Živočišná výroba v ČR. Hrozí zánik! Michal Šmarda alarmuje před Fialovým „svatým bojem“

„Malí zemědělci už nejsou schopni zajistit živočišnou výrobu, chov prasat, a pokud bychom připustili tak ráznou změnu v zemědělství, jak navrhuje vláda, pak skutečně hrozí, že co jsme byli schopni na vysoké úrovni dělat desítky let, zanikne,“ varuje Michal Šmarda, současný předseda sociální demokracie a starosta Nového Města na Moravě. Vadí mu, že zatímco jiní politici Evropy dělají všemožná opatření, ti čeští nejsou schopni reagovat podobně. Pro ParlamentníListy.cz také řekl, že ČSSD už je zachráněna ekonomicky, zbývá záchrana politická.

Často jste si stěžoval, že vláda nedostatečně reaguje na potíže občanů, že se projevuje chybějící levice ve Sněmovně. Změnilo se za poslední měsíce něco?

Bohužel změna nenastala. Už v březnu jsme předložili konkrétní opatření proti inflaci a zdražování stejně jako proti navazující chudobě a v oblasti zdražování energií a potravin. Vláda nejenže nepřijala naše návrhy opatření, ale nepřišla ani s žádným vlastním návrhem. Jediné, co udělala, že přislíbila a schválila jednorázovou žebračenku ve výši pět tisíc korun, kterou hodlá vyplatit v září těsně před volbami. Ale to nepomáhá proti inflaci, neřeší zdražování a neřeší vůbec nic.

Druhá věc je, že bohužel dostatečně nereaguje ani opozice, která by přišla s plánem vstřícným pro vládu založeným na tomto: Pokud schválíte zastropování cen energií, pokud schválíte snížení DPH na potraviny a regulaci cen, tak vás podpoříme. Ani parlamentní opozice není bohužel aktivní. A začíná to tvrdě doléhat na lidi.

Co konkrétně jste navrhovali?

Druhým opatřením bylo snížení DPH na potraviny na 5 %, regulace ceny a změna v dotační politice s cílem podpořit produkci zemědělství, protože dnes hrozí, že zejména ve středních firmách se přestane produkovat maso. Pro Česko by to mělo katastrofální důsledky. Dalším byly automatické valorizační mechanismy, a to jak v případě minimálních mezd, platů zaměstnanců ve veřejné správě, ale i plateb za státní pojištěnce a za zdravotní pojištění. To jsou jen některá z opatření. Na výhradu, že to bude drahé a stát spoustu peněz, jsme předložili také návrhy na zdroje pro financování opatření, jako je sektorová daň, mimořádná energetická daň nebo další změny v daňovém mixu.

Ohledně zemědělství dochází k rozevírání nůžek mezi velkými a malými producenty. Jedni tvrdí, že je třeba se spolehnout na společný trh Evropské unie a není třeba se obávat – druzí zase, že se musíme soustředit na potravinovou soběstačnost. Co vy na to?

Vzniká zde falešné dilema kvůli několika v uvozovkách přerostlým oligarchům, kterých je v České republice tři nebo pět a kteří jsou na procenta skutečně nezdravě velcí a ten trh křiví, to je pravda. Tak ale v rámci svatého boje vůči oligarchům hrozí, že se zlikvidují zemědělské podniky malé i střední velikosti. Malí zemědělci už nejsou schopni zajistit živočišnou výrobu, chov prasat, a pokud bychom připustili tak ráznou změnu v zemědělství, jak navrhuje vláda, pak skutečně hrozí, že co jsme byli schopni na vysoké úrovni dělat desítky let, zanikne.

Česká republika se může v zemědělství připodobnit k bývalým východním zemím Německa, kde jsou podmínky nastaveny mnohem rozumněji, než co plánuje česká vláda. Odmítám falešné fandění, že buď podpoříme malé či velké, to je cesta, která v českých podmínkách nikam nevede, ale my nesmíme nechat padnout segment středních a velkých firem, které české zemědělství skutečně drží. Nikdy nebudeme potravinově úplně soběstační, ale měli bychom být soběstační v těch segmentech, kde jsme tradičně dobří. A těch je docela dost.

Fotogalerie: - Hrdinové na Hradě

Česká vláda také chystá změny v dotační politice zemědělcům.

Už teď vidíme, že když stát nereaguje pružně na měnící se situaci, může to vést k dramatickému zdražování potravin. Proto bychom chtěli, abychom se minimálně krátkodobě přesměrovali na produkční funkci, abychom zachránili produkci masa v Česku a produkci obilovin. Dění na Ukrajině a dění v posledních měsících je důkazem, že i problémy, které probíhají v jiných zemích, které jsou ale důležité pro produkci některé komodity, že to může ohrozit i stabilitu na českém trhu. Brutální zdražení pečiva a dalších výrobků je něco, co se stává každodenní realitou.

