Zničí jí Kroměřížsko. Občanka vystoupila proti větrným parkům a ministerstvu

Jak hodnotíte informovanost o přípravě akceleračních zón?
Veřejně dostupné informace o podkladech, zpracovatelích ani pracovní skupině pro akcelerační zóny zřízené na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k tomuto neexistují, podobně tak ani u Ministerstva životního prostředí (MŽP), které mělo potřebné podklady předat. Nevíme o tom nic. Zato v nedávném dopisu ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové bylo kolegům sděleno, že se s námi o tom bavit nebudou. Jednají v hlubokém utajení o nás bez nás.
Jaké památky máte na Kroměřížsku?
Kroměřížsko je mimořádně cenný region. Nachází se zde památka světového dědictví UNESCO – Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, které patří mezi nejvýznamnější historické a krajinářské památky ve střední Evropě.
Součástí tohoto jedinečného celku je také Květná zahrada, vrcholné dílo raně barokní zahradní architektury. Patří mezi nejčistší a nejlépe dochované geometricky komponované zahrady na světě.
Když se člověk postaví na kolonádu Květné zahrady, otevře se před ním mimořádný pohled. Na jedné straně vidí přísně geometrickou kompozici raně barokní zahrady, na druhé straně otevřenou historickou krajinu Hané, která na tuto zahradu po staletí harmonicky navazuje.
Směrem k Morkovsku a Litenčické pahorkatině se rozprostírá krajina jemně zvlněných polí, remízků a horizontů. Této části Hané se také říká Moravské Toskánsko a byla dokonce zařazena mezi 50 nejkrásnějších krajin světa, protože si dodnes zachovala mimořádně harmonický charakter historické zemědělské krajiny.
Zlínský kraj má přibližně 58 evropsky chráněných území NATURA 2000, a 3 ptačí oblasti s chráněnými druhy. Na některých z nich hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj podle návodu Ministerstva životního prostředí vystavět 230–250 m vysoké VTE a vytvořit tak smrtící past pro volně přelétající ptáky, neboť tudy vedou nejdůležitější migrační koridory. Děje se to bez potřebných analýz, ročního monitoringu anebo konzultací s místními odborníky, které jsou jinde v Evropě povinné.
Pokud vystoupáme na zámeckou věž v Kroměříži, otevírá se výhled směrem na Holešov a Hostýnské vrchy, kde se nachází poutní místo Svatý Hostýn, jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na Moravě. Vzhledem ke křesťanskému a duchovnímu rozměru celé oblasti se takovýto návrh výrazně dotýká i víry našich občanů, která je taktéž ústavou garantována. Věřící už si stěžují i v současnosti na rušení křesťanských mší svatých daleko menší větrnou instalací, která má být z tohoto důvodu odstraněna. Tuto nevhodně umístěnou větrnou instalaci nazývá řada věřících z Čech, Moravy a Slovenska a dokonce i z Vatikánu „vředem na tváři Svatého Hostýna, který ničí atmosféru poutního místa už desítky let (viz například článek Michala Pohanky v časopise Médium.cz). Máme obavu, zda tímto způsobem nemá Ministerstvo pro místní rozvoj v úmyslu i omezovat svobodu náboženského vyznání zohavováním krajiny v blízkosti staletých poutních míst. S podobnými úmysly se totiž setkáváme i v blízkosti historických hor Blaník a Říp, takový záměr není ojedinělý. Dokážete si třeba představit dvěstěpadesátimetrové monstrum blikající a hlomozící nad krajinou v Lurdách nebo v Římě nad Andělským hradem?
Považujete tento přístup paní ministryně za podporu místního rozvoje ve vaší chráněné oblasti?
Jde spíše o jeho likvidaci. Větrné parky, které nám chtějí v naší krajině nezákonným způsobem vnucovat, zničí podle provedených vizualizací celkový krajinný ráz Kroměřížska. Tedy paní ministryně Mrázová má v úmyslu namísto místního rozvoje způsobit úbytek místního turistického ruchu, který tvoří významnou část příjmů a zaměstnanosti regionu, a nahradit ji výhledem na blikající a hučící průmyslovou zónu větrných parků. Ještě k tomu o 100 metrů vyšších, než mají v sousedním Německu v méně obydlených a kulturně i přírodně exponovaných oblastech.
Myslíte, že lze zákonná práva občanů a mezinárodní závazky EU nahradit řízením podle Stavebního zákona?
Zákonných práv jsme si všichni vědomi, ale obávám se, že nikoli paní ministryně Mrázová. Jsou to především mezinárodní závazky ČR, konkrétně Aarhuská úmluva garantující účast veřejnosti na rozhodování v otázkách životního prostředí, Evropská úmluva o krajině, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a další.
Zuzana Mrázová svým postupem ale porušuje i právo Evropské unie?
