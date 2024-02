Známý podnikatel, hlasitý za covidu, nyní vše řekl: Nechtějí další odpor, takže...

„Fiala je diletant tak, jako celá česká vláda. Vládu by měli převzít lidé, kteří mají praxi v řízení firem. Myslím si, že celá vláda ještě věří, že peníze vznikají v tiskárně,“ sdělil ParlamentnímListům.cz bývalý politik a v dobách covidu protivládní aktivista Jiří Janeček, jenž se podílel na iniciativě Otevřeme Česko – Chcípl PES. Je majitelem pivovaru Malý Janek v Jincích a říká, že na podnikatele přichází jedna rána za druhou a vláda se zbláznila.

Strana Otevřeme Česko - Chcípl PES se po volbách do Poslanecké sněmovny vytratila z veřejného prostoru. Proč? Vypadá to, jako by měli pravdu ti, kteří říkali, že jde o projekt jen na dobu covidu…

Chcípl PES vznikla jako reakce lidí na nezákonné omezování osobních svobod a podnikání v Česku. Byli to drobní živnostníci a podnikatelé, co měli odvahu se zvednout proti praktikám totalitního režimu. Bohužel jsme svojí aktivitou nedokázali zvednout občany, kterým nevadilo, že jim omezili svobody. Dali si tečku a byli v pohodě. Bohužel stát chytře vždy zaútočí na menší skupinu, která nedokáže nic změnit. Lidé, kteří byli za sto procent svých platů doma, si užívali volna na úkor právě malých podnikatelů. Bylo jim to jedno. Dnes ale už musí vidět, že banda pitomců sedících v parlamentu hájí zájmy úplně jiných lidi, než právě svých občanů.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26088 lidí

Český národ promarnil šanci, když zaspal vlnu, kterou rozpoutali podnikatelé a živnostníci. Dnes stát pokračuje v likvidaci této nezávislé skupiny. Nechce žádné restaurace, kde by se nedej bože scházeli lidé, kteří ještě věří v rodinu, tedy soužití muže se ženou, a tradiční způsob života. Tito lidé chápou, že daně vznikají z práce a podnikání. Věří, že ani dotace, ani tištění peněz nepovede k blahobytu. Jsou to bojovníci, kteří se umí bránit a nejsou to ovce.

Fungujete - myšleno Otevřeme Česko - Chcípl PES - anebo skomíráte?

Hnutí PES skončilo svoji činnost k 31.12. 2023. Dnes musíme hájit holé životy a přežít. Vláda nám naši aktivitu nezapomene!

Padl vůbec první pravomocný rozsudek v případech, které se týkají odškodňování za nežádoucí účinky očkování proti covidu-19. Odvolací soud nedávno šestatřicetiletému muži oznámil, že zamítl jeho žalobu, pomocí které se dožadoval náhrady od ministerstva zdravotnictví za to, že mu očkování poškodilo srdce. Očekává se rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jak to celé vnímáte?

Mně je všech lidí, kteří mají jakékoliv zdravotní problémy, líto. A je mi jedno, jestli se někdo očkuje, nebo ne. Je to jeho volba. Ale vadí mi totalitní praktiky, kterými si celý český parlament vynucoval očkování. Neštítil se kupčit s osobními svobodami a korumpoval občany ve jménu vyššího blaha. Já nejsem očkovaný a byl jsem jednou nemocný s covidem. Ale, jak říkám, každého věc. Nemyslím si, že by měl mít kdokoliv právo na odškodnění, ale celý parlament by měl stanout před soudem a zodpovídat se z porušování tuzemské Ústavy.

Česko je v dost tristní ekonomické situaci. Premiér Petr Fiala teprve nedávno - případ nutella - zjistil, že v Německu mají levnější ceny. Ostatně celá Evropa se řítí jakoby na chvost světového dění. S jakými pocity sledujete celou situaci?

Fiala je diletant tak, jako celá česká vláda. Vládu by měli převzít lidé, kteří mají praxi v řízení firem. Myslím si, že celá vláda ještě věří, že peníze vznikají v tiskárně. A přitom je poměrně jednoduché, jak z krize. Propustit třetinu státních úředníků. Za covidu jich byla polovina doma a nikdo to nepoznal. Tím se nakopne pracovní trh a významně se ušetří na státních výdajích.

Nakupovat by se mělo tam, kde to je nejlevnější. Je totální blbost nakupovat dle politického zadání a plácat se po ramenou, že suroviny, které koupím dráž od sousedů, už nejsou z Ruska. Konečně začít hájit zájmy našich občanů, ukončit vyhazování peněz za války, které se nás netýkají. Nakonec nás stejně mocnosti hodí přes palubu jako v minulosti.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28492 lidí

Obnovit tradiční školství, ukončit inkluzi, která nakonec nejvíce škodí dětem, které nedokáží držet krok s ostatními dětmi, které se naopak zhoršují. A hlavně zavést řád a disciplínu. Ukončit financování všech politických neziskovek. Začít hájit české zájmy na půdě EU, ze které se postupem času stal místo ekonomické organizace politický moloch s perverzními názory na podnikání, školství, životní prostředí, průmysl a rodičovství.

Jak by měla vypadat pragmatická politika Česka ohledně války na Ukrajině a podpory této země?

Mělo by se ukončit dodávání válečného materiálu a peněz, které stejně zmizí neznámo kde. Stát by se měl maximálně zaměřit na humanitární pomoc na jejich území. Hlavní je zastavit válečný konflikt, tak jak se ukončily všechny válečné konflikty, a najít politické řešení. Dnes nejvíce bohatnou USA a jejich zbrojařský a plynárenský průmysl. Válka je hra bláznů, nakonec stejně musí dojít k dohodě.

Jak dopadá politika vlády na vaše podnikání, tedy restauraci a pivovar Malý Janek?

Bohužel, jak jsem už psal na začátku, vláda nechce místa, kde by mohl vzniknou další odpor. Přichází jedna rána za druhou. Přežili jsme covid, přišla takzvaná energetická krize, pak zvýšení úroků Českou národní bankou, pak zase zvyšování DPH, změna v zaměstnávání a tak dále. Lidi ve vládě se zbláznili. Žijí mimo realitu a vše sledují ze svých teplých kanceláří. Malý Janek asi jako poslední bojuje s realitou. Nedáme se, ale je to těžký. Vláda vyvolala ve společnosti pocit strachu, bezmoci a lidé šetří a bojí se. Přestali žít.

V jakých barvách tedy vidíte budoucnost země?

Padneme ještě na dno, ale nakonec se oklepeme a bude zase dobře. Lidé musí pochopit, že bez práce to prostě nepůjde. Mnoho lidí to nechápe. Nebojím se o lidi, co umí své řemeslo, ale o lidi, kteří jsou napojeni na státní rozpočet nebo pracují v nějaké neziskovce. Z té skupiny ale musím vyjmout samozřejmě učitele, hasiče a další potřebná a úctyhodná povolání.

