Zeman k Pavlovi a Macinkovi vytáhl nečekanou minulost

Pane prezidente, co říkáte na výstup vašeho nástupce Petra Pavla, který před novináři bez možnosti klást otázky vystoupil s tvrzením, že ho ministr zahraničí Petr Macinka vydírá a vyhrožuje mu, že to dává právníkům a policii?
Dodal jsem ještě, že věřím, že tato dívka půjde k volbám, a když se jí Sobotka nelíbí, bude hlasovat proti němu. Sobotka v reakci na to svolal tiskovou konferenci, podobně jako Petr Pavel, a poněkud hystericky křičel, že nabádám veřejnost, aby ho svrhla pomocí kalašnikova, a obával se o zdraví a život nikoli jenom sebe, ale i svých blízkých. Tato hysterická reakce za několik dní vyšuměla a myslím, že stejně tak vyšumí i hysterická reakce Petra Pavla.
Pavel hned po své tiskovce odjel na dovolenou, takže tam asi žádné reakce nějakou dobu nezaznamenáme…
Tiskovka bez otázek, odjezd na dovolenou v době vládní krize. Geniální.
Reakce opozice byly vcelku předvídatelné, chtějí jednat o nedůvěře vládě. Hlavně ale mluví o tom, že jsme v bezprecedentní situaci, kdy je prezident republiky vydírán. Vzpomněl jsem si na dobu podzimu 2021, před a po volbách a tvrdých výhrůžkách, že seškrtají rozpočet Hradu na nulu nebo že vás zbaví funkce. Jak to srovnání vnímáte?
Opozici je třeba ignorovat. To je nejjednodušší způsob, jak s opozicí jednat. Velmi stručná odpověď.
Co říkáte na odhalení údajného čínského agenta ze strany BIS, kterého policie obvinila na základě onoho gumového paragrafu o činnosti pro cizí moc?
Působí to poněkud komicky. Myslím, že BIS chce vykázat nějakou činnost, která je hrazena z prostředků daňových poplatníků. O čínském agentovi nevím zhola nic, takže se k němu nemohu vyjadřovat.
Ing. Miloš Zeman
Lze celou akci brát jako tlak Koudelkovy BIS na vládu? Ta přece těsně před tím avizovala zlepšení vztahů s Čínou a zrušení onoho sporného paragrafu. A ejhle, najednou tu je kauza, že takový paragraf vlastně hrozně potřebujeme.
BIS se míchá do politiky, což dělá už dlouho, takže nejde o nic nového. Na druhé straně věřím, že vláda bude s BIS jednat méně submisivně, než s ní jednala minulá vláda.
Pokud jde o paragraf o činnosti pro cizí moc, měla by vláda naplnit své předvolební sliby?
Je to paragraf, který naprosto kopíruje komunistický návrh o zasahování cizí moci, imperialistické, případně šovinistické, případně revanšistické, vyberte si příslušné adjektivum. Když i v osobě nejvyššího představitele státu tak trochu kopírujeme komunistickou moc, tak proč bychom nekopírovali i tento paragraf.
Jaký máte postoj k aktuálnímu počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa? Za poslední týdny se toho stalo docela dost, Venezuelou počínaje.
Venezuela byla excelentní akce, to mu musíme přiznat. Bez ohledu na to, že to bylo v rozporu s mezinárodním právem. Kdybych se na to díval jako na detektivku, nic lepšího bych si nedokázal vybrat.
Pokud jde o vztahy s Čínou a Ruskem, kde dokonce v národní bezpečnostní strategii považují USA Rusko za partnera, nikoli za nepřítele, a navrhují zlepšení vztahů s Čínou, to je podle mého názoru pozitivní.
Pak je tady poněkud komická situace, která se týká Grónska. Není pravda, že by to byl první konflikt mezi členy Severoatlantické aliance, protože takový konflikt byl například mezi Řeckem a Tureckem. Je ale pravda, že zatím nikdy takový konflikt nevedl k anexi nějakého území. Vzhledem k tomu, že přijde globální oteplení a Grónsko, Greenland, se opět stane zelenou zemí, Trump ve skutečnosti touží po tom, aby měl kam umístit farmy a jejich dobytek. Takže se na zelených pláních Grónska bude dobytek pást tak, jako tomu bylo před tisíci lety, v době, kdy se Erikem Rudovousým začalo Grónsko nazývat zelenou zemí.
Dobře, ale jak vidět konání evropských členů NATO ve vztahu k podpoře Dánska? Pouhá slova stejně nic nezmění, anebo ano?
No počkejte. Spojenecké země přece vyslaly mohutné kontingent armády na grónské území! Německo například patnáct vojáků. Tím byla demonstrována podpora Dánsku (hlasitě se směje).
