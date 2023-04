Žijeme skoro v ráji. Demonstranti? Bezdomovci. Drsné zastání Fialy

reklama

Tak máme za sebou další demonstraci Jindřicha Rajchla. Viděl jste nějakou inovaci? Jak se vám líbily projevy jako takové?

Každý soudný člověk vidí, že se to Jindrovi nedaří. Každá další demonstrace je větší a větší karikatura. Zajímalo by mě, kdy i ti nejhloupější podporovatelé tohoto prodejce hrnců nenávisti pochopí, že všechno, ale úplně všechno, co jim říká, jsou naprosté nesmysly. Rajchl pochopil, že na lidské stupiditě a neschopnosti vnímat realitu se dají vydělat pěkné peníze. Viděl jsem na facebooku reakci nějakého příznivce v seniorském věku, který mu posílá peníze. Chlapovi, který si vozí prdel v porsche a je koučován pražským podsvětím. Už Tomio si vybudoval svoje parlamentní fašistické hnutí proto, aby dostával prachy za získané hlasy a mandáty. Jediné, o co dnes Rajchlovi jde, jsou právě ty peníze. A vždy se najde pár desítek tisíc zmanipulovaných deprivantů, kteří mu to nasypou. Jako byznys model dobrý, ovšem eticky je to naprostý ksindl. A projevy? To už snad ani nemá cenu komentovat. Lži, rasismus, nenávist… Pro pomatené nenávistné existence dobrý. Srandovní je, že demonstrují proti bídě. Bídu jim přináší postkomunističtí agrobaroni s Babišem v čele. Kde jsou levné potraviny z Okamurových mítinků? Dotované právě těmi agrobarony a právě proto, aby ničili trh a mohli uměle a darebně zvyšovat ceny potravin. Ceny potravin zvyšují struktury navázané na akciovku nenávisti SPD a akciovku závisti ANO. A jejich lídři, podnikatelé s lidskou hloupostí, řvou jak pominutí, že za to může vláda. To jsou jejich lidi, co zdražují potraviny. Okamurovi a Babišovi.

Ondřej Šimíček

Vlastně ano, inovace je – zlomek Rajchlových příznivců setrvává před úřadem vlády, případně se přesouvá podle potřeby na „Malostraňák“. Za jakých okolností byste vy podstoupil takovou „oběť“ pro svůj politický názor?

Jindra sliboval blokaci vládních budov, statisíce lidí v ulicích, pád vlády, pohonné hmoty za dvě kila, umrznutí v zimě… A co z toho zbylo? Parta notorických antisystémových kašpárků. Byl jsem se před úřadem vlády podívat v úterý. Kdybych nevěděl, že jsem na druhém břehu Vltavy, lehce bych si osazenstvo spletl s bezdomovci před hlavákem. Rajchl je Mussolini z wishe. Vzhledem k tomu, že žijeme ve svobodné, bohaté demokratické zemi, není taková „oběť“ na pořadu dne. Naše instituce jsou robustní, politický systém stabilní. Žijeme skoro v ráji a nikdo nemůže za to, že se najdou takoví, kteří si toho neváží.

Od našeho posledního rozhovoru se děly věci i ve světě. Emmanuel Macron třeba po návštěvě Číny najel na linku, že se Evropa nesmí nechat zatáhnout do sporů o Tchaj-wan, nesmí být vazalem USA a musí mít strategickou autonomii. Tak za prvé: Cítíte se býti vazalem USA?

Skutečnost, že Macron mluví za Evropu, považuji za drzost. Transatlantické spojenectví je pro starý kontinent životně důležité. Francouzské komplexy z toho, že již nejsou světová velmoc, jsou už takovým folklórem. Navíc má problémy doma, takže chtěl ukázat, že je státník. Není. Bez USA by Evropa, jakou ji známe, dávno neexistovala. Nevděk států západní Evropy k USA, kdy se po II. světové válce podařilo vybudovat prosperující evropské ekonomiky právě jen a pouze díky USA a jejich bezpečnostním zárukám, je neuvěřitelný. My, kteří jsme byli součástí východního bloku pod vedením říše zla SSSR, jsme si těchto věcí vědomi lépe. USA a Evropa jsou partneři. O žádné vazalství tady nejde. Jsem rád, že Macronovu šaškárnu pak vyvážil skvělým projevem polský premiér Morawiecki. Právě Polsko nechť je naším nejbližším partnerem.

A co Čína, Tchaj-wan a strategická autonomie?

Číňan si musí zvážit, zda je schopen vojensky konkurovat USA do té míry, že si na Tchaj-wan dovolí. To neumím vyhodnotit. Nemyslím si ale, že je Čína schopna absolvovat přímý vojenský střet s USA. Námořnictvo mají Američané stále bezkonkurenční. Už se těším, až mi diskutující mudrlanti, kteří Čínu nenajdou na globusu, budou vykládat zjištěné informace o tom, že má Čína víc letadlových lodí než USA. Baví mě ta nevzdělanost a hloupost, ale bohužel… V takové zemi žijeme. V zemi, kde selhal vzdělávací systém a jeho výsledkem jsou diskutující na vašem webu. No offence, ale někdy mi opravdu připadá, že mi tam píše chráněná dílna.