Kromě porušovaní samotné Směrnice RED III (EU 2023/2413), kde nám neustále vnucuje atraktivní plochy namísto těch nepotřebných a dělá tím jakousi realitní kancelář větrných developerů u oken zámku a v podzámčí včetně kostelů a křesťanských poutních míst, jde například o směrnici o stanovištích 92/43/EHS, směrnici o ptácích 2009/147/ES, směrnice SEA 2001/42/ES nebo samotné přístupové smlouvy k Evropské unii, ve kterých je garantováno nezávislé hodnocení sociálních a přírodních dopadů.
V Evropě není možné, aby byla v blízkosti tak exponované a evropsky významné oblasti násilím vystavěna neekologickým způsobem průmyslová zóna větrných parků a zrušila sociální stabilitu místního obyvatelstva úbytkem cestovního ruchu.
K tomu patří i evropské právo ochrany majetku ve světle nedávných francouzských rozsudků, které daly občanům za pravdu, že se vedle větrného parku nedá bydlet a nemovitost v jeho blízkosti významně ztrácí hodnotu nebo se nedá prodat vůbec. Kolik našich občanů má v blízkostí těch parků hypotéku? I lidé z měst tu mají rekreační objekty jako dlouhodobé rodinné investice a jsou tímto ohroženi.
Takové předpisy asi český Stavební zákon neimplementuje ani o nich nehovoří?
To opravdu ne. Paní ministryně Mrázová ve svém postupu navíc nerespektuje ani ústavní pořádek České republiky a princip demokratického právního státu, Listinu základních práv a svobod, konkrétně články 11 ochranu vlastnického práva, kde nám chce znehodnotit nemovitosti, článek 17 právo na informace, které nám soustavně upírá, a článek 35 právo na příznivé životní prostředí, které nám chce ničit velmi drastickým, nepříznivým a neekologickým způsobem. V tomto smyslu má řada z nás, kteří by měli být nuceni bydlet v přímé blízkosti těch monster, obavy o zdraví a zdravý vývoj našich dětí. Už to tu jednou bylo za minulého režimu v pánevních oblastech a pohraničních horách, nechceme být oběťmi takového opakování.
Jak hodnotíte dosud zpracovanou metodiku?
Po stránce vlastní odborné kvality zpracování takto významné problematiky vyvolává skutečnost, že takto citlivá území byla zahrnuta mezi potenciální akcelerační oblasti, vážné pochybnosti o odborné kvalitě metodiky i analytických podkladů, na jejichž základě stát postupuje. Rozsah těchto zjištění naznačuje, že nejde o jednotlivé chyby, ale o systémové selhání metodiky vymezování akceleračních oblastí na úrovni státu. Podle našich informací to za minulé vlády připravovali i ekologičtí aktivisté včetně účastníků „klimatické žaloby“ na Českou republiku, tedy dokonce osoby, které jsou s Českou republikou v předmětné věci v konfliktu zájmů. Jsou to většinou amatéři, jejichž cílem je dryáčnickými metodami vymoci developerům pozemky na výstavbu větrných parků. Podklady vznikly v podobné době a ve stejném prostředí jako tolik proslavená SEEPIA, která je v podstatě neumělým plagiátem výpočtu energetiky budoucnosti, České republiky, což prokázaly odborné analýzy státní společnosti ČEPS s účastí mezinárodních odborníků.
Evropská směrnice RED III nařizuje dříve znehodnocené, umělé a zastavěné plochy. Setkala jste se s tím, že by Zuzana Mrázová se svým týmem nějaké takové vyhledávala?
Ne, nikdy. Takové plochy paní Mrázová nevyužívá vůbec, ale zato nám chce další plochy uměle znehodnotit. Velmi podstatnou skutečností je, že plánované větrné elektrárny v oblasti Věžek mají stát na jedné z nejúrodnějších zemědělských půd v České republice. Jedná se o půdy zemědělského půdního fondu (ZPF) v I. a II. třídě ochrany ZPF, tedy o nejcennější zemědělskou půdu, která je podle zákona určena především k ochraně a zachování pro zemědělskou výrobu.
Haná je přitom tradičně považována za jednu z nejúrodnějších oblastí celé republiky. Právě zdejší černozemě patří mezi nejkvalitnější zemědělské půdy ve střední Evropě. O to více nás překvapuje, že se uvažuje o umístění rozsáhlého průmyslového energetického parku právě do takto chráněné a mimořádně hodnotné zemědělské krajiny. Toto má velmi daleko i k myšlenkám evropského Green Dealu, jehož podstatou je trvale udržitelný rozvoj, nikoli likvidace bonitní zemědělské půdy. Půda je také důležitým obnovitelným zdrojem a betonovými sokly větrných věží by byl tento obnovitelný zdroj potravin nenávratně, tedy trvale neudržitelným způsobem, zdevastován.
Přímo z kolonády Květné zahrady by se tak historická kompozice, která se zde dochovala více než 300 let, ocitla v přímém vizuálním kontaktu s jedním z největších větrných parků v České republice.