Strany pětikoalice před volbami slibovaly hlavně změnu. Heslem byla slušná politika, dát zemi do pořádku, zastavit rozkrádání. Jak se jim to daří?

Vládě se sliby plnit nedaří. Respektuji, že vláda nemůže za válku na Ukrajině, což je objektivní důvod, proč se ne vše daří, jak bychom si přáli. Podobně jako nečekaně přišel covid, přišla i válka – a vláda musí najít schopnost vůči těmto věcem bojovat, proto si ji lidé zvolili a to od ní očekávají. Nemůže sedět s rukama v klíně s tím, že inflace je jako chřipka, která se přežene, zdražování potravin je něco, co přejde a vyřeší to trh, stejně jako problém zdražování elektrické energie a tepla. Trh však nevyřeší to, aby ochránil lidi v těžkých chvílích, ale vláda zatím odmítá něco dělat.

Argumentem vlády je, že do trhu nechce uměle zasahovat, protože by to přineslo další problémy.

Má k tomu ideologické důvody, protože věří, že všechno vyřeší trh. Ale pokud jsou dodávky plynu regulovány ruským státem, který posílá, kolik uzná za vhodné, nemůžeme se tvářit, že je to svobodný trh. Jestliže dodávky energií a dalších komodit na jedné straně se sankcemi, a na druhé straně tvrdit, že to vyřeší trh, tím se hluboce mýlí.

Válka, která se odehrává a vše ovlivnila, je reálná. Změnila úplně všechno a neplatí nic, co platilo před rokem, ale vláda ČR není schopná na to reagovat jako vlády Slovenska, Polska, Francie nebo Německa. Všechny tyto vlády mechanismy našly – a není důvod, že by je nenašla i vláda naše.

Nejen premiér Petr Fiala vysvětluje, že na vině je kromě války minulá vláda Andreje Babiše a covid.

Tím pádem jsme se zejména v oblasti energetické dostali do horší situace než okolní státy. Bude rovněž horší je zvládnout, ale jsem přesvědčen, že vláda má ještě čas, aby problém ze strany energií a tepla zvládla. Nevyřeší ho však úsporným tarifem, ten pouze část spotřeby dotuje, ale my musíme rostoucí ceny zastavit.

V zásadě bych neútočil jen na vládu... Nejvíce mě naštvalo, že u žebračenky pět tisíc korun od Fialy nepřišla s rozšiřující koncepcí opozice. Fiala zakřičel, já vám dám pět tisíc – Babiš, že by je dával každý měsíc. Ale je nutné zastavit zdražování, a to je možné udělat několika způsoby, které shrnuje soubor opatření ČSSD, který nazýváme Záchranný kruh proti chudobě.

Záchranný kruh, když vládní deštník proti drahotě nepomohl?

Když se topíte, tak vám deštník nepomůže, jen zkomplikuje situaci. My potřebujeme záchranný kruh, který zbrzdí zdražování a dá jistotu lidem, že je nenecháme padnout – tím, že kompenzace budou systémové a předvídatelné.

Několikrát jste zmínil opozici. Jak se podle vás Andrej Babiš (ANO) ujal opoziční role?

V případě Babiše je problém, že odmítají dělat klasickou parlamentní práci, předkládat návrhy, získávat pro návrhy podporu a vyjednávat s vládou. Oni jsou stále ve volební kampani, Babiš nepracuje v Poslanecké sněmovně, ale hovoří s lidmi na ulicích, na festivalech, objíždí zemi v obytňáku, což je skvělé, ale lidé nepotřebují jen pravdu poznat, ale prosadit návrhy. Místo toho vykřikují návrhy, dělají kampaň, ale nesnaží se nic reálně prosadit. A to je chyba.

ČSSD pod vaším vedením prodala Lannův palác, což má straně pomoci s mnohamilionovými dluhy. Splatí se tím všechno? Jak je na tom nyní strana finančně?

Lannův Palác pomohl hodně, prodejem splatíme dluh. Museli jsme také vymyslet hluboké vnitřní reformy strany a hodně peněz ušetřit, zvýšit naše pravidelné příjmy, více pronajímat a získávat peníze, ale to vše nestačilo, abychom uhradili dluh, který byl asi 205 milionů korun.

Potřebovali jsme skutečně prodat nemovitost a zbavili jsme se 95 procent dluhu. Zbytek už jsme schopni řídit v rámci běžných příjmů. Malý kontokorent jsme si na provoz nechali, ale zadlužení už není smrtící. Jde o běžný způsob financování provozu strany a jsme schopni ho zvládnout v rámci běžného provozu.

Ostatní problémy jsme schopni vyřešit bez toho, že bychom přišli o majetek. To považuji za dobrou zprávu. Nechtěl jsem to dramatizovat, ale ohrožení strany bylo existenční, navíc v době, kdy se úroky zvyšují neřiditelným způsobem. Zaplaťbůh, že to máme za sebou, teď je strana ekonomicky zachráněna. Jde o to, abychom ji zachránili politicky.