Blíží se olympiáda, řeší se start ruských a běloruských sportovců. Vy je tam nechcete, to je mi jasné. Ale co David Svoboda? Nebyla na něj paní ministryně Černochová trochu příkrá?

Mediální maškaráda kolem Davida Svobody je typickou ukázkou naprosté manipulace s fakty. Svoboda je nejen sportovec. Je především voják. Voják, který má reprezentativní funkci, a pokud je tak hloupý, že v televizním rozhovoru de facto zpochybňuje postoj armády (neb ji také reprezentuje) k barbarskému vraždění ruských válečných zločinců, tak na něj byla příliš mírná. V podstatě se mu nestalo vůbec nic kromě toho, že přišel o funkce. Může být rád, že neletěl z armády nadobro.

Mirek Topolánek perlil. Řekl, že když dnešní důchodci protestují proti budoucí podobě důchodů, je to proto, že „jsou blbí“. „Oni mají pocit, a ten covid to ještě umocnil, že stát je tady od toho, aby se o všechno postaral, natiskl peníze a ty jim rozdal,“ pravil také. A završil: „Někteří budou muset mít dvě zaměstnání a mladí musejí pochopit, že home office je nezachrání a ve třiceti si nemůžou brát rok pauzu kvůli vyhoření.“ Nerozhodl se Mirek sabotovat ODS, když tohle říká?

Mirek ODS rozhodně nesabotuje. Popisuje věci takové, jaké jsou. No řekněte sám, protestovat za budoucí úpravu bychom měli my, a ne lidé, kteří budou za třicet let dávno po smrti. Jenže je to, jak uvádím výše. Inženýr Zeman řekl, že třetina národa je dementní. Myslím, že se v tomto nemýlil. Je opravdu šílené, jakým způsobem nedokážou tito lidé vyhodnotit úplně jednoduchá fakta. Důchodový systém se prostě musí rapidně změnit, protože jinak zcela jistě zkrachuje. Největší drzost je však kritika ze stany poslanců holdingové akciovky závisti ANO. Osm let jsou u moci a na všechno se úplně vykašlali. Důchodovou reformu nepředstavili, rozvoj země úplně zničili a jediné, co se jim povedlo, je nasměrovat penězovody do holdingu tak, jak si to přál majitel jejich charakteru. ANO připomíná člověka, který zapálil vlastní byt a teď řve po hasičích, že hasí pomalu. To přesně se teď děje.

Řeší se rušení poboček pošty. Chápu, že jako expert na digitalizaci státu byste Českou poštu asi nejraději vyhodil do luftu, nicméně chápete, že zejména starší občané ji stále poptávají?

Stačilo by se odkázat o odstavec výše. Opět jsme svědky toho, co nechal Babiš úplně zničit a teď chce, aby to po něm vláda řešila. Sám před pár lety hulákal, že pošta tisíce poboček nepotřebuje, a dneska řve, že je skandální jejich rušení? On je schopen pětkrát denně popřít svoje názory a vyřčené věci a jeho ovečky mu to stejně zbaští. Kdyby držel v ruce kladívko a říkal, že je to květina růží, budou Havlíček, Schillerová a Vildumetzová tvrdit, že dokonce krásně a omamně voní. Úplná parodie. Pokud chci restrukturalizovat zdevastovaný státní podnik, musím se na to dívat s mnohaletou perspektivou. Uvědomte si, že za deset let tu nebude jediný senior, který neumí používat chytrý telefon. Když jsou důchodci tak dobří, že umějí číst ruskou propagandu na facebooku, posílat si řetězové e-maily a sdílet sprosté nadávky na Markétu Pekarovou Adamovou, určitě zvládnou také elektronický vztah se státem.

Prosím vás, ty eurovolby... Jste příznivcem společné kandidátky SPOLU. Jenže je tady Babiš, který kampaň pojede na vlně „zastavíme zelené šílence v EU, vyženeme Timmermanse apod.“. Vy tohle asi nebudete moci říkat, když tam budete s TOP 09 a KDU-ČSL...

Jsem přesvědčen o tom, že společná kandidátka je lepší pro ODS. Napsal jsem o tom docela čtený text a vše jsem tam vysvětloval. Vezměte si ten paradox s hnutím ANO. Na domácí scéně pokukuje po voličích komerčních nácků, zneužívá (naštěstí jen rétoricky) neštěstí uprchlíků, Havlíček se podbízí svému bývalému parťákovi v podvodech na umírajících lidech Rajchlovi… A v Evropském parlamentu je reprezentuje liberálně progresivní paní Charanzová, mimochodem kompetentní europoslankyně. Dva světy. A voličům to nevadí. Babiš mohl zastavit zelené šílence sám, ale jako vždy se podělal a nikdy proti žádnému výmyslu nijak nevystoupil. Byl v koutě, potichu. Babiš EU potřebuje, bez financí z dotací by šel dávno ke dnu. A já říkám – není náhodou nejlepší možná varianta, že koalice SPOLU může zastupovat české národní zájmy hned ve dvou frakcích zároveň?

