, jen vzkazovali přes média – podpořte nás, vyhráli jsme volby. Tak nám to nejde a copak blbnete…Moc nejednali a moc nenabízeli a politické strany neměly důvod do toho jít. Ta ODS bohužel se vůči ANO příliš vymezila. Přece jenom říkat, my jsme druhá nejsilnější. Ale skončily jsme o tři koňské délky! Je tam veliká mezera mezi vítězem a druhou nejsilnější stranou.

Ovšem ANO bylo zpočátku přece spíše doprava…

Bylo a myslím si, že ODS se hodně uzavřela. Že ti naši představitelé řekli, jako většina další – a říká to i ten bláznící Okamura, že nepodpoří trestně stíhaného premiéra, což je pravda, protože v zahraničí odstupují premiéři za daleko menší věci. Vzpomeňme si na milion na byt pro Grosse. A Babiš je také pohádkář. Tvrdí, jak dává lidem práci a kolik zaplatí na daních, ale kolik dostaly jeho firmy na dotacích! Víc, než on zaplatil na daních. Prostě on je pořád v plusu. Kdyby se tak ODS nevymezila, kdyby se premiérem stal třeba Brabec nebo třeba Stropnický, tak mohla říci ODS – dobře. Babiš bude ministrem financí, ale nebude premiérem. Mně to připadá, kdyby ODS nebyla takto ostře vymezena, tak jak říká Václav Klaus mladší, v zásadě by to s tím ANO šlo. To by bylo důstojné spojení. Že by vláda nebyla sestavena podle početního, ale politického klíče. Prostě tři pětiny by byli ministři z ANO a dvě pětiny z ODS. Otázka je, zdali by se tím odéeska nezničila, protože by se to bralo jako společná vláda, a vidíte, jak vládnutím s Babišem skončila ČSSD. Ti to absolutně nečekali. Ti dopadli jak sedláci u Chlumce. Takto dopadla tenkrát ODS za Nečase, po jeho angažmá se potopila na úplné dno.

Komunisté nepotřebují jít do vlády, oni budou rádi za prebendy, které lidem připadají jako maličkosti, ale ony to maličkosti nejsou. Sedí ve správních a dozorčích radách různých podniků, mají šéfy výborů, to jim stačí. Oni jsou v parlamentu celou dobu a jsou si vědomi, že to politické uskupení je nemůže poslat přímo do vlády, ale jim stačí ty drobné věci a oni si na moc počkají a udržují si ji v jednotlivých funkcích. Místopředseda parlamentu, místopředseda senátu, řada správních rad – České dráhy, ČEZ, teplárenské společnosti, VZP. Tam už dnes Babiš lifruje své lidi. To jsou prebendy, které těm lidem stačí. Prostě ODS porušit ten strašlivý, děsně ostrý slib, že s ANO v žádném případě, nikdy v životě, ať se děje, co se děje, nikdy s ním nepůjdeme. Takto nakonec dojde k předčasným volbám, protože jiná strana není schopná to udělat. A kdyby nebyl premiér Babiš a byl někdo jiný, stejně to bude vyžadovat naprostý Babišův souhlas.

A váš vzkaz, třeba i nám, redakci, která byla, jak se říká, „na ráně“ – a to raději nechci mluvit o „odstřelu“…

Asi takto, pane redaktore. Jsem zvědav, co s mými názory vyvrbíte v ParlamentníchListech.cz, kam kromě vás, podle mého názoru slušného člověka, přispívají i kreatury typu blbého bolševika Cvalína a estébáka Kollera…

autor: Václav Fiala