Zlý drak z Hradu, pošle na pastvu všechny? Kde je ta chytrá karanténa? Zastupitel z pražského obvodu toho má už dost

Česká republika čelí druhé vlně koronaviru a počty nakažených stále stoupají. Pozitivní testy na koronavirus tvoří velkou část z testovaných. Jsou podle vás poslední vládní opatření dostatečná?

Já bych řekl, že po první vlně na jaře, kdy všichni šili roušky pro staříky, pro nemohoucí a vzájemně si pomáhali, sounáležitost odezněla. Přestože bylo jasné, a od začátku se o tom mluvilo, že na podzim přijde vlna druhá, vláda zaspala a vlastně žádné kroky nedělala. Proto teď narychlo a najednou se zjišťuje, že se musejí rychle stavět polní nemocnice, rychle se aktivizují jakési pracovní zálohy, ale například kde je chytrá karanténa?

Celou dobu se mluvilo o chytré karanténě, na Parlamentních listech jste měli článek od Vladimíry Ludkové (místostarostka ODS Prahy 8, která se rozhodla zapojit do trasování, pozn. red.), který popisuje, jak chytrá karanténa vypadá. Jak je technicky vybavená hygiena materiálně, ale i lidsky. V podstatě na zářijový nárůst reaguje někdy v říjnu za nevyhovujících technických podmínek. Popravdě jsem očekával, že hygienické stanice, které spadají pod Ministerstvo zdravotnictví, budou připraveny, budou mít připravené a vyškolené lidi. Nikoliv že se budou školit v podstatě v závěsu za rostoucími čísly nakažených.

Tudíž souhlasíte s kritiky, kteří vládě vyčítají, že jejich reakce přišla pozdě. Ozývá se také, že to zavinila předvolební strategie nepřiznat problém, dokud neproběhnou volby. Může na tom něco být?

To si netroufám říct už jen z principu, že například hnutí ANO senátní volby v podstatě vypustilo. A co se týká krajských voleb, nedokážu říct. Kdyby to byla pravda, tak je to ještě horší než zanedbání, Zanedbání je nedbalost, ale kdyby tohle byla pravda, nejde o zanedbání, ale jasný, přímý úmysl, a to by bylo hodně špatné.

Co říci k výrokům, že lidé jsou nezodpovědní, nenosí roušky, nedodržují pravidla, a proto jsme v tak vážné situaci, jak zaznělo od představitelů vlády?

To je možná i jedna věc, která může být malinko pravdivá, ale zase proč se to děje? První vlna, kdy byl národ semknutý, kdy všichni fungovali na jedničku, získala pachuť divnými nákupy pomůcek a respirátorů někde v Číně za prapodivně vysoké ceny. Následně vláda využila situaci k tomu, že zasekla obrovskou dluhovou sekeru bez nějakého většího odůvodnění a podrobnějšího vysvětlení, na co bude peníze potřebovat. A samozřejmě vláda tímto způsobem ztrácela kredit, protože všem bylo jasné, že první koronavirovou vlnu využívá ve svůj prospěch.

A pak se na to samozřejmě nalepili různí lidé, kteří začali zpochybňovat úplně všechno. Celková situace, která nastala, je marasmus. Stačí si vzpomenout na nominanta TOP 09 Romana Šmuclera. Když vidíme, jak rostou čísla, a jestli se naplní predikce a potřeba lůžek bude dramaticky stoupat, tak Roman Šmucler bude adept na titul osel roku.

Domníváte se, že se zlepšil nebo změnil přístup ke koronaviru poté, co na postu ministra zdravotnictví proběhla změna, tedy Roman Prymula místo Adama Vojtěcha?

Adam Vojtěch působil se svým osobním vyzařováním velmi nešťastně. Myslím, že nic více neilustruje jeho nedostatečně silnou osobnost, než je slavná scénka, kdy na něj premiér Andrej Babiš v přímém přenosu zpoza ramene křičel, ať řekne jméno. Výměna muže, který je strčen do popředí, je samozřejmě logická. Vypíchl bych, že vystrčen dopředu byl Prymula a Babiš je za ním schovaný. Poradci museli jasně říci: jestli tohle bude malér, tak ať je s tím spojený hlavně někdo jiný, a ne ty.

Jak hodnotíte akceschopnost vlády? Ať už jde právě o lůžka, nemocnice, testování, trasování. Už jste zmínil chytrou karanténu. Nyní se začala řešit i záložní lůžka, podle některých ale příliš pozdě, jak mi řekl například Bohuslav Svoboda z ODS, který je zároveň lékařem.