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži přitom nesou nejvyšší mezinárodní ochranu jako památka světového dědictví UNESCO. Tato ochrana se netýká pouze samotných staveb a zahrad, ale také jejich mimořádné univerzální hodnoty – Outstanding Universal Value (OUV).
OUV je princip, na jehož základě je památka zapsána na seznam světového dědictví. V případě Kroměříže spočívá právě v unikátním propojení architektury, zahradního umění a historické krajiny Hané. UNESCO proto chrání nejen samotný zámek a zahrady, ale také jejich historický krajinný kontext a panoramatické horizonty.
Takhle to v Bruselu opravdu nemysleli!
Ministerstvo pro místní rozvoj má podle dopisu Zuzany Mrázové, který má redakce k dispozici, nějakého zpracovatele. Představili vám ho, víte, kdo to je?
Nepředstavili a nevíme, na webu není také vůbec nic, a ani na dotazy nám ani kolegům neodpovídají. Zaráží nás arogance, s jakou ministerstva reagují na oprávněné obavy občanů. Evidentně dochází k závažným pochybením v metodice a všichni se tváří, že to je vlastně v pořádku a pouze plní závazky vůči EU. V tomto smyslu jde o závazky neexistující, ke zničení krajiny ani zemědělské půdy se Česká republika opravdu nezavázala, a na té nepotřebné půdě máme podle našich informací takové možnosti, které představují dokonce násobky našeho současného závazku. Paní ministryně tuto skutečnost zcela ignoruje a nekomunikuje o ní.
Jak je možné, že k vám chodí developeři s jistotou, kde budou akcelerační zóny pro větrné parky, když vám o tom nikdo nic ještě neřekl?
Také se tomu divíme, a nejsme sami. Paní ministryně Mrázová odmítla zainteresovaným subjektům cokoli o přípravě akceleračních zón sdělovat, ale současně nás obcházejí developeři, kteří se dovolávají informací původem z jejího resortu. Někde dokonce nabízejí chudším obcím úplatu a vyhrožují, že pokud nebudou souhlasit, je zde budoucí akcelerační zóna a pak nedostanou nic.
Podali jsme v té věci upozornění vládě na podezření z korupce v tom smyslu, zda příprava celého projektu akceleračních zón nepracuje spíše stylem „realitní kanceláře“ pro zainteresované developery na pozemních neodpovídajících evropské směrnici RED III a zda z toho nemá někdo nepřiměřený prospěch.
Máte u té korupce nějaké konkrétní stopy nebo podezření?
V tomto smyslu uvádíme jako podezřelé osoby zejména takové, které informace mají, občanům je upírají a developerům, kteří s těmito informacemi již operují, je mohou sdělovat. Dalším vodítkem je probíhající příprava a projektování energetických sítí k připojování dosud neurčených Akceleračních zón, které máme od regionálního distributora, společnosti EG.D. Důkazem úniku informací spojeným s podezřením z korupce je skutečnost, že má tato společnost zahraničního vlastníka a povolení k přípravám sítí by jinak neobdržela, protože taková činnost pak nemůže být uhrazena z regulované složky elektřiny ani z prostředků developera a způsobila by zahraniční společnosti ztrátu.
V takovém případě jde o podezření na korupci státního aparátu mimořádně politického významu, vzhledem k tomu, že státní úředníci včetně vedení dvou resortů jedněm osobám informace, na které mají právo ze zákona i z mezinárodních závazků ČR, soustavně zatajují a upírají a současně je sdělují jiným subjektům za účelem přípravy jejich činnosti, což může být například zneužívání informací v obchodním styku za účasti vysokých státních úředníků.
Probíhající příprava sítí energetickými společnosti, v našem případě EG.D, pro připojení „ještě neurčených“ větrných parků je toho přímým důkazem, podobně jako třeba v Ralsku u státní společnosti ČEZ. Stav těchto příprav u provozovatele přenosové soustavy společnosti ČEPS zatím zjišťujeme, u státní společnosti to lze zjistit poměrně snadno, takž budeme mít konkrétní informace.
Situaci, kdy krajinou obcházejí developeři, uplácejí obce a někteří jim i vyhrožují, energetika se připravuje na připojování větrných parků, o kterých u toho občanům upírají někteří ministři informace, je ale skandální a nemorální, i kdyby v tom žádná korupce nebyla.
Máte pro naše čtenáře něco pozitivního na závěr?
Závěrem bych chtěla citovat slova staré duchovní písně, která je v tomto kraji známá a zpívá se při Cyrilometodějských slavnostech: „I když se pyšná nevěra kol vzmáhá a peklo seje koukol nových zmatků, nebudeme dbáti odvěkého vraha, nedáme sobě bráti věčných statků. Víře vždy věrní budou Moravané. Dědictví otců zachovej nám, Pane!“
