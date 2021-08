Zhroucené USA. Děláme Afgháncům užitečné idioty. Tragédi Koudelka s Metnarem! Černocký si nebere servítky

reklama

Sklerotický šašek a číhající Kamala

„Spojené Státy se, pod vedením Joea Bidena, ocitly v nezáviděníhodné pozici „papírového tygra“. Už se jich nikdo nebojí. Biden je vnímán jako směšný, sklerotický šašek a je jen otázkou času, kdy Američané začnou toužit po návratu prezidenta mírotvorce Donalda Trumpa. Ten oživil hospodářství, postavil zeď ilegální imigraci, získal si srdce Američanů, ale dopustil se jediné chyby – podcenil nenávist a zločinnost představitelů „Deep State“. Bidena vnímá stále víc lidí, po celém světě, jako nastrčenou loutku, s mozkem, který se pomalu, ale jistě rozpadá. Prestiž USA klesá děsivou rychlostí… a v pozadí číhá Kamala, která by z USA rychle udělala liberálně-marxistickou velmoc,“ uvádí Černocký.

Celá zahraniční politika USA je podle něj postavena na mylném základě. „Zastává názor, že je třeba demokracii exportovat a podplácet a korumpovat místní exponenty a papaláše. Chyba… Je to naprosto scestná strategie. Nepřátelské státy je daleko výhodnější ignorovat a nechat je zcela vyhladovět. Nemáte nás rádi? Tak nedostanete ani dolar… a oni by pak rychle a pokorně „přilezli ke křížku“. Prosíte o pomoc? Tak se chovejte slušně,“ říká Černocký a vrací se k současným otřesným událostem v Afghánistánu.

Biden to zpackal. A naši rozumbradové…

„Komunikace mezi CIA a Bidenovou vládou naprosto selhala. Americká rozvědka buď totálně zaspala…, anebo její informace vláda ignorovala. Trump poklidný odsun vojska s Tálibánem dohodnul, a Biden to prostě zpackal. Jeho popularita v USA rychle klesá,“ nebere si servítky publicista a pokračuje.

„Naši rozumbradové stále křičí, že najatým ‚tlumočníkům‘ jde o život, a tak je nutné i s manželkami a houfem dětí je přestěhovat k nám. Oni ale o to vlastně nestojí! Chtějí za svými do USA a západní Evropy. My jim děláme jenom užitečné idioty. A navíc… kolik je mezi nimi nastrčených, radikálních islamistů? Kolik lidí jenom touží dostat se na „Západ“, ze země chudé do nějaké bohaté, a nechat se bezpracně živit?“ ptá se publicista.

Budou natahovat ruku… A NATO? Nefunkčnost, dokonce škodlivost…

„NATO opět prokázalo svoji nefunkčnost, a dokonce i škodlivost. (Zvláště pokud v jeho čele stojí norský socialista). Varšavská smlouva je minulostí, a tak není důvod pro další existenci NATO. Evropa a její jednotlivé státy by se měly starat, po vzoru Maďarska, o vlastní bezpečnost. Bude to levnější a efektivnější. Konečně, spojit se v případě nebezpečí nebude v budoucnosti nikdy problém. Rezignovat by měl nejenom ten tragéd Biden, vedení CIA, ale i ten náš komik Metnar a konečně i ten zoufalec Koudelka s celým vedením BIS,“ vzkazuje.

Idiotské komentáře…. A Babiš se jen směje…

„Volby se blíží…,“ dostává se k dalšímu tématu publicista. „Ukazuje se, že pirátská strategie a celé nastavení strany je nejenom hloupé, ale hůře, je směšné. Piráti se hádají mezi sebou, vypouštějí na své stránky idiotské komentáře, a Babiš se jim směje. Po právu. Těch pár transparentů, ale i nějaké to vajíčko určitě rozdýchá. Na jeho shromáždění se lidé jenom hrnou, a ta Bartošova zejí prázdnotou. Piráti během volebního období prokazují, že nejsou absolutně kompetentní k vedení státu. Máte někoho lepšího než Babiše? Fajn, sem s ním… Zůstává jediná otázka, s kým se Babiš po volbách spojí. Doufám, že bude volit moudře. Závisí na tom celé další směřování naší země,“ upozorňuje publicista.

Náhoda, nebo úmysl? Ochromena je celá planeta

„Co ten covid?“ zamýšlí se dál Pavel Černocký. „Ukazuje se, že to, co bylo původně vnímáno jako ‚konspirační teorie‘, byla vlastně realita, a potvrzuje to nejenom řada světových, ale i našich špičkových epidemiologů (Peková, Turánek). Zdá se být nepochybným, že ten virus byl vypěstován uměle v laboratoři ve Wuchanu, a prostě, tak nějak, unikl, anebo byl ‚uniknut‘ záměrně. My se můžeme postavit na hlavu, dělat to či ono, ale není to nic platné. Ochromena je celá planeta. Náhodou, anebo úmyslně? Pokud se zablokují hranice a ekonomika v celém světě zamrzne, je snažení ČR dost nedůležité. Zbývá jediné. Doufat, že viníci této apokalypsy budou nakonec identifikováni a exemplárně potrestáni,“ zakončuje rázně Černocký.