Já jsem přesvědčen vzhledem k tomu, že vím, jak probíhá krizové řízení třeba jen na úrovni obce, tak už jenom na základě scénářů, které probíhaly v Itálii, měl mít krizové plány někdo zpracované. Nemohlo to být přece překvapení, když městská část Prahy 8 má dnes zásoby dezinfekčních prostředků a připravený krizový scénář, fungujeme. Samozřejmě výrazně lépe, protože jsme poučení z první vlny. Pak mě překvapuje, že vláda, která má k dispozici úplně jiný aparát, funguje tak, jak funguje. Ukázka chytré karantény je naprosto jasná – prostě nefunguje. Takové případy se objevují nejen v médiích, ale známe je i ze svého okolí. Nevím, co řešili od dubna, května, měli celé prázdniny a vypadá to, že byli na dovolené.

Jak naopak vnímáte kritiku, kterou slýchám v rozhovorech od členů vlády směrem k opozici s tím, že to byla právě opozice, která spolu s veřejností tlačila před začátkem léta na zrušení opatření, a Babiš jen podlehl tlaku, jak to sám prezentuje. Co vy na to?

V okamžiku, kdy se premiér vymlouvá na to, že podlehl tlaku, musím se smát, protože on tady vystupuje jako vůdce a najednou podlehl tlaku opozice. Jindy tlaku opozice absolutně nepodléhá a najednou podlehl? To je opravdu humorné. Hlavní věc je, že ano, opatření se mohla zmírnit, ale neprobíhala žádná příprava, a to je ten základ.

Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že nejlepší díla vytvořili hladoví umělci, nebo že by si mladí měli napravit svoji nevzdělanost čtením v dobách zavřených nočních klubů, protože to potřebují. Co si o výrocích hlavy státu v této době myslíte?

Jedna věc je, že ano, hladoví umělci v historii sice tvořili nejkrásnější díla, to zcela bez pochyby. A já bych pochopil, kdyby v mírové době prezident využil svojí autority a apeloval směrem k různým, mnohdy pochybně uměleckým organizacím, aby jim nechodily tak velké granty a finanční podpory z veřejných peněz. Protože se domnívám, že jakékoliv umění, dejme tomu vyjma Národního divadla a podobně, by mělo být placeno z peněz těch, kdo ho konzumují, a případně z peněz soukromých donátorů, nikoliv z peněz veřejných, jako je tomu dnes.

Ale každopádně použít v této situaci tento slovník a tento žargon mi nepřijde etické. Řekl bych, že z toho jezevce z Vysočiny, kterým byl Miloš Zeman, než se stal prezidentem, se stal zlý drak na Hradě, který dští oheň a síru na každého, kdo se o něj opřel. A přestože já patřím k lidem, který je na moudra z Divadla Na Jezerce od Jana Hrušínského mladšího už opravdu alergický, tak nepovažuji za vhodné odsoudit celou profesní skupinu. A když prezident posílá někoho, ať čte, říkám si, co bude dál? Miloš Zeman může své výroky neustále zvyšovat a mám obavu, že pak nás všechny pošle na pastvu.

Právě kultura a pohostinství jsou jedním z odvětví, které restrikcemi velmi trpí. Už podruhé se dostaly k uzavření kromě vydávání jídla skrze okna. Někteří raději provoz ukončili, ať už kvůli úrovni jídla nebo smysluplnosti obchodu. Jak pomoci těmto odvětvím a mají dostatečnou podporu od státu?

Uvedu jednoduchý případ, který zná většina Prahy 8, a to je restaurace Zenklovka. První vlna položila původní majitele, původní provoz. Po odeznění první vlny koronaviru přišla nová obsluha, noví lidé, pustili se do toho s vervou a dnes je restaurace Zenklovka zavřená znovu. Jen se tam lidé naučili chodit, je znovu zavřená. A jakou pomoc těm lidem dát? To je otázka. Tahle socialistická vláda obecně, která podnikatele čím dál více zatěžuje administrativní zátěží a různými dalšími poplatky, skrytými daněmi, obecně tyto střední a drobné živnostníky likviduje od začátku.

Ano, chápu, na překlenutí krize jsou nějaké finanční prostředky potřeba, ale potom by měla přijít pomoc ve formě zjednodušení všem živnostníkům podnikání. Ne že budou neustále čekat a naučíme je chodit si pro peníze ke státu, ale vytvořme jim to, o čem se dávno mluví, tedy podmínky. Snižme daně, snižme administrativní zátěž, ať drobný živnostník a podnikatel nemusí trávit tolik času a tolik úsilí a tolik člověkohodin tím, že předává státu informace, které si může zařídit sám. Nechme ty lidi podnikat, klidně je osvoboďme od daní úplně, protože oni tvoří hodnoty a od státu většina podnikatelů vůbec nic nechce. Pakliže zrovna nepřijde podobná věc, která přišla teď.

