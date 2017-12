Zeman bude hradbou proti havloidním, kavárenským a sluníčkářským povalečům, i kdyby jezdil na vozíčku, udeřil veterán z misí v Kosovu a Kuvajtu

ROZHOVOR Komunisté v Česku jsou věčně v opozici. Sedmadvacet let jsou v opozici, za nic nezodpovídají, berou poslanecké platy. Jsou u koryt a to jim stačí. Podle mě je to málo. Míří kritikou do svých řad komunista Martin Zapletal, který volil Svobodu a přímou demokracii. Veřejnost tohoto veterána z misí v Kosovu a Kuvajtu zná hlavně jako aktivistu, který ukázal holý zadek na americký konvoj projíždějící Českem.

Do funkce ministra obrany byla za ANO jmenována Karla Šlechtová. Co vy na to?

To, že je lesba, mi nevadí. To, že je právě teď blondýna, mi taky nevadí. Ale to, že se prý byla schopna během pár dní seznámit s chodem armády, mi vadí. To je dost divné. Na obraně byli leckteří, třeba herec Stropnický. Ostatně v případě potřeby jsem okamžitě ochoten převzít funkci ministra obrany. Když to mohou dělat takoví, mohu to dělat i já.

Stále více se hovoří o vytvoření eurounijní armády. Je jí potřeba?

Kdo jí bude velet? Francouzi nebo Němci? Taková armáda je zbytečná. Vždyť jednotlivé státy EU své armády mají. Ty nicméně fungují v rámci NATO prioritně pro americké zájmy. NATO se v tomto modelu dopouští spousty válečných zločinů a zvěrstev všude po světě. Už to hlásám patnáct let, nikdo neposlouchá a říkají, že jsem blázen, ale je to tak.

Ochrana Evropy je zcela nefunkční. A ještě jsme my ze střední a východní Evropy pořád kritizováni. Maďaři postavili plot, starali se o své bezpečí a byli kritizováni. Česká armáda má skvělé expediční sbory, špičkově vycvičené vojáky, chvála jim a dlouhého zdraví. Nicméně sami vojáci jsou nešťastní. Vždyť nemají pořádné vybavení. Ani efektivní mobilizace občanů není reálná. Nemáme dobré týlové zabezpečení.



Část Evropy se přitom změnila v bojiště. Počty teroristických útoků spíše rostou...

Západní Evropa je v tomhle oproti nám velice napřed, ale my se v tom na ni, jestli nenastane změna, budeme pomalu dotahovat. Zločinci z Islámského státu, který jako území skončil, se přesunuli do Evropy. Jestliže se zde nic nezmění, tak Pánbůh s námi.

Jak reagujete na lidi, kteří vaše obavy nesdílejí a říkají, že těch uprchlíků ze Středního východu je tady jen pár desítek?

Už několik let to řeším, mluvím se spoustou lidí. Každý máme právo na své názory. Zjistil jsem ale, že podobnými debatami ztrácím strašně moc času. Je to nekončené. Oni nechtějí slyšet fakta a argumenty. Nakonec člověk zjistí, že to nemá smysl. Situace tady je zcela jednoznačná, protivníci vyvolávají většinou konflikty a vzájemná diskuse je o ničem.

Jste v KSČM. Jak jste přijal odliv jejích voličů?

Mám velké sociální cítění a jsem více levicově zaměřený. Takže když jsem skončil v uniformě, vstoupil jsem v Olomouci do KSČM. Když jsem chodil ještě na schůze, kritizoval jsem stranu za její zkostnatělost a došlo na má slova. Komunistická strana je neslaná a nemastná. Loni při krajských volbách jsem poprvé volil SPD a letos opět. Dnes jezdím s kamionem, tak už na schůze komunistů nechodím. U SPD se mi líbí prosazování přímé demokracie. Nicméně ani to není všespásné, protože lidé jsou tupé stádo ovcí.

To, že je někdo komunista, neznamená, že nemůže být vlastenec. KSČM v tomhle hodně zaostala a doplatila na to. Dobře jí tak. Úplně zapomněla reagovat na současné hrozby. Komunisté v Česku jsou věčně v opozici. Sedmadvacet let jsou v opozici, za nic nezodpovídají, berou poslanecké platy. Jsou u koryt a to jim stačí. Podle mě je to málo.

Na druhou stranu je třeba říct, že když od KSČM přijde nějaký návrh na změnu zákona, tak ho všechny ostatní strany už z principu hodí pod stůl. Nikdo neřeší, jestli je dobrý nebo špatný. A za půl roku se jiná strana holedbá stejnou novelou, byť lehce upravenou. Takže je třeba také objektivně říct, že to u nás komunisté nemají vůbec lehké.

Ostatně o Pirátské straně se hovoří jako o zajímavé levicové alternativě. Jak to vnímáte?

S Piráty mám problém. Spousta lidí z mého okolí mi řekla, že je volila. Prý že jde o antisystémovou stranu. Jejich nápady ohledně legalizace drog, přijímání uprchlíků, multikulturní společnosti a uvolňování nejrůznějších společenských norem nikdo nebere v potaz. Zvláště mainstreamová média je dost upřednostňovala a lidé na to skočili. Lidé, jak už jsem říkal, jsou ovce.

Jak jako komunista vnímáte bývalého komunistu, pozdějšího oligarchu a dnešního premiéra Andreje Babiše?

Babiš je regulérní vítěz voleb. Nesouhlasím s řadou věcí, co dělá, ale jako vítěz voleb má jistá práva. A je potřeba to respektovat, protože občané tak rozhodli. Stejně je třeba respektovat to, že občané volili Piráty. Bohužel, tragédií je, že se zvedla ODS. Lidé jako by měli špatnou paměť. A TOP 09, to je úplná tragédie.

Krátká paměť, tím to je. Podívejme se na prezidentské kandidáty. Jsem přesvědčen, že je Topolánek jediný kandidát proti prezidentu Zemanovi, který má šanci eventuelně uspět v druhém kole. Já to ale nechápu. Vždyť Topolánek je jedním z hlavních politických představitelů, jenž způsobil marasmus této země. Má podíl na tom, kam jsme to za posledních sedmadvacet let dopracovali.

Ostatně dost lidí na Moravě říká, že sice preferují za prezidenta Miloše Zemana, ale prý už je na takovou funkci starý, takže budou volit někoho jiného. Co si o tom myslíte?

Nemáme moc na výběr. Prezident Zeman už má svůj věk. Jinde fungují prezidenti, kteří jsou na tom zdravotně mnohem hůře, ale furt se někdo posmívá jemu. Pan prezident ale i ve svém věku dokáže přesně formulovat své názory a spoustě lidí mluví z duše. Má vystupování, které mi vyhovuje. Mluví tak, že mu rozumí i obyčejný sedlák či poslední Lojza odněkud ze samoty. Kdežto drtivá většina současných politiků, včetně posledních dvou prezidentů, hovoří tak, že jim nikdo nerozumí.

Pan Zeman je prvním lidově zvoleným prezidentem a já mu přeji hodně štěstí a zdraví. Přeji si, aby v těchto volbách opět uspěl, protože je hradbou proti havloidním, kavárenským a sluníčkářským povalečům. Jestli se mu zdraví fatálně zhorší za rok, dva či tři, to nemůžeme předjímat. A i kdyby jezdil na vozíčku, tak to není handicap. Vždyť se pořád mluví o tom, že mají zdravotně postižení občané stejná práva jako všichni ostatní a společnost by se od nich neměla odvracet. To platí i pro prezidenta.



autor: Jan Rychetský